​Мечты о величии. «Милан» и стандарты качества

Эксперты по итальянскому футболу ругают Бонуччи и косо смотрят на Монтеллу, а «Соккер.ру» предлагает понять, как далеко «Милану» до показателей лидеров Серии А?

Борьба за Лигу чемпионов – 4 пункта до четверки

Понятно, что Монтеллу могут сменить, ведь пока тренер шутит о новом помощнике в лице Анчелотти лучше, чем готовит команду к сложным поединкам. Ведь от слов спортивного директора клуба, что невыход в Лигу чемпионов не станет трагедией, веет лицемерием. Если новый владелец «Милана» ищет инвесторов, а ему могут перекрыть финансовые потоки из Китая изменениями в тамошних законах, то 40 миллионов евро от выхода в ЛЧ – деньги, за которые надо бороться. А сейчас «Милан» лишь на седьмой строчке, отстает от четвертого места на четыре пункта.

Стартовали чуть хуже, чем годом ранее. В прошлом сезоне позиция была такой же, но тогда «россонери» заработали 13 пунктов против 12 сейчас, отставая от третьего места, которое тогда давало право на ЛЧ, всего на один пункт – в прошлом году «Наполи» играл заметно слабее, чем сейчас. В результате «Милан» тогда стал шестым, хотя сейчас не все эксперты скептично настроены. Например, Манчини заявил, что верит в попадание «россонери» и «Интера» в ЛЧ. В таком случае «Наполи», «Рома» или «Ювентус» должны оказаться ниже третьего места. Или сам «Милан» - выиграть Лигу Европы, во что верится с трудом. «Россонери» пока не дотягивают до звания фаворита в борьбе за четвертое место.

Созидательные возможности – 3 место в Серии А

В рейтинге результативности «Милан» делит шестое место, но при этом с созданием моментов проблем нет. Вот только у «Наполи» забито 25 мячей, а у «россонери» - всего 10, разница в два с половиной раза. Но если смотрим на пасы под удары у команд Серии А, то получим другую разницу – отстают от команды Сарри всего на 30 %. Получается, у подопечных Монтеллы неплохо идут комбинации, но слабая реализация моментов? Учитывая, что в Серии А только игроки «Фиорентины» отдали на один пас под удар больше, а «Интер», «Ювентус», «Лацио» и «Рома» уступают «Милану» - вывод верный. Тем более, у «Наполи» 47 % ударов оказываются точными, у «Лацио» - 44% выстрелов. А у «Милана» только 32 %, две трети ударов в «молоко».

По количеству попаданий «россонери» всего шестые, а вот по объему ударов на высокой третьей строчке, уступая «Наполи» и «Фиорентине». Причем, даже если учесть особенности наступательных действия – все три команды чаще бьют издали, чем «Ювентус» и «Рома», остается 55 ударов «Милана» из пределов штрафной. Другими словами, команде остро не хватает центрального нападающего с мировым именем и дикой реализацией. Калинич – парень прямолинейный, Андре Силва – молодой и зеленый. В результате такой большой объем ударов из пределов штрафной не приносит должных результатов. У «Ювентуса», для сравнения, всего на шесть выстрелов с близкого расстояния больше, а по голам разница в два раза – чемпион забил 20 раз. У туринцев на ударные позиции выводят Дибалу и Игуаина, а у «Милана» - хавбека Кессье. Играют шиворот навыворот, статистика подсказывает, что португалец Андре Силва дальше от удачных голевых позиций, чем бек Рикардо Родригес!

Невероятно невезучая оборона – 9 позиция в лиге

В атаке у «Милана» много моментов, причем 47 % попыток собрали из пределов чужих штрафных площадей, а на выходе - середняк по голам. Думаете, в обороне другая картина? Нет, тут все еще хуже. «Россонери» можно назвать фантастически невезучей командой. По ожидаемым голам в ворота Доннаруммы «Милан» идет в лидерах – их показатель ниже, чем у «Ромы» и «Ювентуса». То есть вероятность, что Джанлуиджи пропустит, часто ниже, чем в случаях с римлянами и туринцами. При этом «Наполи» и «Интер» обороняются еще качественнее, и даже «Болонья» держится от пропущенных мячей чуть дальше. Вот только «Милан» допускает так же мало ударов по своим воротам, как «Ювентус» - по 9 за игру в среднем у двух вратарей сборной по имени Джанлуиджи.

Получается, середняк в таблице делит второе место по важному показателю для оценки качества обороны? Многие моменты соперников «Милана» не самые качественные, объем шансов оппонентов был так себе, а мячей «Милан» пропустил столько же, как забил, десять штук. Странно получилось – с «Сампой» сами подарили сопернику голы, с «Ромой» была такая же история. «Милан» пропускает глупо, поэтому Бонуччи и ругают – привыкли, что оборона с Леонардо работает намного лучше, а сам он и Пирло, и Неста в одном лице. Романьоли хвастается, что у ветерана многому научился, пора вместе с Мусаччио показать результат занятий на поле. Сейчас и переход на три центральных не помог. Пусть Бонуччи грузит длинные передачи вперед чаще, чем все в команде, но при любой контратаке возникают проблемы. В чем же дело?

Игра в отборе и показатели прессинга - 19 место в чемпионате

Опыт показывает, что на чистых мячах играет две категории команд. Первая – те, кто чувствуют пас, минимизируют брак и в результате могут позволить себе собирать победы, работая первым номером и не всегда встречая соперников высоко и агрессивно. Сейчас в Серии А такая команда – «Наполи», но даже у них лучше показатели отбора. А есть вторая категория – несыгранные, не готовые к единоборствам коллективы. Учитывая увольнение тренера по физической подготовке, легко догадаться, в какую категорию входит «Милан». Не подумайте, что «россонери» не пытаются соответствовать стандартам игры первым номером. Пробуют, у них четвертый показатель Серии А по проценту владения мячом и четвертое место по точности передач.

Класс у игроков в наличии, невзирая на панические включения от Кессье и компании в случае неудачной игры в отборе. Зато по чистоте работы с мячом впереди только «Наполи», «Ювентус» и «Интер», за что в ответе аргентинцы Мусаччио и Билья – через них идет игра низом. Вот только «Милан» уступает всем, кроме «Сампдории», по количеству отборов и переигрывает только «Интер» по объему перехватов. Монтелла так низко держит команду, а его футболисты так вяло вступают в отбор, что допускают похожие моменты – удары от чужих игроков без опеки и прострелы в свободные зоны. Самый успешный разрушитель в составе – Калабрия, которому 20 лет, и он всего дважды играл на правом краю поля. Монтоливо, Билье и Бонуччи надо играть агрессивнее, ведь тот же «Ювентус» сделал на 30 перехватов больше – разница в полтора раза. Чемпион пашет, а «россонери» ждут чужих потерь? Не удивляет, что у них не получилось в играх с «Лацио» и «Ромой».

«Милан» впустую потратит еще один сезон?

Фанатам не хотелось всего и сразу – научились терпеть, но разительные перемены с отражением в таблице нужны. А получился старт на уровне прошлогоднего, даже на один пункт хуже. Поражения от «Лацио», «Сампдории» и «Ромы» - намеки, что с приличными соперниками играть не научились. Понятно, что народ разочарован. Но зато всем понятно, что не так с «Миланом». «Аэроплан» не идеальный тренер, команда не шибко сыгранная, поставили на количество новичков, а мэтра Бонуччи сумели убедить отчасти случайно – игроков его класса в составе до сих пор мало. Трудная адаптация, стечение обстоятельств, отсутствие веры в себя, рваный рисунок игры – все влияло, отсюда дисбаланс по качеству и результату между матчами со слабыми и сильными соперниками.

Но если отвлечься от оценок на глаз и посмотреть на всю картину целиком, подключив актуальные цифры для всей Серии А, то можете смело называть «Милан» перспективной командой вопреки стартовым оценкам сезона и справедливой критики работы Монтеллы. Комплекс середняка не побороли – очевидно. Но цифры помогают понять, что потенциал есть, осталось его реализовать. Если не с Монтеллой – то с другим тренером, но смену наставника надо продумать, а не совершать ради усмирения толпы, как было с увольнением тренера по физической подготовке. Гаттузо вместо Винченцо не вариант, Маццарри или Соуза – фигуры спорные, как и Гвидолин.

Но не исключено, что в случае показательного поражения от «Интера» в дерби на выходных Монтеллу отправят в отставку – пусть даже Фассоне говорит обратное, ведь потраченные 200 миллионов евро перевесят аргумент об отсутствии сыгранности и разговоры в стиле «дайте человеку время». Но тренер уйдет, а новая команда останется. И, учитывая показатели, таланты и мастерство добротных футболистов и Бонуччи как будущего лидера, у «Милана» один путь – наверх. Дорога трудная, извилистая, шишек при падениях набьют много. Но если у китайского владельца не будет финансовых проблем – «россонери» вернутся.