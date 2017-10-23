Учителя талантов. Они открыли миру Роналду, Месси и Мбаппе

Криштиану тренировал Леонель, Месси - седой старик, а Неймара нашли случайно. В день вручения премии «Golden Boy» «Соккер.ру» изучает, как открывают звезд футбола?

Как отличить в толпе детей особенного? Интересно понять, ведь сейчас в фаворе новая порция вундеркиндов. Мбаппе ожидаемо опередил бразильца Жезуса из «Манчестер Сити» и перебежчика из «Боруссии» в «Барселону» Дембеле и стал лучшим молодым игроком года. Справедливо, Килиан до ПСЖ удачно играл за «Монако» в чемпионате и Лиге чемпионов. Но кто открыл француза и тех, о ком говорит весь футбольный мир? Каков портрет тренера-скаута, понимающего суть гениальности и развивающего в ребенке тягу к игровому совершенству? Тут можно что-то понимать, или нужно быть просто везучим и обладать интуицией?

Тренеры тощего Криштиану

Первый наставник прибывшего из Мадейры ребенка в «Спортинге» - Леонель Понтес, запретил всем называть его «Роналдо». Строгий наставник считал, что ассоциация с бразильским форвардом плохо скажется на взрослении и без того уверенного в себе парня, который в учителей швырял кресла. Тренеры вспоминают, что Криштиану всегда был выше сверстников, хотя невероятно тощим, поэтому нередко проигрывал борьбу.

Зато ребенок падал и поднимался, рос трудолюбивым. Его даже штрафовали за дополнительные тренировки, которые мальчик сам себе устраивал. А первый тренер Роналду еще на островах Афонсу преподавал физкультуру младшей сестре Криштиану – по имени Катя. И всегда отмечал, что с детства Роналду без труда рубился с теми, кто на год-два старше. Но над ним часто посмеивались, поскольку парень очень рано начал делиться мыслями в стиле: «Я буду лучшим футболистом в мире».

Также за Криштиану поначалу присматривал его крестный отец – капитан «Андориньи» (родной клуб португальца), а рядом играл двоюродный брат. У Роналду вся семья была связана с футболом, раз отец дружил с капитаном скромного клуба и позвал его в кумовья. Но теперь нет в живых ни папы Жозе Авейру, ни первого тренера – летом этого года ушел из жизни Франсишку Афонсу, учитель физкультуры и тренер юношеских команд, который рассмотрел в восьмилетнем Роналду искру. Криштиану их не забыл, а отца вспоминал совсем недавно (это Жозе на фото, похожий на Вьери):

Estarás sempre connosco. Parabéns, pai. Parabéns, avô.🙏🏽❤️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Сен 30 2017 в 5:20 PDT

Люди, поверившие в кроху Лионеля

Часто первым тренером Месси называют Эрнесто Веккьо – наставника звезды «Барселоны» в «Ньюэллс Олд Бойз». Но это ошибочный титул, ведь Эрнесто начал работать с Месси, когда вся округа уже говорила, что появился шустрый левоногий мальчик, и этот «эль пекеньо» - самый маленький, всех обыгрывает с большой легкостью, словно в него вселился дух Марадоны.

Причем кроха Месси обычно начинал атаку у своих ворот – вратарь бросал мяч в ноги, Лионель всех обводил и забивал. Так повторял шесть-семь раз за короткий матч детских команд. Забавно, что такой большой талант открыли случайно, Месси не просился на футбол. Мама запрещала старшим братьям Лионеля брать его с собой на футбольные тренировки – был в пять лет очень-очень маленьким и слабым.

Но однажды усатый старик по имени Сальвадор Апаричио, который тренировал братьев Месси, не смог набрать команду для двухсторонки – один из детей опаздывал. Решили подождать, но ребенок не шел и не шел. Мобильных телефонов тогда не было (представьте себе, и такое время было), чтобы связаться с парнем. А на бровке с мамой посмотреть на братьев привели крошку Месси. Он был настолько мелким, что Сальвадор поначалу боялся, что новый игрок не сможет сдвинуть мяч с места.

Но со второй или третьей попытки Лионель на удивление ловко отдал первый в жизни пас. Никогда не играл до этого времени даже во дворе – мама берегла низкорослого мальчика, но после той тренировки его взяли в команду и всю жизнь играл со старшими, как и Роналду. Также Месси, к сожалению, тоже потерял первых тренеров – Сальвадор умер пару лет тому назад, ему было много лет, а Эрнесто Веккьо, хотя не был старым, скончался в начале этого года. Надеемся, Месси помнит своих наставников, ведь даже Лионелю нужны сильные тренеры, как знаем.

Добряк, взявший на воспитание Неймара

Бетиньо – первый тренер младшего да Силвы Сантоса, в каждом интервью делает один и тот же намек. Неймар был настолько шустрым (недисциплинированным) ребенком, что отец его даже в футбольную секцию не отдавал. Боялся, что не хватит усидчивости, чтобы не пропускать тренировки. Но однажды на дворе был сильный дождь и старший Неймар (сына назвал в свою честь) играл с друзьями в зале.

Мальчик ждал папу и явно скучал – оторвали от любимой приставки, но Бетиньо рассмотрел в Неймаре задатки футболиста из-за его энергичности. Малыш бегал вверх и вниз по трибунам-скамейкам и даже не сбил себе дыхание. Тренер удивился, что такой тощий и маленький, а такой выносливый и сильный. Уже через год Неймар был звездой «Португеза Сантиста», а чуть позже его величали «новым Робиньо».

Плохое прозвище выбрали, надо было выше брать, ведь такой хорошей левой у «Сантоса» (молодой бразилец тогда предпочитал играть именно левой ногой) не было со времен Пеле – вингер быстро проскочил все юношеские команды и заиграл в основе. «Мажором» стал позже, а в детстве Неймара стригли «под ноль», он скромно улыбался на фото и выглядел, словно ребенок из приюта. Зато «семерка» выделялся на фоне патлатых деток в своей команде. А вот когда Жуниор стал сам выбирать прически, то пошли все белые ирокезы и скандалы с симуляциями.

К слову, прическа - одна из причин, почему Неймар не играл за «Реал». Президент бразильского клуба Луис Альваро нагло соврал мальчишке, что Моуриньо заставит его сбрить «петушок» на голове после переезда в Мадрид. Бетиньо так Неймара не обманывал, наоборот, поддерживал его желание выделяться на поле и в жизни. А теперь у первого тренера форварда ПСЖ есть мечта – хочет увидеть бразильца лучшим футболистом планеты. Учитывая, что Роналду и Месси не молодеют, мечта Бетиньо может сбыться через пару лет или через год, если в России чемпионат мира выиграет именно Бразилия.

Первые наставники пухлого парня Харри

Тощий и высокий был, крошечный и замкнутый – тоже, непоседа Неймар – в коллекции. А теперь посмотрим, как открыли для футбола пухлого Харри? Кейн в детстве явно не страдал от плохого аппетита – лицо у рослого и крепкого парня дышало здоровьем. Рыжий и пухлый ребенок поначалу занимался в школе «Арсенала», хоть и родился в восьми километрах от «Уайт Харт Лейн» - стадиона «шпор». Но Харри как Рауль, который играл за «Атлетико» в детстве.

Гонсалес Бланко выбрал в итоге «Реал», Кейна тоже заманивают в Мадрид, а раньше он был «канониром». В «Арсенал» Харри попал в восемь лет – заметили в «Риджвей Роверс», за который когда-то играл другой лондонец Бекхэм, которого с форвардом объединяет одна начальная школа. Но как Дэвид не стал звездой в составе Венгера, так и у Кейна не получилось. Хотя он мечтал. В семье все болели за «шпор», но когда скаут «Арсенала» пригласил мальчика – родители и парень радовались.

Так почему «канониры» упустили Кейна? Посчитали его слишком медлительным! Парень расстроился, но пошел на год в другой клуб. И лишь в одиннадцать лет Харри приняли в академию «Тоттенхэма», причем он никак не выделялся в толпе. Тренер команды до 18 лет, который работал с детьми лет 13-14 раз в неделю, вспоминает, что разглядеть в Кейне большого футболиста мог только человек, который с ним общался. Мальчишка упрямо считал, что физика – наживное, а желание – важнее всего.

И Алекс Инглторп, и другие тренеры соглашались, что Кейн в юности был никаким. Плохо двигался, а выделялся только желанием пахать. Поэтому в школе «Тоттенхэма» его за дверь не выставили, в отличие от тренеров «Арсенала». И в результате через пару лет получили молодого игрока, которого передали Лесу Фердинанду. Бывший форвард говорил Тиму Шервуду – будущему наставнику «шпор», что Кейн бьет по мячу, как Ширер, и открывается, как Шерингем. Но очень долго всех, кто хвалил Харри, считали слишком добрыми и дипломатичными, не более того.

Как из этого толстого мальчика могла вырасти звезда футбола? Но ведь вырос, хотя скаут «Тоттенхэма» Марк О'Тул с трудом убедил руководителя департамента развития юношеских команд «шпор» Джона Манкура взять в состав одиннадцатилетнего парня, который просто стоял в штрафной и орал на всех, кто не отдавал пас. А после первого года в составе «Тоттенхэма» Кейна едва не выгнали – случайно отправили вместо письма о переводе в U-12 бланк об исключении. Тут уже Манкур поспешил связаться с отцом Кейна, объяснить, что случилась ошибка. А ведь если бы документы попали в Федерацию, другая академия забрала бы Кейна себе!

Человек, веривший в маленького Килиана

А как же открыли нового обладателя премии «Golden Boy»? Конечно, не все ребята, получившие эту награду, становятся в зрелом возрасте большими игроками. Но дебютант ван дер Ваарт – большой мастер, хотя и не раскрывший до конца потенциал. Руни, Месси, Агуэро – легенды своих клубов, Сеск и Андерсон – мастеровитые лентяи. Пато, Гетце и Балотелли по разным причинам не заиграли, но Иско и Погба – большие звезды прямо сейчас.

Видать, Стерлинг, Марсьяль и даже португалец Санчеш еще могут заиграть. А вот сам Мбаппе скорее к категории Месси и Руни можно отнести, уж больно хорош француз, которого с рождения хотели видеть футболистом родители. Килиана воспитывал детский тренер и по совместительству отец Вильфред – в школе «Бонди», а мама Мбаппе (французская алжирка, игравшая в гандбол) возила его на занятия до последнего времени. Даже старший приемный ребенок в семье – Кембо-Экоко, тоже стал футболистом.

Но именно Килиан оказался одержимым игрой – часами смотрел видео с игрой Зидана (своего кумира). Просил сбривать ему волосы, чтобы быть похожим на Зинедина, а когда попал в академию «Клерфонтен» (там же учился Тьерри Анри), то быстро стал любимчиком Жан-Клода Ляфарга – первого после отца тренера форварда, который удивляется, как Мбаппе ищет нетривиальное развитие атак. Определенно, даже среди привычных рядов талантов последних лет Мбаппе выделяется.

Надо поблагодарить его отца – Вильфред воспитал трудолюбивого парня, который в 18 лет забивал в Лиге Чемпионов, словно это юношеский турнир. Как видите, в большой футбол «вундеркинды» попадают по-разному. Месси заметили в пять, хотя тогда был похож на трехлетнего. Роналду с рождения видели футболистом – Криштиану сразу показывал, что хочет быть лидером в любимом деле. Неймар так удачно резвился на трибунах, пока папа играл с друзьями, что его в шесть лет заприметили, а в семь – завербовали.

Скаутинг – важнейшая часть футбола, но касается она не только отбора из известных юных игроков лучших, но и поисков самых маленьких и хилых, самых тощих и диковатых, но целеустремленных. В результате Роналду не стал свадебным фотографом, Месси не торгует на вещевом рынке Росарио, Кейн не играет за «Арсенал», а Мбаппе знает весь футбольный мир, хотя совсем недавно школу закончил. И все благодаря людям, которые в них поверили.

Так что это наука всем тренерам в России – если видят мальчишку, который слишком хилый, слишком медленный, слишком пухлый (мама вкусно готовит, нельзя отказаться), но видит себя футболистом и работает – надо ему доверять и подождать. Доверие, поддержка и педагогические приемы сделали из бывших детей больших футболистов!