Коэффициент 720. Ну а вдруг?

Для профессионального лудомана ближайший уик-энд просто праздник какой-то! Традиционно предложим новые прогнозы без sms и регистраций.

Прошлый выпуск оказался фееричным - мы угадали… всё! Не только исходы всех пяти матчей системы, но и точный счет (1:3) в противостоянии Северной Ирландии и Германии с коэффициентом 11! И если что, подсказал нам поставить на Шотландию не Шкртел. Таким образом, играя исключительно в свое удовольствие, мы в плюсе по итогам всех трех выпусков, а значит в этом можем позволить себе важное лицо как на картинке ниже и сделать платную подписку на блог, как у капперов. Шутка, лучше пока сделаем выводы из полученного опыта и в очередной раз напомним, что трюк выполняют непрофессионалы, не повторяйте его дома.

Экспрессы эффективнее систем?

Во-первых, оказалось обидно выиграть почти в три раза меньше (5.17 вместо 14.39), если ставишь на систему вместо экспресса. Притом что будь две ошибки, и уже не отбилась бы даже сумма ставки. Приходим к выводу, что вместо системы лучше собрать два экспресса - основной и подстраховочный, оставив в последнем только 2-3 самых надежных прогноза. Это не только позволит подстраховать сумму ставки основного экспресса, но и в случае его выигрыша дополнительный экспресс обеспечит еще больший плюс. По сути, система и является множеством экспрессов, просто эффективнее выбирать их самому.

Во-вторых, такую же страховку лучше сделать и когда ставишь на точный счет, в сумме коэффициент все равно будет высоким, а вот гол на последних минутах, как выяснилось из прошлых выпусков, - явление распространенное.

Уже по традиции попробуем в этом выпуске новую стратегию, не забывая про выводы выше, - выберем шесть матчей уик-энда и в каждом поставим на два счета.

Самый лучший тур

Хедлайнер в эти выходные - Серия А. Сет-лист таков: «Рома» - «Наполи», «Ювентус» - «Лацио», миланское дерби и хит 90-х «Фиорентина» - «Удинезе» на закуску. Был ли в Италии тур круче?

Учитывая восемь травмированных у «Юве» и осечку в последнем матче с «Аталантой», трудно представить в каком виде будет действующий чемпион, да и «Лацио» - команда непредсказуемая, то три пропустит за пять минут, то отгрузит шесть за сОрок. Поэтому туринский матч мы пропустим, а вот в миланском дерби, несмотря на более ровную линию, фаворит, на мой взгляд, очевиден - 2:1 за 9 и 2:0 за 11 в пользу «Интера».

Что делал слон, когда пришел «Наполи»?

Правильно, поставил на него 1:2 за 10 и 1:3 за 16. Ведь после семи туров всех топ-чемпионатов у «Наполи» лучшее нападение. Да и чего скромничать, лучшее в мире. И теперь надо обязательно догонять главного конкурента за это звание - ПСЖ, который в восьмом туре проехал тяжелым танком по «Бордо».

«Динамо» не вылетит

Прогнозировать российскую Премьер-Лигу, как показал опыт первых двух выпусков, - занятие не всегда благодарное, но нельзя просто взять и не поставить на этот турнир.

Центральный матч тура - «Краснодар» - ЦСКА, но у меня нет ни единой мысли, как будет развиваться игра настолько разноплановых команд, делитесь в комментариях своими предположениями. Зато в ближайшем туре состоится дебют нового тренера - Дмитрий Хохлов пришел вытаскивать «Динамо» с предпоследнего места. И в каком матче еще это делать, если не дома против таких же бедолаг из «СКА-Хабаровска»? К тому же есть известная традиция - первый матч нового тренера обычно команда выигрывает. Берем наиболее вероятные 1:0 за 5 и рисковые 2:1 за 9.50.

Кризис «Ливерпуля»

И снова возвращаемся в Европу. В Англии также в эти выходные суперматч двух самых титулованных команд. Но если МЮ в прекрасной форме, то «Ливерпулю» чего-то явно не хватает. Лишь невнятно исполненный пенальти в исполнении Варди помог мерсисайдцам избежать серии из семи встреч без побед! Хотя нельзя не признать, что «Ньюкасл» и «Спартак» свои ничьи получили ну очень большим авансом. Подводя итог: если считаете, что фактор поля сыграет ключевую роль, то надо брать 1:1 с коэффициентом 6, ну а если нет, то 1:2 за 10.

И еще два английских матча одного плана - фавориты против аутсайдеров, где остается только меркантильный вопрос: «Сколько?»

«Манчестер Сити» - «Сток Сити»

Попробуем банальные 2:0 и 3:0, обе ставки по 7.5. Получается даже «Фонбет» не видит разницы.

«Кристал Пэлас» - «Челси»

В позапрошлом выпуске мы уже удачно ставили на провал пока подопечных Ходжсона. И они будут всегда желанными гостями блога «Ну а вдруг?» пока в графе очков и забитых мячей у них нули. Так что еще одни 0:2 за 6 и 0:3 за 9.

Подытожим: если считать в среднем, то даже два угаданных счета из шести матчей выведут эту тактику в достойный плюс. Скрин ставок в «Фонбете» тут.

Дуракам везет

Напомню, в этой рубрике мы делаем всякие глупости, после прочтения которых читающие нас профессиональные игроки уходят в депрессии и запои. В этом выпуске мы замучаем их окончательно. Ведь главное правило капперов, как известно, не ставить весь выигрыш. Мы, конечно же, их послушаем и... поставим вдвое больше выигрыша! Вы думаете на коэффициент 1.2? Как бы не так, соберем экспресс из четырех событий с суммарным коэффициентом почти три!

В прошлом выпуске, делая минимальные ставки, мы выиграли чистыми более 700 рублей, значит в этом ставим 1500. Разок позволим себе разориться, ведь если будем и дальше держать осторожный плюс, блог станет скучным. Если вы школьник, пенсионер или студент не МГИМО, то напоминаем, что лучше такие ставки делать не на деньги, а тренироваться против других игроков в нашем призовом конкурсе прогнозов от «Соккер.Ру».

Бонус: 720 на 480

Угадать три точных счета команд, которые на виду, кажется не настолько уж нереальным. А как оно будет на практике? Мы попробовали взять три уже упомянутых матча и составить из них три комбинации для космических экспрессов:

1) победа «Челси» 0:2, «Наполи» 1:2, «Динамо» 1:0 = суммарный коэфф. 300

2) «Челси» 0:2, «Наполи» 1:3, «Динамо» 1:0 = 480

3) «Челси» 0:3, «Наполи» 1:3, «Динамо» 1:0 = 720

Чистой воды лудоманство, но будет очень интересно посмотреть, сколько матчей угадаем и, если повезет, сможем ли разорить «Фонбет».

В заключение, по-прежнему ждем ваших необычных прогнозов в комментариях. Тех, кто угадает, мы обязательно упомянем в следующем выпуске.