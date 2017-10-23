Не пропустите! Команды, создающие магию футбола

Не ждите упоминаний «Реала», «Ювентуса», «Баварии» и «Барселоны». Но «Соккер.ру» не сомневается, что если вам попадутся лучшие игры этих команд – не пожалеете!

«Тоттенхэм»

Почему крутые? Стартовали по очкам так же, как «Манчестер Юнайтед», который хвалили за удачное начало сезона. «Шпоры» стали командой, которая не проигрывает «Реалу» в Лиге чемпионов, до этого побеждает «Боруссию» из Дортмунда. А потом обыгрывает 4:1 «Ливерпуль», хотя «красные» против МЮ, как помните, нагрузили Де Хеа работой. Почеттино – отличный тренер. Состав у «Тоттенхэма» замечательный – правильно Клопп их до матча хвалил. Эриксена, Сона, Деле Алли и Кейна не раз отмечали на страницах «Соккер.ру». У «шпор» получается, дело не только в успехах форварда Харри. «Тоттенхэм» может уступить клубам Манчестера в честной борьбе, но в чемпионской драке будет обязательно. Даже к «Уэмбли» начали привыкать и вчера обновили рекорд АПЛ по посещаемости.

Что их ждет? Вряд ли чемпионство, а потом – продажа ключевых игроков для компенсации трат на перестройку родной арены.

«Лейпциг»

Почему крутые? 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 – возраст важных игроков немецкого клуба. Кейта, Забитцер, Орбан, Вернер, Упамекано, Форсберг – футболисты будущего, и пока они играют вместе. В Германии всегда была для души эстета «Боруссия» из Дортмунда - и сейчас прекрасные, ведь сохраняют верность заветам Гете, чередуют красивые победы с драматичными осечками. Но зря требовательные немцы обижаются и злятся на австрийцев за то, что подсунули в Бундеслигу свой «Лейпциг». Команда у Хазенхютля прекрасная, на поражение от «Бешикташа» в Лиге чемпионов отреагировали четверкой побед подряд. Веселые, молодые, непредсказуемые – любо-дорого смотреть.

Что их ждет? Еще один продукт, который надо есть свежим – Кейта уже отдали «Ливерпулю», Вернера и компанию тоже растащат гранды.

«Нант»

Почему крутые? Хороший футбол не обязательно результативен. «Нант» - заменитель «Ростова», не зрелищный коллектив, но с мужским подходом! Французы вовремя приютили Клаудио Раньери. И хотя «Нант» - одна из двух команд в списке, которая не играет, как фаворит и гуру атакующего футбола – 9 забитых в 10 матчах, на них надо обратить внимание, невзирая на наличие во Франции более веселых «Лиона» и «Марселя». Да, в этот раз у итальянца нет шансов стать чемпионом. ПСЖ и «Монако» себя сильнее уважают, чем гранды АПЛ в последних сезонах. Но у шейхов и российского миллиардера не настолько стабильные команды, чтобы не терять пунктов. А Раньери вернул себе уверенность и его «Нант» - команда, которая дерется в каждом матче.

Что их ждет? «Монпелье» стал чемпионом, невзирая на наличие ПСЖ, но «Нанту» такой успех не светит. Команда не идеальная, но Раньери – красавец.

«Лацио»

Почему крутые? Потому что Симоне Индзаги был слабее, как футболист, чем его брат Филиппо, но оказался одаренным тренером, который понимает новую науку быстрее, чем Пиппо. У «Лацио» нет финансовых возможностей китайских «Интера» и «Милана». От американской «Ромы» они по финансам далеко. Но при этом посмотрите на поле – «Лацио» выиграл шесть матчей подряд, в том числе у «Ювентуса» в гостях. Они проиграли «Наполи» - вели в счете, но допустили ошибки в обороне после травмы Баштуша, но сполна искупили ту оплошность. 7 побед в 9 матчах, Иммобиле забил 13 мячей в 9 поединках, всего одна победа отделяет от первого места. «Лацио» еще бы владельца толкового да состоятельного – воевали бы за «скудетто» часто и со вкусом.

Что их ждет? Борьба за четвертку и прямую путевку в Лигу чемпионов. Достаточно оставить ниже «Рому» и «Милан» - сезон получится сказочным не только для Иммобиле.

«Урал»

Почему крутые? Не проиграли в первом круге «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА. Тарханов может пройти половину пути успешнее, чем чемпион «Спартак», ведь осталась лишь игра с «Амкаром». Если бы «Урал» забил на гол больше «Уфе», «Арсеналу» и «СКА-Хабаровску» - что легко представить, шел бы сейчас в первой тройке. Причем даже ничьи – самое высокое для РФПЛ количество, не делают матчи «Урала» скучными. Годзюр работает чаще всех вратарей РФПЛ, кроме Довбни, и его сэйвы помогают команде, которая по качеству футбола стабильнее будет, чем все пять лидеров РФПЛ вместе взятые. «Урал» - беспечный ездок, и не похоже, чтобы планировали останавливаться после победы над «Ахматом». Надо отдать им должное, тем более, даже забили больше, чем ЦСКА!

Что их ждет? Вряд ли «Урал» замахнется на лавры «Ростова», но команде жизненно необходимы успехи – надо замолить грехи перед жителями Екатеринбурга и начать собирать полный стадион.

«Валенсия»

Почему крутые? Потому что сошли с ума и сводят с ума всех соперников. Результаты последних пяти матчей впечатляют – 5:0, 3:2, 3:2, 6:3 и 4:0. Такая серия побед вывела левантийцев из тени, где пребывали годами. «Валенсия» сейчас на втором месте в чемпионате Испании, а на дворе не начало века! «Лос Чес» возвращаются с новыми победами и на старте выступили успешнее, чем «Атлетико» и «Реал». Потом сползут, а пока – наслаждаемся, ведь там хорошие фланги, Гарай в центре обороны, который научился «привозить», Кондогбия в середине поля и Дзадза, забивший 8 голов в 9 матчах. У Марселино живая команда, за такими отчаянными коллективами приятно наблюдать, хотя трудно болеть – сердце может прихватить от традиционных для новой «Валенсии» качелей.

Что их ждет? Вероятно, место в Лиге чемпионов – состав приличный. «Вильярреал», «Севилья» и «Леганес» - не самые сложные соперники, как и «Бетис» с «Реал Сосьедадом».

«Наполи»

Почему крутые? Тактика, тактика и еще раз тактика. Спаллетти любит не только бывать в Санкт-Петербурге, но и качественный футбол, и можете верить Лучано – порой футболисты «Наполи» играют, как инопланетяне. Да, уступили еще одним инопланетянам из «Манчестер Сити», проиграли «Шахтеру», но в Серии А задача одна – добиться чемпионства, невзирая на всю мощь «Ювентуса», который может разгромить соперника после удаления форварда и с хет-триком опорника Хедиры. Но «Наполи» может тягаться даже с командой Аллегри – невероятный контроль мяча, прекрасные Инсинье, Мертенс, Гулам, Хамшик и Кулибали. Неужели они станут чемпионами и ветеран Рейна выиграет Серию А? Одна из главных интриг сезона, ведь по искусности работы «Наполи» - одна из лучших команд мира, как правильно говорит Гвардиола.

Что их ждет? Серия непростых отрезков, но если пройдут закаливание и не испугаются, что их справедливо захвалили на старте – Неаполь сойдет с ума, празднуя чемпионство. И Марадона, который вчера показывал всем в Лондоне футболку Кейна, будет ходить с майкой Инсинье.