Футбольные перепалки. От «тренеришки» до разбитого телевизора

Зидан и Линекер поспорили о классе Бензема. «Соккер.ру» вспоминает перепалки Пике с Рамосом, Златана с Хосепом, Семина со Смородской и Дзюбы с тренером Неймара.

Линекер против Зидана: «Бензема – лучший форвард мира»

Свеженькая перепалка двух футбольных легенд. Зидан стал успешным тренером, Линекер – один из лучших и самых остроумных экспертов в мире, но на тему Бензема они поспорили знатно и зло. Фанат «Барселоны» Гарри не смог отказать себе в удовольствии подколоть тренера «Реала», а тот защитил своего друга Карима. Причем, похоже, Зидану криво перевели слова Линекера, ведь Гарри не издевался над Бензема, просто усомнился в классе:

Гарри Линекер: «Мне одному кажется, что Бензема – переоцененный футболист? Он забивает голы в рядовых матчах за такую сильную команду, как „Реал“. В этом ничего особенного. Достойный игрок, не более того».

Зинедин Зидан: «Я зол, потому что такие слова - это позор. Пусть Бензема не забьет 60 голов за сезон, но он забьет 30 и поможет команде сделать еще 40 мячей. Вот что самое важное для меня.

Я не люблю, когда люди плохо отзываются о моих футболистах. Хочу еще раз объяснить, что для меня Карим - лучший центральный нападающий на данный момент».

Моуриньо против Венгера: «Специалист по провалам»

Однажды Жозе ушел с матча пораньше, чтобы сообщить быстрее счет игры против «Арсенала» жене – она не смотрела, чтобы сильно не переживать. Результат был 6:0, случилось это три года назад. Но даже на первой пресс-конференции в МЮ Моуриньо «троллил» Венгера – говорил, что сам не из тех, кто десять лет не выигрывает чемпионат Англии. Арсен в эту войну зря ввязался, у него слишком мало козырей.

Жозе Моуриньо: «Венгер – специалист по провалам, а я - нет. Восемь лет без трофеев - провал. Если бы я восемь лет ничего не выигрывал, то ушел бы и не возвращался».

Арсен Венгер: «Моуриньо не уважает других, он потерял связь с реальностью. Когда вы уделяете время глупым людям, иногда они становятся еще более тупыми, а не мудрее».

Широков против Спаллетти: «Меня задели претензии через прессу»

В одном из матчей Лучано пробегал мимо Романа, и тот послал наставника на три буквы так, чтобы напарники слышали и заржали - на «Петровском» тренеру приходилось бегать через все поле, как помним. Многие не обратили внимания на мелкий эпизод, зато теперь догадываемся, что Спаллетти в «Зените» погубила доброта – футболисты охамели. И хотя здесь оба участника конфликта не глупые, зря начали выяснять отношения публично. Но хорошо, что завершили – когда Широков играл за «Спартак», Спаллетти носил на руках сына Романа в футболке «красно-белых». Точку поставили, но интернет все помнит.

Лучано Спаллетти: «Широкову необходимо многое переосмыслить. Но если он думает, что я к нему придираюсь, то нам нужно искать другое решение».

Роман Широков: «Эти слова меня, естественно, задели. Задело, что это можно было сказать мне лично, не через прессу. А кого ставить на матч – дело тренера, он отвечает за результат.

Самому Спаллетти лично я ничего такого не говорил, он для меня как футбольный отец. Конфликта не было, было лишь недопонимание на фоне плохих результатов».

Пике против Рамоса: «Разбил телевизор, когда он забил из офсайда»

Такое ощущение, что это все просто шоу – и сами участники подтверждают догадку. Защитники сборной Испании развлекаются, ведь Лопетеги говорит, что они отлично ладят. И даже вместе устраивают розыгрыши в команде – издеваются над новичками сборной. Но поскольку у Серхио и Жерара языки длинные – получается весело. Пике «троллит» Рамоса и «Реал» - тот отвечает. Например, знаменитое многоточие Пике использовал после двух голов Роналду из офсайдов в ворота «Баварии»:

Жерар Пике: «…»

Серхио Рамос: «Реакция Пике? Пусть пересмотрит матч с ПСЖ. А так – я не против повторов».

Жерар Пике: «Когда Серхио забил из офсайда в финале ЛЧ, я разбил телевизор».

Серхио Рамос: «Пике? Ему тридцать, его не изменить. Но советую Жерару чаще носить белое – ему идет».

Жерар Пике: «Это шоу, я не обижаюсь на слова Рамоса или Марсело. Надеюсь, и они не в обиде. Мне нравятся наши перепалки».

Ибрагимович против Гвардиолы: «У него нет яиц»

Швед использовал Гвардиолу для рекламы своей книги. А потом подогревал интерес к этому давнему конфликту в интервью немецким и английским СМИ. Хотя когда Анри спросил Златана о Гвардиоле, то он был куда мягче и лояльнее. Похоже, это еще один маркетинговый трюк, хотя Ибрагимович вряд ли врал – конфликт был. Мог ведь промолчать, но решил рассказать о том, как Месси обращался с Хосепом в «Барселоне». А вот сам Гвардиола подкалывает Златана техничнее - «он великолепен, особенно на поле».

Златан Ибрагимович: «Гвардиола – прекрасный тренер, но он не мужик. Месси обращался с ним, как с домашним животным. Однажды Пеп таращился на меня, и я потерял контроль, ведь думал, что этот лысый – мой враг. Я крикнул ему: „У тебя нет яиц. Убирайся к дьяволу“».

Хосеп Гвардиола: «Я общался со Златаном лицом к лицу, но он решил использовать книгу, чтобы высказаться.

Но я уважаю Ибрагимовича за то, что он сделал для футбольного мира. Златан великолепен, особенно на поле».

Дзюба против Эмери: «Тренеришка» против «игрочишки»

После кошмарного влета в дерби «Динамо» Дзюбу спросили об игре, а нападающий «Спартака» переадресовал вопрос «тренеришке», которого в московском клубе мечтали выжить и участники его собственного штаба, и люди Карпина в клубе. Испанца отправили в отставку, а Дзюба попал в историю со своим термином. Тренера ПСЖ Артем недолюбливает до сих пор.

Артём Дзюба: «Я не знал, что меня снимают, не планировал, что это попадет в эфир. Но какие могут быть эмоции, когда мы проигрываем „Динамо“ 1:5, а тренер в раздевалке: „Ребята, вы молодцы“. Может, он уже знал об отставке? Эмери – психологически неуравновешенная, порой даже безумная личность».

Унаи Эмери: «Я не говорил, что Дзюба – плохой нападающий. Или что не умеет забивать. Но у меня тогда играли сильнейшие… Разве Капелло берет Дзюбу на ЧМ в Бразилию? Вряд ли. И это показательно, как считаете?»

Семак против Газзаева: «Сережа надышался газом»

Непонятно, как обычно дипломатичного и скучного в интервью Сергея Богдановича раскрутили на рассуждения о Газаеве, но «симулянт» и «лентяй» - это мощно о будущем депутате. Как и ответ политика от футбола, когда Газзаев «тонко» намекнул, что Семак надышался газом в «Зените».

Сергей Семак: «Знаю, что Газзаев был симулянтом, но замечательным нападающим – посмотрите статистику. И еще, считаю, он был лентяем. На тренировках мог спрятаться, не любил тренироваться и бегать без мяча. А нас гонял».

Валерий Газзаев: «Видимо, Семак газом надышался. Когда я играл, Сережа пешком под стол ходил, не понимаю, с какого бодуна он это сказал. Не придаю значения словам Семака».

Семин против Смородской: «У нее конфликт с футболом»

«Выливать в граните» фразу Юрия Павловича о Смородской стали сразу же – ее помнят даже спустя семь лет после событий. Хотя надо отдать должное сторонам конфликта. Смородская никогда публично не унижала Семина и не шутила о его привычках, хотя и критиковала. А тренер в ответ на вопросы о бывшем президенте «Локомотива» сейчас говорит, что бывших начальников не обсуждает. Но есть что вспомнить!

Юрий Семин: «У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной. Зато у нее есть конфликт с футболом».

Ольга Смородская: «При Семине я никогда не входила в раздевалку. И не указывала, что делать на поле. Но даже если я не заваривала чай, то легко могу его оценить, попробовав. Так что вполне могу судить о качестве игры, а вот причины результатов – компетенция тренера».