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Спорное мнение. РФПЛ хуже УПЛ и Суперлиги Турции

сегодня, 13:06
Спорное мнение. РФПЛ хуже УПЛ и Суперлиги Турции

Фернандо допустил, что турецкий и украинский чемпионаты сильнее, раз тренер сборной Бразилии интересуется только Жулиано и Тайсоном. «Соккер.ру» проверяет оценку.

Спартаковец Фернандо недооценил уровень РФПЛ? Зато подарил тему для интересного разбора. Равняться российскому футболу очевидно нужно на показатели топ-5. Но также важно отстаивать право на особый статус во второй европейской пятерке, где лиги Украины и Турции присутствуют. При этом спартаковец допустил логическую ошибку, ведь вызов или не вызов в сборную Бразилии не связан с уровнем лиги или даже клуба

Например, тренер «селесао» Тите вызывал Паулиньо из Китая. Но не вызывает Фернандо из «Спартака», поскольку тот не всегда так хорош, как в матче с «Севильей». А Жулиано из «Зенита» играл за сборную Бразилии, выступая в Санкт-Петербурге времен Луческу. Также нельзя путать уровень УПЛ и «Шахтера» с Тайсоном. У донецкого клуба почти такой же рейтинг УЕФА, как у «Зенита», могут «Наполи» обыграть, их тренером интересуются в АПЛ. 

Но успехов одного клуба мало для сравнения лиг. А вот сам вопрос, чем РФПЛ лучше чемпионатов Турции и Украины и лучше ли, интересен. Особенно с учетом, что матч киевского «Динамо» и «Спартака для сравнения сейчас исключен. Как и игра „Зенита“ против „Шахтера“. 

Финансовые резервы чемпионата

В этом сезоне турки насчитали суммарный бюджет в 946 млн. евро в Суперлиге из 18 клубов. Оценка по РФПЛ суммарно получится примерно 726 млн. евро на всех. Средняя сумма на клуб – 52.5 млн. евро против 45.4 млн. евро в пользу Турции. Причем их аутсайдеры тратят в полтора раза больше денег, чем „Урал“! Казалось бы, как они могут по деньгам в футболе опережать Россию? Ведь годовой бюджет „Зенита“ всегда выше, чем у самого богатого клуба Турции! 

„Спартак“ не сильно уступит самому „Фенербахче“. Но турки оказываются выше за счет равномерного распределения денег. А вот УПЛ явно ниже. „Шахтер“ тратит с умом, а про киевское „Динамо“ можно не начинать – годовой бюджет в лучшем случае в районе 50 млн. евро, на „Рубин“ отдают больше. При этом в России клубы часто кормят за бюджетные деньги. Турецких и украинских футболистов снаряжают в бой частные спонсоры. В результате „Карпаты“ располагают половиной бюджета „СКА-Хабаровска“. Но сам аутсайдер РФПЛ в три раза беднее, чем „Кайсериспор“ - скромный по деньгам, но второй в таблице после „Галатасарая“. 

Для России 15-20 млн. евро – показатель середняка, для Турции 22-27 млн. евро – дно рейтинга. А в УПЛ сейчас таких денег нет. Как разница в финансировании влияет на общие показатели? В одном из отчетов УЕФА оценивали средний рост доходов клубов за год, там турки проиграли РФПЛ почти в три раза, а украинцы – в пятнадцать. Но в будущем Суперлига победит РФПЛ по финансам, причем заметно. Они запланировали заключить с телеканалом, которым завладели катарцы, контракт на продажу телеправ на 700 млн. долларов за сезон. Даже если перехвалили себя и получат хотя бы 300 млн. евро – легко оторвутся от РФПЛ, где с заработками на ТВ – беда. 

Результат. 1. Суперлига Турции. 2. РФПЛ. 3. УПЛ.  

Популярность футбольных лиг

Здесь Россия, хотя народу больше, чем в Турции, проиграет и при оценке доли людей, заинтересованных футболом, и по общему количеству болельщиков. Когда в „Зените“ заявили, что у них 15 млн. фанатов, то перегнули. Но когда в „Фенербахче“ говорят, что у них примерно столько поклонников – говорят правду. Обратите внимание на 700 млн. долларов за сезон на права показа – такие деньги обсуждают, когда могут сделать турецкую Суперлигу популярной в арабских странах. 

Кроме того, если в России на один клуб приходится примерно 5-6 спонсоров (и это с учетом, что у „Зенита“ где-то тридцать меценатов, а у „СКА-Хабаровск“ - один), то в Турции до десяти компаний в среднем готовы вкладывать деньги в каждую команду. И хотя за счет умного перекладывания денег из кармана в карман РФПЛ опередит Турцию и Украину по условным „доходам“, давайте смотреть на посещаемость, ведь она отражает внимание к футболу в стране. И помогает понять количество активных фанатов из городов, где базируются клубы. 

УПЛ сразу идет на третье место – там рекорд у „Динамо“ с 11 000 зрителей в среднем. И „Шахтер“ дома играть не может. Показатели намного ниже рекордов РФПЛ благодаря новым стадионам „Зенита“, „Спартака“ и „Краснодара“. В Турции о приеме большого чемпионата и перестройке арен только-только заговорили. Поэтому их средний показатель по прошлому сезону ниже, чем у РФПЛ. Но сейчас разница в их пользу, правда, совсем крошечная – 11 662 болельщика в среднем против  11 414 в России. Вот только „Фенербахче“, „Бешикташ“ и „Галатасарай“ обладают дичайшей популярностью в сети и за пределами Турции – снова они немножко обходят Россию. 

Результат. 1. Суперлига Турции. 2. РФПЛ. 3. УПЛ.  

Оценка игроков и выступления в Европе

Понятно, что в отдельно взятом случае нападающий из „Бешикташа“ может оказаться сильнее, чем форвард ЦСКА. Так что берем в целом. „Transfermarkt“ всех игроков турецкой лиги оценил в 858 млн. евро. На одного получается по 1.7 млн. евро. Для РФПЛ аналогичная оценка – 727 млн. евро, но поскольку футболистов намного меньше, то на игрока получается по 1.9 млн. евро. В России  футболисты дороже, что не удивительно – турки часто набирают ребят из немецких школ и забирают себе ветеранов, падающих в цене. По УПЛ оценка еще скромнее – 253 млн. евро, а на одного получается 0.9 млн. евро.

Зато в УПЛ больше всего отечественных игроков – 80 %. Тогда как в Турции, где лимит ослабили, показатель местных – 48 %. А в России, где лимит пока не меняли – 61 % россиян. Если довериться международной оценке, то оценочная рыночная стоимость футболистов РФПЛ чуть-чуть выше, чем звезд турецкой лиги. Там сейчас играют Это'О, Жулиано и Вагнер Лав – не чужие для российского клубного футбола люди, так что разница понятная. Турки покупают ветеранов, вроде ван Перси и Снейдера. На государственном уровне помогают клубам платить меньше налогов, чтобы те жили, в том числе, за деньги больших спонсоров (как „Водафон“ у чемпиона „Бешикташа“)

Условия для развития созданы, футбол в Турции обожают. Но больших успехов нет. В рейтинге УЕФА РФПЛ сейчас на шестом  месте – 47 баллов, Украина на восьмом – 37 баллов, а Турция – десятая, 32 балла. „Спартак“ и „Зенит“ помогают России в новом сезоне выступать удачно. Российские и украинские клубы набрали больше пунктов за пять лет. В конце концов, сборная Украины обыграла Турцию, Шевченко проучил Луческу. Да и счет матча неидеального киевского „Динамо“ и „Бешикташа“ в прошлом году показательный - 6:0. Кроме того, УПЛ может генерировать талантливых игроков, вроде Зинченко, не тратя такие деньги, как Турция. А клубы РФПЛ успешнее в Европе и сторонние источники оценивают их игроков чуть выше. 

Результат. 1. РФПЛ. 2. УПЛ. 3. Суперлига Турции.

Игровые показатели чемпионатов

В РФПЛ на первом месте „Локомотив“, который не так давно проигрывал турецкому сопернику в Европе. Но при этом за сезон с середины таблицы Семин выбился в лидеры. В Турции теперь каждый год сюрпризы, поскольку гегемоны по очереди устраивают своим болельщикам проверки. Тамошние гранды – нестабильные. При этом украинские клубы вообще часто на грани закрытия – истории „Металлиста“ и „Днепра“ показательные, а ведь как раз эти команду могли обыграть турецкие клубы в Европе. 

Сейчас УПЛ будет последней, даже если там больше голов, чем в РФПЛ. „Шахтер“ идет первым с солидным отрывом от „Динамо“ и „Олимпика“. Конечно, есть приятные исключения, „Заря“ - клуб в середине таблицы, может обыграть „Герту“ из Бундеслиги. Но это как „Спартак“ против „Севильи“ - один матч не помогает составить представление о классе чемпионата. В УПЛ средние игровые показатели клубов ниже, чем в РФПЛ, хотя сразу можно отметить – с мячом игроки украинских команд обращаются часто даже лучше, чем российских, судя по цифрам. 

Например, у „Шахтера“ до 700 передач за игру, а у лучшей команды РФПЛ – меньше 600. В Турции так доминировать не может никто, даже „Галатасарай“ - 520 передач в среднем. При этом по работе с мячом турки опережают игроков из Украины и России – возможно, сказывается качество газонов, ведь не случайно даже траву на „Крестовском“ собирают перед ЧМ-18 заменить. А что говорить об искусственных полях или погодных условиях глубокой осенью в УПЛ? Зато по ударам туркам фору в этом списке дадут оба соперника. Яркого победителя нет, но можно расставить по местам, исходя из разрыва в классе между лидерами и аутсайдерами. 

Результат. 1. РФПЛ. 2. Суперлига Турции. 3. УПЛ.

1 место. РФПЛ – 10 баллов. 2 место. Суперлига Турции – 9 баллов. 3 место. УПЛ – 5 баллов.

За первое  место давали по 3 балла, за 2 – по 2, за третье – по 1. РФПЛ выиграла, но если вникать в суть сказанного спартаковцем, то Фернандо может транслировать даже не свое мнение, а мнение бразильцев, играющих в Европе. Возможно, Жулиано тоже считает, что в Турции уровень чемпионата выше? Зенитовец говорил, что по технике РФПЛ и Суперлига – небо и земля, и даже был прав. Самые техничные лиги Европы.  В Бразилии, как помним  по ситуации с Халком, могут считать, что РФПЛ в целом сильнее, чем чемпионаты Турции или Украины, но вот по умению развивать игроков – слабее. 

По мастерству „прокачки“ футболиста сложно поставить „Шахтер“ ниже „Спартака“, ЦСКА или „Зенита“. Учитывая Мхитаряна, Фернандиньо, Виллиана и Диего Косту, тренер Тите может не ошибаться, не доверяя российским клубам. Так что РФПЛ надо работать над болячками и развиваться – учудив лимит на легионеров, параллельно перестали развивать даже иностранцев. Халк не уехал в „Челси“, а Витсель не основной в „Манчестер Сити“. Теперь оказалось, что пока кризисные тенденции режут бюджеты клубов РФПЛ, хитрая футбольная Турция заключают дикие контракты и по суммарному бюджету выше. 

Фернандо одновременно прав и не прав. Турция ближе, чем кажется по таблице ассоциаций УЕФА – их футбол становится богаче. Но в сборную бразильца не зовут не из-за уровня чемпионата, где пять претендентов на чемпионство и все могут играть еще лучше.  
 

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:19
Фернандо из Спартака и этим всё сказано.Коментарии излишни.
sir-5
sir-5
сегодня в 13:09
Вот нахрена все эти выкладки,после слов какого-то Фернандо??? На то оно и Фернандо,дорогостоящий гастарбайтер футбольного цеха.
Конебаклан
Конебаклан
сегодня в 13:08
Да так оно и есть!
Нас скоро и венгрия с норвегией будет опережать по силе чемпионата!!
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