Кака прощается с «Орландо Сити»

Блогер «Соккер.ру» Евгений Сергиенко рассказывает о завершении пути в МЛС легендарного бразильца Кака.

«Орландо Сити» - один из самых молодых, но симпатичных клубов MLS. Если бы член совета директоров английского «Сток Сити» Фил Ролинз не подсуетился вовремя в 2010 году с франшизами, то сейчас этой команды не было бы на просторах Major League Soccer. Но, к счастью, этот коллектив сформировался, укомплектовал свой крутой состав и из низов USL Pro дошел до верхушки американского соккера.

На сегодняшний день «львы», к сожалению, так и остаются всего лишь перспективным клубом, о котором говорят, как о лондонском «Арсенале» или «Ливерпуле» в плане: «Вот-вот все получится, будут трофеи». Хотя причина того, почему все так происходит – неясна, ведь владельцы – довольно богатые ребята, а состав не так уж и плох для уровня MLS.

Вот уже в течение нескольких лет, когда европеец вдруг с кем-то разговаривает о Major League Soccer и упоминает «Орландо Сити», он на подсознательном уровне говорит о Кака, ведь именно эта фамилия ассоциируется с клубом, как Месси с «Барсой», Буффон с «Юве» или Акинфеев с ЦСКА. Казалось бы, звездный бразилец, который приехал доигрывать и зарабатывать деньги, способен помочь «львам» поднять над головой хоть какой-то трофей, но не тут-то было.

Довольно неплохо стартовав в нынешнем сезоне, многие заокеанские журналисты предполагали, что если «Орландо» будет идти дальше в таком темпе, который они сами себе задали, то в итоге клуб пройдет в плей-офф и покажет там достойную игру. Однако, когда доводилось наблюдать за результатами «львов», было видно, как их прямые конкуренты постепенно их обгоняли, прогрессировали и улучшали свои показатели в каждом матче, когда сами же «львы» делали все с точностью да наоборот.

В конце весны, во время пресс-конференций, когда подопечные на тот момент Эдриана Хита были в мажорном настроении, моральный лидер и капитан команды Кака делился с журналистами своими надеждами: впервые в истории выйти в плей-офф, а в дальнейшем – постараться продлить контракт с «Орландо Сити», если почувствует свою надобность..

Матч за матчем «львы» с третьего места опускались ниже и ниже, в результате чего руководству пришлось сменить тренера. Новый наставник пока также не может внедрить свои идеи в жизнь коллектива, поскольку на данный момент клуб из штата Флорида располагается на предпоследнем месте в своей конференции и ни о каком плей-офф и борьбе за трофей мечтать не приходится.

Из-за ряда неудач, частых травм и микроповреждений Кака решил, что с него хватит приключений в «Орландо» и на днях он объявил о том, что покинет команду по истечении контракта. Его действительно можно понять. Что есть он на поле, что его нет, турнирного толку от этого никакого. Самый высокооплачиваемый на сегодняшний день игрок лиги приносит пользу лишь во время различных медийных событий MLS и при продаже футболок.

Бразильцу 35 лет, а Major League Soccer считается достаточно грубым турниром, где есть целый ряд защитников, которые не щадят своих соперников. И бразильский полузащитник в последний сезон на своей шкуре ощущает всю ту «самоотдачу и гостеприимность» соперников, не стесняющихся лишний раз пойти в подкат с высоко поднятой прямой ногой.

Последние года четыре MLS переживает период, когда старички, приехавшие из Европы для популяризации лиги, завершают свои карьеры. Ушли Рауль, Бекхэм, Анри, Джеррард, Робби Кин, Лэмпард, собирается уйти Пирло. И теперь, скорее всего, из Америки уедет Кака. Стоит отметить, что полузащитник «Орландо Сити» подчеркнул, что он не собирается заканчивать с футболом и вешать бутсы на гвоздь, он просто покидает штат Флорида. И, видимо, уезжает из Major League Soccer.

Матч против «Коламбуса», скорее всего, будет последним домашним поединком Кака, и на арене «Orlando City Stadium» готовится трогательная церемония в честь капитана и души нынешнего «Орландо». «Лев» решил покинуть свой прайд, и, по словам его окружения, данное решение футболисту далось нелегко.

Сам полузащитник выступил с трогательным посланием ко всем, кто хоть как-то связан с «Орландо Сити»:

«Я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить всех. Было честью стать частью этого проекта с самого начала и чувствовать доверие. Хочу сказать спасибо моим товарищам по команде, тренерам и сотрудникам, которые работают во благо клуба, а также поблагодарить общественность и фанатов команды. Мое послание посвящается всем людям, связанным с клубом. Я люблю этот клуб и всех, кто здесь работает. Никогда не знаешь, что произойдет с тобой в будущем, и, возможно, я однажды вернусь сюда в качестве посла или главного тренера. Надеюсь, наши пути вновь пересекутся».