Регламент Кубка Лиги Франции

Кубок Лиги Франции — футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием. Победитель получит право сыграть в Лиге Европы (квалификационный этап).

Кубок Французской Лиги является самым молодым национальным кубковым турниром Европы. Он был основан в 1995 году и перенял практически все правила аналогичного соревнования в Англии. В розыгрыше данного трофея участвуют все клубы из первых трех дивизионов, имеющих профессиональный статус. При этом представители второго и третьего дивизиона начинают борьбу на стадии 1/32 финала, а обладатели путевок Лиги Чемпионов присоединяются к турниру лишь на этапе 1/8. Согласно регламенту итог раунда определяется одноматчевым противостоянием.