​Мечты о величии. «Милан» и стандарты качества

Эксперты по итальянскому футболу ругают Бонуччи и косо смотрят на Монтеллу, а «Соккер.ру» предлагает понять, как далеко «Милану» до показателей лидеров Серии А?
Борьба за Лигу чемпионов – 4 пункта до четверки
Понятно, что Монтеллу могут сменить, ведь пока тренер шутит о новом помощнике в лице Анчелотти лучше, чем готовит команду к сложным поединкам. Ведь от слов спортивного директора клуба, что невыход в Лигу чемпионов не станет трагедией, веет лицемерием. Если новый владелец «Милана» ищет инвесторов, а ему могут перекрыть финансовые потоки из Китая изменениями в тамошних законах, то 40 миллионов евро от выхода в ЛЧ – деньги, за которые надо бороться. А сейчас «Милан» лишь на седьмой строчке, отстает от четвертого места на четыре пункта.
Стартовали чуть хуже, чем годом ранее. В прошлом сезоне позиция была такой же, но тогда «россонери» заработали 13 пунктов против 12 сейчас, отставая от третьего места, которое тогда давало право на ЛЧ, всего на один пункт – в прошлом году «Наполи» играл заметно слабее, чем сейчас. В результате «Милан» тогда стал шестым, хотя сейчас не все эксперты скептично настроены. Например, Манчини заявил, что верит в попадание «россонери» и «Интера» в ЛЧ. В таком случае «Наполи», «Рома» или «Ювентус» должны оказаться ниже третьего места. Или сам «Милан» - выиграть Лигу Европы, во что верится с трудом. «Россонери» пока не дотягивают до звания фаворита в борьбе за четвертое место.
Созидательные возможности – 3 место в Серии А
В рейтинге результативности «Милан» делит шестое место, но при этом с созданием моментов проблем нет. Вот только у «Наполи» забито 25 мячей, а у «россонери» - всего 10, разница в два с половиной раза. Но если смотрим на пасы под удары у команд Серии А, то получим другую разницу – отстают от команды Сарри всего на 30 %. Получается, у подопечных Монтеллы неплохо идут комбинации, но слабая реализация моментов? Учитывая, что в Серии А только игроки «Фиорентины» отдали на один пас под удар больше, а «Интер», «Ювентус», «Лацио» и «Рома» уступают «Милану» - вывод верный. Тем более, у «Наполи» 47 % ударов оказываются точными, у «Лацио» - 44% выстрелов. А у «Милана» только 32 %, две трети ударов в «молоко».
По количеству попаданий «россонери» всего шестые, а вот по объему ударов на высокой третьей строчке, уступая «Наполи» и «Фиорентине». Причем, даже если учесть особенности наступательных действия – все три команды чаще бьют издали, чем «Ювентус» и «Рома», остается 55 ударов «Милана» из пределов штрафной. Другими словами, команде остро не хватает центрального нападающего с мировым именем и дикой реализацией. Калинич – парень прямолинейный, Андре Силва – молодой и зеленый. В результате такой большой объем ударов из пределов штрафной не приносит должных результатов. У «Ювентуса», для сравнения, всего на шесть выстрелов с близкого расстояния больше, а по голам разница в два раза – чемпион забил 20 раз. У туринцев на ударные позиции выводят Дибалу и Игуаина, а у «Милана» - хавбека Кессье. Играют шиворот навыворот, статистика подсказывает, что португалец Андре Силва дальше от удачных голевых позиций, чем бек Рикардо Родригес!
Невероятно невезучая оборона – 9 позиция в лиге
В атаке у «Милана» много моментов, причем 47 % попыток собрали из пределов чужих штрафных площадей, а на выходе - середняк по голам. Думаете, в обороне другая картина? Нет, тут все еще хуже. «Россонери» можно назвать фантастически невезучей командой. По ожидаемым голам в ворота Доннаруммы «Милан» идет в лидерах – их показатель ниже, чем у «Ромы» и «Ювентуса». То есть вероятность, что Джанлуиджи пропустит, часто ниже, чем в случаях с римлянами и туринцами. При этом «Наполи» и «Интер» обороняются еще качественнее, и даже «Болонья» держится от пропущенных мячей чуть дальше. Вот только «Милан» допускает так же мало ударов по своим воротам, как «Ювентус» - по 9 за игру в среднем у двух вратарей сборной по имени Джанлуиджи.
Получается, середняк в таблице делит второе место по важному показателю для оценки качества обороны? Многие моменты соперников «Милана» не самые качественные, объем шансов оппонентов был так себе, а мячей «Милан» пропустил столько же, как забил, десять штук. Странно получилось – с «Сампой» сами подарили сопернику голы, с «Ромой» была такая же история. «Милан» пропускает глупо, поэтому Бонуччи и ругают – привыкли, что оборона с Леонардо работает намного лучше, а сам он и Пирло, и Неста в одном лице. Романьоли хвастается, что у ветерана многому научился, пора вместе с Мусаччио показать результат занятий на поле. Сейчас и переход на три центральных не помог. Пусть Бонуччи грузит длинные передачи вперед чаще, чем все в команде, но при любой контратаке возникают проблемы. В чем же дело?
Игра в отборе и показатели прессинга - 19 место в чемпионате
Опыт показывает, что на чистых мячах играет две категории команд. Первая – те, кто чувствуют пас, минимизируют брак и в результате могут позволить себе собирать победы, работая первым номером и не всегда встречая соперников высоко и агрессивно. Сейчас в Серии А такая команда – «Наполи», но даже у них лучше показатели отбора. А есть вторая категория – несыгранные, не готовые к единоборствам коллективы. Учитывая увольнение тренера по физической подготовке, легко догадаться, в какую категорию входит «Милан». Не подумайте, что «россонери» не пытаются соответствовать стандартам игры первым номером. Пробуют, у них четвертый показатель Серии А по проценту владения мячом и четвертое место по точности передач.
Класс у игроков в наличии, невзирая на панические включения от Кессье и компании в случае неудачной игры в отборе. Зато по чистоте работы с мячом впереди только «Наполи», «Ювентус» и «Интер», за что в ответе аргентинцы Мусаччио и Билья – через них идет игра низом. Вот только «Милан» уступает всем, кроме «Сампдории», по количеству отборов и переигрывает только «Интер» по объему перехватов. Монтелла так низко держит команду, а его футболисты так вяло вступают в отбор, что допускают похожие моменты – удары от чужих игроков без опеки и прострелы в свободные зоны. Самый успешный разрушитель в составе – Калабрия, которому 20 лет, и он всего дважды играл на правом краю поля. Монтоливо, Билье и Бонуччи надо играть агрессивнее, ведь тот же «Ювентус» сделал на 30 перехватов больше – разница в полтора раза. Чемпион пашет, а «россонери» ждут чужих потерь? Не удивляет, что у них не получилось в играх с «Лацио» и «Ромой».
«Милан» впустую потратит еще один сезон?
Фанатам не хотелось всего и сразу – научились терпеть, но разительные перемены с отражением в таблице нужны. А получился старт на уровне прошлогоднего, даже на один пункт хуже. Поражения от «Лацио», «Сампдории» и «Ромы» - намеки, что с приличными соперниками играть не научились. Понятно, что народ разочарован. Но зато всем понятно, что не так с «Миланом». «Аэроплан» не идеальный тренер, команда не шибко сыгранная, поставили на количество новичков, а мэтра Бонуччи сумели убедить отчасти случайно – игроков его класса в составе до сих пор мало. Трудная адаптация, стечение обстоятельств, отсутствие веры в себя, рваный рисунок игры – все влияло, отсюда дисбаланс по качеству и результату между матчами со слабыми и сильными соперниками.
Но если отвлечься от оценок на глаз и посмотреть на всю картину целиком, подключив актуальные цифры для всей Серии А, то можете смело называть «Милан» перспективной командой вопреки стартовым оценкам сезона и справедливой критики работы Монтеллы. Комплекс середняка не побороли – очевидно. Но цифры помогают понять, что потенциал есть, осталось его реализовать. Если не с Монтеллой – то с другим тренером, но смену наставника надо продумать, а не совершать ради усмирения толпы, как было с увольнением тренера по физической подготовке. Гаттузо вместо Винченцо не вариант, Маццарри или Соуза – фигуры спорные, как и Гвидолин.
Но не исключено, что в случае показательного поражения от «Интера» в дерби на выходных Монтеллу отправят в отставку – пусть даже Фассоне говорит обратное, ведь потраченные 200 миллионов евро перевесят аргумент об отсутствии сыгранности и разговоры в стиле «дайте человеку время». Но тренер уйдет, а новая команда останется. И, учитывая показатели, таланты и мастерство добротных футболистов и Бонуччи как будущего лидера, у «Милана» один путь – наверх. Дорога трудная, извилистая, шишек при падениях набьют много. Но если у китайского владельца не будет финансовых проблем – «россонери» вернутся.
Доннарумма ТОП вратарь на все времена. называется наследник Буффона не зря
Бонуччи лучший защитник в мире, играл в финалах ЛЧ
Романьоли называют новый Неста.
Муссачио. отказался идти в реал мадрид, потому что перерос их уровень
Рикарду Родриегез. отказал Баварии ради великого МИЛАНА. лучший крайний в Европе
Луказ Биглия. лучший опорник Европейских лиг, играет рядом с величайшим ЛЕО МЕССИ
Хасан Чалканоглу. Фзабивает каждый штрафной, сильнее чем роналду и моложе
Кессие. называют НОВЫЙ ЗЕЕРДОРФ
Андрей Сильва. Будет забивать как Шевченка
Получаится что великий МИЛАН сильней ювентус реал псж манчестер челси и должен их громить. Почему пока нет результата? ВРЕДИТИЛЬСТВО монтелла. монтелла специально плохо тренирует, ему платят враги из страха перед великим МИЛАН!
Доннарумма ТОП вратарь на все времена. называется наследник Буффона не зря
Бонуччи лучший защитник в мире, играл в финалах ЛЧ
Романьоли называют новый Неста.
Муссачио. отказался идти в реал мадрид, потому что перерос их уровень
Рикарду Родриегез. отказал Баварии ради великого МИЛАНА. лучший крайний в Европе
Луказ Биглия. лучший опорник Европейских лиг, играет рядом с величайшим ЛЕО МЕССИ
Хасан Чалканоглу. Фзабивает каждый штрафной, сильнее чем роналду и моложе
Кессие. называют НОВЫЙ ЗЕЕРДОРФ
Андрей Сильва. Будет забивать как Шевченка
Получаится что великий МИЛАН сильней ювентус реал псж манчестер челси и должен их громить. Почему пока нет результата? ВРЕДИТИЛЬСТВО монтелла. монтелла специально плохо тренирует, ему платят враги из страха перед великим МИЛАН!