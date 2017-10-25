Интернет магазин. Найти тренера для «Краснодара»

Шалимов не уволен, поскольку ему не нашли достойную замену - «Соккер.ру» так считывает логику «быков». Но когда Галицкий примет решение?

Почему главный тренер «Краснодара» не уволен?

Ответ может быть банальным. Шалимов сам себя уволил, когда назвал игроков «средними» - футболисты такого не прощают. Но в клубе пока никто не рискует подсказать Галицкому, кого нанять следом. Боятся ответственности, и есть старая поговорка от Омара Хайяма - быть лучше одному, чем с кем попало. «Краснодар» экспериментирует с «кем попало», чтобы не повторить тот же опыт после Шалимова?

Возможно, именно так. Изначально неправильно оценили уровень нынешнего наставника – Хашиг промахнулся. Решать судьбу тренера и менеджеров Галицкому изнутри, но извне желание помучить команду кажется бессмысленным. Ведь огорчает поклонников клуба, которых с каждым сезоном все больше. А клиент не всегда, но в этом случае прав. Фанаты не случайно злятся, и всегда могут проголосовать ногами.

Вот доработает Шалимов до зимы, дадут конкурентам еще пунктов шесть форы. Чем это лучше, чем назначить и.о. сегодня? На свежих эмоциях «быки» могут до десятого декабря собрать много побед, а зимой приедет постоянный сильный тренер и повезет на сборы. Сезон способствует переменам, из Кубка России и ЛЕ вылетели. Выгода от работы Шалимова до зимы нулевая, даже если там прописана компенсация в контракте.

Кого реально заманить в клуб из Краснодара?

Предлагая на ветках о «Краснодаре» даже Кумана или Тухеля, народ забывает, что они в РФПЛ не рвутся. Не тот уровень амбиций, да и тренеры спорные. У Рональда и его брата Эрвина не получилось с бурундуками из «Эвертона». Хотя там вратарь Пикфорд стоил летом 34 млн. евро – третий-четвертый по цене в истории. А исландца Гульфи Сигурдссона взяли за 49 миллионов евро. «Краснодар» «полтинник» тратит за пять лет.

Так что Куман даже в теории и мире фантазий – далеко не лучший вариант, особенно с учетом, как неудачно ставит атакующий футбол. А Томас Тухель, которого не взяли в «Баварию», из Дортмунда уехал после конфликта с командой – талантливый, но бывает слишком вспыльчивым. Одержимый футболом человек пригодится тем, кто легко идет к победам и не испытывает психологических проблем, которые явно есть у «быков».

Да и зачем Куману, Тухелю или тренерам их круга, вроде Паулу Соузы, работа в чемпионате России? Найдут себя в Серии А или АПЛ, как Луис Энрике. Поэтому фактически остаются только или списанные наставники, или российские, а по-настоящему сильных специалистов среди свободных объективно мало. Тут даже Слуцкий может показаться отличным вариантом, учитывая чемпионские титулы. Но Леонид Викторович не свободен, не психолог и не лидер.

Почему все доступные кандидаты – плохие?

Карпина не предлагать! Он не смог повысить футбольный уровень «Мальорки», «Торпедо» из Армавира и Тины Канделаки. «Краснодар» вряд ли станет чемпионом под руководством этого российского тренера. Наставник Карпин – праздник для народа, но в лучшем случае второй в чемпионате. А хочется увидеть от «быков» реальную борьбу за титул, когда будут готовы. По этой же причине Аленичев или Парфенов тоже могут быть плохим выбором.

Шалимова давно надо уволить, но алгоритм смены тренера состоит из двух пунктов. Первый – тренер должен не справляться с ситуацией. Тут попадание в «яблочко» - вылет из Кубка России и Лиги Европы, 5 поражений, 0 удачных замен, 0 тактических уловок, на 0 % из ста поддерживают команду. Деградация Смолова как дополнительный кукиш. Тренеру пора на выход, поскольку он даже не пытается изменить отношение. Шалимов не старается, судя по его реакции на поражения.

Но есть и второй шаг в алгоритме смены тренера. Нужно четко понимать, кто и зачем возглавит клуб. Ни «Бавария», ни «Реал» стараются не менять тренеров посреди сезона, слишком большая нагрузка на клуб. Хорошо, когда под рукой есть Хайнкес или Зидан – тогда можно рисковать, но у «Краснодара» такого варианта нет. На кого поставить из доступных кандидатур? Существует только один вменяемый, но скорее временный кандидат до конца сезона.

Это Рашид Рахимов. Но позволяет ли ему состояние здоровья? И подходит ли его философия футбола Галицкому? Ведь надо играть на атаку, не повторив ошибок Муслина, Кононова и Шалимова. Клуб молодой, и если не играть в дипломатию, то можно честно признать - у «Краснодара» никогда в истории не было идеально подошедшего тренера. Значит, выбирать не умеют, раз сейчас очевидно – в клубе такая система подбора главного, что нельзя назвать даже подходящего кандидата.

Галицкий не умеет выбирать наставников?

Есть две байки. Первая, что владелец «Краснодара» выбирает из наставников, понимающих русский язык, поскольку ему важно общаться с тренером. Вторая – тренирует сам, вмешивается, поэтому сейчас и взял паузу. Но разве переводчик стоит дороже, чем проваленный сезон? Со стороны кажется, что «Краснодар», подыскивая тренера по параметрам «знает язык» и «на словах любит атакующий футбол», забыл о важном пункте.

Наставник должен дополнять команду, гармонировать. Муслин внешне казался хитрым, хотя и не глупым, Кононов – безвольным, мягким, хотя интеллигентным. А Шалимов кажется просто наглым. Ни один из списка не похож на любимого уважаемого педагога для футболистов. Тут можно прислушаться к мнению Ахмедова – расчетливый Одил, побывавший внутри команды, уже после отъезда в Китай сделал вывод, что «Краснодару», как коллективу, не хватает чемпионской уверенности.

Получается, нужен тренер с характером победителя. Который не будет винить других, но станет за игроков горой. В грамотном руководстве, как кажется, всегда пригодятся дистанция, понимание и уважение к чужой работе, но последнего не хватает. Поэтому вселить команде веру в себя – задача для любого рулевого «быков» после Шалимова. Ведь мудрости не хватает как «Краснодару», так и тому же «Зениту», где тоже заметен дефицит ювелирной тренерской работы.

Возможно, Галицкий должен быстрее понять то, чего порой не понимал Миллер – выбирает тренера не для себя, а для футболистов. Скорее ищет соперника в дискуссии, чем поддакивающего собеседника. Важно оценить команду со стороны. Осознать, в чем разница между владельцем и созданным коллективом. Ведь разделения – тренер для Галицкого от тренера для команды, не хватало годами, Кононов и Муслин тоже часто не могли работать ярче и лучше, чем их команды.

Тренер на грани. Шалимов, которому пора

А сейчас не случайно разные люди одного понятного мнения о тренерских талантах Шалимова, но довольно высокого мнения о возможностях «Краснодара». Не существует интернет-магазина, где помогут выбрать идеального тренера, да и свободные мнения в сети не равны советам – их давать глупо, особенно когда не просят. Но настолько очевидно в игре «Краснодара» не хватает баланса, что затягивать с решением опасно. Сначала в коллектив Шалимова не поверят фанаты и соперники, а потом – футболисты команды. Или уже не верят?