Другие «красно-белые». «Севилья», которая испытает «Спартак»

По всем раскладам «Севилья» - фаворит встречи со «Спартаком», но «Соккер.ру» против преждевременного поднятия белого флага. Представляем соперника чемпионов России.

Клуб «Севилья». История и успехи

«Севилья» на 32 года старше «Спартака», хотя с первого появления на поле в 1890 году и до официальной регистрации спортивной организации прошло полтора десятилетия. Свой первый титул – Кубок Испании, «красно-белые» завоевали в 1935 году, а сезон 1945/1946 завершили на первом месте в национальном чемпионате. Это первое и последнее чемпионство «Севильи», зато уже в XXI веке команда из Андалусии щедро пополнила свой музей международными трофеями. С 2006 по 2016 года «Севилья» пять раз завоевывала Кубок УЕФА, что является рекордом турнира. «Рамон Санчес Писхуан» видел множество знаменитых футболистов, а ярчайшая звезда – это, безусловно, Диего Армандо Марадона, который в начале 90-х годов провел сезон в «Севилье», а потом ушел в результате скандала. Серхио Рамос – воспитанник «Севильи», Дани Алвес сделал первые шаги в европейском футболе в составе андалусийского клуба. Это звезды первой величины, но традиционный кадровый почерк испанских «красно-белых» - мотивированные игроки среднего мастерства в условиях, располагающих к прогрессу. Особенно успешно «Севилья» реализовывала эту стратегию под руководством Мончи, гениального «директора по футболу», который летом перешел в «Рому».

Связи между командами. За «Севилью» и «Спартак»

Ринат Дасаев. На протяжении десяти лет защищал ворота «Спартака», стал лучшим вратарем планеты и в этом статусе отправился в «Севилью», где его ждали как Мессию – надеялись, что большой вратарь дотащит «красно-белых» до чемпионства. Результаты действительно улучшились, но совершить чудо Дасаев не смог, а потом получил травму, которая скомкала его карьеру в Испании. Впрочем, позже Ринат Файзрахманович пригодился «Севилье» в другом качестве – тренировал вратарей в штабе Луиса Арагонеса. После возвращения в Россию вновь пригодился в «Спартаке», с 2013 года тренирует вратарей в дубле и во второй команде.

Унаи Эмери. Баскский специалист возглавил «Спартак» летом 2012 года, неплохо стартовал в чемпионате, но потом у Эмери начались проблемы из-за плохой коммуникации с футболистом, тренерских амбиций Карпина и равнодушия высшего руководства. Некто даже назвал Унаи «тренеришкой» после отставки. После болезненного увольнения из «Спартака» Эмери пришлось перезапускать карьеру, и «Севилья» предоставила отличную площадку. С андалусийцами экс-наставник москвичей выиграл три Лиги Европы подряд, после чего отправился в ПСЖ, где теперь тренирует Неймара, Мбаппе, Ди Марию, Кавани и других звезд.

Николас Пареха. Должен был стать лидером обороны в «Спартаке», но оказался чересчур эмоциональным парнем: ссорился с партнерами, прыгал в ноги противникам во время матчей, мог сыграть вдохновенно, а потом допустить детскую оплошность. Да и травмы, надо сказать, подвели аргентинца. В общем, по Николасу никто особо не грустил, когда он перебрался в «Севилью», а сам Пареха точно не остался внакладе, выиграв с испанским клубом охапку Кубков УЕФА. Этим летом Нико стал капитаном «Севильи», но в Москву на матч с бывшим клубом не прилетел из-за травмы.

«Севилья» в текущем сезоне

Как и «Спартак» в РФПЛ, «Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующей «Барселоны» после восьми туров составляет шесть очков. После бодрого старта – четыре подряд победы вслед за ничьей в первом туре, «Севилья» проиграла в двух из трех последних туров. Правда, это были объективно сложные выезды в Мадрид к «Атлетико» и в Бильбао к «Атлетику». Зато в Лиге чемпионов у соперника «Спартака» дела идут прекрасно. Во-первых, андалусийцы пробились в групповой этап сквозь квалификационный раунд, во-вторых, лидируют в квартете «E», сыграв вничью с «Ливерпулем» на «Энфилде» и разгромив дома «Марибор». Если замахиваться на выход из группы, то команде Массимо Карреры в спаренном противостоянии с «Севильей» необходимо набрать, как минимум, четыре очка.

Тренер

Эдуардо Бериссо возглавил «Севилью» прошедшим летом, до этого он зарабатывал себе репутацию в «Сельте», с которой добрался до полуфинала Лиги Европы, по ходу дела выбив из розыгрыша «Краснодар». 47-летний аргентинский специалист еще юношей приглянулся Марсело Бьелсе, который стал для Эдуардо главным футбольным авторитетом. Бериссо играл под руководством «Эль Локо» в «Ньюэллс Олд Бойз» и мексиканском «Атласе», а тренерскую карьеру начал в ранге помощника Бьелсы в сборной Чили. Бериссо многое почерпнул от Марсело, но он не копирует учителя, потому что тот дал ему главное – научил учиться. Эдуардо занят поисками баланса командной игры, делает ставку на владение мячом, но ищет возможности ускорять свою команду на последней трети поля. «Севилью» вполне можно остановить, если отслеживать момент перехода к вертикальной стадии игры и вовремя его пресекать. И вот тут можно взгрустнуть о том, что у «Спартака» нет опорника-питбуля вроде Вернблума или молодого Игоря Денисова. Такой парень сегодня бы пригодился.

Состав на матч со «Спартаком»

В Москву не прилетели Пареха и Карришу, вопрос об участии Кьяера и Н’Зонзи Бериссо предпочел оставить открытым, чтобы нагнать больше тумана и не открывать все карты Каррере сразу. А ведь речь о лидерах команды. Стивен Н’Зонзи – самый дорогой игрок, трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро. Пареха и Кьяер – потенциально основная связка в обороне, Карришу – тоже центральный защитник. Таким образом, если все трое мимо, то Клеману Ленгле придется подбирать напарника из игроков другого амплуа. Но, думается, Кьяера все же поставят на ноги, а вот по Н’Зонзи уверенности меньше, все-таки он закончил субботний матч с «Атлетиком» на 22-й минуте. Бериссо использует схему 4-1-4-1, в которой Стивен играет «единичку» в полузащите, отвечающую за разрушение. В его отсутствие разрушением займется Гуидо Писарро. Вообще, у «Севильи» обширный выбор игроков в центре поля, что позволяет сохранять свежесть за счет ротации и удивлять противников различными сочетаниями. Наверняка, сюрпризы припасены и для Массимо Карреры со «Спартаком», ведь даже андалусийские издания расходятся во мнении, называя ориентировочный состав своей команды. Может быть, у нас получится лучше?

Ориентировочный состав «Севильи» (4-1-4-1): Рико – Коршья, Ленгле, Кьяер, Эскудеро – Писарро (Н’Зонзи) – Нолито, Васкес, Крон-Дели, Навас – Бен Йеддер.