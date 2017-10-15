«Барселона» хуже Месси, и это печально

«Соккер.ру» впечатлен, что Лионелю удается так успешно обыгрывать многих соперников в одиночку, но огорчен, что новой «Барселоны» нет – коллектив не эволюционировал.

Защита «Барселоны» боится скоростных соперников

«Атлетико» не наработал на победу над «Барселоной» по объему созданных моментов (4:7 по ударам в створ), но и каталонцы легко могли проиграть 1:0 или даже 2:1 в Мадриде, если бы тер Штеген не напомнил сэйвами, что подрос. Немец в Примере выручил 15 раз, причем часто после довольно грубых ошибок, ведь Пике и Умтити, как и Маскерано, продолжают бояться скоростных соперников. Понятно, что команда с таким атакующим потенциалом, как «Барселона», не всегда проигрывает или пропускает по одному лекалу. Вот только против сильных можно увидеть много однотипных ляпов.

Даже когда «Барселона» играет с острожным «Атлетико» - вчера мадридцы не рисковали, отдав мяч гостям, каталонцы сами помогают сопернику создавать моменты, ведь пятятся при обороне. И количественно ошибаются в новом сезоне чаще, чем «Реал», пропустивший больше – парадокс. Кроме всего прочего, поддержка Бускетса в опорной зоне не убеждает. Ракитич, Паулиньо и Иньеста обороняются неровно. А что касается защиты – пропустили только три раза из-за ошибок соперников при атаках. «Барселона» допустила восемь десятков чужих наскоков с ударами, по десять за игру в среднем. Но лишь 15 раз мяч долетел до тер Штегена – точность ударов - 18.7 %, а реализация – жалкие 3.75 % (запомните эту цифру).

Вальверде не нашел органичный вид прессинга

Андре Гомеш и Жорди Альба – оба способны грубо ошибиться или напрочь выпасть из игры, лидируют по среднему количеству отборов и перехватов за поединок в составе «Барселоны» в новом сезоне. А вчера Гомеш играл правого полузащитника. На что такие странные рекордсмены с флангов указывают? Сразу видно, что Неймара не заменили, Альба выше играет и поэтому время от времени прессингует. Плюс игроки центральной оси не ходят на перехваты, ждут решений соперников статично. Иньеста хвалил физические кондиции «Барселоны», но когда у тебя Андре Гомеш отбирает мяч чаще, чем Умтити, Пике, Альба, Семеду, Паулиньо или Ракитич, качество прессинга не впечатляет.

Тем более, «Барселона» не возвращается к тотальному контролю мяча как оружию обороны и главному методу подготовки атак. Процент владения - первый в Примере, но с Луисом Энрике с мячом играли даже чуть чаще. Не первый год фанаты «Барселоны» и каталонские эксперты говорят – теперь контролировать игру, как во времена Хави, не получается, брака не всегда больше, но обрезы показательнее. Работу с мячом сместили глубже, сейчас Умтити и Пике чаще всех видят мяч, а не хавбеки. А у того же Месси – главного созидателя, процент неточных передач такой же, как был в прошлых сезонах. Его брак заметнее, чем во времена идеального высокого прессинга.

Полная свобода Месси душит форварда Суареса

Формально чаще всего «Барселона» играла не «4-3-3» - схема, которую можно использовать после возвращения вингера Дембеле, а «4-4-2». Но на практике постоянные смещения Луиса Суареса на фланг – чаще левый, чем правый, привели к схеме «4-4-1-1». Причем последняя верховная единица – Месси. Лионель подбирает мяч глубоко и тащит его вперед, используя партнеров как столбов для стеночек. В результате усредненное положение аргентинца на поле – между центральным кругом и линией чужой штрафной, а по факту играет даже чуть выше, чем Суарес, запертый на фланг:

Сейчас принято считать, что Луис Суарес в плохой форме? Спорное допущение. У вас есть нападающий, который 96.5 % мячей за «Барселону» забивает из пределов штрафной площади. Вчера против «Атлетико» уругваец спас от поражения в концовке, сыграв вблизи от чужих ворот. Не удивительно, что его игра вас не впечатляет. Ведь теперь куда чаще беднягу Луиса запирают на левом фланге или где-то между линиями, пробуя закрыть минусы защитника Альбы. Но посмотрите, у Луиса за все время в «Барселоне» только один гол из-за пределов штрафной с левого фланга – штрафной удар с «Бетисом» (голы отмечены зеленым цветом):

Сама идея Вальверде понятная и простая. Месси снова играет «ложную девятку», расчистили дорогу в чужую штрафную – от центра поля до ударной позиции. В этом есть плюсы, Лионель зверски результативен на старте. Но есть и минусы, ведь у Суареса среднее количество ударов на уровне 3.8 за игру – на прежнем уровне, но вероятность голов упала – бьет из не таких удобных позиций, как раньше. А Месси лупит по 7 раз за игру в среднем –личный рекорд в карьере. У Лионеля сумасшедший процент реализованных ударов, 19.2 становятся голами (сравните с КПД соперников «Барселоны» - 3.75 %). Но Суаресу из тени Месси сложнее дарить спасительные голы, как и остальным. Третьим по ударам является Ракитич, на счету которого нет забитых мячей. В атаке без Месси «Барселона» начала сезон очень слабо.

У «Барселоны» нет новой модели, Месси тащит команду

Пожалуй, такой зависимости от Месси у «Барселоны» еще не было. Когда глянем на параметр ожидаемых голов команды Вальверде, то многое поймем. Во-первых, «Реал» Зидана, оказывается, был чуть ближе к забитым мячам в Примере, просто свои такие же качественные моменты хуже реализовал. Во-вторых, половина атакующих подходов каталонцев завязана на одном Месси. Конечно, в матче против «Жироны» можно разменять Лионеля на соперника, который тенью бродил за аргентинцем, и тогда 10 на 10 «Барселона» вынесет оппонента.

Но уже против «Атлетико», где форварда встречали умнее – отрезали адресатов передач, Лионель создал два момента и сам дважды попал в створ, не считая ударов в каркас, которые голами тоже не стали. Вальверде не придумал ничего нового в начале сезона. И ни одну фундаментальную тактическую проблему «Барселоны» пока не решил. Вероятно, у него было мало времени, не исключено, что Дембеле и Коутиньо пригодятся в будущей основе – первый лечится, а второго хотят взять зимой, но оба резкие, а скорости в атаке «Барселона» явно не хватает.

Команда не переродилась, а мечтают лишь о том, чтобы Месси взял деньги и подписал контракт. Чтобы понять разницу между новым и старым в жизни одной команды, гляньте на «горожан» Гвардиолы как пример перемен. Почему «Манчестер Сити» забил 29 мячей в 8 турах АПЛ? Как можно в 21 веке в «сильнейшей лиге мира» приблизиться к показателям 1894 года в исполнении «Эвертона»? Только изобретая нечто свежее – идея с вертикальной игрой именно таким новшеством и является. А «Барселона», хотя Месси четко обыграл «Ювентус» - пусть не лучшую команду Италии здесь и сейчас, но гранда, просто вспоминает прошлое и эксплуатирует класс футболистов.

Фанатам «Барселоны» очень важно не оценивать команду по играм с теми, кто заведомо слабее. Месси швец, жнец и на дуде игрец – выкопали идею с «ложной девяткой». Опорная зона как нуждалась в сильном напарнике для Бускетса – так и нуждается. Правый бек как не был вторым Алвесом хотя бы по атакующему потенциалу – так и остается. И не важно, кто там играет. Пике и Умтити с мячом работают лучше, чем без него в отборе. У Суареса колоссальные проблемы при такой модели игры и схеме де-факто «4-4-1-1». У отдельных игроков зря не ограничена свобода, как было раньше, а другие не умеют быть свободными, баланс не найден.

Месси не обыграет всех. И хотя он ожидаемо начал сезон с вдохновением, Лионель не сможет перекрыть все минусы команды, которая новое лицо не обрела. Вальверде остро нуждается в четкой и своей тактике, ведь старую «Барселону» многие раскусили и научились финишировать выше или хотя бы не проигрывать. В октябре сезон не заканчивается, пять пунктов отрыва от «Реала» - не гарантия титула, как и победа над «Ювентусом» - не доказательство, что Лигу чемпионов выиграет «Барселона». Месси – замечательный, его команда – так себе.