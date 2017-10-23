Удивительная разница. «Локомотив» во многом лучше «Краснодара»

«Быки» в непростом для ЦСКА и «Спартака» сезоне могли первыми навязать борьбу «Зениту», но «Соккер.ру» удивлен – Семин работает намного успешнее, чем Шалимов.

«Локомотив» заметно эффективнее в атаке

Современные футбольные тренеры не устают повторять, что цифры помогают понять футбол, но важна их грамотная интерпретация. Конечно же, у «Краснодара» больше атак и ударов по чужим воротам в РФПЛ, чем у «Локомотива». У одних Смолов, Классон, Вандерсон, у других самый сильный форвард в лазарете – ушедший от «быков» Ари. У команды Шалимова объем больше, а что с качеством? Копните глубже, и сразу увидите разницу!

У «Локомотива» меткость на уровне 38 %, а у «Краснодара» всего 33 %. У «быков» лишь 22 % ударов в створ становятся голами. А у «железнодорожников» КПД выше – 29 %. Существенная разница для процентного параметра. «Краснодар» нанес на 61 удар больше в чемпионате, но забил на один гол меньше. Причем «быки» собрали на тридцать ударов из штрафных площадей соперников больше, а забили столько же раз, как «Локомотив». Не удивительно, что по вероятным голам команды соседи в таблице – далеко не все моменты «Краснодара» опасны, количество не должно вводить в заблужение.

«Локомотив» реже допускает чужие удары

По показателю xGA, который подчеркивает качество созданных соперниками моментов, «Локомотив» идет на втором месте в РФПЛ, а «Краснодар» лишь седьмой, уступая по плотности защитной линии не только «Зениту» и ЦСКА, но и «Рубину», «Амкару» и «Ростову». Вероятность увидеть гол в ворота Гильерме на треть ниже, чем в случае с Синицыным. Хотя по пропущенным голам так не понять – 11 против 12, но оказывается, что «Краснодару» везло в обороне.

Логичное открытие, ведь защиту Гильерме обстреливают одиннадцать раз за матч, а вот оборону «Краснодара» тревожат по 14.5 раз. Показатель «Краснодара» хуже, чем у обороны Шунина! Когда один из фаворитов позволяет соперникам в среднем каждые шесть минут бить, то большая удача, что пропустили всего двенадцать раз. «Быкам» дико фартит в обороне, их выручали голкиперы – у обоих по 3.5 сэйвов за игру против 2.6 у Гильерме. Но суммарная разница существенная – «Локомотив» допустил на 46 атак меньше, или на четверть.

«Локомотив» успешнее при единоборствах

«Быки» совсем не быки, когда доходит до мужской борьбы, ведь у их самых цепких защитников отборов столько же, как Антона Миранчука – форварда и плеймейкера. И даже высокий прессинг «Краснодара» кривой. Какой смысл в перехватах, если команда не доводит мяч до чужой штрафной? У «Локомотива», вынужденно сыгравшего много матчей вообще без центрального нападающего, 16 ударов из вратарской площади. А у «быков» - всего семь со Смоловым и компанией. При этом эти удары часто важны, но их редко видят фанаты «быков» - команда не навязывает борьбу, не умеет это делать, не обучена.

Один в один хуже «Краснодара» не играет ни один лидер. Только один клуб РФПЛ реже извлекал выгоду из борьбы – «СКА-Хабаровск». Даже «Зенит», который тоже чаще всего с мячом, не уходит от борьбы так явно, как это делает «Краснодар». Бездарно настроена оборона, футболисты разленились при Шалимове или не готовы физически – в команде только Каборе умеет отобрать мяч. У него приличный показатель, но на уровне Игнатьева, которого поддерживают два Денисова, Кверквелия, Пейчинович и Тарасов. «Локомотив» собирает по 17 отборов, у «Краснодара» - меньше 15. И при игре головой разница в 15 проигранных дуэлей – немало, ведь часть из них прямо в штрафной «Краснодара».

«Локомотив» спокойнее при стандартах

Сначала, чтобы правильно понять, почему «Краснодар» так ужасен при стандартах вообще и когда начинаем сравнивать с «Локомотивом» в частности, надо посчитать средний рост и вес основных составов. У «Краснодара» в среднем получается 183 сантиметра и 76.5 килограмм – крупные ребята. У «Локомотива» - 182.6 и 74.7. Никакие разговоры о том, что у Семина мужики выше и крепче, не пройдут - «быки» чуть крупнее, чем «железнодорожники».

При этом из одиннадцати пропущенных голов у команды Семина только два после стандартов – хвала Кверквелии и его умению управлять линией защиты, а у Шалимова – 6 только после прямых ударов со штрафных или навесов, а был еще пенальти, были розыгрыши штрафных и угловой. Разница впечатляющая, «Локомотив» не имеет в защите такой явной проблемы, как «Краснодар». Сегодня, учитывая успехи на верху - головой москвичи чуть лучше «быков», каждый стандарт может быть проблемой для Синицына.

«Локомотив» чаще обыгрывает фаворитов

С качеством футбола более-менее разобрались. «Быки» много и бессмысленно атакуют. В обороне им везет, хотя «привозят» щедро. В опорной зоне один Каборе цепкий, и то не всегда играет удачно – отбирать мяч не умеет. А на закуску Шалимов ничего не изменил по стандартам – пропускают после них снова и снова. Так что умение владеть мячом и точно отдавать поперечные передачи не делает «Краснодар» фаворитом. Даже с учетом не очень убедительной игры «Локомотива» прошлых недель и двух ничьих. Ведь есть такое замечательное сравнение, как по матчам с одинаковыми соперниками, отражающее разницу в темпераменте клубов:

Матчи против успешных соперников в сезоне 2017/18 Зенит ЦСКА Спартак Локомотив Краснодар Урал Рубин Уфа Арсенал Краснодар поражение поражение поражение не играли X ничья победа победа поражение Локомотив не играли победа победа X не играли победа ничья поражение победа

«Локомотив» сыграл против всех клубов из первой восьмерки, кроме «Зенита» и «быков». А «Краснодар» со всеми, помимо «железнодорожников». Но разница уже сейчас большая. «Зениту», ЦСКА и «Спартаку» «быки» проиграли, не обозначили претензии на первое место. С «Уралом» была ничья. Только «Рубин» и «Уфу» обыграли, но не феерично. «Локомотив» в первом круге проиграл «Уфе» недавно. Зато обыграл «Урал», «Спартак», ЦСКА, а в матче с «Рубином» была ничья. Даже против симпатичного «Арсенала» Божовича сыграли по-разному – Семин выиграл, а Шалимов уступил, как и Манчини. Тренер-ветеран не боится статусных соперников, а наставник «Краснодара» не знает, что с ними делать.

Мнение читателей. Кто сегодня победит?

«Краснодар» может обыграть «Локомотив» в Москве, невзирая на частые ставки на мировую. Тем более, готовились к матчу больше недели, в Лиге Европы не играют. Но результат не отменит все факты не в пользу Шалимова. Так что страшный для «быков» вывод накануне важнейшего поединка – возможно, им даже выгоднее проиграть, причем лучше в стиле дерби «Локомотива» и ЦСКА, со счетом в районе 3:1. Отмучиться, взять условного Рахимова тренером до конца сезона, если никого еще сильнее здесь и сейчас не нашли. Во втором круге наверстать упущенное, подправить игру – а править есть что, не стоит только о стандартах постоянно говорить.

В результате можно войти в тройку. ЦСКА и «Спартак» не только «Локомотиву» способны проиграть, но и «быкам» сильного тренера во втором круге. Надо попасть в Лигу чемпионов и развивать клуб с прицелом на турнир престижнее, чем Лига Европы, из которой Шалимов безуспешно вылетел. А сам «Локомотив» скромно ставит на место в пятерке. Семин не без греха, ему не хватает исполнителей в отдельных линиях, хотя странно реагируют на крепких середняков. Но если «железнодорожники» по многим параметрам лучше «быков», то о чем это говорит? «Локомотив» опережает «Краснодар» - до начала сезона такого не ждали, ведь прошлый чемпионат москвичи завершили на восьмой строчке. А сегодня им хватит победы, чтобы выйти на первое место!