​Выпускная работа. Лучшие воспитатели футбольной Европы

«Соккер.ру» выясняет, в чем «Барселона» уступила «Реалу», почему голландский футбол рано хоронить, и слушают ли в «Спартаке» Леонида Федуна.

Кто главный воспитатель для топ-5?

Ни в одной академии все воспитанники не могут быть одного высокого уровня, это утопия. И даже если вы воспитали двух сильных вратарей – один уйдет за практикой. Так что логичнее оценивать продуктивность по общему количеству выпускников школы в больших лигах. Причем важно отметить на берегу, что согласно определению УЕФА, воспитанником считают игрока, который минимум три года учился в клубе, пока ему было от 15 до 21 года.

В результате получилось, что самая крупная поставка одного клуба в ведущие лиги в этом году – 41 воспитанник школы. Первое место занял в Европе победитель Лиги чемпионов «Реал», причем 8 человек остаются в заявке Зидана. «Мадрид» сохранил лидерство, причем за год не поменялось общее количество, но стало на одного воспитанника больше в самом составе. Дальше в прошлом году шла «Барселона» - 37 воспитанников в топ-5. Теперь у каталонцев только 34 своих представителя.

Но в составе самих «блаугранас» количество воспитанников не изменилось – осталось 7 человек, пускай они еще немножко постарели. «Лион» (31 игрок и 11 из них – в заявке), «Атлетик» (29 и 20), а также «Манчестер Юнайтед» (28 и 5 под крылом Моуриньо) формируют первую пятерку вместе с элитными испанскими школами. Правда, в прошлом году в МЮ было на одного воспитанника в заявке больше, да и общее количество сократилось – видать, разъехались по другим, более слабым чемпионатам.

Еще за год место в пятерке потерял «Реал Сосьедад», у которого осталось 23 воспитанника в ведущих лигах. Причем 15 из них играют за соперника «Зенита» в Лиге Европы. Из итальянцев самая продуктивная академия у «Интера» - 23 воспитанника. Причем миланцы совершили могучий рывок с 28 места на 6, ведь в прошлом сезоне у них было всего 16 выпускников в топ-5. С другой стороны, в собственном составе держат лишь одного – интернационал не предают.

В первой десятке сейчас сразу пять испанских команд – два града, «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Валенсия». Также два французских клуба – «Лион» и «Ренн», два итальянских – школы «Интера» и «Милана» (22 воспитанника и 7 в заявке) умеют работать, а из англичан воспитывать футболистов для основ в крупных лигах не разучился только «Манчестер Юнайтед». Даже «Арсенал» лишь на 11-м месте. Венгер дождался 21 «птенца» и 9 человек пока не выпустил из гнезда.

А отдельно нужно отметить достижения «Ривер Плейта», «Спортинга», «Аякса» и «Боки Хуниорас». Это единственные клубы на планете не из самих ведущих лиг, которые сумели пропихнуть в топ-5 одиннадцать и больше воспитанников. Проще говоря, 45 основных поставщиков футболистов из 50 самых продуктивных – сами клубы из пятерки, то есть они сами себе воспитывают футболистов, не разучились.

Какие школы самые продуктивные на континенте?

Если взять 31 европейских чемпионат с самым высоким рейтингом и обработать весь массив данных по родным клубам футболистов из заявок, то у вас получится список из самых продуктивных академий, которые снабжают различные лиги воспитанниками. В 2017 году победу одерживает «Аякс» - 71 человек прошел их школу и сейчас играет на территории Европы. Причем голландцы и в прошлом году были первыми, но один воспитанник отсеялся – видать, завершил карьеру.

Вообще, в первой пятерке изменений мало. «Аякс», «Партизан», «Динамо» Загреб и «Спортинг» лидировали в прошлом году. А «Реал» и «Барселона» шли вровень на пятом месте, когда говорим о снабжении 31 ведущего чемпионата по всей Европе. Сейчас каталонцы упали в рейтинге, а «Реал» поднялся на четвертое место. Но пока не обошли ни «Динамо» из Загреба (67 воспитанников), ни «Партизан» (61 выпускник). Зато «Спортинг» оказался ниже – 55 воспитанников против 58 у «Реала» (41 из них, напомним, в топ-5).

А сюрприз в первой пятерке сейчас только один. Донецкий «Шахтер» поравнялся со «Спортингом», причем в собственном составе держит 9 из 55 воспитанных игроков. «Горняки» за год добавили на семь позиций и 12 новых человек – мощно выдали. Хотя и в прошлом году был представитель Украины в первой десятке. Тогда «Динамо» собрало 52 воспитанника, а сейчас уже 54 человека. Киевляне идут на восьмом месте в рейтинге, хотя их бывший тренер и игрок Сабо говорит, что часть этих игроков надо во вторую лигу спустить.

Также не удивляет высокая позиция «Спарты» из Праги – донора в чемпионате Чехии, «Црвены Звезды» или «Бенфики» - продавцов. Все клубы, которые воспитывают по 7-10 человек для себя и остальных на продажу, и должны здесь быть. А вот «Порту», «Арсенал», «Фейеноорд», ПСВ и «Андерлехт» отстали, хотя все корпорации можно представить в подобном рейтинге на высоких местах, если помнить об их увлеченной ставке на воспитание футболистов на продажу. Впрочем, у каждого в топ-50 больше 30 воспитанников в европейских лигах – неплохо.

У кого самая продуктивная школа в России?

Среди клубов Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне выше всех в рейтинге был московский «Локомотив» - воспитал тогда 35 человек, а трое из них играли за команду Семина. Железнодорожники были на 27-й позиции, а ниже на 30-м месте шел «Спартак» - 32 воспитанника, но сразу 9 человек держали в собственном составе. Тройку из российских клубов замыкал в 2016 году «Зенит» - у него было 28 воспитанников по разным странам, а 5 человек держали дома. Наконец, ЦСКА набрал тогда 27 выпускников и 6 человек находились в заявке.

Как же ситуация изменилась за год? Армейцы выпали из топ-50 в Европе – никого не отдают другим, держат у себя, следовательно, количество выпускников не растет так сильно, как у остальных европейцев. Так что российская тройка не изменилась. «Локомотив» - самый продуктивный, «Спартак» - второй, а «Зенит» - третий. Но в этот раз московские клубы делят первое место среди россиян – по 35 воспитанников (по 7 – в заявке), а команда из Санкт-Петербурга собрала по подсчетам 5 воспитанников, а в целом набралось 30 выпускников.

Причем важно отметить, что воспитанники могут и не играть в основе. У «Зенита» в их школе работали Михаил Кержаков, Денис Терентьев, Дмитрий Богаев, Далер Кузяев, а пятым, похоже, учли Егора Бабурина. Но только полузащитник Кузяев, который летом вернулся в родной клуб из «Ахмата», играет сейчас в основе. Так что важнее сейчас посмотреть, какие клубы в РФПЛ чаще всего доверяют воспитанникам? Начнем с Москвы. «Динамо» в чемпионате высокие 18% игровых минут доверяет воспитанникам, у «Локомотива» показатель еще солиднее – 23%, если верить расчетам швейцарской CIES Football Observatorу.

А вот «Спартак» по доверию воспитанникам в этом сезоне аутсайдер среди столичных клубов – Каррера отдал им всего 12% от игрового времени. Тогда как чемпионом Москвы становится в этом сезоне ЦСКА, где сразу 35% минут приходятся на игру Акинфеева и его молодых и опытных знакомых. Получается, что школа армейцев на других не работает, но состав Ганчаренко пробует поддержать. Зная это, интересно сравнить с тем, что творится в «Зените» - там только 8% времени отвели своим. Правильно выше допустили, что лишь успех Кузяева позволяет Манчини использовать не чужого для академии «Зенита» человека.

Есть в РФПЛ и клуб, где нет воспитанников на поле – «Тосно», и где такие играют только 0.4% времени – «Уфа». У «Ростова» выпускникам дают только 4.3 % игрового времени. У «Краснодара» пока воспитанников не может быть много и они юные – 3.7% времени насчитали. А вот у «Ахмата» довольно высокий показатель – 14.2% от всех минут приходятся на своих. Получается, что в Грозном чаще видят на поле воспитанников клуба, чем в Москве на матчах «Спартака». Даже у «СКА-Хабаровска» доверяют своим больше, чем в клубе Федуна, который за лимит и рассказывал о вложения в академию.

Но мечты владельца и дела первой команды заметно расходятся. В среднем по лиге получаем, что только 9.8% времени в РФПЛ отводят воспитанникам клубов. Чтобы понимать, насколько это далеко от лидирующих позиций в Европе, надо смотреть на первую пятерку. В Словакии 29.9% игрового времени в чемпионате отдают людям, которые играют за родные команды. У словенцев второе место и показатель в 26%. Дальше идут австрийцы (25.8% игрового времени для воспитанников), норвежцы (24.3%) и украинцы (23.4%).

Даже если считать, что держать у себя воспитанников – не перспективно, ведь можно накупить легионеров, то как быть с тем, что показатель РФПЛ по доверию воспитанникам клубов оказывается лишь чуть выше, чем у легионерских Серии А или АПЛ? Помним также, что даже процентное количество россиян в заявках до лимита и сейчас не изменилось – иностранцев больше или меньше не стало, поменялись только фамилии. А российские клубы не сохраняют в составах воспитанников, как это делают те же испанцы – в Ла Лиге 21.7% игрового времени отдают родным ребятам из школ различных клубов.

У немцев показатель тоже выше – 11.9%, хотя там многие богатые клубы взяли на вооружение тактику «Баварии», покупают чужих воспитанников, исключая их игру в родных стенах. Но даже в Мюнхене сейчас 19.7% игрового времени отдают тем, кто прошел школу. «Бавария» доверяет своим чаще, чем «Спартак», и в два раза чаще, чем это делают в среднем в РФПЛ. У «Локомотива», «красно-белых» и «Зенита» довольно продуктивные школы, но они не для себя игроков основы создают – воспитанникам отводят слишком мало времени. В Нидерландах показатель по чемпионату в два раза выше, чем в России, так что клубный патриотизм лимит точно не развил. Жаль, не получается создавать своих Месси и наигрывать их в составах родных клубов.