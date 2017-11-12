Италия, выиграй, пожалуйста

В ближайшие три дня определятся еще четыре европейские команды, которые поедут на ЧМ-2018. Ставим на то, что все-таки увидим в России Буффона, Модрича и Лихтштайнера.

Швейцария - Северная Ирландия (воскресенье, 20.45). Первый матч - Швейцария 1-0

Ответные матчи всегда удобнее прогнозировать, за полтора часа игры не скроешь свою косу или камень. При всем уважении к североирландцам и их прекрасной обороне (а меньше пропустили только 5 команд из 54 европейского отборочного цикла), на фоне Швейцарии они даже дома выглядели аутсайдерами противостояния. Теперь же, когда Родина зовет и надо раскрываться в гостях, швейцарские академики без тросточек должны на классе ставить мат и точку излишне затянувшимся надеждам «зелено-белой армии».

Основная ставка - победа Швейцарии.

Очень рискованная - 2:0 с коэффициентом 5.50.

Греция - Хорватия (воскресенье, 22.45). Первый матч - Хорватия 4:1

Предсказуемый итоговый проход, но не матч. Нарезав обычно надежную греческую оборону в «салат», хорваты, скорее всего, постесняются в гостях повторить то же самое, а Калинич опять уснет своим сладким миланским сном. Греки же дома, конечно, в бочку не залезут - болельщики будут гнать вперед, но не хватит мастерства или Фортуниса.

Основная ставка - нулевая фора Хорватии.

Рискованная - тотал меньше 2.5.

Италия - Швеция (понедельник, 22.45). Первый матч - Швеция 1:0

Единственная по-настоящему интересная пара стыков, хотя итальянцы и провели отвратительный отборочный цикл, равно, как и первый матч со шведами. Да, Чакир заразился от Карасева вирусом “слепоты шведских локтей” и два раза не удалил Берга прямо перед самым голом Йоханссона (если честно, Рикошетссона, Буффон уже спокойно ждал мяч в правом от себя углу). Но вы видели как нелепо выглядели итальянцы, пытаясь вскрыть оборону хозяев после 1:0? Как котенок, бегающий за своим хвостом. «Итальянский стыд» - это как испанский, но с оттенком жалости.

Но а что шведы? А ведь шведы были еще хуже. Скучающее лицо Ибры из вип-ложи не даст соврать. Да, организованы и продуманы, как диван из «Икеи», но, уверен, стоит итальянцам проснуться хотя бы на полчаса и приключения итальянцев в России, которых мы так ждем, все-таки состоятся. А в стенах “Джузеппе Меацца” проснуться обязаны. Ну, в конце-то концов - Иммобиле, Инсинье, Кьеллини, Бонуччи, Барцальи, Кандрева... Буффон! «Соккер.Ру» отказывается верить, что все эти и многие другие Доннаруммы не пройдут каких-то Бергов. «Краснодар», прости.

Основная ставка - победа Италии в матче.

Рискованная - проход Италии на ЧМ.

Ирландия - Дания (вторник, 22.45). Первый матч - 0:0

Если перед матчем «Фонбет» отдавал солидное предпочтение датчанам, то теперь пара без фаворита, по 2.75 на хозяев и гостей. По первому матчу своим стремлением к победе ирландцы понравились больше, и ничья была абсолютно закономерным результатом. Ответный матч хочется просто посмотреть, последние минуты будут жаркими, но ведь со ставкой еще интереснее. Сделаем прагматичный прогноз на нулевую фору Дании в основное время, что оставляет возможность вернуть свои деньги даже при победе Ирландии (в дополнительное время или пенальти).

Выбирая рискованную ставку, сделаем акцент на том, что более мастеровитые датчане за два матча должны все-таки забить хотя бы раз, но и ирландцы дома весь матч сидеть не будут, вот только больше одного гола им, как мне кажется, не по зубам. Поэтому берем счет 1:1 с коэффициентом 6.00. Ну а вдруг?

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