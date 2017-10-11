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Бегущий по лезвию

сегодня, 15:08

У голландцев с Роббеном связаны самые прекрасные и самые ужасные моменты. «Соккер.ру» помнит подвиги футболиста, который догнал Бергкампа и ушел из сборной!  

Всю жизнь Роббен бежит по лезвию. Его живучесть надо изучать спортивным врачам, учитывая количество травм и возвращений на пик формы. Каждое второе серьезное повреждение могло выбить его из колеи или заставить завершить карьеру, но Арьен полтора десятка лет в большом футболе и уходит из сборной, чтобы сосредоточиться на делах «Баварии» - явно не последнего клуба Европы.

30 апреля 2003 года. Дебют в сборной против Португалии

История началась четырнадцать с половиной лет назад, когда воспитанник «Гронингена» после удачного дебюта в ПСВ – в первом сезоне забил двенадцать мячей, в девятнадцать лет дебютировал за взрослую сборную страны. Столько же было Йохану Кройфу, когда тот впервые вышел в оранжевой футболке. Адвокат доверился Арьену, выпустил на замену также ван дер Ваарта и Снейдера. Единственный гол забил Клюйверт, а счет 1:1 установил Симао рикошетом от Франка де Бура. За португальцев тогда играли еще Луиш Фигу и Руй Кошта, давно дело было.

11 октября 2003 года. Стартовый гол за команду Голландии

В отборе на Евро-2004, по ходу которого голландцы пропустили на первое место сборную Чехии, они разгромили Молдову 4:0 и юный Роббен тогда смог забить первый мяч за сборную. Кто бы мог тогда подумать, что этот парень войдет в четверку лучших по показателю? Наверное, тренеры, ведь с юности Арьен отличался желанием побеждать и очень грамотно занимал позицию на поле – впечатлял юниор сразу же, еще до перехода в основу сборной.

26 июня 2004 года. Первое большое разочарование

До начала Евро Роббен успел слетать в Англию в гости к Фергюсону. Но на предложение МЮ в размере 7 миллионов евро представители ПСВ отреагировали нагло: заявили, что столько стоит футболка с автографом Арьена. В результате Абрамович дал 18 миллионов и заполучил дуэт «Бэтмен и Роббен» - Кежмана и Арьена. Вингер, к слову, весной 2004 был травмирован – позже все привыкнут к такому, но успел попасть в заявку на Евро. Неудачно вышел на замену с чехами, но со шведами забил в серии. Не его вина, что в полуфинале Португалия сыграла лучше – Роналду и Манише заставили Роббена горевать.

25 июня 2006 года. Резня Португалии и Голландии

В «Челси» Роббену мешали травмы, он не забивал так много, как хотелось бы. Но в сборной играл стабильно – помог в квалификации (на этот раз Чехию опередили) и сыграл на чемпионате мира в Германии. Был основным в сборной, которая вышла из группы с ивуарийцами, аргентинцами и сербами, а в первом раунде плей-офф голландцев снова ждала Португалия. И поджидал арбитр Валентин Иванов – матч прозвали «резней в Нюрнберге», ведь судья выдал 16 желтых карточек и 4 красных. Именно после падения Арьена в чужой штрафной началась раздача карточек, которая к концу матча озадачила обе стороны. Голландцы не играли лучше, Манише им снова забил – Роббен снова вылетел на крупном турнире.  

Фолы в матче Голландия – Португалия и решения Иванова

21 июня 2008 года. Роббен становится зрителем в сборной

Неудачный выбор в пользу «Реала» - шел за славой, а получил проблемы, помешал Арьену продуктивно сыграть на Евро-2008. Хотя на его счету есть гол Франции – всего второй мяч вингера в ворота большой команды после дубля Германии в товарищеском матче в 2006 году, против России на поле игрока «Реала» не было. Возможно, сказывалась травма паха, с которой хавбека повезли на турнир. В любом случае, он наблюдал, как Гус Хиддинк и его команда пишет главную страницу в истории сборной России. Голы Торбинского и Аршавина в овертайме заставили Голландию ван Бастена плакать от разочарования – еще один крупный турнир завершили неудачей.

11 июля 2010 года. Арьен проигрывает дуэль Касильясу

Роббен качественно провел первый сезон в «Баварии» - забил 23 мяча в 37 матчах во всех турнирах, и на чемпионате мира его голы в ворота Словакии и Уругвая заметно помогли сборной Нидерландов оказаться в финале чемпионата мира. Арьен играл в ЮАР с вдохновением, был в хорошей форме, и хотя Снейдер тоже проводил турнир на космическом уровне, в финале именно Роббен мог похоронить сборную Испании и шансы на победу в овертайме. Арьен во втором тайме имел шикарный момент – Касильяс вытащил удар после выхода один на доин, а потом в концовке матча опытный симулянт выбрал борьбу, хотя Пуйоль старался затормозить соперника, Роббен продолжил борьбу и снова уступил Икеру.

Видео сэйва Касильяса в дуэли с Роббеном в финале ЧМ-2010 

13 июня 2014 года. Блюдо, которое подают холодным

Рядом с Серхио Рамосом голландец в игре Нидерландов и Испании промчался, как поезд. Перед очередным голом «оранжевых» Роббен прошел к чужим воротам на скорости 37 км/час. Тридцатилетний футболист ускорился успешнее, чем молодые Роналду, Месси или Уолкотт в лучшие времена! Например, в начале октября вингер «Манчестер Сити» и сборной Германии Сане совершил рывок на скорости 35.48 км/час и побил рекорд АПЛ со времен измерения параметра. Так что тот гол Роббена памятный, как и счет – чемпионы мира 2010 через четыре года в Бразилии были биты сборной Нидерландов 5:1. Роббен забил победный и последний гол, сделал дубль. Лучше бы один гол оставили для матча с Аргентиной? Наверное, но тут не Арьен виноват, он тащил команду вперед и отомстил испанцам, как мог.

Невероятное ускорение Роббена и издевательский гол Касильясу

10 октября 2017 года. Прощальный дубль за сборную

Вчера Роббен сделал дубль в ворота сборной Швеции – его мячи стали единственными. На этой мажорной ноте, пережив немало разочарований в главной команде страны, за которую рубится с девятнадцати лет, Арьен решил завершить международную карьеру – 96 матчей, 37 голов. Пока Роббен остается девятым по количеству игр за сборную в истории, но является четверым ее лучшим снайпером – после ван Перси, Хунтелаара, Клюйверта и наравне с Бергкампом.  Зато вчера оторвался от ван Нистелроя и успел до завершения карьеры в сборной опередить Кройфа по голам.

Красивые мячи Роббена в футболке сборной

Арьен – один из самых впечатляющих вингеров последних десятилетий, при нем скорость, дриблинг, знаменитый удар после смещения с фланга в центр. Также голландец входит в число больших звезд футбола, сумевших реанимировать карьеру, невзирая на десятки травм и статус «хрустального» футболиста. В «Реале» провалился, а в «Баварии» возвращался и возвращается в основу, невзирая на повреждения, которые помешали Роббену стать стабильнее, еще сильнее и оказаться еще выше по голам и матчам за сборную.

Многие хвалят Роналду за внимание к физической подготовке, но Роббен тоже хорош! Вчера возил шведов, реализовал пенальти ударом туда, куда падал голкипер. А потом мощным выстрелом мимо ушей Гранквиста удвоил преимущество и поставил точку в выступлениях за сборнуюВ отборе к ЧМ-18 капитан сделал, что мог – забивал победные мячи четырем соперникам из пяти! Роббена нужно уважать за его упорство и любовь к игре – многие бы сломались после такого списка травм, но футболисту в январе стукнет 34 года, а он планирует показать себя в составе «Баварии» Хайнкеса. Скорость до сих пор в арсенале, и это феноменально. Такой легкостью в ногах может похвастаться один из тысячи серьезных мастеров.

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Все комментарии
Марк Аврелий
сегодня в 15:29

Этот гол помню, как будто вчера матч был.
Марк Аврелий
сегодня в 15:26
Роббен один из моих любимых игроков. Жалко, что так и не стал чемпионом мира.
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