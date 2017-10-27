​Потерянный принц. Слабый нападающий Гризманн

Кронпринц французского футбола ушел в тень, а за ним пришли каталонцы. «Соккер.ру» выясняет, куда делся с футбольных радаров блондин с пальцами веером?

Отказ «Манчестер Юнайтед» повлиял на Антуана?

Летом брат Гризманна активно намекал, что форвард - без пяти минут игрок МЮ. Но не срослось, ведь в УЕФА наказали «Атлетико» трансферным баном. И француз благородно решил не предавать команду Симеоне, которая не могла купить ему замену. Подписал новый контракт, но по слухам там есть пункт, что цена с 200 млн. евро уменьшится до 100 млн. евро. За такие деньги Гризманна заберет если не МЮ, то кто-то другой.

Тем более, Антуан Аленович – сын футболиста, привык к отказам с детства. Гризманн ведь был мелким и щуплым, поэтому «Лион» и еще добрый десяток французских клубов с приличными школами его забраковали. Сорванный трансфер в «Манчестер Юнайтед» вряд ли поставил крест на его желании еще разок побывать в компании с Месси и Роналду. Тем более, летом он и «Барселоне» отказал – в Каталонии говорят, что предлагали 140 млн. евро.

Куда подевался один из героев Франции на Евро-2016?

Перед нами звезда Евро, человек, который помогал «Барселоне» вылетать из Лиги чемпионов раньше, чем каталонцы мечтали. Парень с хорошей прессой и репутацией. Всегда веселый, дружелюбный – ценный рекламный актив нужен не только «Атлетико». Но в этом сезоне о Гризманне говорят меньше. И не удивляет, что Антуан ушел в тень, ведь поменялась его тактическая роль на поле. Изменился подход к использованию француза от тренера Диего Симеоне.

В прошлом году к концу октября Гризманн забил 7 голов за «Атлетико» в чемпионате Испании, отдал 3 голевых передачи и не смог реализовать пенальти в ворота «Валенсии», но потом забил и исправился. В этом сезоне у него всего 2 гола в чемпионате и одна голевая передача после семи сыгранных поединков. Зато три желтые карточки и даже удаление в матче против «Жироны» - Гризманн назвал судью «гов**ком» после желтой за симуляцию и сразу получил вторую.

Получил дисквалификацию на два матча, отсидел ее и вернулся на поле, чтобы застать там проблему – нет напарника. Симеоне потратил много времени, чтобы вернуть в команду Диего Косту из «Челси», ведь у «Атлетико» есть пробоина – в заявке нет идеального партнера для второго форварда Гризманна. Аргентинский тренер играет по схеме «4-4-2», и хотя Антуан по ходу прошлого сезона привык, что всегда играет впереди, а Гамейро, Торрес или реже Корреа ему помогают, сейчас все перечисленные не впечатляют.

Также сейчас нет отвлечения на схемы «4-1-4-1» или «4-3-3», как в прошлом сезоне. Симеоне явно радует прогресс Феррейры Карраско – бельгийская «десятка» занимает место в центре, которое раньше использовал для себя Гризманн. Добавьте сюда, что Сауль не чистый опорник, а Коке в новом сезоне не так часто раздает голевые передачи, как в прошлом. В результате получаем причины, почему Гризманну стало сложнее. У него стало меньше ударов – 2.1 против 2.4, меньше ключевых передач – 1.3 против 1.6 за игру.

Важно, что стал чаще терять мяч – по 1.7 раза за поединок в среднем. При этом Антуан сохранил показатель вероятности голов, то есть в прошлом сезоне был везучим, а сейчас – самостоятельно создает моменты, которые не реализовывает.

Диего Симеоне сознательно изменил роль Гризманна в схемах?

«Атлетико» перестал играть через Гризманна. В самых разных матчах – от поединка против «Челси» до игры с «Карабахом» или последнего матча с «Сельтой», не покидало ощущение, что Симеоне разменивает Гризманна, как это делали порой тренеры «Барселоны» с Месси. Пока за Антуаном присматривают один-два человека, его напарники получают преимущество и время. Даже против «Барселоны», если вспомнить, защитник Умтити отвлекся на Гризманна, что позволило Саулю Ньигесу забить мяч.

Порой тактика работает, но есть и другая сторона медали – страдает вовлеченность в игру. Гризманн в прошлом сезоне отдавал по 36 передач в среднем за игру с точностью 78 %, что для одного из двух форвардов – прекрасные показатели. Но сейчас у него всего 25 передач в среднем, треть включений в игру потерял. Кроме того, Антуан перестал работать из глубины поля, ведь на его счету теперь намного меньше длинных передач – сокращение почти в два раза. Это значит, что Антуан параллельно недорабатывает в защите, что легко проследить по победной атаке «Челси» в Лиге чемпионов.

Гризманна всегда отличала многоликость. Может гибко вписываться в различные схемы – играл и левого вингера, и нападающего, и плеймейкера. Он всегда включался чаще, чем другие вторые нападающие, и делал это точнее. В прошлом году Антуан по работе с мячом превосходил нынешнего Кокорина в «Зените», а сейчас Александр опережает новые показатели француза – Гризманн не завязывает на себе игру «Атлетико». Но тут есть разгадка. Раз Симеоне принял решение остаться в Мадриде, то готовит команду к эпохе после Гризманна. Возможно, отсюда причины перемен?

Антуан играет плохо и поэтому подходит «Барселоне»?

Заметно, что Гризманн работает рывками и всплесками. Как бы старается, как бы ему интересно, но при этом не получается все задуманное, слишком часто витает в облаках – отсюда офсайды, порой весьма глупые. Можно предположить, что Антуан где-то в глубине души пожалел, что прошлым летом его никто не забрал. Француз сыграл в мушкетера – проявил благородство, но теперь немного сожалеет, что не на месте Марсьяля или не вместо Дембеле в «Барселоне»?

Каталонцы охотятся за Коутиньо, у них уже есть Усман, поэтому вероятность попадания Гризманна в каталонский состав упала. Но при этом, если летом 2018 года активируется опция про выкуп контракта Гризманна за 100 млн. евро, то желающие найдутся обязательно. В мире, где Бартомеу отказал Вальверде в покупке Антуана прошлым летом за вдвое большую сумму, но отдал 105 миллионов за Дембеле, который не обязательно вырастет в звезду и заиграет, такой игрок, как Гризманн, легко стоит сотню, пусть это и дикие для футбола деньги.

Но пока представить себе в «Барселоне» одновременно Луиса Суареса, Месси, Коутиньо, Дембеле и Гризманна в придачу сложно. Не потому, что каталонские издания, болеющие за «Барселону», сегодня нас обманули с новостью о консультациях между клубами и агентом Антуана – встречи могли произойти. А потому что в представленном выше списке нет людей, которые бы хотели и умели работать в центре поля в разрушении. «Барселона» не может быть составлена из одних форвардов. А Гризманн сейчас именно нападающий в схеме «4-4-2», но потерявший голы и явно ждущий, пока появится солидный напарник.

Почему Антуан может прибавить в новом году?

Сборная Франции в России будет среди фаворитов, а Гризманн, если проведет клубный сезон средне, сохранит силы на крупный турнир. Ведь класс при нем остается. Антуан феноменально открывается даже сейчас, когда явно растерял меткость и упала скорострельность. Француз с немецким окончанием фамилии в шаге от возвращения, поскольку он почти все делает верно, только не забивает мячи и не раздает передачи. Пока не забивает, а завтра может снова отличиться дублем, ведь сейчас недобирает ударов издали, а выстрел у него поставленный:

Парень с покрашенными в белый цвет волосами – в честь чеха Павла Недведа, если верить рассказу мамы Антуана, которая вообще португалка, является интернациональной надежной футбольной Европы. Надеждой на создание футболиста, который после отхода на покой двух монстров сможет претендовать на их место. Но Гризманну не восемнадцать лет, а двадцать шесть. Поэтому за оставшееся до конца сезона время ему надо или быстрее привыкнуть к роли чистого форварда без поддержки, или дождаться Диего Косты и начать играть так, как ему удобнее.

Пока никто в «Атлетико» не может поддерживать француза так, как это делают в «Реале» с Роналду. А сам Антуан на старте сезона не может самостоятельно создавать столько голов, как Месси в «Барселоне». Но даже если Гризманну не суждено стать первым в мире, в составе нового большого клуба его легко представить. Человек, который может поломать «Баварию», «Ростов» и «Лестер», способен делиться магией, как во время свежего сольного прохода против «Барселоны». Гризманн уложил на землю Пике и опередил всех, кроме вратаря. Если Вальверде и Месси являются фанатами мастерства Антуана и просят его подписать – тренера и легенду можно понять.