Антисборная 13 тура. Забуксовавший «Зенит» и плохой Робин Гуд

«Зенит» мог оторваться от «Локомотива» после неожиданного поражения Семина, но звездные футболисты Манчини разочаровали фанатов и «Соккер.ру» - соберутся в антисборной!

Вратарь

Гиорги Лория («Анжи»)

Лунев странно сработал, когда забивал Кангва, но Лория вообще неудачно сложился в важном моменте. Ошибся, когда Бикфалви хитро пробил со стандарта. А ведь к тому времени «Анжи» играл неплохо, мог рассчитывать на гол в ворота Годзюра – в штанги и перекладину в гостевой игре попадали. Но поскольку Лория не смог отразить мяч, который пошел под вратарем, результат предопределили – «Урал» победил.

Защитники

Доменико Кришито («Зенит») – потеря позиции тура

Не важно, что Кришито разок смог пробить по чужим воротам, ведь каждый третий пас в молоко. И количество созданных им моментов равно голам Дзюбы - нулю. Важно, что Доменико глупо упустил Комбарова, оставил Кирилла на фланге, неправильно занял позицию. Правый латераль «Арсенала» прострелил, Иванович и компания загуляли – Кангва забил победный. От итальянца ждешь другой игры и в обороне, и в атаке!

Неманья Пейчинович («Локомотив»)

С окладом Пейчиновича бессовестно принимать такие наивные решения в защите. Кверквелия тоже не с той ноги зашел на поле в Уфе – едва в свои ворота не забил, но его коллега удивил даже сильнее. Иногда звезды «Локомотива» - огромные и опытные футболисты, банально отбивались от хозяев поля. Семин не сможет анализировать такой матч без междометий.

Георгий Наваловский («СКА-Хабаровск»)

Динамовцы в первой игре нового и знакомого тренера Хохлова собрались и смели «СКА-Хабаровск» за счет напора и желания. Появились удары едва ли не впервые после травмы Панченко. Причем забил не форвард Бечирай – он чаще всех лупил, а защитник Козлов. Именно Алексей не заметил Наваловского, так что очевидно проигравший дуэль Георгий в антисборной.

Александр Черевко («СКА-Хабаровск»)

Когда выходишь на поле по схеме с латералями, надо учитывать, что у соперника не три центральных защитника, и на краях по два человека. Морозов и Ташаев смели Черевко. В результате защитник «Динамо» едва не сделал голевую передачу, а хавбек Хохлова отдал результативный пас и забил. Черевко не помешал – виноват.

Полузащитники

Алексей Миранчук («Локомотив») – беззубость тура

У близнецов Миранчуков против «Уфы» ноль передач под удар на двоих, а у Дмитрия Тарасова – две. Дожили, что тут скажешь? Словно сглазили железнодорожников и их обычно не настолько мертвую в плане движения линию атаки – похоже, Семак недобро посмотрел на одинаковых с лица братьев. Что Антон плохо сыграл, что Алексей, но второй принимал решения даже более нелепые, чем его ближайший родственник.

Жан Майер («Ростов»)

Тут можно вспомнить глупую учительскую фразу: «А если все пойдут с моста прыгать, ты тоже прыгнешь?» Жана тренер назначил пенальтистом, но было видно, что словенский футболист не готов к реализации приговора в ворота бывшего голкипера «Ростова» Джанаева. Раз так, ему надо было передать это право – подставил команду под удар, хотя и пытался быть активным до и после решающего промаха.

Матиас Краневиттер («Зенит»)

Паредес не смог выйти с первых минут, что сказалось на скорости перехода «Зенита» в атаку. Но что на поле делал Краневиттер? Сеньор Ерохин хотя бы эпизодически дергался, а господин Матиас вяло отработал. Были в составе «Зенита» сыгравшие еще слабее, но аргентинец ни рыба, ни мясо – не опорник, не созидатель, не игрок основы. Неискусный футболист, как сказал бы мэтр Орлов.

Олег Шатов («Зенит»)

Почти все игроки «Зенита», в отличие от большинства из «Краснодара», сыграли средне или скверно. Или недостаточно хорошо – как правильно сказал Иванович после матча. А вот Шатов провалился. Олегу доверили место в основе и явно просили работать иначе. Активнее, агрессивнее в атаке и умнее по двум флангам. Не получилось, поэтому хавбека заменили в перерыве первым.

Нападающие

Эдер («Локомотив»)

Тут мог быть Лео из «Ахмата» - при счете 1:0 в пользу «Спартака» должен был сравнять голевые показатели, но не смог обработать мяч. Оланаре не игрок уровня ЦСКА – не получается у человека. Дядюн в этот раз не помог «Ростову», неудачно сыграл Владимир. Но у них не было с кем сравнивать, кроме случая с проверкой уровня Жабы с помощью Луиса Адриано. А вот Эдер на фоне Слая показался не чемпионом Европы, а напарником Дзюбы по этому составу.

Артем Дзюба («Зенит») – нелепый спаситель

В этом туре конкурс в антисборную проходили Смолов, Кокорин и Дзюба – хорошие российские нападающие. Но Федор и Александр искали моменты – пускай и неудачно, как и малыш Дриусси из «Зенита». А вот когда Артем вышел на поле, чтобы спасти команду от неприятностей против «Арсенала», то подвел Манчини, не чувствуя моменты. У Дзюбы был тайм, но за все время по правилам так и не пробил. Пыжился, но снова без голов…

Главный тренер. Юрий Семин («Локомотив»)

Манчини и Шалимов наблюдали, как их команды неправильно атакуют – не внесли правки, не добились голов. Но «Зенит» и «Краснодар» сыграли лучше, чем «Локомотив». Москвичи даже не атаковали толком! Если игра в Уфе шла до первой ошибки, то почему «Локомотив» даже не попытался переломить ход такого матча? Семак ведь выиграл заслуженно, а Семин – заслуженно проиграл. Да и счет в пользу победителя мог быть крупнее.

Ужасная тенденция тура. Отказ от голов

Полтора мяча за игру в туре – даже ниже ужасной средней результативности РФПЛ в новом сезоне. Только два матча, в которых забили по три мяча – «Спартак» и «Урал» помогли. Но сразу пять поединков, где один гол казался за счастье. В итоге собрали немало нулевых таймов и отрезков, а завершился тур согласно тенденции – нулевой ничьей. Даже пенальти, когда «Ростов» получил на него право, не сумели реализовать. Такие туры не нужны, нельзя пугать зрителей, ведь на стадионах не станет уютнее – зима близко.

Дикое невезение тура. «Краснодар»

Хотя у ЦСКА собралось семнадцать ударных мгновений по воротам Синицына в гостях, там один был точным, а гол – откровенное везение. Тогда как из двадцати двух попыток «Краснодара» многие были перспективными. Но или Акинфеев справился, или защитники заблокировали выстрелы – тут уже вопросы к арбитру по парочке моментов. «Краснодар» не сыграл плохо, поэтому его игроков нет в составе, но их феноменальному невезению место в антисборной. Реализация у команды Шалимова – нет слов, нули на нулях по голам.

Покрытие недели. Газон «Крестовского»

У того самого стадиона снова проблемы. «Зенит» сам себе утяжелил задачу, не подготовив покрытие. Не знаем, будут ли в тульских ресторанах подавать жареных бакланов в честь победы над фаворитом – надо перепроверить, вдруг это редкая и защищаемая законом птица. Но что точно известно – видеть на арене с такой стоимостью искусственные нити было странно. Ветеран российского футбола Владимир Габулов, который за карьеру в разном болоте успел искупаться, тоже удивился газону – над ним надо работать.

Провал и Робин Гуд тура. «Локомотив»

«Зенит» мог забить по правилам – допустим, Кокорина озарило на ровном месте, и тогда «Арсенал» получил бы мир. Туляки признают, что вовремя реализовали единственный момент в игре, где выступали вторым номером. «Краснодар» тоже за подход ругать нет смысла. Много раз подходили к воротам Акинфеева. Собрали столько ударов, что тут дело в тонкой тренерской наладке, невезении с пропущенным голом и слабой реализации.

А вот у «Локомотива» случилось очередное перевоплощение в Робина Гуда. Команда обыгрывает ЦСКА и «Спартак» - богатых, а потом раздает очки направо и налево бедным – «Тосно», «Амкару», и теперь вот «Уфе». Интересно, а с «Краснодаром» и «Зенитом» Семин теперь как сыграет, дважды победит? Если по привычкам Робин Гуда – Шалимову и Манчини несдобровать. А не получится – из сборной тура «Локомотив» переместится в антисборную, как сейчас.