Зависимая Каталония. «Барселона» Вальверде vs «Барселона» Энрике

Игра Месси – причина побед, или у Вальверде все под контролем? «Соккер.ру» выясняет, как изменилась футбольная «Барселона».

«Севилья» каталонцам обычно не соперник, особенно на выезде, где проигрывает не только «Спартаку». В пяти последних матчах «Барселона» обыграла андалусийцев, но сегодня на «Камп Ноу», где хозяева семнадцать раз подряд побеждали, они встретят соперника, который побеждал «Барселону» два года назад. Также изредка «Севилья» умеет вырвать у фаворита ничью, как бывший клуб Вальверде «Олимпиакос» в Лиге чемпионов на неделе. Нулевая ничья - случайность, или Эрнесто пока не сильно улучшил качество каталонской игры?

Результаты в чемпионате

Начало – полдела, «Барселона» открыла испанский сезон с девяти побед и ничьей в Бильбао, прежде чем оступиться против «Олимпиакоса» и напомнить о том, как «Реал» обыграл команду Вальверде в финалах Суперкубка Испании. Прогресс результатов с той поры очевиден. Но любопытно сравнить, а как получалось Энрике? Луис в прошлом сезоне знал свою команду, у него был бренд «Месси – Суарес – Неймар» в добром здравии.

Но побед не хватало, в десяти первых турах проиграли дважды, «Сельте» и «Алавесу». А победу над «Валенсией» в гостях лучше не вспоминать. Тогда было 22 очка, 30 забитых, 12 пропущенных мячей, сейчас – 28 пунктов после 10 туров, 28 забитых, 3 пропущенных, ни одного поражения. Вальверде создал задел, ведь в прошлом сезоне «Реал» лидировал, а теперь оторвалась «Барселона». Причем выдала лучший свой старт в Ла Лиге в истории. Чемпион известен в ноябре?

Результат: победа «Барселоны» Вальверде, а неудачи «Реала» - дополнительный бонус после успешного старта в чемпионате.

Вариативность тактики

Луис Энрике не мог найти общий язык с командой, поскольку под его руководством можно было проиграть многим, а тактику меняли только в крайних случаях, когда другого выхода не было. Эксперименты с тремя центральными не завершились окончательным переходом. Сейчас Вальверде смело пробует различные комбинации игроков и сочетания в разных линиях – применял схему «4-4-2», пробовал играть «4-3-3», когда форвардов хватало. Переходил даже на «4-4-1-1», его «Барселона» может от обороны немного поиграть при необходимости.

А основой успехов является предоставление Месси полной свободы. И хотя идея не новая, баланс в игре прорезается. Бускетс не стал играть еще слабее, а получил поддержку в опорной зоне от напарника, который располагается не выше, а рядом. Жорди Альба проснулся и разбудил в себе Дани Алвеса – четыре ассиста в чемпионате у испанского защитника. У Серхи Роберто на один меньше, хотя ему подвезли конкурента в лице Семеду – португалец прекрасно играет в пас и явно не худший новичок. Паулиньо тоже разнообразит игру, когда впишется окончательно.

Результат: победа «Барселоны» Вальверде, у Луиса Энрике закончились идеи, точечной работы с тактикой не было, а эксперименты с тремя защитниками не сделали оборону мощнее.

Комплектация состава

Был основной левый вингер Неймар – не было смысла хоронить в мягких креслах для запасных других. Но бразилец сенсационно ушел в ПСЖ, и у Вальверде слева играли Денис Суарес, Лионель Месси, Деулофеу, Гомеш, Иньеста и Алькасер, а Луис Суарес смещался на левый край в Лиге чемпионов. Когда одну позицию закрывают семь человек на старте сезона, а восьмой Дембеле не играет из-за травмы (хотя Усман не чистый вингер и не обязательно левый), то проблема налицо. Слухи о Коутиньо не удивляют.

Зато в прошлом сезоне была беда с правым защитником, а сейчас Семеду появился, Роберто собрался. Впрочем, летние новички не впечатлили даже фанатов «Барселоны», а старания Паулиньо с середняками мало что значат, если команда за два года потеряла Дани Алвеса и Неймара. Постарел Иньеста. А когда у Луиса Суареса не идет игра, то его полноценно подменить некому. Уругваец забил трижды, но его сменщик Пако Алькасер не придумал ни одного мяча в Примере. Случилось что с Месси на время, главный козырь Энрике – трио в атаке, растворится в лабиринтах истории.

Результат: победа «Барселоны Энрике, многие лидеры были на год моложе, а Неймару замену пока не приобрели.

Игровые характеристики

У команды Вальверде хорошие показатели в чемпионате Испании. 15.1 ударов за игру (у „Реала“ 19), 6.8 в створ – точность 45 % (у „Мадрида“ - 38 %). Даже без Неймара „Барселона“ - самая техничная команда Ла Лиги, по 16 успешных финтов за игру. При этом „Барселона“ допускает по 10.8 ударов по своим воротам, так что всего три пропущенных после десяти матчей мяча – заслуга не столько защиты, как Тер Штегена, ведь у Марка-Андре целых 25 сэйвов.

В прошлом сезоне было больше, так что с обороной Вальверде работает, хотя по количеству ударов с прошлым почти что равенство. Также „Барселона“ годом ранее била чаще, но попадала реже – 41.5 % точных ударов. Обводок было меньше, Неймар перетягивал одеяло на себя. А самое главное для мифа о каталонцах – среднее владение в прошлом сезоне было на уровне 62.1 %, но стало 61.4 % при росте командной точности передач до 88 %. Вальверде ставит на качество и у него в Ла Лиге зачастую получается.

Результат: победа „Барселоны“ Вальверде, их подход эффективнее, хотя значительного скачка характеристик нет, не считая пропущенных мячей – фатальных ошибок в защите стало заметно меньше.

Футбольная форма Лионеля

Подготовить аргентинца – задача главного тренера. Сегодня у Месси против „Севильи“ празднует юбилей, 600-й матч за „Барселону“. В 599 поединках до этого аргентинец проиграл всего 69 раз, а раз на шесть матчей случались ничьи – 105 штук. При этом в 599 играх собрал 523 гола и 197 ассистов. Скоро доберется до двухсотого созданного гола. И тогда соотношение своих мячей и чужих будет почти что 5 к 2. Феноменальная статистика.

Хотя, если вспомнить старт прошлого сезона, то там получилось 7 голов и 2 ассиста в 8 сыгранных матчах после десяти туров. А сейчас в 10 поединках на счету Лионеля 12 голов и 3 ассиста. Месси выдал самый успешный старт в чемпионате в карьере, завязал на себя удары. И хотя этим явно мешает Луису Суаресу – помогает „Барселоне“. Собрали пять побед в Ла Лиге при непосредственном участии Месси в решающих голах, плюс три мяча и передача в Лиге чемпионов, в том числе – дубль Буффону.

Результат: победа „Барселоны“ Вальверде, нынешний Месси рванул злее, чем прошлогодний. Но зависимость от Лионеля – лучшее из худшего, что могло случиться с командой.

Итог баттла. „Барселона“ Вальверде - „Барселона“ Энрике – 4:1

У Эрнесто не все получается. Но если сравнить с „Барселоной“ Энрике, где привычные звезды были чуть моложе, а Неймар здорово помогал на старте прошлого сезона, то „Барселона“ Вальверде, где Месси даже пытается быть командным игроком, оставаясь супербомбардиром, смотрится интереснее. Лионель часто бьет по воротам, но обратите внимание на чистоту паса – 81 %, для снайпера это много, а вот для приличного плеймейкера – в самый раз. Тем более, количество пасов под удар у Месси не изменилось с прошлым сезоном.

А новый тренер аргентинца не менялся после работы в „Атлетике“, не любит огрызаться и скандалить. В Каталонии говорят, что Вальверде убедил Месси, хотя Лионель изначально был настроен против этого наставника. Но публично Эрнесто сейчас так старательно хвалит аргентинца, что вряд ли между ними разногласия. Эрнесто много работает с Деулофеу и Денисом Суаресом, шутит о возвращении Неймара – что сделает двойное сальто с винтом, если такое произойдет. Вальверде не самый гениальный тренер мира, да и не гений вовсе.

Но сделать „Барселону“ сильнее может талантливый человек, который подойдет коллективу. И завоюет профессиональный авторитет в глазах звезд. Не удивительно, что нынешние „каталонцы“ успешнее, чем были. А наличие шероховатостей в игре исправимо, если стараться будет не только Месси. Сами игроки, вроде Бускетса, признают – не все матчи проводят на одном уровне. Но так было и при Луисе Энрике. А при Вальверде есть шанс прибавить, ведь будут трансферы, будут сложные матчи против „Реала“ и в плей-офф Лиге чемпионов.

Но начало удачное. Месси не перебрался летом в „Манчестер Сити“, а продолжает приносить „Барселоне“ победы. И тренеру Эрнесто явно интересно впервые работать с командой неприлично высокого уровня, тогда как Луис Энрике порывался уйти, ушел и не оставил после себя чемпионскую команду – каталонцам надо возвращаться к титулам, перестраиваясь.