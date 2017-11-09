«Вагабонди» и «швайне». Прозвища клубов РФПЛ для иностранцев

Массимо Каррера знал, что ЦСКА – это «кавалли», а «вагабонди» его насмешили. «Соккер.ру» узнал, как могут называть российские клубы за рубежом. Порой выходит весело.
Представляете, если болельщику «Реала» из самого Мадрида сказать, что в России его любимую команду называют «сливочными», каталонцам поведать о «сине-гранатовых», а в Лондоне использовать смешные для англоязычного люда словечки: «канониры», «шпоры», «аристократы». Последнее – вообще выдуманная кличка, которая после перевода вызовет еще больше вопросов. Разве не любопытно узнать, как иноземная речь изгаляется над такими родными и привычными слуху «свиньями», «быками», «конями» и «бомжами»? К тому же, мудрое использование иностранных словечек – повод избежать наказания и не прослыть «троллем». За лайфхак не благодарите, но модераторам – ни слова!
«Спартак»
Русский язык: красно-белые, свиньи, мясо, гладиаторы.
Английский: ред-уайт, пигз, мит/флеш, гладиэйторз.
Итальянский: россо-бьянко, майали, карне, гладиатори.
Испанский: рохо-бланко, сердос, карне, лос гладиаторес.
Немецкий: ротвайсс, швайне, фляйш, гладиаторен.
По-моему, вне конкуренции немецкие «швайне» - все-таки словечко звучное и известное, музыкально звучит цветовая гамма на итальянском языке – «россо-бьянко». «Лос гладиаторес» - пожалуй, лучший вариант этого не вполне прижившегося прозвища, хотя в Европе «Спартак» по названию как раз будут ассоциировать со знаменитым мятежником.
Что мешает и чего не хватает «Спартаку»
«Зенит»
Русский язык: сине-бело-голубые, львы, бомжи.
Английский: блю-уайт-скай, лайонс, бамс.
Итальянский: блю-бьянко-адзурри, леони, вагабонди.
Испанский: асуль-бланко-сиан, леонес, вагос.
Немецкий: блау-вайсс-химмель, лёвен, ландштрайхер.
«Вагабонди», которые так понравились Массимо Каррере, лучшие в этом списке, хотя нужно заметить, что это слово означает скорее бродягу, чем бездомного, но в такие подробности вдаваться не станем.
«Зенит» Манчини как аналог «Крестовского»
ЦСКА
Русский язык: красно-синие, кони, армейцы (воины).
Английский: ред-блю, хорсес, уорриорс.
Итальянский: россо-блю, кавалли, гуэрьери.
Испанский: рохо-асуль, кабальос, геррейрос.
Немецкий: рот-блау, пферде, кригер.
И «кавалли», и «кабальос» могут быть взяты на вооружение, певучие словечки из романских языков. А вот название клуба коверкают безбожно: в итальянском ЦСКА начинается со звука «Ч», в испанском «С», а немцы пишут аббревиатуру латиницей, начиная с буквы «Z».
«Локомотив»
Русский язык: красно-зеленые, паровозы, железнодорожники.
Английский: ред-грин, локомотивс, рэйлвеймен.
Итальянский: россо-верде, локомотиве, ферровиа.
Испанский: рохо-верде, локомоторас, ферравиарьос.
Немецкий: рот-грюн, локомотивен, айзенбанер.
Даже как-то скучно. Знаем, что «Локомотив» недоброжелательно еще называют «девками», и тут приходит на выручку итальянский язык с красивым словом «рагацце». Главное не перепутать, потому что «рагацци» - это парни.
Между чемпионством и провалом. Где финиширует «Локомотив»
«Краснодар»
Русский язык: черные-зеленые, быки.
Английский: блэк-грин, буллз.
Итальянский: неро-верде, тори.
Испанский: негро-верде, торос.
Немецкий: шварц-грюн, штире.
Бык во всех культурах представляется сильным и могучим животным, соответственно, и словечки резкие, «рогатые». И догадываюсь, какой вариант «черно-зеленых» вам приглянулся больше остальных.
«Урал»
Русский язык: оранжево-черные, шмели.
Английский: орандж-блэк, бамблбиз.
Итальянский: аранчоне-неро, бомби.
Испанский: наранха-негро, абехоррос.
Немецкий: оранж-шварц, хуммельн.
Прозвища – просто «бомби»!
«Арсенал»
Русский язык: красно-желтые, канониры, пряники.
Английский: ред-йеллоу, ганнерс, джинджербред.
Итальянский: джалло-россо, ганнерс, панпрепато.
Испанский: рохо-амарильо, артиллерос.
Немецкий: рот-гелб, канонире, лебкухен.
«Лос артиллерос» - вполне себе вариант, а вот как выглядит тульский пряник, иностранцам не так уж просто объяснить. Проще показать.
«Уфа»
Русский язык: горожане.
Английский: ситизенс или таунспипл.
Итальянский: читтадини.
Немецкий: штедте.
Можно называть «Уфу» «читтадини» - все веселее.
«Ахмат»
Русский язык: Грозный.
Английский: формидбл.
Итальянский: формидабиле.
Испанский: формидабле.
Немецкий: гевальтиг.
У «Ахмата» прозвищ нет, зато название города запросто переводится, а какой клуб откажется от характеристики «грозный»?
«Рубин»
Русский язык: Рубин
Английский: руби.
Итальянский: рубино.
Испанский: руби.
Немецкий: рубин.
Здесь есть смысл перевести название, так часто делают. К примеру, сербскую «Црвену Звезду» знают под названием «Ред Стар», а мы могли бы называть клуб из Белграда «Красной Звездой». «Рубин» должен оставаться «Рубином», но можно ждать и не такого подвоха. Впрочем, во всех представленных языках у этого слова один предок.
«Ростов»
Русский язык: желто-синие, комбайнеры.
Английский: йеллоу-блю, комбайн.
Итальянский: джалло-блю, комбинано.
Испанский: амарильо-асуль, комбинар.
Немецкий: гелб-блау, комбинирен.
Жаль, что «Ростов» больше не «Ростсельмаш». С ортодоксальным бы названием сыграть в Лиге чемпионов год назад, чтобы все в Европе языки сломали!
«Динамо»
Русский язык: бело-голубые.
Английский: уайт-блю.
Итальянский: блю-бланко.
Испанский: асуль-бланко.
Немецкий: блау-вайсс.
«Блау-вайсс» - звучит дерзко!
«Амкар»
Русский язык: красно-черные.
Английский: ред-блэк.
Итальянский: россо-неро.
Испанский: рохо-негро.
Немецкий: рот-шварц.
«Амкар» прямо как «Милан», а еще «рохо-негро». Куда сложнее будет объяснить иностранцам, когда «Амкар» прославится и будет греметь на всю Европу, что название клуба образовано из «аммиака» и «карбамида».
«Анжи»
Русский язык: желто-зеленые, орлы.
Английский: йеллоу-грин, иглз.
Итальянский: джалло-верде, аквиле.
Испанский: амарильо-верде, агилас.
Немецкий: гелб-грюн, адлер.
Один из районов города Сочи, где расположен стадион «Фишт», называется Адлер. Во время Кубка Конфедераций сборная Германии там провела несколько матчей, для нее это было как «сгонять в Орёл». Такое же прозвище у «Анжи», или у «джалловерде» из Махачкалы, если вам так больше нравится.
можно вот так и оставить) от их игры и политики неслабый такой блюуайт к горлу подступает)
можно вот так и оставить) от их игры и политики неслабый такой блюуайт к горлу подступает)
Русский язык: сине-бело-голубые, львы, бомжи"
есть сразу 2 вопроса: почему модеры, когда пишут бомжи в отношении зенита, не скрывают слова под спойлером "немного троллинга", в отличие от комментов пользователей сайта?))
и второе: какие львы? где бакланы?
Русский язык: сине-бело-голубые, львы, бомжи"
есть сразу 2 вопроса: почему модеры, когда пишут бомжи в отношении зенита, не скрывают слова под спойлером "немного троллинга", в отличие от комментов пользователей сайта?))
и второе: какие львы? где бакланы?
спартак - слэйв, фэгс итд...
анжи - блэкассес
терек - ахмат или алахбабах
Ростов - керне
итд
спартак - слэйв, фэгс итд...
анжи - блэкассес
терек - ахмат или алахбабах
Ростов - керне
итд