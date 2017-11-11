Наши против Аргентины. Гороскоп на сегодня

Глушаков уберет на замахе Месси, Васин закроет Агуэро, а Кокорин обыграет Отаменди? «Соккер.ру» предлагает сделать прогнозы на матч с Аргентиной!

Васин легко остановит Агуэро? Не факт, такая ставка – наглый бред. У Серхио, Дибалы и Месси вместе 155 ударов по чужим воротам в национальных лигах, и уже 31 гол с начала сезона, на девять больше, чем у «Зенита» за 16 матчей! Чтобы остановить атаку Аргентины, российские футболисты должны из трусов выпрыгнуть.

Но давайте подумаем, что ждет Комбарова, Глушакова и Кокорина против Аргентины? Используем шутливый подход по методу звездочета Доменека, языка гороскопов – дурацкого, но чертовский популярного обмана, основанного на особенностях нашей психики. Люди выискивают закономерности, где их нет, а потому верят в них. Но что звезды предрекают игрокам сборной России?

Игорь Акинфеев (Овен). Самец овцы покровительствует капитану. Звезды предостерегают Игоря, что объем ударов может превысить количество сэйвов. В РФПЛ 2.6 спасений за матч, но Аргентина обычно минимум 5 раз в ворота попадает. Без заблокированных не взять «сухарь», но милосердные светила дарят рецепт вечера без пропущенных – не выходить на поле. А чего вы хотели от гороскопа? Зато советуют «не оглядываться на неудачи» - в «точку»!

Марио Фернандес (Дева). Марио - Дева, а дев Станислав Саламович любит. Считает себя неотразимым (не шутка, немецкой журналистке летом задвигал про «высокое давление рядом с красивым мужчиной»). Так что Фернандес сыграет, если здоров. И гороскоп у него нормальный – «день для знакомств, общения с коллегами». А вот «не нагружать себя проблемами» не получится, Ди Мария собрал 3 ассиста в 2 последних играх ПСЖ.

Игорь Смольников (Лев). Теперь знаем, в чью честь символом «Зенита» сделали голубого Льва? А вот гороскоп другого вероятного соперника Ди Марии плохой: неудачная пора для самоутверждения, вряд ли оценят Игоря по достоинству. Также «надо следить за своими словами». Черчесову все Игори, кроме Акинфеева, на одно лицо?

Георгий Джикия (Скорпион). Ни капли удивления, что Джикия – Скорпион, ведь умеет быть опасным. Но гороскоп у него на сегодня подозрительно жизнерадостный: может проявить себя в роли лидера, многие будут наслаждаться его силой. День перспектив у человека! Вот остановит Месси с Агуэро – будете потом восхищаться спартаковцем, у которого 51 перехват в сезоне!

Виктор Васин (Весы). Не удивительно, что Васин оказался Весами – выбрать правильную чашу не мастак. А вот без любой трофейной посуды ЦСКА лишить в состоянии. Как и сборную без «сухарей», ведь астрологи предрекают Васину 11 ноября «непростые отношения с коллегами и врагами». Но запрещают снимать напряжение алкоголем. Астрологи о чем-то знают, или наговаривают на Виктора?

Федор Кудряшов (Овен). Можно собрать в сборной контору по заготовке рогов и копыт знаков зодиака – Кудряшов уже второй Овен. Как и Акинфееву, ушлые астрологи предрекают, что доходы будут ниже расходов, но одновременно говорят о «щемящем от любви в сердце к единственному и неповторимому». Это они о Месси или Агуэро? Сложно разобрать, но Федору «придется совершать безумства». Только без красных карточек, пожалуйста!

Константин Рауш (Рыбы). Раушу советуют быть искренним, иначе Сальвио и Месси, смещаясь на правый край атаки Аргентины, сделают незначительные неприятности, которые прогнозируют Рыбам Раушу, значительными. Константину также советуют не работать на «автомате», и читать такое забавно, поскольку защитник «Кельна» вправду иногда повторяется и оставляет за спиной пустые зоны. Совпадение чистой воды, но у Рауша в Бундеслиге процент брака – 25 %.

Дмитрий Комбаров (Водолей). «В любви вы ловкие, а в карьерных вопросах – полный профан». Снова дилетанты критикуют профессора Дмитрия, у которого в «Спартаке» меньше отборов, чем у Самедова! Но если Черчесов выпустит Комбарова на поле, счетов будет много. За свет в конце тоннеля в борьбе с Сальвио. За воду от слез фанатов, увидевших пустые зоны слева. За газ, на который Месси нажмет при встрече с Дмитрием. Также звезды советуют Комбарову быть актером. Намек на успешную симуляцию в чужой штрафной?

Алан Дзагоев (Близнецы). «Виртуальный сборник» - по определению Черчесова, сегодня переживет непростые времена. Ведь Сампаоли выстроит центр поля как-то хитро, невзирая на проблемы Аргентины в опорной зоне. Дзагоеву сегодня будет сложно «переключать внимание» с обороны на атаку – если верить астрологам. Также звезды говорят, что Дзагоеву нельзя давать обещания и предлагают не рисковать здоровьем.

Денис Глушаков (Водолей). У Глушакова риск повидать Месси вблизи даже выше, чем у Комбарова или Рауша – Лионель за Аргентину часто играет по центру, как за «Барселону» в последнее время. Ничего хорошего от таких новых встреч не выйдет. Поскольку самый быстрый Глушаков медленнее самого спокойного Месси. А поскольку у сборной нет опорника, то нагрузка будет космической, ведь тут такой же плохой гороскоп, как у Комбарова – еще одного Водолея.

Далер Кузяев (Козерог). Астрологи советуют Кузяеву «наслаждаться ленью». Хотя для парня, у которого по 42 паса за игру с точностью в районе 83-84 % это странная рекомендация. Кузяев, если доверятся именно ему, отработает со всех сил. Также звезды предостерегают Далера, что не все будут «дружелюбно настроены». Это они о Краневиттере? Это он загадочная личность, которая желает обвести Кузяева вокруг пальца?

Александр Ерохин (Весы). У Ерохина и Васина одинаковый знак зодиака. Подобные совпадения – вина родителей, а мы только констатируем, что на поле оба умеют сыграть так, что диву даешься. Как Ерохин может играть в основе «Зенита», а Васин в основе ЦСКА, а потом оба вызываться в сборную, если у них бывают ошибки уровня женских футбольных клубов? Удача на развес исключена, а вызов в сборную при лимите – нет.

Дмитрий Полоз (Рак). Странно, что в сборной России так мало раков, ведь играют в атаке под руководством Черчесова пока задом наперед. Астрологи советуют Дмитрию следить за детьми-подростками, которых пока нет. Но лучше бы посоветовали найти свое место в «Зените» и сборной, ведь говорят также о «конкретной цели, к которой нужно идти». Голы от Дмитрия нужны!

Алексей Миранчук (Весы). Угораздило братьев Миранчуков родиться в ту же пору, что Васин и Ерохин. Теперь что, совсем на поле не появляться против Аргентины? Прогноз такой же плохой, хотя если Черчесов использует схему «3-5-2», то у Алексея и его брата Антона, который близнецы, но не Близнецы, мало шансов появиться на поле раньше середины второго тайма.

Федор Смолов (Водолей). Сборная Водолеев собралась – Федор Михайлович родился примерно в ту же пору, что Комбаров и Глушаков. Только в «Спартак» пока не перешел. Форварду сегодня советуют худеть – много бегать, предостерегают от игры без ударов (любит это дело сборная Черчесова), и советует смело бросаться на чужую оборону. Водолеи разные бывают, этот не «профан в профессии»?

Александр Кокорин (Рыбы). Кокорину нельзя отключать язык финтов и безмолвствовать, атакуя Отаменди и компанию. Но гороскоп у него на субботу неважный – день не располагает к активной деятельности. Не лучшее время, как говорят астрологи, для творчества, зато неприятности быстро пройдут. Кокорин забьет после перерыва, сделав счет 1:1, но слабо сыграет в дебюте? Проверим этот и другие прогнозы, как у Карпина.

Станислав Черчесов (Дева). Вправду любит Дев – себя обожает. Сегодня Станиславу Саламовичу советуют не брать в долг – голы от Сампаоли, и не давать – неужели увидим еще один матч сборной России без атак? Это вряд ли, хотя астрологи непреклонны – лучше Черчесов сегодня пошел бы по магазинам, чем занимался чем-то другим.

Р.S. При составлении списка персональных ожиданий, основанных на издевательстве над гороскопами вперемешку с серьезными показателями, использованы реальные «предсказания». Кстати, на 11 ноября разные астрологи одним и тем же пророчат плохое и хорошее.

Это как сказать, что Россия, наверное, не обыграет Аргентину, но могут быть также ничья или поражение. Зато издеваться над гороскопами весело. Также интересно узнать, с кем из сборников делите знак зодиака лично вы? В команде сейчас нет только Стрельцов и Тельцов, а остальные могут понять, кто представляет в сборной ваш знак.