Сборная 13 тура. Победители фаворитов и возвращение «Спартака»

Встречайте в символической сборной тура от «Соккер.ру» покорителей лидеров – «Зенита» и «Локомотива», а вместе с ними футболистов ЦСКА, «Динамо» и «Спартака».

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Четыре голкипера сделали все, чтобы их команды выиграли с разницей в один мяч. Годзюр выручал «Урал», Беленов – «Уфу», Габулов – «Арсенал». У них по два сэйва на брата, а вот Игоря заставили нервничать чаще. Защита ЦСКА часто отбивалась от атак «Краснодара», но Акинфеев вступал в игру четыре раза и трижды удачно парировал удары «быков» - вратарь выручил.

Защитники

Алексей Козлов («Динамо»)

Правый защитник забил первый с августа гол «Динамо» в РФПЛ, причем головой в результате подключения в атаку, которыми славится в РФПЛ в основном Марио Фернандес. Также у Козлова получился опасный дальний удар – хорошо приложился, и в защите опытный футболист сыграл надежно, в результате самые опасные подходы гости придумали после дальних ударов.

Стоппила Сунзу («Арсенал»)

Очень четко линия обороны туляков держала линию офсайда – этому даже Ивановичу и Мевле надо подучиться. У Сунзу и Беляева получалось синхронно делать шаг вперед. Обычно в этой связке или ошибался, или выделялся российский защитник. Но против «Зенита» хорошо сыграл его напарник из Замбии. Опытный, высокий, очень цепкий оборонец – пять отборов против двух у самого Ивановича. Габулов даже толком испугаться после атак «Зенита» не успел.

Алексей Березуцкий (ЦСКА) – везунчик тура

С ветераном Игнашевичем, который неплохо смотрелся в непростом для ЦСКА поединке против «Краснодара», судьба связала спорные эпизоды матча. А вот Алексей Березуцкий мало того, что выступил удачно у своих ворот – хорошо дрался, так еще и случайно стал автором победного мяча. Пробил плохо, но рикошеты и отскоки сделали свое дело – «Краснодар» дома проиграл еще одному бывшему чемпиону.

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Комбарову в Туле самое место. Когда играет плохо – понятно, что представляет середняка, не стоит его ругать, Кирилл тогда просто объясняет, почему оказался в «Арсенале». А когда отдает шикарную решающую передачу в матче с «Зенитом» - напоминает о школе, которую прошел. В отличие от брата, не стал чемпионом России, зато «Арсеналу» помогает. Против «Краснодара» и «Динамо» его опыт тоже пригодился!

Полузащитники

Денис Глушаков («Спартак»)

Герой прошлого сезона сыграл качественно – в новом чемпионате такое бывает редко. Но для сборной тура важен результат одной игры, а он в пользу «Спартака» и Глушакова. Денис создал гол, был нацелен на чужие ворота – четыре удара, отбирал мяч – трижды удавалось обобрать соперников. Отлично сыграл, ведь и гол вовремя вместе с Промесом придумали, и настрой поменялся.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Румынский полузащитник в матче, в котором его команда могла пропустить – если бы не Годзюр и каркас ворот, вовремя перевернул игру в пользу «Урала». Благодаря Эрику, его технике и желанию побеждать команда Тарханова повела – хавбек ловко реализовал штрафной. Потом вовремя пришел второй гол от Ильина и у «Анжи», который играл агрессивно, не хватило времени исправить ситуацию. И все благодаря решению Эрика.

Александр Ташаев («Динамо») – автор гола тура

Левый вингер москвичей провел очень продуктивный матч в атаке, ведь на его счету сначала шикарный пас на Алексея Козлова, а потом и гол. Александр прошел к чужим воротам и четким дальним ударом красиво вонзил мяч под перекладину. Добавим, что и в пас Ташаев сыграл здорово, и в отборе тоже проявил себя – успешная игра динамовца. Хохлов знает, как мотивировать хавбека?

Нападающие

Слай Игбун («Уфа»)

У нигерийского форварда в матче против «Локомотива» было в четыре раза больше ударов, чем у чемпиона Европы португальца Эдера. Как можно проигнорировать участие Слая в отборе пунктов у железнодорожников? Игбун круто отработал в матче, хорошо навязывал борьбу, открывался, бегал быстро и включался мгновенно. Слай мог забить трижды, но главное, что пробил Гильерме в решающий момент!

Луис Адриано («Спартак»)

Пробивной нападающий, который смотрит по сторонам, может резко включить скорость на передовой, отличается умением устоять на ногах и сыграть грамотно, нужен «Спартаку». Прошлогодний Зе Луиш был именно таким, и Адриано в отдельных матчах его довольно успешно подменяет. Против «Ахмата» бразилец создал три момента для напарников и отдал голевую передачу на Мельгарехо.

Эванс Кангва («Арсенал») – автор сенсации тура

После матча в Санкт-Петербурге, где скорость замбийца помогла «Арсеналу» обыграть «Зенит», шустрый атакующий игрок из обоймы Божовича подтвердил, что не зря выделяли его технику и скорость. Понятно, что на «Крестовском» Кангва редко встречался с мячом – два десятка раз, да и пробил лишь единожды. Но меткость важнее количества ударов – Эванс подарил сенсацию.

Набивают шишки. «Зенит» зарабатывает чемпионство

Тренер

Миодраг Божович («Арсенал»)

Миодраг остается в сборной тура! Можно процитировать аргументацию по выбору тренера тура еще после победы над «Краснодаром»: «У „Арсенала“ Божовича и раньше был симпатичный рисунок игры, просто надо было не пропускать, забить первыми и не отдать фавориту время и пространство для хороших атак». Словно прочитали будущее, именно так и вышло против «Зенита» в гостях. А несчастные два законных удара по воротам Габулова за матч – подтверждение, что Божович прекрасно подготовил «Арсенал» к выезду в Санкт-Петербург.

Дебют тура. Дмитрий Хохлов («Динамо»)

Динамовцы собрали серию из восьми поединков без побед – с учетом Кубка России и матча против сборной. А не забивали в последних семи поединках – гол «Уфе» был последним, если не считать серию пенальти против «Спартака-Нальчик». Но смена тренера сработала – и голы придумали, и победу над «СКА-Хабаровском» получили. Хотя соперник этот научился подписывать мировые, не вылетел из Кубка России и даже обыграл дома «Ростов».

Герои тура. «Уфа» и «Арсенал»

«Локомотив» сыграл так себе – «Уфа» взяла командную заслуженную победу, однако не сказать, что фаворит сильно мешал и до перерыва, и после него, ведь подопечные Семина нечасто добирались до ворот Беленова. А вот «Зенит» неплохо смотрелся, так что победа «Арсенала» еще весомее. У Божовича один из самых организованных середняков чемпионата, и поскольку две команды, которые могут в конце сезона и за выживание бороться, обыграли двух лидеров – «Локомотив» и «Зенит», то героев тура выбрать не сложно. Две трудовые победы подчеркнули подготовку коллективов Семака и Божовича к матчам.