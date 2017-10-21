Винченцо, верим!

Прогнозируем очередное домашнее поражение ЦСКА, осечку “Атлетико” в матче с середняком и самое невероятное - победу “Милана”. Но это не точно.

В прошлом выпуске мы, как обычно, попробовали новую стратегию - ставили на два точных счета в одном матче. И угадав исходы сразу в пяти из шести игр, ни разу не попали в нужный счет. Вот она расплата за фантастическое везение в позапрошлом выпуске! Можно было бы конечно увеличить количество прогнозов на одну игру, ведь высокие коэффициенты это вполне позволяют. Но попробуем более эффектный способ - отбирать матчи самых оборонительных команд, где в теории счет угадать проще.

“Атлетико” уже не тот

Мы говорим “Атлетико”, подразумеваем - оборона, мы говорим оборона, подразумеваем - “Атлетико”. Но, с другой стороны, у мадридцев в девяти последних играх лишь раз было больше одного забитого мяча. Даже пять еще августовских мячей в ворота “Лас-Пальмаса” не должны дарить надежду - там залетело все, что хоть как-то могло залететь.

Диего Симеоне настолько суров, что играет на 0:0 даже с “Карабахом”. И раз уж блог про ставки, то спрогнозируем, что скучнее игры в этом сезоне Лиги Чемпионов уже не будет. К сожалению, пока такой линии у букмекеров нет, но зато можно поставить на 0:0 или 1:1 в гостевом матче “матрасников” против “Сельты”, коэффициенты 8.50 и 6.50 соответственно.

В последних трех матчах “Кельты” забивали в среднем аж по четыре мяча, но там были биты аутсайдеры, занимающие сейчас с 16-го по 18-е места в Ла Лиге. И, конечно, если сравнивать с “Атлетико”, то их пропущенные голы по курсу на 2017 год равны примерно четыре к одному. В итоге, нас ждет так называемый “футбол для гурманов” - насыщенное тактическое содержание, но скорее всего в снотворной упаковке.

Пикирующий аэроплан

Переходим к Серии А, где из именитых команд наибольшие проблемы с созданием и реализацией моментов на данный момент испытывает “Милан”, у которого вообще уже сложно вспомнить последний приличный матч. Вот и скромный АЕК уехал из столицы моды без пропущенных мячей, где “россонери” последние минут пятнадцать игры выглядели жалко, бегая за спокойно перекатывающими мяч греками.

Чтобы против «Кьево» не пришлось выходить в нападание самому, Монтелле придется научить забивать свою команду уже к матчу с «Дженоа», который, как говорят, будет предпоследним шансом для Винченцо. Отбросим предположение о том, что команда “сливает” главного тренера (хотя отдельные пару игроков - вполне может быть) и будем отталкиваться от факта, что команды, которые ниже в турнирной таблице, “Милан” обыгрывает в этом сезоне Серии А всегда. Пусть и со скрипом в виде пенальти и удалений.

Генуэзцы же до прошлого тура в гостях вообще не забивали, так что относительно надежная оборона “Милана” подталкивает поставить на 1:0 за 7.50 или на «голевую феерию» в виде 2:0 за 7.00.

Ловчев за ЦСКА

И снова нельзя просто так взять и не поставить на Премьер-Лигу! А тут еще Евгений Серафимович решил отнять хлеб у блога “Ну а вдруг?”. Что ж, устроим свой виртуальный баттл на “Соккер.ру” и сделаем ставку на то, что “Зенит” все-таки победит в гостях у ЦСКА. Тем более, что голевая засуха армейцев достигла своего апогея - если раньше они просто не забивали, то теперь уже осознав всю бесперспективность нападения, вперед побежали Березуцкие и совсем молодые Кучаев с Жамалетдиновым. Такими темпами Акинфееву придется записываться на курсы к Рожерио Сени.

У ЦСКА один состав без замен на чемпионат и Лигу Чемпионов, у “Зенита” без всяких оговорок два равноценных, да и соперники в Лиге Европе не уровня “Манчестер Юнайтед”. Хозяева в этом матче будут вымотаны даже не столько физически, сколько морально, им как обычно не хватит свежести. Не исключено большое количество карточек, многое зависит от цвета и наличия их во вратарской площади. Сложно угадывать даже исход в таких матчах, а уж счет тем более, но рискнем поставить на 0:1 и 0:2 за 7.00 и 11.00

Бонус! Для тех, кому за 60

Коллега Станислав Горин уже писал про то, что российская Премьер-Лига на 283-м месте по результативности. Вот и последний тур “порадовал” всего двенадцатью мячами на шестнадцать команд, причем в шести из восьми матчей хотя бы одна команда вообще не забила! А значит рано или поздно должен случиться тур, когда кто-нибудь не забьет в каждом матче. “Фонбет" дает коэффициент аж 60 на такое событие в ближайшем туре. За исключением игры “Локомотива” с “Краснодаром” во всех остальных такой исход выглядит более, чем реально. Да и “быки” не забивали уже три матча подряд, поэтому почему бы нам не поставить 30 рублей, ну а вдруг?

И, как обычно, ждем в комментариях ваших необычных прогнозов на предстоящий уик-энд. Сможет ли “Спартак” обыграть “Амкар”? Кто выйдет победителем матча “Наполи” - “Интер”. Наконец, кто из грандов проиграет в эти выходные?

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