Пресс Семина. Поставить «Зенит» на второе место

«Соккер.ру» уверен, что положительный исход матча против «Зенита» ожидает «Локомотив» лишь в одном случае – если сыграют на победу. Но как обыгрывать Манчини?

Разобрать схемы итальянца

Первый пункт, на котором погорели «Спартак» и «Краснодар» - Каррера и Шалимов не предугадали действия оппонента, который использовал два разных подхода. Карпин говорит, что понятно, во что играет Манчини? Валерий Георгиевич, похоже, неудачно сформулировал. Понятно, во что Роберто хочет, мечтает играть. Против «Краснодара» и «Реал Сосьедада» была ставка на оборону с резкими выходами вперед. Дома против «Арсенала» и «Ростова» всем хотелось в атаку.

Хотят правильно – получается не всегда. А если у Манчини настолько понятный и органичный для команды подход, то почему у «Зенита» из 23 забитых мячей в РФПЛ только восемь родом из первых таймов? Роберто перестраивает команду по ходу игры, чтобы пришел положительный результат. А с первых минут все складывается неважно – забили лишь два быстрых гола. Если Семин подготовится к двум схемам Роберто «4-4-2» и «4-4-3», а в идеале предугадает, какую модель Манчини выберет – Юрий Павлович станет ближе к победе.

Тактическая задача. Разобрать схему (схемы) Манчини, идеально запихнув свою тактику в колеса соперника. В проигранных «Локомотивом» матчах с аутсайдерами, когда игра шла «до первого гола» и пропускали, как раз понимания соперников не хватило.

Связать центр поля «Зенита»

У «Локомотива» есть проблема в центре поля. Отсутствие Тарасова ее необязательно усугубит, ведь с Дмитрием у Игоря Денисова тоже не все получается. Сегодня опорнику стоит выдать таблетку «озверина»? Необязательно поможет, на «Крестовском» от опытного хавбека требуется не только выход в атаку по той же схеме, что у Манчини, но и ситуативный высокий прессинг. Краневиттер сегодня будет вместо Паредеса (у Леандро дисквалификация), но задачи у него будут теми же.

Значит, надо включиться в борьбу. Чем успешнее Денисов и его напарник (Коломейцев или Баринов) нагрузят Краневиттера и Кузяева единоборствами – тем выше шансы «Локомотива» расчистить место для контратаки. Или же обезопасить Гильерме. Соперники «железнодорожников» легко атакуют по центру, доходят до штрафной, выискивая шансы для ударов. «Локомотив» допускает больше выстрелов оппонентов, чем «Тосно». Закрыть линию штрафной – задача хавбеков Семина в обороне. Завоевать центр поля - задание во имя победы в атаке.

Тактическая задача. Помножить участие Краневиттера в игре «Зенита» на ноль. Лишить Ригони, Ерохина и Кузяева свободы для дальних ударов. Завоевать плацдарм, чтобы был выход дальше – через Фернандеша и Миранчуков.

Давить на аргентинцев «Зенита»

Интересно, как Маммана сыграет против Эдера или Фарфана, а также против братьев Миранчуков? У «Локомотива» цепкие футболисты группы атаки. Эдера и Фарфана на фланги ставили, хватает выносливости. Миранчуки могут работать не только впереди. Эмануэль со своими обводками даже при борьбе с Мануэлем Фернандешем может допустить ошибку. Да и Мевля не всегда выносит мяч с линии ворот. Впрочем, в этом пункте важно упомянуть именно аргентинцев. Ведь не нравится, что Краневиттер, Дриусси и Ригони плохо воспринимают прессинг.

У «Зенита» не боятся плотной опеки Дзюба (при этом 0 голов в РФПЛ и вряд ли место в основе), Кокорин (тут 3 матча без забитых мячей), Кришито и Иванович (ветераны – молодцы, но не всесильные). Манчини набрал аргентинцев, которые якобы должны драться, а на деле Ригони и Дриусси хорошо играли, когда им это позволял соперник, а не приказывал наставник. Не верите – смотрите результаты. «Зенит» со второго тайма в Краснодаре ни одну половину матча РФПЛ не провел на чемпионском уровне. Выпадали часто именно аргентинцы, ведь даже важный в теории Паредес жиже оборонялся, чем Денисов (2.8 отбора против 1.6), и хуже Фернандеша создавал голы (3 ассиста против 1).

Тактическая задача. Привязать к Маммане нападающих. Аргентинец всегда пробует обводить форвардов, на этом может погореть. С Ригони (Дриусси) принципиально сыграть внимательно и жестко. Аргентинцы «Зенита» пока работают в атаке на чистых мячах, надо этим пользоваться.

Резко менять высоту обороны

У «Локомотива» есть тот, кого нет у «Зенита» - однозначный лидер защитной линии. Семин шутит, что начинает побеждать, если в команде появляется грузин – хороший знак. Но Кверквелия помогает не благодаря паспорту, а потому что Соломон отлично готов к сезону и обладает лидерскими качествами. Организация защиты «Локомотива» далека от идеала – команда довольно веселая, может и размен ударами устроить, но при этом Семин может сегодня по ходу игры даже схему поменять с «3-4-2-1» на «4-3-2-1», не нарушив баланс в игру «Локомотива».

А если сегодня Игнатьев и левый защитник (Рыбус, Лысов, Виталий Денисов – на выбор) окажутся убедительнее, чем фланговые футболисты «Зенита», то глубокая и широкая оборона помешает атаке Манчини. Кокорин и Полоз не любят, когда соперник выстраивает два редута. Медленная позиционная атака – слабое место «Зенита». А компактный переход вперед с переводом Игнатьева и его левофлангового напарника ближе к Кришито и Ивановичу может сработать. Задача для обороны – перекрыть «Зениту» кислород на флангах, для атаки – не проиграть выход в атаку краями. Возможно, Семин даже решит удвоить фланги сегодня.

Тактическая задача. Идеально чувствовать линию офсайда в борьбе с Кокориным и его напарником (не обязательно Полозом). И учесть, что у «Зенита» по схемам «4-4-2» и «4-3-3» на Игнатьева и левого бека «Локомотива» будут давить по два человека, Фернандеш и Антон Миранчук должны прессинговать по флангам.

Доверять перестановкам Семина

Знаете, что настораживает в Манчини? Не похоже, чтобы у него были более теплые отношения с игроками, чем у Луческу. «Зенит» - перспективен, но если ошиблись с тренером – ничего в итоге не получится. А вот «Локомотив», похоже, угадал. Никого органичнее Семина, который в хорошей форме и красиво принимает решения по ходу матчей – вспомните поединок со «Спартаком», они не найдут. Юрий Павлович вернулся, а Дмитрий Баринов, когда его спросили, путает ли Семин имена, как обычно, рассказал куда более важную вещь.

Тренер сейчас занялся фитнесом, качает спину и пресс в зале, причем частенько. Наставнику 70 лет, но он держит себя в форме вместе с командой. Пресс Семина силен, и он может спрессовать «Зенит» Манчини позиционно и разломать за счет правильных контратак. Нет в РФПЛ в первом круге идеальной команды. Но есть симпатичные коллективы. Если «Локомотив» не проиграет сегодня – останется первым. А если выиграет, то воодушевит всех из группы преследования фаворита «Зенита». Конечно же, у Манчини больше возможностей, но при этом меньше работающих козырей.

Тактическая задача. Важно не пропустить первым, но еще важнее – запастись вариантами на такой случай. Игрокам придется быстро выполнять новые указания Семина. В матчах с ЦСКА, «Спартаком», и «Краснодаром» интересные уловки по ходу придумывали и внедряли. «Железнодорожники» классно перестраиваются – «Зенит» так не умеет.

«Локомотив» на данный момент выстроен лучше, чем «Зенит». Что не назвать сенсацией, учитывая количество летних трансферов у хозяев поля. Лидеры москвичей притерлись друг к другу плотнее, даже если уступают в чем-то и не являются фаворитами на «Крестовском». Но и команда Манчини не может рассчитывать сегодня на легкую победу без стараний и борьбы, ведь «Локомотив» объективно хорош.