«Вагабонди» и «швайне». Прозвища клубов РФПЛ для иностранцев

Массимо Каррера знал, что ЦСКА – это «кавалли», а «вагабонди» его насмешили. «Соккер.ру» узнал, как могут называть российские клубы за рубежом. Порой выходит весело.

Представляете, если болельщику «Реала» из самого Мадрида сказать, что в России его любимую команду называют «сливочными», каталонцам поведать о «сине-гранатовых», а в Лондоне использовать смешные для англоязычного люда словечки: «канониры», «шпоры», «аристократы». Последнее – вообще выдуманная кличка, которая после перевода вызовет еще больше вопросов. Разве не любопытно узнать, как иноземная речь изгаляется над такими родными и привычными слуху «свиньями», «быками», «конями» и «бомжами»? К тому же, мудрое использование иностранных словечек – повод избежать наказания и не прослыть «троллем». За лайфхак не благодарите, но модераторам – ни слова!

«Спартак»

Русский язык: красно-белые, свиньи, мясо, гладиаторы.

Английский: ред-уайт, пигз, мит/флеш, гладиэйторз.

Итальянский: россо-бьянко, майали, карне, гладиатори.

Испанский: рохо-бланко, сердос, карне, лос гладиаторес.

Немецкий: ротвайсс, швайне, фляйш, гладиаторен.

По-моему, вне конкуренции немецкие «швайне» - все-таки словечко звучное и известное, музыкально звучит цветовая гамма на итальянском языке – «россо-бьянко». «Лос гладиаторес» - пожалуй, лучший вариант этого не вполне прижившегося прозвища, хотя в Европе «Спартак» по названию как раз будут ассоциировать со знаменитым мятежником.

Что мешает и чего не хватает «Спартаку»

«Зенит»

Русский язык: сине-бело-голубые, львы, бомжи.

Английский: блю-уайт-скай, лайонс, бамс.

Итальянский: блю-бьянко-адзурри, леони, вагабонди.

Испанский: асуль-бланко-сиан, леонес, вагос.

Немецкий: блау-вайсс-химмель, лёвен, ландштрайхер.

«Вагабонди», которые так понравились Массимо Каррере, лучшие в этом списке, хотя нужно заметить, что это слово означает скорее бродягу, чем бездомного, но в такие подробности вдаваться не станем.

​«Зенит» Манчини как аналог «Крестовского»

ЦСКА

Русский язык: красно-синие, кони, армейцы (воины).

Английский: ред-блю, хорсес, уорриорс.

Итальянский: россо-блю, кавалли, гуэрьери.

Испанский: рохо-асуль, кабальос, геррейрос.

Немецкий: рот-блау, пферде, кригер.

И «кавалли», и «кабальос» могут быть взяты на вооружение, певучие словечки из романских языков. А вот название клуба коверкают безбожно: в итальянском ЦСКА начинается со звука «Ч», в испанском «С», а немцы пишут аббревиатуру латиницей, начиная с буквы «Z».

«Локомотив»

Русский язык: красно-зеленые, паровозы, железнодорожники.

Английский: ред-грин, локомотивс, рэйлвеймен.

Итальянский: россо-верде, локомотиве, ферровиа.

Испанский: рохо-верде, локомоторас, ферравиарьос.

Немецкий: рот-грюн, локомотивен, айзенбанер.

Даже как-то скучно. Знаем, что «Локомотив» недоброжелательно еще называют «девками», и тут приходит на выручку итальянский язык с красивым словом «рагацце». Главное не перепутать, потому что «рагацци» - это парни.

Между чемпионством и провалом. Где финиширует «Локомотив»

«Краснодар»

Русский язык: черные-зеленые, быки.

Английский: блэк-грин, буллз.

Итальянский: неро-верде, тори.

Испанский: негро-верде, торос.

Немецкий: шварц-грюн, штире.

Бык во всех культурах представляется сильным и могучим животным, соответственно, и словечки резкие, «рогатые». И догадываюсь, какой вариант «черно-зеленых» вам приглянулся больше остальных.

«Урал»

Русский язык: оранжево-черные, шмели.

Английский: орандж-блэк, бамблбиз.

Итальянский: аранчоне-неро, бомби.

Испанский: наранха-негро, абехоррос.

Немецкий: оранж-шварц, хуммельн.

Прозвища – просто «бомби»!

«Арсенал»

Русский язык: красно-желтые, канониры, пряники.

Английский: ред-йеллоу, ганнерс, джинджербред.

Итальянский: джалло-россо, ганнерс, панпрепато.

Испанский: рохо-амарильо, артиллерос.

Немецкий: рот-гелб, канонире, лебкухен.

«Лос артиллерос» - вполне себе вариант, а вот как выглядит тульский пряник, иностранцам не так уж просто объяснить. Проще показать.

«Уфа»

Русский язык: горожане.

Английский: ситизенс или таунспипл.

Итальянский: читтадини.

Немецкий: штедте.

Можно называть «Уфу» «читтадини» - все веселее.

«Ахмат»

Русский язык: Грозный.

Английский: формидбл.

Итальянский: формидабиле.

Испанский: формидабле.

Немецкий: гевальтиг.

У «Ахмата» прозвищ нет, зато название города запросто переводится, а какой клуб откажется от характеристики «грозный»?

«Рубин»

Русский язык: Рубин

Английский: руби.

Итальянский: рубино.

Испанский: руби.

Немецкий: рубин.

Здесь есть смысл перевести название, так часто делают. К примеру, сербскую «Црвену Звезду» знают под названием «Ред Стар», а мы могли бы называть клуб из Белграда «Красной Звездой». «Рубин» должен оставаться «Рубином», но можно ждать и не такого подвоха. Впрочем, во всех представленных языках у этого слова один предок.

«Ростов»

Русский язык: желто-синие, комбайнеры.

Английский: йеллоу-блю, комбайн.

Итальянский: джалло-блю, комбинано.

Испанский: амарильо-асуль, комбинар.

Немецкий: гелб-блау, комбинирен.

Жаль, что «Ростов» больше не «Ростсельмаш». С ортодоксальным бы названием сыграть в Лиге чемпионов год назад, чтобы все в Европе языки сломали!

«Динамо»

Русский язык: бело-голубые.

Английский: уайт-блю.

Итальянский: блю-бланко.

Испанский: асуль-бланко.

Немецкий: блау-вайсс.

«Блау-вайсс» - звучит дерзко!

«Амкар»

Русский язык: красно-черные.

Английский: ред-блэк.

Итальянский: россо-неро.

Испанский: рохо-негро.

Немецкий: рот-шварц.

«Амкар» прямо как «Милан», а еще «рохо-негро». Куда сложнее будет объяснить иностранцам, когда «Амкар» прославится и будет греметь на всю Европу, что название клуба образовано из «аммиака» и «карбамида».

«Анжи»

Русский язык: желто-зеленые, орлы.

Английский: йеллоу-грин, иглз.

Итальянский: джалло-верде, аквиле.

Испанский: амарильо-верде, агилас.

Немецкий: гелб-грюн, адлер.

Один из районов города Сочи, где расположен стадион «Фишт», называется Адлер. Во время Кубка Конфедераций сборная Германии там провела несколько матчей, для нее это было как «сгонять в Орёл». Такое же прозвище у «Анжи», или у «джалловерде» из Махачкалы, если вам так больше нравится.