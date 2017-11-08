Мемешные истории. Кайф от сборной и бесстыдник Адриано

Отдохнем немного от статей с обилием букв и цифр, поговорим на языке мемов, которые являются продуктом творчества читателей «Соккер.ру». Нередко мемом истина глаголет!

Не откажите себе в удовольствии заглядывать в фотогалереи «Соккер.ру», где можно не только полюбоваться кадрами с матчей и тренировок любимых команд, оценить особенно удачные снимки, но и «доработать» фотографии остроумными подписями, которые заставят по-новому взглянуть на положение вещей или просто дадут повод улыбнуться. А подаренная улыбка – это совсем не так мало, как кому-то может показаться. К тому же, возможность увидеть свое творение в очередном выпуске «Мемешных историй» никто не отменял, а чем больше взглядов – тем больше улыбок, ради которых стоит постараться.

Выходим в эфир во время международной паузы и знаем, что перерывы на матчи сборных многих раздражают, бесят, нервируют или, как минимум, заставляют скучать. Просто вы не умеет получать от этого удовольствия, как Далер Кузяев! Полузащитник всем своим видом показывает, что выступления за сборную России для него – чистый кайф.

У Далера в карьере за последние месяцы вообще произошло много позитивных изменений: переход в «Зенит» и выступления в основном составе питерского клуба, вызов в сборную России, хорошая зарплата. Кстати, какая зарплата у Кузяева? Вежливо интересуется бывший игрок «Зенита» Игорь Денисов. Ну, вот такая маленькая слабость у человека, никто не безгрешен!

Между тем, сборная России без Игоря Денисова, но с Далером Кузяевым готовится к ноябрьским контрольным матчам против Аргентины и Испании. Замечание пользователя drug01 вполне резонно.

Искусству улыбки при полной сосредоточенности можно поучиться вот у этого болельщика «Ростова».

В том же матче между «Ростовом» и «Спартаком» удалось найти ответ на главный вопрос жизни, вселенной, футбол и всего остального. На каком языке форварды-легионеры российских клубов комментируют свои промахи по воротам соперников? Изумительно своевременный кадр нашего корреспондента Светланы Бекетовой убеждает, что, по крайней мере, Луис Адриано огорчается на великом и могучем. Восклицание, о котором рано знать детям, буквально застыло в устах бразильского нападающего.

Всякого рода восклицания можно было услышать от спартаковцев по ходу домашнего матча с «Севильей», выигранного со счетом 5:1. Но причиной тут была не досада, а восхищение! На фото – ответственные сотрудники пресс-службы «Севильи», которые в шесть рук с трудом успевали публиковать видео голов «Спартака» в том матче.

Российские клубы достойно выступают в Лиге чемпионов, и «Спартак», и ЦСКА сохраняют шансы на попадание в весеннюю стадию турнира. Правда, Игорь Акинфеев никак не может остановиться… но это мелочи.

«Зенит» в этом сезоне снова без Лиги чемпионов, зато в своем заплыве в Лиге Европы «сине-бело-голубые» досрочно пробились в плей-офф.

Хотя, с некоторыми трудностями в Лиге Европы «Зениту», точнее говоря, его талисману все же пришлось столкнуться.

Кстати, о талисманах и не только. Лирическое отступление.

Перед матчем с «Локомотивом» болельщики «Зенита» сделали отличный текстовик на трибунах, но после крупного поражения более актуально прозвучала бы классика про паровоз, кондуктора и колеса.

Продолжаем рубрику «На трибунах». А с вами бывало так, что неожиданная и глупая мысль буквально парализовывала?

А эта девочка из Краснодара по задумке автора мема не дождалась посылки из Хабаровска с дарами моря. Но как болеет-то, а!

Вот другая девочка, чуть постарше, и у нее свои проблемы.

У этой болельщицы точно есть тактика, которой она собирается придерживаться.

А это Марио Фернандес. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Убеждаемся.

Футболисты у нас в РФПЛ вообще разносторонние, особенно аргентинцы. Хотите на гитаре сыграют, как Бракамонте, хотите споют, как Дриусси. Не забивает – ну и что!

Весьма распространено среди игроков еще одно хобби. Какое – догадайтесь сами. Ждем остроумных предположений.

Ориентиром пусть послужит Виталий Леонтьевич Мутко, который умеет так сказать, чтобы все легли. Вот даже корейский товарищ стремится ему подражать.

На этом все. До новых встреч!