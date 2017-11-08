Следы из золота. Приветствуем Касильяса!

36-летний вратарь с охапкой всевозможных трофеев в коллекции выиграл индивидуальный приз, в борьбе за который обошел Роналду и Месси. «Соккер.ру» расскажет о «Golden Foot».

Что такое «Golden Foot»?

Своеобразная, но престижная награда вручается с 2003 года, а «Golden Foot» означает «Золотой след», причем выражение это не фигуральное: победитель оставляет отпечатки своих ног на Аллее чемпионов, которая располагается на набережной Монако. Собственно, награда учреждена по указанию Альберта II, правящего князя Монако, который неравнодушен к футболу и посчитал необходимым отдельно отмечать вклад в игру, ее развитие и популяризацию заслуженных людей. Дело в том, что обязательным условием попадания в десятку номинантов, определяемых специальным жюри и комиссией журналистов, является возраст – 29 лет или старше, то есть это приз для людей, которые с гордостью могут демонстрировать всю свою карьеру, а не какие-то отдельные эпизоды. Победитель из десяти претендентов определяется интернет-голосованием, в котором может принять участие каждый желающий. Кроме того, наравне с обладателем «Golden Foot» каждый год пополняется список легенд – в основном, это игроки, уже завершившие карьеру и оставившие глубокие следы в истории футбола, но для действующих футболистов и тренеров двери также открыты.

2003 год

Победитель: Роберто Баджо (Италия)

Легенды: Эйсебио (Португалия), Жюст Фонтен (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Джанни Ривера (Италия).

Первым футболистом, оставившим «Золотой след» в Монако, стал Роберто Баджо. Уже 36-летний, доигрывающий свой футбольный век в клубе «Брешиа», но все еще носитель волшебства. Один из тех игроков, что заставляли смотреть футбол с отвисшей челюстью, легенда не одного конкретного клуба, а всего итальянского футбола.

2004 год

Победитель: Павел Недвед (Чехия)

Легенды: Альфредо Ди Стефано (Аргентина), Мишель Платини (Франция), Дино Дзофф (Италия).

Годом ранее Недвед получил «Золотой мяч» лучшему футболисту Европы и недолго ждал момента, когда была отмечена вся его карьера. На момент получения награды Павел отыграл восемь сезонов в Серии A за «Лацио» и «Ювентус», а после еще пять лет провел в основном составе «Старой Синьоры», не бросив туринцев даже во время ссылки в Серию B.

2005 год

Победитель: Андрей Шевченко (Украина)

Легенды: Джордж Бест (Северная Ирландия), Франциско Хенто (Испания), Роберто Ривелино (Бразилия), Луиджи Рива (Италия), Джордж Веа (Либерия).

Как и Недвед, Шевченко выиграл «Golden Foot» на следующий год после завоевания «Золотого мяча». Список легенд пополнился известными футболистами, но обращает на себя внимание, что до сих пор в это число не вошел Йохан Кройф. Удивительнейший парадокс.

2006 год

Победитель: Роналдо (Бразилия)

Легенды: Раймон Копа (Франция), Ференц Пушкаш (Венгрия), Зико (Бразилия).

Уже поправившийся 30-летний Роналдо с удовольствием принял награду и оставил отпечаток своей ноги, его лучшие сезоны к тому моменту остались позади, да и было их меньше, чем хотелось, зато какие яркие! Одно слово – Феномен.

2007 год

Победитель: Алессандро Дель Пьеро (Италия)

Легенды: Марио Кемпес (Аргентина), Герд Мюллер (Германия), Ромарио (Бразилия), Паоло Росси (Италия), Христо Стоичков (Болгария).

Четверо из пяти первых обладателей «Голден Фут» представляли итальянские клубы, а Сандро Дель Пьеро стал вторым и не последним футболистом «Ювентуса», чью карьеру признали великой. И разве с этим поспоришь?

2008 год

Победитель: Роберто Карлос (Бразилия)

Легенды: Алдаир (Бразилия), Игорь Беланов (СССР/Украина), Луис Суарес Мирамонтес (Испания), Зинедин Зидан (Франция).

Зидан не успел выиграть награду, зато был назван в числе легенд, а в 2008 году приз достался многолетнему партнеру Зизу по «Реалу» - Роберто Карлосу, претенденту на звание величайшего левого защитника в истории футбола.

2009 год

Победитель: Роналдиньо (Бразилия)

Легенды: Збигнев Бонек (Польша), Олег Блохин (СССР/Украина), Рене Игита (Колумбия), Карл-Хайнц Румменигге (Германия).

Без Роналдиньо гильдия победителей выглядела бы сиротливо, а вообще эту премию правильно было бы присваивать каждый раз с уникальной формулировкой, как Нобелевскую. В случае Роналдиньо мы бы сказали: «За искренность, волшебство и колоссальное увеличение популяции влюбленных в футбол».

2010 год

Победитель: Франческо Тотти (Италия)

Легенды: Джанкарло Антоньоли (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия), Дунга (Бразилия), Уго Санчес (Мексика), Франсиско Веральо (Аргентина).

А здесь, пожалуй, так: «За преданность, которая не знает границ».

2011 год

Победитель: Райан Гиггз (Уэльс)

Легенды: Абеди Пеле (Гана), Луиш Фигу (Португалия), Рабах Маджер (Алжир), Руд Гуллит (Нидерланды), Хавьер Дзанетти (Аргентина).

Еще один лауреат, которому следовало бы дать приз, если бы его вдруг обошли стороной. Карьера Гиггза – образец для подражания, имеется в виду и преданность одному клубу, и футбольное долголетие, ставшее следствием крайне профессионального отношения к тренировкам.

2012 год

Победитель: Златан Ибрагимович (Швеция)

Легенды: Франко Барези (Италия), Эрик Кантона (Франция), Лотар Маттеус (Германия), Пеле (Бразилия).

И в то же время здорово, что награда находит не только «хороших парней» и истинных джентльменов. У Златана образ «плохого парня», но при этом выдающаяся карьера, поэтому Ибра был так добр оставить свой отпечаток 47 размера на память потомкам.

2013 год

Победитель: Дидье Дрогба (Кот-д’Ивуар)

Легенды: Карлос Вальдеррама (Колумбия), Освальдо Ардилес (Аргентина), Жан-Пьер Папен (Франция).

Десять предыдущих золотых следов принадлежали исключительно европейцам и южноамериканцам, Дидье Дрогба расширил географию, став первым, но не последним представителем Африки, оставившим отпечаток на Аллее чемпионов.

2014 год

Победитель: Андрес Иньеста (Испания)

Легенды: Хакан Шукюр (Турция), Жан-Мари Пфафф (Бельгия), Роже Милла (Камерун), Антонин Паненка (Чехословакия/Чехия), Хидетоси Наката (Япония), Миа Хэмм (США).

«Голден фут» - это лишь малая компенсация Иньесте за отсутствие в его коллекции «Золотого мяча», который многократный победитель Лиги чемпионов, чемпион мира и дважды Европы, автор решающего гола в финале мундиаля определенно заслужил. Отметим, что три года назад в число легенд впервые попала женщина – американка Миа Хэмм по прозвищу «Пеле в юбке».

2015 год

Победитель: Самуэль Это’О (Камерун)

Легенды: Георге Хаджи (Румыния), Даниэль Пассарелла (Аргентина), Давид Трезеге (Франция), Ринат Дасаев (СССР/Россия).

Самуэль поиграл за «Барселону» и «Интер», с которыми завоевывал большие титулы, а решающий рывок к «Золотому следу» сделал в футболке «Анжи». Шутка-шутка, не будьте такими серьезными, речь об одном из сильнейших игроков Африки всех времен. И взгляните на пополнение легенд – голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев удостоился чести.

2016 год

Победитель: Джанлуиджи Буффон (Италия)

Легенды: Франк Де Бур (Нидерланды), Клаудио Раньери (Италия), Карлес Пуйоль (Испания), Деку (Португалия).

А вот первым вратарем, который выиграл главную награду «Golden Foot» стал Джанлуиджи Буффон, к его кандидатуре, конечно же, не может быть ни единого вопроса. Человек больше двадцати лет играет на высочайшем уровне, легенда не только «Ювентуса», но всей Италии и мирового футбола.

Неутомимые блюстители. Буффон и другие игроки из XX века

2017 год

Победитель: Икер Касильяс (Испания)

Легенды: Роберто Манчини (Италия), Майкл Оуэн (Англия), Марсель Десайи (Франция), Оливер Кан (Германия), Ли Мин (Китай).

Прошел год, и еще один вратарь стал обладателем «Голден Фут». Икер Касильяс в голосовании обошел Криштиану Роналду и Лионеля Месси, Серхио Рамоса и Тиаго Силву, Луиса Суареса и Арьена Роббена, Яя Туре и завершившего карьеру Андреа Пирло, а также своего коллегу Мануэля Нойера. У многих из этих игроков еще будет шанс оставить золотой след, а след в истории футбола оставил каждый. Взгляните и на пополнение гильдии легенд: действующий тренер «Зенита» Роберто Манчини в прекрасной компании.