Лучший старт двадцать первого века

Форвард «Лацио» поднял планку результативности в дебюте сезона на небывалую в новом веке высоту, и «Соккер.ру» рассказывает историю футбольного героя Италии.

Поздним вечером в Сорренто

Гуляя улочками родного для Чиро пригорода Неаполя – городка Торре-Аннунциата, вы не увидите ничего необычного. Невысокие дома с облезлой краской в два-три этажа. Узкие улочки, по которым удобно перемещаться только на мопеде или скутере, ведь земляки Иммобиле ставят машины как попало, иногда даже поперек дороги. Есть покрашенные и подлатанные строения, но их лучше искать на улице, которая идет параллельно береговой линии.

Классическая провинциальная южная Италия. Не очень чисто, зато через каждые триста метров мясная лавка, а на каждом углу – пиццерия. Но как только выходишь ближе к берегу, то утопаешь взглядом в море. Видишь ряды маленьких яхт и катеров, замечаешь у себя за спиной легендарный Везувий. Иммобиле рос рядом с Помпеями, которые уничтожил знаменитый вулкан. Чиро повезло родиться на красивом побережье гордого юга Италии, который одновременно милый и неухоженный.

Например, набережную не продумали совершенно. Вместо шикарного вида на каменистый пляж одни заборы частных пляжей. Но двадцать лет назад, когда семилетний Чиро ходил купаться с друзьями в море после того, как играл в футбол на местном стадионе – где-то в километре от берега, все было немного иначе. «Ювентус» тогда играл в финалах Лиги чемпионов. Сборная Италии верила в успех на ЧМ-98 и Евро-2000, а маленький Иммобиле перешел в клуб «Мария Роза», а затем в школу «Салернитаны», из которой в итоге вылетел.

Зато его подобрал клуб «Сорренто» из одноименного города, давшего название известной во всем мире песне. Дальше подростка ждали 30 голов в чемпионате для семнадцатилетних, дубль в ворота «Торино» и приглашение в знаменитую школу «бьянконери». Иммобиле – воспитанник «Ювентуса», хотя в академии очутился в 18 лет. На Иммобиле обратили внимание по рекомендации воспитанника «Наполи» тезки Чиро Феррары. А заплатили за форварда всего 80 тысяч евро. Спустя девять лет китайцы предлагают за нападающего «Лацио» 70 млн. евро.

Крупные неудачи на пути к успеху

Человек, заработавший сотни миллионов на фаст-фуде с буквой «М» на фасаде, в пятьдесят два года продавал по всей стране бумажные стаканчики и миксеры, которые возил у себя в багажнике старого автомобиля. И лишь после пятидесяти разбогател. Иммобиле не пришлось так долго ждать своего шанса в футболе, хотя карьера Чиро в «Ювентусе» не сложилась. В нем не видели нападающего для основы, его на руках не носили, поэтому молодой форвард мотался по арендам. Хотя парню всего 27 лет, «Лацио» - девятый его клуб.

Первым успехом была третья аренда. Иммобиле показал высокую результативность в Серии В в «Пескаре» - 28 голов в 37 матчах. Не настолько результативно провел дебютный сезон в Серии А в «Дженоа», зато потом в него поверили в «Торино». Три года назад молодой итальянец впервые в карьере забил больше 20 мячей в Серии А за сезон. В результате в его игру влюбился Юрген Клопп, пригласивший Чиро в «Боруссию». Но поскольку между стилем игры Дортмунда и «Торино» была существенная разница, для Иммобиле сезон в Германии получился провальным.

Даже невезучий Ройс играл чаще, даже хавбек Кагава забил больше. Чиро придумал десять мячей во всех турнирах, но всего три раза отличился в Бундеслиге. Для форварда за 18.5 млн. евро – плохой результат. Поэтому немцы сначала отдали Чиро в аренду в «Севилью», а потом и вовсе продали его контракт испанскому клубу, потеряв деньги – получили в ответ всего 11 млн. евро. Но в Ла Лиге и Севилье у обычно результативного форварда все сложилось, примерно как у Кержакова. Забить мог, сыграть удачно порой получалось. Но в итоге провел мало матчей. Испанцы пожалели, что выкупили контракт, ведь после аренды в «Торино» отдали форварда «Лацио» всего за 9.5 млн. евро.

Подешевев за пару иностранных сезонов почти в два раза, в Риме разозленный Иммобиле сразу показал себя. В прошлом сезоне на его счету 23 мяча! Джеко, Мертенс, Белотти и Икарди сыграли еще результативнее, но «Лацио» без Чиро был на восьмом месте, а с сильным нападающим поднялся на пятую еврокубковую строчку. Тренер Симоне Индзаги, который в жизни столько не забивал, как сейчас его подопечный, нашел ключи к результативности Иммобиле, ведь и новый сезон форвард начал феноменально. Рывки, открывания, выбор позиции, удары в касание, мощные выстрелы после пенальти, нередко им же заработанных. Чиро – классический взрывной нападающий.

Видео голов Иммобиле в сезоне 2017/18

Вдохновители сильного снайпера

Чиро поддерживает отец, который частенько комментирует его игру и карьерные развороты, но итальянцы обычно мамины сынки. Иммобиле не является исключением, ведь первую дочь назвал в честь матери Микаэлой. Женился Чиро по итальянским меркам очень рано, ведь когда играл за «Пескару» в аренде пять лет тому назад, то встретил красивую брюнетку Джессику – будущую жену. Дочь почтальона, которая раньше работала в Риме моделью, сразу приглянулась футболисту. И Чиро можно понять, подруга жизни – настоящая итальянка, даже по тембру голоса и громкости речи, не только внешне.

Публикация от Ciroejessicaimmobile (@ciroejessicaimmobile) Авг 2 2017 в 12:32 PDT

Девушка родом из маленькой деревни встретила «воспитанного мальчика» Чиро. Парень удивил тем, что не был похож на футболиста. Вел себя спокойно и просто. Жена отмечает, что он всегда слушал родителей (на теле тату в честь мамы, папы, брата, а на левой груди – детский рисунок, изображающий его семью), хотел играть в футбол успешнее. Поэтому из «Ювентуса» перешел в «Дженоа», а затем в «Торино». Семья всегда поддерживала Чиро, а когда у него заканчивался трудный сезон в Германии, жена сумела порадовать – родила вторую дочурку Джорджию. Хотя в семье Иммобиле порой не два ребенка, а три. Жена Джессика сняла смешное видео, где зовет мужа, а тот даже не реагирует – рубится в FIFA. Девушки со всего мира оказывались в похожей ситуации, но не все они мило улыбаются при этом:

Публикация от Ciroejessicaimmobile (@ciroejessicaimmobile) Окт 24 2016 в 9:36 PDT

Впрочем, и Чиро тоже можно понять. Во-первых, он мужик очень азартный – с друзьями на приставке играет постоянно и радостно комментирует победы. Во-вторых, порой хочется отдохнуть от внимания энергичной родни, даже если жена яркая барышня и требует внимания. Ведь в последнее время Иммобиле окружен маленькими детьми, а дети умеют утомить. Две дочурки подросли, но в семье появился племянник. Зато в личной жизни у Чиро все отлично, поэтому обычно в хорошем настроении за пределами поля и быстро перезаряжает батарейки после неудач. Причем все настолько запущенно в плане тесных семейных уз, что у него с женой один аккаунт в Инстаграм на двоих. Вернее, на четверых – там немало фотографий дочерей:

Публикация от Ciroejessicaimmobile (@ciroejessicaimmobile) Сен 22 2017 в 1:48 PDT

Дома все хорошо, но и на поле неплохо. Чиро по уровню физической подготовки похож на Андрея Воронина в лучшие для украинца времена, только чуть тяжелее при почти одинаковом росте. Они даже внешне похожи немного, хотя по характеру разные. Одессит больше любит веселиться и обладает лучшим чувством юмора, а итальянец темпераментный, но бывает немногословным, как рассказывала жена Джессика. Зато спокойный характер помогает Чиро быть собранным на поле, но при этом заводить команду, когда нужно. Как и у Воронина, воспитанного в Бундеслиге, у Иммобиле хорошая школа футбола – Чиро видит поле и чувствует ворота.

Круче Шевченко, Златана и Тотти

В двадцать первом веке в Серии А не жаловались на наличие великих бомбардиров. Как не жаловались на наличие соперников, которым можно забить немало. Здесь играли именитые форварды с хорошими показателями. Шевченко, Креспо, Трезеге, Вьери, Тони, Тотти, Дель Пьеро, Ибрагимович, Ди Натале, Джеко или Кавани. Плюс успешный Игуаин имеется, ведь Гонсало на днях обыграл «Милан», став всего вторым футболистом, который забивал свыше ста голов в двух разных чемпионатах из топ-5. Причем если второй такой – Ибрагимович, отличился в Италии и более слабой Франции, то Пипита – в Испании и Серии А.

Но никто из перечисленных, как и другие прекрасные нападающие грандов итальянского футбола, что в прошлом десятилетии нередко выходили в большие европейские финалы, не стартовал в сезоне 21 века настолько успешно, как Иммобиле. Чиро забил четырнадцать голов в одиннадцати играх. Причем дичайшему аутсайдеру «Беневенто» отгрузил лишь один гол (и отдал три голевые), а дубль делал в ворота «Ювентуса», хет-трик – «Милану». Чиро стал самым успешным нападающим Италии. Причем его достижение нерядовое! Лионель Месси в новом сезоне выдал свой лучший старт по голам в Примере – 9 мячей после 5 туров, но за 10 матчей забил 12 раз.

Даже Месси нужен дубль в ворота «Севильи», чтобы повторить график Иммобиле. Блондин, нашедший своего тренера и органичную команду, опережает опытных монстров Фалькао и Месси, идет первым в рейтинге на «Золотую бутсу». Хотя Иммобиле не расслабляется, прекрасно помнит о своей слабости – отсутствии стабильности, любви к игре отрезками с паузами. Впрочем, если бы Иммобиле смог сыграть за «Боруссию» из Дортмунда или «Севилью» так, как играет сейчас за «Лацио», то его история не была бы такой красивой. Парень, получивший отказ от «Ювентуса» и не заигравший в Германии и Испании, в новом сезоне помог римлянам обыграть в финале Суперкубка Италии первый клуб – «Ювентус».

Потом Чиро на бис повторил новую песню о главном в чемпионате, благодаря чему «Наполи» - культовый клуб на родине Иммобиле, лидирует в чемпионате. В этой истории все связано. «Лацио» Симоне Индзаги идет на втором месте, ведь итальянец Чиро – голевой маньяк, а его судьба – вроде бы простой, но вдохновляющий сюжет из реальной жизни. Иммобиле добивается успеха, поскольку любит футбол, а когда его агент прочитал новость об интересе «Челси» и китайцев, Чиро лишь посмеялся. Он попробовал себя в Германии и Испании, но в результате понял – его место в Серии А и «Лацио». Иммобиле пережил неудачи и вернулся сильнее, чем был раньше.