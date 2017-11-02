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​Последние матчи Дзюбы в «Зените»

сегодня, 18:30

Артём мог играть за «Локомотив», но выбрал борьбу за основу в «Зените». «Соккер.ру» накануне матча против «Русенборга» выясняет, почему у Дзюбы не получается?

Виноват Дзюба

Дзюба – сильный и опытный нападающий. Никаких шуток, так и есть. Но раз у Артема длинный язык и присутствует чувство юмора (какое есть), то он стал фигурой фольклорной. Но образ не должен мешать оценивать его класс в рамках РФПЛ. Сильный, опытный форвард, а играет слабо. Сам виноват, ведь сначала потерял место в основе на тренировках, а лишь затем усугубил ситуацию по итогам серии неудачных и неубедительных матчей. Но раньше все было иначе, ведь для «Зенита» Дзюба был важнее, чем Кокорин.  

В двух предыдущих сезонах забивал 13 и 15 раз в РФПЛ, отдавал 4 и 5 голевых передач. Играл в основе чаще, но при пересчете ударов за 90 минут получаем, что последний раз Дзюба так часто, как в этом сезоне, бил по чужим воротам еще в «Спартаке». Сейчас у него 2.23 удара за 90 минут. А в результативных сезонах было 2.21 и 1.91. Меткость упала до нуля, хотя раньше Дзюба из такого же количества моментов за круг выгрызал 6-7 голов. И 2-3 голевые передачи. У Артема такая «черная» серия, что его появление в основе еще и на Кокорина «безголевое проклятие» перекинуло?  

Виноват Кокорин

Александр забрал себе удары, которые в прошлом доставались Дзюбе? Если судить по количеству – нет. Ведь выше выяснили, что Артем бьет с такой же частотой, как в прошлом году. И чаще, чем в позапрошлом, когда ему ассистировал Халк. Но сейчас у Дзюбы 0 голов и 0 голевых передач после 12 неполных матчей. Что же изменилось? Не количество, а качество ударов. В прошлом году суммарно за круг Дзюба получал моменты с качеством xG (показатель модели ожидаемых голов) равным 5.4, а сейчас набрал только 2.08. При этом у Кокорина xG за круг равен 5.57 – второй показатель лиги после Промеса (хотя у голландца 5.58, практически равенство по качеству моментов).

Если объяснять просто, то шансы Александра «жирнее» шансов Артема. Даже если учесть разницу в игровом времени, вывод не меняется. Кокорин забрал себе право на решающие удары. У Дзюбы сейчас только четыре выстрела из пределов вратарской, но три мимо ворот. У Кокорина – 9 таких ударов, причем четыре из них голы. То есть Александр забивает «в пустые ворота», а Дзюба оттянулся вглубь. Разница по сезонам показательная, раньше Артем играл там, где сейчас Александр.

Виноваты напарники

Рассмотрев влияние прогресса Кокорина на деградацию Дзюбы, берем чуть шире. Разве у Артема было много невероятно качественных моментов, созданных напарниками? Мяч Дзюбе напарники дают по остаточному принципу. Когда приходится навесить под давлением - высокий российский форвард пусть навязывает борьбу и бьет мимо. Или когда Кокорин закрыт – ищут Артема, если не нашли Ерохина и Кузяева.

В результате, если возьмете удары Дзюбы из пределов вратарской, то там сразу четыре разных адресата. Смольников, Кришито, Паредес и Шатов. Что там, из несчастных 16 ударов Дзюбы после 12 матчей (хотя там шесть выходов на замену), четыре шанса Артем выгрыз для себя сам. Там не было ассистента в атаке, форвард остался один. Но где у «Зенита» плеймейкер и ассистент уровня Халка? Из всей команды Дзюбу впереди замечает только Кузяев (4 паса под удары из 8). Игроки «Зенита» виноваты, что Артем без мяча стоит и ждет, с кем бы потолкаться.

У Кокорина сорок ударов, и очень часто Александр бил после передач напарников, а не играл сам. Дзюбу игнорируют и не ищут впереди – вина других, не самого форварда. Кокорин в новом сезоне точно лучше открывается. Меткость у него куда выше (40 ударов и 8 голов), чем у Дзюбы (16 ударов и 0 голов). Но стоит отметить, что удобность передач и позиций была разной. Артема превратили в человека, который должен выигрывать подбор, как в баскетболе – далеко от ворот касается мяча. Дзюбой тренер фактически жертвует. Вот только кто в итоге выигрывает?

Виноват Манчини

У Артема не получается и из-за Манчини, ведь работающую атакующую модель итальянец не предложил. Поначалу была схема «4-4-2» под двух мелких нападающих, а потом стала «4-3-3» с Дзюбой, но снова без результата и голов. Пора Артему начать писать шутки, ездить по России и выступать как комику? Или уйти в богатый «Локомотив»? Тамошний президент Геркус не скрывал то, что и так все знали. «Железнодорожники» были близки к подписанию Артема. Ведь Манчини форварда явно не ценит, использует в лучшем случае его умение подыграть напарникам.

Но ведь и в таком амплуа Дзюба выигрывает борьбу на левом фланге, но не создает голевые атаки. Он и раньше работал в глубине. Но тогда собирал голевые передачи – сейчас их 0 штук. Раньше с аналогичной частотой бил по воротам, теперь 0 голов. Форварда Дзюбу в тренерском штабе Манчини не понимают и не развивают. Не доверяют игру в самых опасных зонах чужой штрафной именно ему. Не делают его наконечником, Артема просто заставляют быть тем, кто хорошо толкается или сдваивает левый край, но не для себя – для Кокорина.

Что будет с карьерой Дзюбы в «Зените»?

Надо искать выход, вернее, выбирать один из двух. Если Манчини зимой нужен новый нападающий в центр, а Миллер выделяет деньги – Дзюба уйдет. Быть может, даже в «Локомотив». Если Артем в оставшихся матчах реализует моменты – никакой Дриусси ему не соперник. Особенно если Кокорин в будущем готов делиться мячом и местом в штрафной площади. «Зенит» ведь сам себе вредит, когда не использует сильные стороны форварда, который за два сезона до этого забил 37 мячей во всех турнирах.

Для сравнения, Кокорин 38 голов в прошлом собирал вдвое дольше. Дзюба на дистанции результативнее как нападающий. Фурсенко это понимал, поэтому отказал «Локомотиву», но Манчини это не особо интересно. Хотя важно знать, что за три с половиной сезона у Дзюбы ни одного гола ударом из-за штрафной площади. А теперь Роберто оттягивает его назад. Но Артем - форвард последнего касания головой или ногами (19 голов правой, 11 – головой, 6 – левой за последние годы).

Так что тут все виноваты. Дзюба был в плохой форме и медленно набирал. Форвард перестал бить по воротам точно и сильно. Например, Ригони, Ерохин, Паредес и Дриусси лупят чаще, если брать среднее количество ударов за девяносто сыгранных минут. Плюс Кокорин занял место Дзюбы у чужих ворот. Только Кузяев во всем «Зените» замечает Артема. А Манчини не может подобрать схему, где Ригони и Дриусси будут менее уместными на ударной позиции, чем Дзюба. И если ничего кардинальным образом не изменится – видим последние матчи Артема в «Зените», незачем мучить себя и подставлять команду.

Не может же все упираться только в деньги и желание взять «золото» хотя бы со скамейки. Но загвоздка в том, что продуктивный Дзюба прямо сейчас нужен на поле. Когда он не играет, сильнее атака «Зенита» не работает. Причем тут не нужно забивать 7-8 мячей за круг. Хватило бы четырех голов Артема в матчах против «Динамо», «Анжи», «Арсенала» и ЦСКА, чтобы «Зенит» набрал на 7 пунктов больше и почти повторил прошлогодний чемпионский график «Спартака» после первого круга. Дзюба ехал в Санкт-Петербург за чемпионством, так пусть покажет на поле, что заслуживает «золото». Или в составе «Зенита», или в составе «Локомотива».

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Все комментарии
Evgen44
сегодня в 19:55
Шо,все таки Барселона скопила деньжат на __ю_у?))
Деникин_А
сегодня в 19:50
Виноват во всём Халк, что свалил. Он здорово попадал в Дзюбу и мячи отскакивали в ворота.
А кроме шуток был он в Ростове на своём месте и чего было выкобениваться.
Владимир_Спартак
сегодня в 19:48
Артём скорее Взрослей и все пойдёт путем.
sir-5
сегодня в 19:43
Подрывная деятельность Артёма чрезвычайно эффективна.Поэтому уходить ещё рано.
rubin kazzzan
сегодня в 19:39
дубовый форвард!
Т34
сегодня в 19:37
Идут год за годом, уже 29 лет, а чемпионство, которое является главной целью жизни Дзюбы, проходит мимо. Звал Локомотив, который может в этом году выстрелить - не пошел.
В Зените все складываться стало неудачно и уже не факт, что его там будут держать и дальше, потому, что залог его нахождения там, это стабильность хорошей игры, а ее, эту стабильность, словно корова языком слизала. И наступил тот момент, когда за дальнейшую судьбу Дзюбы никто и ломанного гроша не даст. Может где-то еще и удастся "попылить" год-два, но и это большой вопрос. Немало дифирамб было пропето в свое время в его адрес, но это уже история - Дзюба сдулся.
Gahi
сегодня в 19:33
Для то кого играчишки нужен только тренеришка.
Ministri Krasnodar
сегодня в 19:25
Наверно потому что он футболист уровня пердива.
spartach n1
сегодня в 19:21
Локомоты счаз вздохнули !
ermak6848
сегодня в 19:18
Взгляд со стороны
Все блохи от тренера ...
kastites
сегодня в 19:18
Брехня , а не статья
Александр Александрович 2
сегодня в 19:17
Для каждого палено должен быть свой папа карло 😂😂😂
OLESOCC
сегодня в 19:13
Пусть играет. Но что-то нужно делать! На Картоху тоже плевали в том году!.
WAARLOT
сегодня в 19:10
кому он нужен шлакоход
AntiherQ1488
сегодня в 19:08
Так он иуда, выбрал деньги, за титулами пошел)) Я ж говорил, что ничего у него не получится. Нет Халка, который в него мячом попадал, а так то, он деревянный.
8 -это судьба.
tuman960
сегодня в 19:04
даже читать не хочу!!Соккер указывайте автора статьи в анонсе(четвёртый раз Вас прошу)!!!
AmIIIeR89
сегодня в 18:51
Даже если Зенит купит напа зимой, Дзюба ни за что не уйдет - можно и сидя на скамейке доить Зенит по полной
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