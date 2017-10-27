Самая успешная оборона РФПЛ

Какой клуб пропустил в чемпионате меньше всех за последние годы? Чья защитная линия самая стабильная и надежная? «Соккер.ру» знает и пробует объяснить этот феномен.

У кого самая стабильная и непробиваемая защита?

Начиная с сезона-2012/13, то есть за пять последних сезонов и половину нового, реже ЦСКА не пропускал никто – всего 127 голов в 164 поединках. Даже у «Зенита» на четыре пропущенных мяча больше, хотя у обороны петербуржцев нет такого культового статуса, как у защиты Акинфеева. Но тут важно отделять влияние на репутацию Лиги чемпионов, не путать турниры и результаты.

Факты говорят, что в РФПЛ нет обороны стабильнее и надежнее, чем у ЦСКА. В пересчете на голы за игру получаем всего 0.77 мяча за матч. У «Зенита» похожий показатель, но чуть хуже – 0.80. Неудивительно, что ЦСКА и «Зенит» делили между собой чемпионские титулы до «Спартака», ведь они оборонялись лучше всех. А третьим со значительным отрывом оказывается «Локомотив» - пропустили за пять лет на 28 голов больше, чем армейцы.

Думаете, у «Рубина» и «Ростова» оборона надежнее на том же отрезке? Ошибаетесь, обе команды, оказывается, за пять сезонов пропустили больше, чем «Краснодар», который никогда не делал ставку на оборону. Причем если у «Ростова» влияет ужасный давний показатель худшего сезона, то у «Рубина», оказывается, все цифры неважные, а их динамика пропускания мячей в новом сезоне – лучшая за последние годы. Казанцы давно так успешно не отбивались от чужих ударов, как после возвращения Бердыева.

А что же «Спартак» с его легендарной обороной? Вратари «красно-белых» за пять лет пропустили на 58 % голов больше, чем Акинфеев и его редкие сменщики. В полтора раза! Причем соседи армейцев в группе фаворитов оказываются единственными, кто успел пропустить двухсотый мяч за пять с половиной сезонов. В целом же впечатляет отставание всех конкурентов от ЦСКА и «Зенита», ведь ни у тех, ни у других нет репутации непробиваемых команд. Но самые успешные в РФПЛ – таковы факты.

Какие изменения произошли за последние годы?

Возьмем два последних полноценных сезона и нынешний, чтобы проследить, прибавлял ЦСКА в защите или наоборот сбавил? Казалось бы, из-за старения Игнашевича и братьев Березуцких должны играть слабее. Но цифры подсказывают другой ответ. Два года назад ЦСКА уступил «Ростову» пять мячей и их защита не стала самой непрошибаемой в лиге, но их результат – 25 голов, был вторым в чемпионате, поделили призовое место с «Краснодаром».

А вот в прошлом сезоне у ЦСКА была лучшая защита РФПЛ – 15 пропущенных мячей, всего по голу за две игры в среднем, ведь чемпион «Спартак» обожал крупные гостевые поражения, чем подпортил Реброву статистику. Зато Акинфеев в мае этого года повторил исторический рекорд РФПЛ – вторым в истории провел 19 сухих матчей за сезон, повторив достижение Овчинникова, который столько же раз за тридцать туров уходил с поля без пропущенного мяча. Шарма добавило, что теперь Сергей Иванович работает наставником Игоря Владимировича.

Неужели ЦСКА стал успешнее обороняться? Именно так, если посмотрите на пропущенные российскими командами голы за два полных сезона и половину нынешнего, то с удивлением увидите, что «Зенит» на этом отрезке отстает от ЦСКА куда заметнее, чем суммарно за пять лет – на восемь пропущенных мячей. А вторым ожидаемо пришел «Ростов», который пропустил на гол больше, чем армейцы – вот кто заметно улучшил защитные показатели. Но и ЦСКА, получается, прибавил, а не сбавил.

Видим эффект от перехода Ганчаренко на схему с тремя центрбеками – пропустили лишь 49 раз. За аналогичный отрезок «Рубин» допустил 85 непоправимых ошибок в защите, «Спартак» придумал 84 мяча, «Локомотив» - 71 гол. А одна из самых надежных оборон у «Краснодара» - 61, идут сейчас на личный антирекорд последних лет. В сравнении с ними ЦСКА – гуру защиты. А в своем последнем чемпионском году даже отбирали мяч чаще всех! И в прошлом сезоне по цепкости игры были равны «Спартаку», хотя и не выручал высокий прессинг, как в золотые времена.

Зато сегодня Ганчаренко снова работает с командой, которая выигрывает самое большое количество единоборств из лидирующей группы. На глаз кажется, что защита ЦСКА стала хуже за последние годы? Факты опровергают – меньше пропускают, подтянули показатели отборов благодаря прогрессу Фернандеса в защите, отдают мяч соперникам реже, чем «Локомотив». При этом спокойно позволяют высокий процент брака, но не при передачах защитников. Рисунок игры выбран верно, схема с тремя центральными в лучших матчах работает безотказно. В чемпионате, конечно же.

Почему Акинфеев пропускает в ЛЧ, но не дома?

Оборона стареет, а вернувшийся из «Уфы» спаситель и воспитанник зенитовской «Смены» Виктор Васин является символом осечек, магия нового имени точно не работает, как работала она в лучшие времена Сергея Игнашевича, например. Да и в Лиге чемпионов сбились со счета – ЦСКА пропускал в 42 поединках группового турнира с участием Акинфеева подряд. Серия после домашней игры с «Базелем» не окончена…

Но ведь для клуба в целом прерывалась – и когда в воротах был не Игорь, и когда сыграли в квалификации ЛЧ в этом году. Так что популярность и антирекламу обороне ЦСКА сделала фатальная неудачливость Акинфеева, а не непосредственно качество защитной линии, не ее показатели в чемпионате. Почему в РФПЛ меньше проблем? Во-первых, намного чаще играют первым номером. Во-вторых, скорости соперников в чемпионате ниже, чем в ЛЧ. Даже «Зенит» ползает полем, если сравнивать с МС или МЮ.

Страдает оборона Акинфеева из-за медлительности, которая появилась у защитников с возрастом, и от ошибок опорной зоны, где даже Вернблум не на пике формы. А вот сам вратарь Игорь, оказывается, выручает часто – даже если сравнить с Буффоном. И ЦСКА умеет выйти на чужую половину. В 2016-м году армейцы были вторыми по проценту владения мячом в лиге – команда умела доминировать. Сейчас идут четвертыми и стабильно оказываются выше того же «Локомотива» по желанию сыграть от себя. В Лиге чемпионов так давить, попав в группу с МС, МЮ или «Баварией», не получится. Даже с «Бенфикой» и «Базелем» не получится.

ЦСКА благодаря защите не потерял шансы на титул?

Раз имеем дело с самой надежной обороной РФПЛ последних пяти сезонов, то можно согласиться с Кучаевым, который видит армейцев претендентом на чемпионство и даже выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас только у «Зенита» меньше пропущенных мячей. Причем разницу ЦСКА сформировал один поединок – дерби против «Локомотива» с 1:3. Но из девяти мячей, которые скушали вратари армейцев в новом чемпионате, четыре не имели влияния на исход матча, только счет поменяли, не результат.

У обороны Акинфеева плохая репутация, которая идет впереди фактов. Но если начать сравнивать с внутренними конкурентами, то окажется, что в РФПЛ никого надежнее не нашлось. Если защита ЦСКА такая ужасная, почему же никто лучше не играет? Факты упрямые, в десяти последних матчах армейцы пропустили всего три мяча. Причем голы от «Спартака» и «Тосно» не повлияли на результат, а единственный победный мяч «Ахмата» был забит не по правилам.

ЦСКА, который многие успели списать, собрал в чемпионате, где успешнее всех защищается, шесть «сухих» матчей подряд. Последний раз армейцам забил именно «Ахмат» при помощи арбитров. «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» с задачей не справились. Так что «Арсеналу» в Туле, невзирая на результативность команды Божовича, будет сложно. Как и «Локомотиву» или «Спартаку» в будущих матчах с ЦСКА. Ведь многие выходят на матчи против армейцев в чемпионате и не понимают разницу. Это в Лиге чемпионов армейцы – кролик, в чемпионате они – удав.

За пять лет команда пропускает меньше всех остальных фаворитов. За два с половиной года, оказывается, улучшает показатели, опережая даже «Ростов» на лучшем отрезке в истории южан. В случае с ЦСКА, таков уж парадокс, речь о защите, которую соперникам приходится уважать, невзирая на индивидуальные ошибки или извечные проблемы в еврокубках. В чемпионате ЦСКА умудряется выдержать, вытерпеть, отбиться – как в Краснодаре. Или ничего сопернику толком не позволить, как против «Зенита» дома с одним случайным моментом Дзюбы-Кокорина.

С другой стороны, немного страшно, что никого лучше обороны ЦСКА современная история для российского футбола не придумала. Ведь если в прошлом сезоне армейцы допускали меньше всех ударов в сторону ворот Акинфеева – по 8.7 за игру, то сейчас показатель упал до 10.9. ЦСКА лишь на седьмом месте в РФПЛ, ниже нынешнего соперника «Арсенала» или даже «Тосно». Так что пропускают армейцы редко, ошибаются в защите – довольно часто и странно.