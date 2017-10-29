Очень странные дела. Отцы поражений «Спартака»

Умение набрать футболистов, которые не подходят для представления именитого клуба - отличительная черта «Спартака», который разочаровывает своих фанатов на «Соккер.ру».

Один чемпионский сезон не перечеркивает прошлое и не является заготовленной индульгенцией на будущее. Как забитые в первом тайме голы не означают победу во втором, если ошибки собирают странные футболисты основы. Может, Родионов специально не улыбается на фотографиях с новичками? Догадывается, что могут привезти не Фернандо, а Петковича, и радоваться нечему…

Поэтому вспомним не трансферные неудачи даже – провал часто заключается в переоценке по цене, а именно странные трансферы людей, чей уровень быстро понятен всем, кроме руководителей клуба. По умению цепляться за таких игроков «Спартак» много лет был чемпионом. В результате нередко терял победы в невероятном стиле или на последних минутах, что прямо указывает на нехватку именно класса.

Никакого «пижонства», вопрос уровня. Вспомните провальный второй тайм с «Динамо» - результат ошибок в опорной зоне, никто не подстраховал Фернандо. Концовки еще двух дерби с ЦСКА и «Локомотивом» памятные - оборона ушла с поля досрочно. Обидные ничьи с «Марибором» и «Тосно» - таких соперников надо обыгрывать. Подаренная «Ростову» ничья вчера – надо было не пропускать пару минут.

Марко Петкович (25 лет)

Первый серб «Спартака» после Видича? Лучше бы Неманья оставался последним. Не будем вешать всех собак только на Марко – Ещенко или Комбаров, окажись они на месте Марко в штрафной площади против Вилюша, легко могли сыграть аналогично. Но Петкович пришел в чемпионский состав, чтобы бороться за место под солнцем, ему доверяли и он подводит.

Марко даже рвения «лациале» Маурисио не демонстрирует. Говорят, Каррера сам выбрал Петковича. Шепчут, что свободного агента озолотили за выбор в пользу москвичей. Впрочем, это не важно. Важно, что «Спартаку» нужен правый защитник, а Петкович - игрок низкого уровня. У него 27 % брака в РФПЛ, ужасен на втором этаже, слаб впереди – тратит два часа, чтобы создать один момент.

Сальваторе Боккетти (30 лет)

Не случайно Каррера летом просил и не получил центрального защитника. Допустим, Ещенко нужен из-за лимита. Или Андрей на тренировках убедительнее всех Паршивлюков мира. Но что в заявке среди центрбеков делает легионер Боккетти? Хорош шутками о походе пешком в Италию после чемпионства или на видео, где читает сыну сказки на русском, родном языке жены. Но если оцениваем Сальваторе как футболиста, то вывод печальный – деградировал.

В свое время был кандидатом в сам «Ювентус», данные чудные. Но характер, похоже, не чемпионский. Боккетти так комфортно живется, что ему сложно собраться? Не исключено также, что защитнику надоела Москва, но вернуться домой не получилось, как и у Кришито из «Зенита». Вот только Доменико стал серьезнее, а Боккетти всегда готов подставить «Спартак». Игрок настолько высокого класса защищается без вдохновения, но его ставят на поле – вопрос к руководству и тренеру.

Джано Ананидзе (25 лет)

Жаль человека, но в футболе нельзя доверять тому, кто не может вырасти. Грузин дольше всех в заявке, но Джано Амиранович за восемь лет из вундеркинда в стабильного взрослого футболиста не превратился. Он мог бы стать спартаковским Иньестой или Давидом Силвой, но не получилось. Ананидзе даже в своей не самой сильной сборной не всегда выходит на поле. В «Спартаке» то травмы, то редкие озарения, потом снова серьезные проблемы.

Джано – Файзулин «Спартака». А закончит, наверное, как Павленко – рассказывая, что его не интересовал переход в «Барселону», ведь играл за сам «Спартак». Но к времени этого рассказа Джано будет играть в другом клубе. Его пробовали поставить на ноги в «Ростове», где сейчас Паршивлюк и Макеев – два игрока, которые справа сыграют не слабее, чем Петкович. Но Джано пока в «Спартаке». И грузин в основном не играет, зато занимает в заявке место под сильного легионера.

Ивелин Попов (30 лет)

Тридцать лет, как и Боккетти, а играет сильно так редко, словно ему 18. В случае с Петковичем в «Спартаке» оправдаются аргументом «не могли знать, что такой, судили по играм за „Црвену Звезду“, где играл сильнее». По Джано покажут паспорт – двадцать пять лет, еще может в мире сказок вернуться и заиграть. Но какой смысл от Попова на поле и в заявке «Спартака»? Еще в чемпионском сезоне было понятно, что болгарин – игрок на продажу.

Каррера в последнее время странно доверяет Попову, словно Пашалич еще слабее. Трудно понять, зачем «Спартаку» футболист, который всегда был достаточно ленивым, чтобы не стать болгарским Кака. Один из видов мазохизма – ставить Попова семь раз в основу в чемпионате и еще четыре раза выпускать на замену, чтобы убедиться – не создаст голов. Брак уже 25 %, пешая игра в центре, отсутствие скорости. Как и в случае с Джано, Попов занимает место для сильного легионера.

Педро Роша (23 года)

Представьте, что у «Спартака» есть возможность подписать Месси. «Барселона» согласна. Но на переговорах сам Лионель заявляет, что ему не нравится идея, отказывается. Тогда каталонцы предлагают забрать Вермалена, а «Спартак» соглашается. Ну а что, этот из «Барселоны», тот из «Барселоны», какая разница? Примерно так купили Рошу после отказа Луана. И что же Педро показывает?

Атакующий хавбек каким-то чудом сделал две голевые с «Тосно» и забил «Уралу», но в любой сложной ситуации не помощник Каррере. Роша не готов играть стабильно, у него частота создания моментов, как у защитника Ещенко. Но за Педро отдали больше денег, чем за Промеса. Определенно, менеджеры «Спартака», которые поставили на бразильца и не заблокировали переход Роши после отказа Луана – гении селекции.

Александр Самедов (33 года)

Сильный футболист, любимчик Черчесова и боссов «Спартака», которые вернули его в знакомый клуб. Что же делает он в подобном списке? Занимает место «перспективной покупки». Самедов успешно играет через раз не первый год. Не умеет защищаться – даже если пробует закрыть позицию латераля. Так до конца и не понял, как играть флангового хавбека с переходом в центр – в «Локомотиве» его учили-учили, но было поздно.

Самедов – гениальная трансферная ставка «Спартака». Говорите, по ходу чемпионской весны пригодился? Сильный новичок и весну оттрубил бы достойно, и осенью пригодился. Но тот же Миранчук отказал «красно-белым», хотя казалось, что Алексея заполучат, а вот Самедов – согласился. Опять «Спартак» сработал по остаточному принципу. Воевали за Миранчука – взяли Самедова, чей класс не позволяет играть стабильно, невзирая на опыт.

У «Спартака» всегда была тяга к странным ставкам?

Однозначно, ведь летом купили Рошу, Тигиева, Петковича и Пашалича. Здесь только Георгий может оказаться толковой ставкой, остальные рискуют остаться в истории клуба странными противоречивыми фигурами. Даже Ещенко, Комбаров, Таски или Мельгарехо, которому для стабильных подвигов не хватает сил, могут оказаться футболистами, с которыми трудно решать серьезные задачи. Вернее, они и не решали часто…

Но виноваты не игроки – никто в «Спартак» не просился, за каждым пришли с мешком денег на зарплату или трансфер. Вспомните Озбилиса, Тино Косту, Эберта, Ромуло, Инсаурральде, Уориса, Билялетдинова, де Зеува или Родри. Странных футболистов за последние лет десять накупили на сто лет наперед. Причем были и другие феноменальные ставки – в один год приехали Кариока и Саенко. Кирилл Комбаров и Ромуло – тоже «удачные» покупки, пускай бразильца замучили травмы, а не отсутствие мастерства.

Но повреждения в «Спартаке» - отдельная тема, а сознательная ставка на Петковичей – вечно актуальная. Даже когда футболист изначально не слабый – как Боккетти, в «Спартаке» с ним поработают и сделают таким же, как Инсаурральде, только с большей зарплатой. Начало знаменитой фразы, что «у победы тысяча отцов», пожалуй, верное, но поражение не всегда сирота. В футболе обычно можно найти тех, кто стабильно выпадает. Они не крайние, они – очень странные игроки основы. Пока богатый клуб «Спартак» ставит на футболистов сомнительного качества, у поражений будут отцы в «красно-белых» футболках.

«Спартак» снова не победил в Ростове-на-Дону



Соперникам даже не всегда приходится стараться – часто «Спартак» сам теряет очки. Провалили трансферную кампанию даже после чемпионства и прямой путевки в Лигу чемпионов. Каррера явно просил еще новичков и куда выше классом, чем Петкович и Роша, а теперь клуб расплачивается, раздавая очки направо и налево. Один раз даже средние игроки могут сыграть на пределе – в прошлом сезоне после первого круга у «Спартака» было 37 пунктов. Но дальше им не хватит сил, везения и класса – у команды 22 пункта на том же отрезке, на 15 меньше.

Вот и думайте, где подлинный «Спартак»? Тот, у которого Попов создал пять голов за чемпионат, или тот, в котором Ивелин за первый круг не отличился ни разу. Ведь не обязательно все и всегда связывать с обороной. Если бы атака «Спартака» умела забить запасной гол – никакие рывки соперника в концовке не помешали бы.