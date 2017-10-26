Большое поражение плагиаторов Бердыева

Лидерам РФПЛ не хватает класса, чтобы сломать плотную оборону. Но даже между собой середняки и аутсайдеры играют сухо и глухо. «Соккер.ру» выясняет, что можно сделать?

Предыстория возвращения «3-5-2» в мире

В уличной драке человек, раз ему не повезло избежать столкновения, не может изменить соперника. Сделать его слабее, трезвее, безоружным или не агрессивным нельзя. Враг – данность. В футболе так же – соперник другим не будет, особенно если играет в десять защитников. Но как на хулигана можно влиять – как словом, так и делом, так и в футболе надо расшатать чужой мир – действовать.

Когда-то в России в три защитника даже чемпион играл, но со временем мода на такую схему в РФПЛ и мире прошла. На долгие шесть-семь лет забыли о пятерке в обороне, ведь у Газзаева в ЦСКА в конце пошли неудачи. Параллельно в мире вымерли классические «либеро» - пионеры стратегии, которая подразумевала использование троих центральных защитников и одного из них в качестве «чистильщика».

Но затем случился чемпионат мира в Бразилии. Сборные вернулись в прошлое, изобретая будущее. Ван Гал с голландцами добрался до полуфинала, куда попал благодаря непростой победе над Коста-Рикой колумбийца Хорхе Луиса Пинто. Тренера все забыли, но что костариканцы далеко забрались – помнят. Они вышли из группы с Англией, Италией и Уругваем, когда Суарес предпочел укусить Кьеллини, а не разнести Коста-Рику.

А после возвращения звезд в Европу прожженные фанаты тактики начали активнее использовать схему «3-5-2». После успехов «Ювентуса» - сначала Конте, а потом и Аллегри, ее применяли многие богатые и знаменитые. Не стыдно играть в три защитника, ведь ни один гранд сухо «пять в линию» не использует. «Барселона», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси» и даже «Арсенал» экспериментируют. Возвращение состоялось.

Влияние схемы на российский чемпионат

В топ-5 эту схему понимают как схему для гранда, который продвигает всех игроков группы атаки вперед. Еще выше к центральной линии и на чужую половину. А дома оставляет тройку защитников, как обычно. Но при этом играют выше и шире, поскольку меняется роль крайних центральных защитников – даже у Ганчаренко в ЦСКА в лучших матчах братья Березуцкие у чужой штрафной.

Но в России большинство поняло схему «3-5-2» как оборонительную. «Автобус» пережевали и получили монстра, который убивает результативность и зрелищность поединков. Количество ничьих растет. Ни одна из сторон, действующих по давней поговорке, которую однажды использовал Карпин - «игра была равна…», не может взломать другую. Возьмите вчерашний поединок Кубка России в Ростове-на-Дону и слова Паршивлюка, что «Амкар» не мог победить заслуженно, ведь раз попал в створ.

Сергей прав – многие не играют. Сейчас у четырех команд РФПЛ средний показатель по точным ударам за матч ниже трех выстрелов. Из этих трех все могут быть ударами в руки вратарю, вы же это понимаете? Три из четырех таких команд играют именно по схеме «5-3-2». А в целом соберется девять клубов из шестнадцати, использующих вариации такой схемы. Как легко догадаться, среди них нет никого, кому бы легко давалась игра в атаке.

Даже «Локомотив», хоть и лидер на данный момент, в отдельных поединках не мог забить середнякам и аутсайдерам, ведь отступать от привычной модели игры или сложно, или нет кадровой возможности. Разумеется, встречаются и удачные примеры применения схемы «5-3-2», но классно по такой модели играют только те, кто вправду использует троих защитников, а хавбеков и форвардов пускают атаковать, а не привязывают за ногу к центральной линии поля.

Но у каждого осторожного, от «Амкара» до «Ростова», хватало и поражений, и проблем, и невзрачных поединков. Недавно «Зенит» и «Ростов» на «Крестовском» сыграли без моментов и даже ударов хозяев в створ ворот. Можно назвать такой подход желанием «Зенита» не вылететь из РФПЛ, как у «Амкара» в Москве? Нет, просто даже фавориту сложно раздолбить стену. Ни футболисты, ни зрители от такой игры не получают удовольствия.

Борьба с извращенной моделью «5-5-0»

Если бы все играли «3-5-2», как Ганчаренко весной в лучших матчах до дерби со «Спартаком». Если бы все понимали эту модель так, как Семин понимает в таких зарубах, как против «Спартака» или ЦСКА, то вопросов никаких по тактике не было бы – работайте, как душа пожелает. Тем более, «Ростов» Бердыева часто выступал именно по схеме с тремя защитниками и опередил «Зенит».

Но ведь многие начали использовать обрубок «5-5-0», который иногда превращается в «9-1-0». Один человек в центре поля, девять – в защите. Как с этим извращением бороться? Первый подход - использовать зеркальную схему. Надо делать плотность чужих построений проблемой для самого соперника. Также нет смысла использовать форвардов глубоко. И проворные, вроде Кокорина, если им перекрыть кислород, редко себя в таких играх проявляют.

И банальный таран не подойдет. Дзюба в этом сезоне хуже Луиса Адриано, поскольку Артем стоит, а бразилец – двигается. Против схемы «3-5-2» лучше всего работают разрезающие передачи. Ведь часто возникает риск «забыть» одного из латералей в атаке. Примеры вы видели недавно, когда играла сборная России. Команду Черчесова ловили на контратаках. А ЦСКА в Лиге чемпионов не только резкостью берут, но и просто раздавливают массой.

А атаковать по схеме «5-5-0» еще сложнее, чем обороняться. Когда оба соперника выбирают унылый футбол, как в прошлом туре, игра идет до первого и последнего гола. И тут растет цена индивидуального класса. Если Промес не реализует момент против «Амкара» - «Спартак» получает ничью и рискует проиграть. Ведь «5-5-0» не равна «3-5-2» - благородная и тактически сложная схема. Она для сильных, а не слабых.

Модель для итальянских грандов прошлого и всех, кто им подражают. Но в РФПЛ в последние годы нагло эксплуатируют двух мутантов – «5-5-0» или «5-4-1», когда вся команда торчит в обороне. Тогда как атакующей стороне не хватает класса для взлома чужого кода. У «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» нет сильного центрального нападающего. А ведь эти команды, как и «Краснодар», претендуют на места в Лиге чемпионов.

Опасность попыток копировать Бердыева

Российская Премьер-Лига как продукт зрелищный задыхается. И дело уже не в тренерах, но и в футболистах. Они привыкают катать вату. Не все хотят играть в футбол, а просто зарабатывают. Но все помнят, что когда Якин ставил в «Спартаке» семь защитников, то пользы было меньше, чем от одного Джикии. Сейчас почти все используют один подход, не понимая атакующую суть тактических схем «3-5-2» или «5-3-2». Нужно иметь двух форвардов, а не прятать единственного в центральном круге.

Нужно понимать атакующую роль крайних защитников – латералей, в этой схеме. Надо их готовить физически. Но разве есть тонкая наладка? Разве не сбились на борьбу ради борьбы, как в недавней игре ЦСКА и «Зенита»? Если у фаворита, который сам не использует игру в три защитника, столько раз в чемпионате возникали проблемы против массированной обороны – хотя бы упомянутого выше «Ростова», то пора задуматься. Если все играют от обороны, то некому играть в атаку.

Схема «5-5-0» стала большой проблемой российского футбола. Даже тот, кто понимает суть «3-5-2», вроде Бердыева, не получает никакой выгоды от унылого футбола, ведь подводит реализация. Пять последних матчей «Рубина» – два забитых мяча, три поражения, одна победа, и та в один мяч. Неправильно примененная тактика всегда убивает, а не исцеляет. И даже если болельщики не вникают в эти дебри, народ часто интуитивно дистанцируется. На последней игре «Рубина» и «Крыльев Советов» собралось 3 400 зрителей.

В день матча было продано 450 билетов. 450 билетов на стадион на 45 000 зрителей! Пусть рабочий день, пусть Кубок России, но такая посещаемость демонстрирует отношение людей к сомнительному зрелищу. Народ просек «фишку». Не хочется платить деньги за то, что скучно по вине участников. Российские клубы обожают жаловаться на нехватку средств, но пока в чемпионате восемь команд из шестнадцати не могут попасть по чужим воротам даже четыре раза за игру (то есть по два момента за тайм), существует проблема, о которой нужно говорить. Ведь они даже не пытаются!

План аутсайдеров и середняков выплыть на багаже Бердыева и «Ростова» провалился. Ведь тогда ростовчане росли, меняли схемы, искали путь к результативным домашним матчам. Они развивались и добрались до игр с «Баварией», шесть человек убедили «Зенит». Но остальные – не «Ростов». Сейчас редкие тренеры, вроде Семина, правильно используют популярную в мире модель игры «3-5-2». Но Юрий Павлович не переучивается, а вспоминает молодость. Сам так играл, когда становился чемпионом, причем играл результативно. Грамотно использует личный опыт и умниц Кверквелию с Игнатьевым. А кто банально и бездумно копирует, как часто делал и Черчесов в сборной при трех защитниках – уродует российский футбол.