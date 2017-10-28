​Смелее лондонского. «Арсенал» - гроза фаворитов

Проиграв ЦСКА, могли оказаться рядом с зоной вылета, но победы над «Краснодаром» и «Зенитом» вдохновили туляков. Хвалим героев осени на «Соккер.ру».

Миодраг Божович

Главная причина, почему «Арсенал» оставляет отличное впечатление. Бойтесь Божовича, фавориты – лучше готовьте свои команды к поединкам против «Арсенала». Ведь странно смотреть, как по очереди туляки делают больно «Краснодару», «Зениту» и ЦСКА. До этого переигрывали «Ахмат» - команду с изначально еврокубковым настроем. Даже странно, что Божович не переиграл в первом туре «Локомотив», видать, не спелись к тому времени.

Также вспомните, кто нанес первое поражение «Спартаку» в ранге чемпиона весной. Да, тот матч получился странным – 3:0 во имя спасения для «Арсенала» прописки в элите. Но позже «Енисей» в стыках переиграли, и теперь в РФПЛ есть команда, которая не боится фаворитов. Особенно, если те позволяют «оружейникам» играть так, как «Арсеналу» удобно. Против «быков», петербуржцев и «армейцев» использовали разную тактику – Миодраг вернулся! Причем вернулся заметно, база «4-5-1» реализуется красивее, чем у Манчини в «Зените» «4-4-2» или «4-3-3».

Тульские пряники

Местные пряники и конфетки на трибунах – еще одна причина, почему у «Арсенала» идет игра. Футболисты слышат реакцию трибун, видно, что команда умеет завестись. Конечно, поскольку «канониры» в новом обличии вернулись лишь в 2011-м году, у них не может быть фанатов по принципу «с детства за тульский „Арсенал“». Разве что этим фанатам сейчас восемь-десять лет. Но народ ходит на футбол. В прошлом сезоне собирали в среднем по 11 тысяч человек – неплохо для команды, которая тогда играла далеко не так успешно, как сейчас.

Теперь средний показатель не сильно поднялся, но в Туле стабильно приходит на матчи чемпионата России не намного меньше людей, чем на игры ЦСКА в Москве – разбежку в четыре тысячи, учитывая разницу в истории клубов и населении городов, не назвать выдающейся. Неплохой результат, тем более, вчера победу над «армейцами» на стадионе на 20 тысяч человек праздновали 15 120 зрителей. А поскольку с «Зенитом» и «Спартаком» в первом круге играли на выезде, то есть все шансы поднять средний показатель до 14-15 тысяч. «Арсенал» - пятая команда по аудитории в РФПЛ, дышит в спину ЦСКА.

Деньги «оружейников»

«Арсенал» – достаточно обеспеченный клуб. Не такой богатый, как лондонский тезка, который тоже тратит деньги, заработанные в России. Но среди середняков РФПЛ именно тульская команда – одна из самых обеспеченных. Причем перечень спонсоров как бы намекает, кто стоит за «Арсеналом» и кто за клуб сейчас болеет. Тульская команда может не бояться заговора арбитров? Скорее всего, ведь военно-промышленный комплекс зацепили. «Ростех» и «Роснефть» - тоже. Даже «Газпромбанк» в списке, что не помешало против «Зенита» в гостях.

Есть, правда, у меценатов одна свежая проблемка – некоторые спонсоры «Арсенала» пострадают финансово, поскольку американский дедушка их вчера прижал. Но 18-20 млн. евро на клуб найдется, ведь в принципе ничего невероятного в бюджете туляков нет. «Арсенал» по расходам уступает, например, аутсайдерам Суперлиги Турции. Другое дело, что в России тратят деньги компаний с государственным участием. Так что у Божовича и его ребят сейчас правильный подход. Играют на деньги государства – должны радовать народ в отличие от тех, кто финансируется так же, а играет – куда хуже.

Атакующая игра

У «Арсенала» и в прошлом сезоне были спонсоры того же толка и сфер влияния. И когда Аленичев с ними работал, деньги находили – Дмитрия Анатольевича нужно вспомнить, ведь он был у истоков создания команды, когда строили фундамент, собирал первые составы. Но успехи пришли не благодаря тем, кто находит средства на клуб, не благодаря Аджоеву. Новый президент летом пригласил лишь Альвареса и Чаушича в качестве свободных агентов. А Ткачева и Джорджевича взяли в аренду, не провели закупки по аналогии с «Зенитом».

Но такого скромного по количеству и затратам усиления вчерашнему аутсайдеру хватило, поскольку был удачно найден в Турции Кангва, а самое главное – пригласили Божовича. Разница всегда в тренерской работе. В мире так мало растущих клубов вопреки тренерам, что их долей можно пренебречь. Ведь всегда бросается в глаза, что командный дух и результат меняются, как только толковый наставник меняет подход, проводит наладку, внедряет новичков в состав. Кстати, в последнем пункте Миодраг – герой сезона, Манчини и не снился равноценный успех.

Работа новичков

У Альвареса есть три голевые передачи, испанец оставляет приятное впечатление на левом фланге. У Чаушича – дебютный гол в ворота ЦСКА вчера. Кангва отметился победным мячом в ворота «Зенита» в Санкт-Петербурге. А Джорджевич, принадлежащий тому же клубу, вообще является лучшим снайпером команды в чемпионате – 5 мячей забил. А мог и больше, ведь моменты ему создают исправно. Например, Сергей Ткачев – еще один новичок, отдал уже 3 голевые передачи. И создает по два момента за игру в среднем, как и другой новичок - Кангва.

Свежие люди определили новый стиль игры, а Кирилл Комбаров их поддержал – четыре ассиста, в этом сезоне он играет сильнее, чем брат Дмитрий из «Спартака». Чтобы окончательно понять рецепт успеха на поле, добавьте крепких защитников, пускай они и не новички в заявке. Беляев и Сунзу умеют начудить, но и спасали Габулова от неприятностей не раз. Хотя «Арсенал» пропустил на семь голов больше, чем ЦСКА, Акинфеев чаще вступал в игру, чем Габулов. «Канониры» допустили по своим воротам меньше ударов, чем «Локомотив» и ЦСКА.

С мячом в Туле играют намного лучше, чем без мяча – отсюда невысокий прессинг и семь поражений, ведь «Арсенал» не скучный и не закрытый, недавняя игра с «Анжи» - яркий пример «качелей» с 3:2 в итоге. Зато по объему созданного «канониры» опередили «Локомотив», пусть Джорджевича и компанию надо поругать за удары мимо ворот – над меткостью и реализацией еще работать и работать. Также надо подумать о том, чтобы чаще брать игру на себя. Комбинации получаются, прострелы и навесы – тоже, но в обводку идет только Кангва. Ткачеву, Альваресу и Джорджевичу надо быть еще смелее, ведь новички «Арсенала» в хорошей форме.

Победы над фаворитами

«Арсенал» задумали, чтобы добавить тулякам в жизни праздников. Получилось, хотя приумножают горести москвичей, краснодарцев и петербуржцев. Вот и ЦСКА провалился в гостях. Дело даже не в удалении, ведь в равных составах вся атакующая линия «армейцев» ничего внятного у ворот Габулова не придумала – продолжили серию без голов. «Арсенал» атаковал лучше, чем ЦСКА, так что их гол и победа – закономерные. А чуть раньше «канониры» хитро использовали тактику «Зенита» из матча с «Реалом Сосьедад» на «Крестовском» - отсиделись в защите и разок вышли в контратаку.

Но и это не все победы над фаворитами. До этого дома нанесли в четыре раза больше точных ударов по воротам «Краснодара», чем это сделали сами «быки». Даже если вспоминать, что и тогда было удаление у гостей – отдыхать раньше положенного времени ушел Каборе, как быть с тем, что Кангва, Ткачев, Комбаров и Джорджевич играли здорово и лучше, чем Смолов, Вандерсон, Классон и Подберезкин? Впрочем, у «Арсенала» все должно быть хорошо не только потому, что играют замечательно, но и благодаря эффекту от осязаемой и слышной народной любви.

Спонсоры клуба видят – команда интересна жителям Тулы. Причем интерес этот количественно выше, чем к лидеру чемпионата «Локомотиву» в Москве, когда говорим о посещаемости домашних матчей! В РФПЛ появился играющий разнообразно середняк, который не отсиживается в защите, не ставит на 0:0, и при этом нужен местным жителям, в отличие от «Рубина» в Казани. «Арсенал» красиво убирает с пути фаворитов, пусть частенько допускает грубые ошибки в защите остальных матчах. Обыгрывая «Зенит», можно не проигрывать «Уфе», «Анжи» или «Амкару». Но если бы команда умела побеждать всех – Божович шел бы выше «Спартака», «Краснодара» и ЦСКА в таблице.