Италия, выиграй, пожалуйста

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.2 2.1
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 63’ Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 6 3.25 1.68
16:00 20’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 7 3.3 1.57
  • Главные новости
  • Все новости
14:10
Сафонов: «Сборная России пыталась отнять мяч у Аргентины - это вызывало улыбку»54
11:35
«Манчестер Сити» попробует подписать Дибалу23
10:32
МЮ и ПСЖ заинтересованы в услугах Почеттино19
08:38
«Реал» готов продать Бэйла за 85 млн фунтов41
01:25
Сборная Испании деклассировала команду Коста-Рики53
16:16
Коке: «Горецка - один из лидеров „Шальке“»0
16:12
«Тюмень» обыграла «Ротор» и другие результаты 23-го тура ФНЛ10
15:59
«Авангард» и «Томь» разыграли боевую ничью1
15:53
«Крылья Советов» нанесли поражение «Химкам»1
15:43
Хуммельс: «Успешность Хайнкеса кроется в дисциплине»1
15:32
Маротта: «Это самый сбалансированный „Ювентус“ за всё моё время работы в клубе»1
15:25
Жиру из-за травмы покинул расположение сборной Франции1
15:22
Причиной увеличения времени выхода зрителей со стадиона «Лужники» стали ремонтные работы6
15:17
Маротта: «„Ювентус“ хочет выиграть Лигу чемпионов»2
15:12
Роуз может продолжить карьеру в «Ювентусе»2
15:05
Эриксен: «У Дании хорошие шансы на то, чтобы выйти на чемпионат мира»1
14:58
Тарделли: «Верратти разочаровал своей игрой»2
14:53
Побегалов: «„Шинник“ потерпел обидное поражение, на которое мы никак не рассчитывали»1
14:45
Врсалько дал добро на переход в «Наполи»0
14:44
«Вест Хэм» следит за Ингсом2
14:35
Хорняк: «Игроки „Луч-Энергии“ почувствовали, что они кому-то нужны»1
14:29
Бонуччи выйдет на поле в ответном матче против Швеции, несмотря на травму1
14:28
Риисе стал футбольным агентом4
14:19
Тарделли: «Если Италия будет играть так, как со шведами, то на мундиаль лучше не ехать»1
14:10
Фернандо Торрес зимой может вернуться в Англию2

Италия, выиграй, пожалуйста

сегодня, 15:50

В ближайшие три дня определятся еще четыре европейские команды, которые поедут на ЧМ-2018. Ставим на то, что все-таки увидим в России Буффона, Модрича и Лихтштайнера.

Швейцария - Северная Ирландия (воскресенье, 20.45). Первый матч - Швейцария 1-0

Ответные матчи всегда удобнее прогнозировать, за полтора часа игры не скроешь свою косу или камень. При всем уважении к североирландцам и их прекрасной обороне (а меньше пропустили только 5 команд из 54 европейского отборочного цикла), на фоне Швейцарии они даже дома выглядели аутсайдерами противостояния. Теперь же, когда Родина зовет и надо раскрываться в гостях, швейцарские академики без тросточек должны на классе ставить мат и точку излишне затянувшимся надеждам «зелено-белой армии».

Основная ставка - победа Швейцарии.

Очень рискованная - 2:0 с коэффициентом 5.50.

Греция - Хорватия (воскресенье, 22.45). Первый матч - Хорватия 4:1

Предсказуемый итоговый проход, но не матч. Нарезав обычно надежную греческую оборону в «салат», хорваты, скорее всего, постесняются в гостях повторить то же самое, а Калинич опять уснет своим сладким миланским сном. Греки же дома, конечно, в бочку не залезут - болельщики будут гнать вперед, но не хватит мастерства или Фортуниса.

Основная ставка - нулевая фора Хорватии.

Рискованная - тотал меньше 2.5.

Италия - Швеция (понедельник, 22.45). Первый матч - Швеция 1:0

Единственная по-настоящему интересная пара стыков, хотя итальянцы и провели отвратительный отборочный цикл, равно, как и первый матч со шведами. Да, Чакир заразился от Карасева вирусом “слепоты шведских локтей” и два раза не удалил Берга прямо перед самым голом Йоханссона (если честно, Рикошетссона, Буффон уже спокойно ждал мяч в правом от себя углу). Но вы видели как нелепо выглядели итальянцы, пытаясь вскрыть оборону хозяев после 1:0? Как котенок, бегающий за своим хвостом. «Итальянский стыд» - это как испанский, но с оттенком жалости.

Но а что шведы? А ведь шведы были еще хуже. Скучающее лицо Ибры из вип-ложи не даст соврать. Да, организованы и продуманы, как диван из «Икеи», но, уверен, стоит итальянцам проснуться хотя бы на полчаса и приключения итальянцев в России, которых мы так ждем, все-таки состоятся. А в стенах “Джузеппе Меацца” проснуться обязаны. Ну, в конце-то концов - Иммобиле, Инсинье, Кьеллини, Бонуччи, Барцальи, Кандрева... Буффон! «Соккер.Ру» отказывается верить, что все эти и многие другие Доннаруммы не пройдут каких-то Бергов. «Краснодар», прости.

Основная ставка - победа Италии в матче.

Рискованная - проход Италии на ЧМ.

Ирландия - Дания (вторник, 22.45). Первый матч - 0:0

Если перед матчем «Фонбет» отдавал солидное предпочтение датчанам, то теперь пара без фаворита, по 2.75 на хозяев и гостей. По первому матчу своим стремлением к победе ирландцы понравились больше, и ничья была абсолютно закономерным результатом. Ответный матч хочется просто посмотреть, последние минуты будут жаркими, но ведь со ставкой еще интереснее. Сделаем прагматичный прогноз на нулевую фору Дании в основное время, что оставляет возможность вернуть свои деньги даже при победе Ирландии (в дополнительное время или пенальти).

Выбирая рискованную ставку, сделаем акцент на том, что более мастеровитые датчане за два матча должны все-таки забить хотя бы раз, но и ирландцы дома весь матч сидеть не будут, вот только больше одного гола им, как мне кажется, не по зубам. Поэтому берем счет 1:1 с коэффициентом 6.00. Ну а вдруг?

А потренироваться в ставках на виртуальные очки всегда можно в нашем призовом конкурсе прогнозов.

Если вам понравилась статья, то вы можете поддержать ее простым переходом по этой ссылке на сайт партнера “Соккер.Ру” - старейшую российскую букмекерскую контору “Фонбет”. Это займет меньше времени, чем прочтение данного абзаца, а нам будет приятно. Играйте, но не заигрывайтесь

Поделиться
Другие материалы по теме
Винченцо, верим!
21 октябряАндрей Зыков в блоге Ну а вдруг?12
Коэффициент 720. Ну а вдруг?
12 октябряАндрей Зыков в блоге Ну а вдруг?25
Прогнозы на европейский уикенд. Часть 2
08 сентябряEvgeny Sergienko в блоге I BET YOU WILL2
Прогнозы на европейский уикенд. Часть 1
08 сентябряEvgeny Sergienko в блоге I BET YOU WILL0
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100