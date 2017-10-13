Кто же он - «дьявол» или «скаузер»?

Блогер «Соккер.ру» DXTK накануне матча «Ливерпуля» и МЮ вспоминает игроков, которые успели поиграть за обе эти команды.

1. Джордж Ливингстон ("Ливерпуль" - 1903-1904 / «Манчестер Юнайтед» 1908-1914). Это, наверное, первый футболист, успевший поиграть и за «Ливерпуль», и за «Манчестер Юнайтед». Также за карьеру он отыграл в составах еще пары непримиримых соперников: «Селтика» и «Рейнджерс»; «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Ливингстон играл на позиции инсайда, провел в «Ливерпуле» всего один сезон, из 34-х матчей принял участие в 31-ом. Это был его единственный сезон, в котором он выходил на поле в составе первой команды. Отличившись в первой победной игре (5:2) против «Блэкберна», затем он не смог забивать столько, сколько хотелось бы, записав на свой счет всего 3 мяча.

Переход в «Ливерпуль» позволил Ливингстону получить вызов в национальную сборную Шотландии. Первое появление Джорджа в составе национальной команды состоялось в злополучном матче против сборной Англии (1:1) на стадионе «Айброкс» 5 апреля 1902 года. Тогда 26 зрителей погибли и 517 получили ранения из-за обрушения трибуны стадиона. Этот матч не получил статус официального, поэтому не включен в послужной список игр Ливингстона за сборную.

В целом карьеру Ливингстона в «Ливерпуле» нельзя назвать головокружительной, однако футболист пользовался популярностью среди своих одноклубников. Говорили, что в раздевалке он был душой команды. После «Рейнджерс» Ливингстон вернулся в Англию и присоединился к «Манчестер Юнайтед». В сезоне 1910/1911 манкунианцы выиграли золото Первого дивизиона, но тогда Ливингстон сыграл слишком мало игр и не получил золотую медаль чемпионата. Ему пришлось перейти на должность тренера и игрока резервной команды «Юнайтед», а в 1914 году он повесил бутсы на гвоздь после проигранного матча «Астон Вилле» 0-6. Всего за «Юнайтед» в официальных турнирах Джордж провёл 46 матчей, в которых забил 4 гола.

2. Том Чорлтон ("Ливерпуль" 1904-1912 / «Манчестер Юнайтед» 1912-1914). Этот универсальный футболист на протяжении нескольких лет значился в составе клуба, но только в последние годы своей ливерпульской карьеры стал стабильным игроком основы. Всего за семь сезонов он сыграл 121 матч и забил 8 голов. Почти все они были проведены с пенальти, так как долгое время Том был штатным пенальтистом команды.

В своем первом сезоне 1904/1905 Чорлтон помог команде победить во 2-ом дивизионе и подняться в первый. Liverpool Echo дает такое описание этому игроку: «В Клубе его любили и как футболиста, и как человека. Играя на позициях защитника, а иногда и форварда, Чорлтон показал весь свой профессионализм на поле, принося немало пользы. Его надежная игра очень сильно помогала „Ливерпулю“. Его внушительные габариты, огромные мускулы, а также хорошо развитые и сильные ноги являлись образцом для многих, кто не занимался спортом. Чорлтон легко мог принять и обработать мяч и часто оставлял соперников не у дел». Затем Том перешел в «Манчестер Юнайтед», но отыграл там всего 4 матча.

3. Джон «Джеки» Шелдон ("Манчестер Юнайтед" 1910-1913 / «Ливерпуль» 1913-1921). Этот футболист, возможно, запомнился не только своими играми за двух непримиримых соперников, но также и участием в договорном матче. В то время он играл за «Ливерпуль» и 2 апреля 1915 года вместе со своей командой пожаловал на гостевой матч к «Манчестеру».

Победа осталась за «Юнайтед» - 2:0, при этом, как отмечали футбольные обозреватели, футболисты мерсисайдцев откровенно «слили» матч, ведь даже после назначения пенальти в ворота «дьяволов» футболист «Ливерпуля», а именно нападающий Джек Шелдон пробил мимо. После матча букмекеры сообщили о получении большого количества ставок на победу МЮ со счётом 2:0 и выразили подозрение, что поединок был договорным. Это вылилось в скандал, а Ассоциация футбола Англии провела своё расследование и установила, что игроки не просто договорились, а даже сделали ставку у букмекеров. Всего обвинили семерых футболистов, и они в итоге получили пожизненую дисквалификацию: трое игроков «Манчестера» Сэнди Тернбулл, Инок Уэст и Артур Уолли, а также четыре игрока «Ливерпуля» Джеки Шелдон, Том Миллер, Боб Перселл и Томас Фейрфол.

Чтобы вернуться в большой спорт, Шелдону пришлось вступить в британскую армию и принять участие в первой мировой войне. Он вместе с другими отстраненными футболистами смог вернуться с войны и получил снятие дисквалификации, примкнув к «Ливерпулю». Однако Джон отыграл еще всего лишь 2 сезона, пока в игре против «Дерби Каунти» ему не сломали ногу, из-за чего он и завершил карьеру игрока.

4. Том Миллер ("Ливерпуль" 1912-1920 / «Манчестер Юнайтед» 1920-1921) - в 1912 году главный тренер «красных» Том Уотсон заплатил за его трансфер 400 фунтов из шотландского «Гамильтона». Дебютировал Том 17 числа того же года в 1 дивизионе против «Шеффилд Уэнсдей». Первый свой гол забил в марте все того же года в игре против «Мидлсбро».

В 1914 году вместе с командой дошел до финала Кубка Англии, в котором проиграл вместе с «Ливерпулем» клубу «Бернли». Всего в сезоне 1913/1914 Миллер забил за «Ливерпуль» 20 мячей (16 в чемпионате и 4 в Кубке Англии). Весной 1915 года, как и Шелдон, был уличен в договорном матче в игре с «Манчестер Юнайтед». Затем был отстренен от футбола, после отправился в рядах добровольцев на войну, после возвращения с него сняли дисквалификацию.

Миллер продолжил выступать за «Ливерпуль» после возобновления официальных турниров. Согласно описанию, он обладал редкостной скоростью, хорошим ударом и умением обыгрывать защитников, был умным, быстрым и искусным в мастерстве паса и завершения атак. В сентябре 1920 года он переходит напрямую в «Манчестер Юнайтед» за 2000 фунтов, но там отыграл всего один сезон, после чего был продан на родину в Шотландию в клуб «Хартс».

5. Фред Хопкин ("Манчестер Юнайтед" 1919-1921 / «Ливерпуль» 1921-1931) - перешел в «Юнайтед» в августе 1919 года, а уже в октябре в матче-дерби с «горожанами» забил свой первый гол на первой минуте встречи. Провел в дебютном сезоне 41 встречу и отметился всего 5 голами, играя на позиции крайнего нападающего. В последнем сезоне провел 33 игры и отметился еще тремя голами. Всего в составе «Юнайтед» провел 74 матча и забил 8 голов, после чего был продан в «Ливерпуль» за 2800 фунтов.

Также стоит отметить, что в 1921 году, находясь еще в составе «красных дьяволов», его клуб был оштрафован на 350 фунтов, когда выяснилось, что «Юнайтед» платит ему больше максимально разрешенной на тот момент зарплаты, а также за обещание выплатить часть суммы его трансфера самому футболисту.

В составе Ливерпуля Фред становился два раза чемпионом Англии, выиграв титул Первого дивизиона в 1922 и в 1923 году. Свой первый гол за клуб забил 3 марта 1923 года в игре против «Болтона». После этого гола на одной из трибун «Энфилда» зажгли пиротехнические изделия. Согласно местной легенде, фанаты не поверили, что Хопкин наконец-то открыл счет забитым за команду голам, имея на тот момент уже 78 игр в ее составе, а поэтому решили отпраздновать это событие зажжением огней. Команда победила в той игре со счетом 3:0.

Фред выступал за «Ливерпуль» на протяжении 10 сезонов, проведя за команду 360 матчей и забив 12 мячей во всех турнирах. Несмотря на скромные голевые показатели, он обладал хорошим дриблингом, активно действовал по флангу, отдавая голевые передачи своим партнёрам. В газете «Daily Telegraph» написали, что Хопкин, несмотря на скромную результативность - в 10 сезонах всего 12 голов, стал отличным трансфером для «Ливерпуля», так как умел еще выдавать результативные передачи на своих партнеров Гарри Чемберса и Дика Форшоу, а потом хорошо играл и в связке с Гордоном Ходжсоном.

6. Нил МакБэйн ("Манчестер Юнайтед" 1921-1923 / «Ливерпуль» 1928) В «Манчестере» оказался за 6000 фунтов, но особо не выделялся игрой, проведя 40 с чем-то матчей и отметившись двумя голами, в итоге покинул клуб. А уже через несколько лет оказался в «Ливерпуле». Он заменил Томми Лукаса на позиции крайнего защитника в последних турах сезона 1927/1928, отыграв в 10 из последних 11 туров. Он играл на обеих флангах, заменяя также и Тома Бромилоу. МакБэйн имел способность элегантно управлять мячом и удачно играл роль хавбека. Всего в «Ливерпуль» провел дишь полгода, придя в марте и уйдя в ноябре того же года.

7. Алленби Чилтон ("Ливерпуль" 1938 / «Манчестер Юнайтед» 1938-1955). Летом 1938 года футболист перейдет в команду в качестве свободного игрока-любителя, но ни одной игры за «Ливерпуль» так и не сыграет. А уже в ноябре он примет предложение от «Манчестер Юнайтед». Но его карьера, как и многих фуболистов, будет приостановлена из-за начала Второй мировой войны, все результаты игр того сезона будут аннулированы. В военные годы Чилтон поиграл в разных клубах, а его дебют за первую команду «Юнайтед» состоялся лишь в 1946 году. Он будет играть центрального хавбека в команде под руководством Мэтта Басби. Вместе с клубом Чилтон выиграл национальный Кубок в 1948 году и был одним из ключевых игроков команды, выигравшей 1-й дивизион в 1952 году. А в кампании 1953/1954 он даже являлся капитаном. В девяти сезонах, проведённых за МЮ, Чилтон пропустил лишь 13 игр, в том числе сыграв однажды в 175 матчах подряд. Но в 1955 году Алленби покинул команду, а на его место пришёл Марк Джонс, один из будущих так называемых «Малышей Басби».

8. Томас Макналти ("Манчестер Юнайтед" 1949-1954 / «Ливерпуль» 1954-1958). Еще один футболист, напрямую перешедший из одного клуба в другой. В «Манчестере» начал выступать в молодежке и с 1945 года входил в их систему, а с 1947-го подписал с ними полноценный контракт. Но в основу пробился лишь в 1950 году, вместе с командой победил в 1-м дивизионе. Играл на позиции защитника или крайнего защитника. А в 1954 году за 7000 фунтов перешел в «Ливерпуль». За обе команды он отыграл не слишком много игр: в составе «дьяволов» провел 57 игр, а в составе «мерсисайдцев» всего 36.

9. Фил Чиснолл ("Манчестер Юнайтед" 1961-1964 / «Ливерпуль» 1964-1967). Последний игрок «Ливерпуля», который перешел из одного клуба в другой напрямую за существенную тогда сумму в 25 000 фунтов. На тот момент перспективному футболисту был 21 год. Уроженец Стретфорда начал свою карьеру в клубной академии, а в 1959 году подписал свой профессиональный контракт, однако выступать за первую команду начал лишь в 1961 год. Дебютировал игрой против «Эвертона», а первый гол забил в манчестерском дерби на «Мейн Роуд» с «Манчестер Сити».

Первые сезоны он играл не в основе, выходя на замену, но тем не менее сумел забить два гола. Лишь в сезоне 1963/1964 он отыграл 28 игр и забил 8 голов. Всего за команду провел 47 матчей и забил 10 голов. Его переход состоялся в «Ливерпуль» при Билле Шенкли, которому понравилась игра футболиста за сборную Англии до 23 лет. Шенкли сумел договориться с Мэттом Басби о трансфере игрока напрямую. Но перспективный футболист в итоге не показал того, чего от него ждали в команде. Став, наверное, самым неудачным трансфером того времени, он отыграл всего 6 игр в лиге и перешел в резерв.

10. Тед Макдугалл ("Ливерпуль" 1966-1967 / «Манчестер Юнайтед» 1972-1973). Футболист присоединился к команде в юношеском возрасте, перейдя в клубную академию в 1964 году. Но за команду так форвард и не сыграл ни одной игры в лиге, потому что в те времена в команде Билла Шенкли играли в нападении такие игроки, как Иан Сент-Джон, Роджер Хант и Тони Хетели. Однако он все-таки смог сыграть свою первую и единственную игру в Кубке УЕФА за основную команду. Затем был продан в 4 дивизион в «Йорк Сити». Основной успех его карьеры был достигнут в «Борнмуте», после чего его взяли в «Манчестер Юнайтед» за 200 000 фунтов.

Теда подписали уже после того как команду покинул Басби, и в те годы «Юнайтед» пытался заменить своих ветеранов Бобби Чарльтона и Денниса Лоу. Тогдашний рулевой Вилф Макгиннес посоветовал приобрести футболиста Френку О'Фаррелу, который в итоге покинул команду, а игрок достался Томми Дохерти. Успеха этот трансфер не принес, за 18 игр Тед сумел отличиться лишь 5 раз, а сам «Манчестер» занял итоговое 18 место.

11. Джон Гидман ("Ливерпуль" 1970-1971 / «Манчестер Юнайтед» 1981-1986). Он начал карьеру в молодежке «Ливерпуля», но за основной состав мерсисайдцев так и не сыграл. Профессиональный контракт подпишет в итоге с «Астон Виллой». После перейдет в «Эвертон», а уже оттуда в «Мачестер Юнайтед» в августе 1981 года, став первым трансфером, осуществлённым новым тренером Роном Аткинсоном.

По условиям сделки, к «ирискам» перешёл Мик Томас, кроме того, МЮ еще и доплатил за защитника 450 000 фунтов. Свой первый матч за команду провел 9 августа того же года против «Ковентри Сити». В первом сезоне провёл всего 40 матчей (из них 37 в чемпионате), а «красные дьяволы» финишировали на 3-м месте в турнирной таблице 1-го дивизиона. Дальнейшая карьера Гидмана была омрачена чередой травм, так, в сезоне 1982/1983 он сыграл лишь 3 матча, а в сезоне 1983/1984 лишь 8 матчей. Но сезон 1984/1985 оказался для Гидмана удачным, он провёл за клуб 41 игру, забил 3 гола и одержал победу в Кубке Англии, обыграв в финале свой бывший клуб «Эвертон». Всего Джон Гидман провёл за «Юнайтед» пять сезонов, сыграв в 120 матчах и забив 4 гола. Самое интересное то, что за свою карьеру он поиграл в составах трех непримиримых соперников: «Ливерпуля» и «Эвертона», затем «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». После чего еще и перешел как свободный агент в «Манчестер Сити».

12. Стефан Пирс ("Манчестер Юнайтед" 1979-1985 / «Ливерпуль» 1995-1996) Голкипер, который так и не смог заиграть ни в «Манчестере», проведя всего 4 игры и не выиграв конкуренцию у Гари Бэйли, ни в «Ливерпуле» (0 официальных матчей). Его 10-летний успех в футболе связан в первую очередь с «Мидлсбро», а попал Пирс в наш список, только по той причине, что все-таки побывал и в заявке МЮ, и «Ливерпуля».

13. Питер Бирдсли ("Манчестер Юнайтед" 1982-1983 / «Ливерпуль» 1987-1991). В МЮ перешел из «Ванкувер Уайткепс» и сыграл за «Юнайтед» лишь однажды в Кубке английской Лиги. Не закрепившись в МЮ, вернулся обратно в канадский клуб. Откуда перешел в «Ньюкасл», где был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,41 гола за игру. Его умение забивать было замечено «Ливерпулем», и в 1987 году Бирдсли вместе с Джоном Барнсом и Джоном Олдриджем стал новичком клуба. Тогда Иан Раш уехал в «Ювентус», а Кенни Далглиш решил сосредоточиться на тренерской работе, постаравшись с помощью трех новичков создать новый костяк «Ливерпуля». Затем в команду вернется Раш после своей неудачной попытки за границей, и тогда Далглиш перейдет на схему 4-3-3, где Олдридж, Бирдсли и Раш смогут играть вместе. В течение 4 лет Бирдсли регулярно играл в основе, был среди лучших голеадоров, отличаясь забитым голом в среднем раз в три матча. За это время дважды завоевывал титул 1-го дивизиона Англии и стал обладателем Кубка Англии.

14. Пол Инс ("Манчестер Юнайтед" 1989-1995 / «Ливерпуль» 1997-1999). Основной успех футболиста пришелся на первые годы английской Премьер-Лиги, когда Инс был в числе ведущих игроков команды Фергюсона. Он помог МЮ одержать первую за 26 лет победу в высшем дивизионе Англии, а также в первом своем сезоне 1989/1990 за команду выиграл Кубок Англии в финале против «Кристал Пэлас». Это был первый трофей сэра Алекса в МЮ. Однако в конце своей карьеры на «Олд Траффорд» Инс испортил отношения с главным тренером, его трансфер в «Арсенал» сорвался, а сам футболист отправился в Италию в «Интер».

Вернувшись обратно в Англию, Инс не смог отправиться обратно в «Манчестер», а тренер «Ливеруля» Рой Эванс предложил ему переход в 1997 году на «Энфилд». Тогда у «красных» были не самые лучшие времена, но Инс все-таки смог как-то вписаться в клуб. Хотя за два года в «Ливерпуле» футболист так и не выиграл ни одного титула, он все равно оставил свой след, когда отличился хорошим голом в ворота «Манчестер Юнайтед» в самом конце матча, что принесло мерсисайдцам ничью в той встрече.

15. Майкл Оуэн ("Ливерпуль" 1996-2004 / «Манчестер Юнайтед» 2009-2012). Золотой мальчик «Ливерпуля», самых больших успехов он добился в составе мерсисайдцев, когда в 2001 году вместе с командой взял 5 трофеев, а затем был признан лучшим игроком Европы и получил «Золотой мяч». Наверное, Оуэн один из последних успешных выходцев из академии «Ливерпуля» наравне с Джеррардом.

Затем Майкл перейдет в «Реал», где он играл в основном роль запасного, забив всего лишь 13 голов в чемпионате. А после появления в составе Робиньо и Баптисты Оуэн решил покинуть «сливочных». Он попытается вернуться в «Ливерпуль», но тогдашний тренер Рафаэль Бенитес постоянно будет откладывать его возвращение в команду, а потому Майкл вернется в АПЛ в «Ньюкасл», так как не захотел ждать зимнего трансфера, боясь не попасть в заявку сборной на крупный форум.

После вылета «сорок» из высшего дивизиона Оуэн примет предложение сэра Алекса Фергюсона и присоединится к «Манчестер Юнайтед», вызвав тем самым бурю недовольства среди фанатов «Ливерпуля», которые его назовут предателем. В составе «красных дьяволов» Майкл наконец выиграет золотые медали чемпионата в 2011 году. Его лучшим голом в составе «Ливерпуля», наверное, можно считать третий гол в Суперкубке УЕФА, где «красные» победили «Баварию» 3:2, а в составе МЮ - в матче-дерби с «Манчетер Сити», где Оуэн забил победный гол в зрелищном матче, который завершился 4:3.

16. Рамон Каллисте ("Манчестер Юнайтед" 2002-2003 / «Ливерпуль» 2005-2006). В подробности вдаваться я не буду, скажу лишь одно: футболист поиграл в дублях обоих клубов.

17. Майкл Нардьелло ("Манчестер Юнайтед" 2003-2005 / «Ливерпуль» 2005-2006). Футболист, который так и не смог выступить ни за одну взрослую команду. Он играл в юношеских командах МЮ в возрасте 14-16 лет, а в «Ливерпуле» в возрасте 16-17 лет. В составе «Ливерпуля» выиграл Кубок Англии среди юниоров.

Бонус. Мэтт Басби (с 1936 по 1945 игрок «Ливерпуля», с 1945 по 1969/1970-1971 тренер «Манчестер Юнайтед») - шотландский футболист, а впоследствии и тренер. Игрок «Манчестер Сити», а после и «Ливерпуля». Но более известен как один из самых успешных тренеров «Манчестер Юнайтед». Он выиграл 5 титулов высшего дивизиона, 5 Суперкубков, 2 Кубка Англии и добился победы в главном европейском турнире в 1968 году. Его команда получила прозвище «малыши Басби», а также благодаря ему на эмблеме МЮ появился дьявол.

Интересно, как болельщики этих клубов относятся к данным персонам? Я думаю, что в прежние годы, возможно, такой борьбы, ненависти и такого накала в дерби, как сейчас, не было. Вы можете себе представить, чтобы, скажем, завтра какой-то бывший игрок той или иной команды возглавил своего принципиального соперника? Хотя если впомнить, в истории футбола такое недавно бывало: Джордж Грэм был игроком, а также тренером «Арсенала», а потом стал тренером и «Тоттенхэма». Или, быть может, вы можете представить, что сейчас возможен трансфер напрямую из МЮ в «Ливерпуль» или обратно? Делитесь мнением в комментариях.

Также, возможно, я указал не всех футболистов, которые играли и за «Манчестер Юнайтед», и за «Ливерпуль». Если вам удастся их впомнить, добавляйте в комментариях.