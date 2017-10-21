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«Спартак» и нехватка класса

сегодня, 22:08

Чемпион безвкусно сыграл против «Амкара», и «Соккер.ру» удивлен, что Гаджиев не победил. «Спартак» из-под «автобуса» вытащили арбитр и Селихов. 

«Спартак» сам часто бывает «Амкаром»

Месяц тому назад в столице гостил «Ливерпуль». По ударам там было 4:16 (по точным попыткам - 2:6). А по владению 36 на 64 % в пользу англичан. Каррера явно закрылся, «Спартак» отчаянно отбивался, Ребров и Селихов сделали в пять раз больше сэйвов, чем Кариус (счет 5:1). Москвичи мало того, что отскочили, так еще и забили – взяли ничью в Лиге чемпионов. А сегодня уже «Амкар» был как тот «Спартак», но не дома, а в гостях. 

Также не забываем, что «красно-белые» в матче с «Севильей» тоже оборонялись - победили 5:1 в поединке, где лишь 38 % времени работали с мячом. Причем забили пять мячей после всего восьми точных ударов. Если бы сегодня «Амкар» был таким же метким и удачливым, то «Спартак» переживал сейчас поражение 2:5. Разумеется, разница между этим одинаковыми стилями тоже есть. У Карреры есть Промес, а у Гаджиева его нет. Когда «Спартак» отбивается, то огрызается грамотнее. Но суть одна и та же – второй номер. 

И «Амкар» не в чем обвинять, они выживают. Не забываем, что «Спартак» распоряжается бюджетом в девять раз большим, чем соперник. Когда такое соотношение возможностей, когда из Перми в Москву приехали Селихов и Джикия, чтобы пермяки продержались еще немного, то нелепо обвинять Гаджиева в желании сохранить работу его подопечным. Ведь «Амкар» ведет борьбу за выживание из года в год, и если опытный наставник видит, что отобрать очки у набравшего форму «Спартака» можно только с помощью «автобуса» - он его применяет. 

Разумеется, закрытость схем и трусость в атаке является большой проблемой всей РФПЛ – огромная беда. Сегодня после шести часов футболу увидели всего шесть мячей, но четыре – в одном матче. Но обвинять надо сначала сильных и богатых, а потом – слабых и бедных. Судите сами. «Спартак» забивал в десяти матчах подряд после выезда в Хабаровск, где был похожий матч, но еще сильнее направленный на обстрел Довбни. Тот урок Каррера вроде бы усвоил, но футболисты забыли, что тогда было 13 ударов в створ и ноль голов. Сейчас Промес не реализовал выход один на один, который исключил бы разговоры о закрытости «Амкара». 

Игрокам «Спартака» не хватает класса

Одна из глобальных проблем «красно-белых» в ранге чемпионов – к ним стали относиться иначе. В прошлом сезоне против москвичей играли так, словно это тот самый «Спартак», что сам себе забьет, призрак былого величия. Отчасти так и есть – сегодня убедились еще раз, что оборона неважная, но теперь соперники стали чаще осторожничать и оставляют меньше пространства. Следовательно, мастерства Попова, Ещенко и Комбарова мало, чтобы взломать плотную защиту. 

И в этом «Спартак» дико похож на извечного врага. Скучный «Зенит» - так проскакивает, ведь Манчини не очень глубоко копает тактически, поскольку никогда гуру расстановок не был, довольно часто попадается в тот же капкан, что сегодня «Спартак». При этом класс игроков у Роберто выше, чем у Массимо – судим по наполнению очного матча и счету 5:1. Во втором круге ведь не удивимся, если сам Каррера дома против «Зенита» использует ту же тактику, что против «Ливерпуля» и «Севильи», чтобы взять очки. 

Так что «Амкар» - большие молодцы. И им крупно не повезло. В схожей ситуации «Арсенал» обыграл «Зенита» на «Крестовском». А фавориты должны понимать, что дело всегда в голах, а не моментах. «Спартак» жестко недобирает забитых мячей и, следовательно, побед, но это проблема команды и тренерского штаба. Ведь трудно оспорить три важных замечания. Во-первых, «Спартак» бывает таким же медлительным, как «Зенит», в матчах с командами со стилем «Амкара». Во-вторых, слишком часто оглядываются на Промеса, как команда Манчини – на Кокорина. 

И третье сходство – индивидуальное мастерство подводит как зенитовцев, так и спартаковцев. В итоге снова все сводится к вопросу о классе форвардов и плеймейкеров. «Амкар» выждал и добрался до своих моментов, а вот Луис Адриано против аутсайдера пробил по воротам два раза и ни разу не попал. Конечно, бразилец поначалу много и продуктивно работал – скидывал мяч, боролся, оттягивался в глубину поля. Но Зе Луиш в чемпионском сезоне успевал и черновую работу выполнять, и голы забивал особо важные. Сегодня не сыграла ставка на Промеса, не забил настырный джокер Мельгарехо, не жахнул издали Глушаков. И все, нет победного «Спартака» без щепотки везения, на голом классе атака не вывозит, Роша им в печень. 

Фаворит в итоге «отскочил» от поражения

В конце матча бывший голкипер «Амкара» Селихов отчаянно вышел из ворот, поскольку защитники «Спартака» ошиблись, и явно сыграл в Идову – мяч не зацепил, соперника с ног снес. Даже если попробовать привязать положение мяча – тот выходил за линию ворот, атакующая сторона потеряла прямой контроль, ничего не меняется. Вратарь не коснулся снаряда, но четко заблокировал движение Брайану, перед нами стопроцентный пенальти. 

Судьи все видели и промолчали – некрасиво, скандально. Хотя «Амкар» мог выиграть и без одиннадцатиметрового. Чуть позже Селихов спас «красно-белых», когда невероятным образом вытащил мяч, в чем-то повторив подвиг Комбарова из игры против «Севильи». Одним словом, «Спартак» сломали. Пали духом после нереализованных подходов, среди которых самым ярким стал выход Промеса один на один. Заметно устали – провалы в защите «Спартака» начались не из-за травмы Ещенко и выхода на поле Кутепова, а поскольку Фернандо и Глушаков выключились из прессинга. 

И хотя как команда «Спартак» в целом заслуживает приличной оценки, как и «Амкар», индивидуального мастерства у чемпионов преступно мало. Глушаков не стал от чемпионства хавбеком с двумя сердцами. Промес играет всплесками – оттого его в большие клубы и не берут пока, выжидают. Из Комбарова неплохой вратарь, но так себе латераль – особенно в обороне. И победа над «Севильей» не значит, что «Спартак» вдруг стал вторым «Реалом». Нет, это приличная команда, которая зря не подписала летом парочку очень качественных футболистов – вот стратегический просчет. 

Даже у Гаджиева есть Бодул и Огуде, чтобы усилить давление. У Карреры только Роша, а в Пашалича не верят или он не готов физически. Ничего удивительного, что «Спартак» не проигрывал в одиннадцати матчах подряд после глупой потери победы в дерби против «Локомотива». Но не сюрприз, что в шести случаях были ничьи, команда добирает то, от чего ушла в прошлом сезоне. Когда дикое везение не позволяет побеждать с разницей в один мяч, то от сенсационного поражения спасают арбитр и вратарь. Даже когда «Спартак» полностью контролирует игру и постоянно атакует – мастерства для реализации или даже создания качественных моментов не хватает. Так что пусть благодарят арбитра. Не исключено ведь, что в конце сезона эта ничья вместо поражения решит судьбу места в тройке и Лиге чемпионов.  

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Все комментарии
Egorium
сегодня в 22:59
Гнилая сущность не лечится никакими победами над севильями.
MALOVAR
сегодня в 22:59
Автору желаю разобраться с питанием и убрать все газообразующее,и подписаться на меня.Амкар не заслужил очка за гнусный автобус,пускай посмотрят,кстати,вместе с автором,КАК надо играть с фаворитом.Автор,что скажешь,а?)) жду ответа . Что сделал и пермяки для победы?)) учите мат часть
rubin kazzzan
сегодня в 22:54
Матчи которые. От нечего делать и то не будешь смотреть
MALOVAR
сегодня в 22:54
Автор ,жирно,я не скушал.Слушай меня ,объективно:
Амкару повезло
Амкар был полным дном
FROBI
сегодня в 22:45
Ну и что, что нехватка класса! Но зато хватка судейского кармана ого-го!!! ))
JackNorz ответил Михаил Славнов
сегодня в 22:31
В лучших традициях Зенита!
Михаил Славнов
сегодня в 22:14
Ужасно неприятный матч с горьким осадком никчемного судейства, граничавшего с полным отсутствием морали.
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