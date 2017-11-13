Мадридские традиции. Плодовитые «Галактикос»

Добро пожаловать в клуб, Роналду! В четвертый раз ставший отцом Криштиану присоединился к шумной компании игроков «Реала», которые действовали результативно не только на поле.

Лично меня удивило, что большинство самых известных многодетных отцов из числа футболистов имеют то или иное отношение к мадридскому «Реалу». Это что, установка Флорентино Переса? Или так работает чудесная испанская сиеста? В любом случае, любопытно, что выступавшие за «Мадрид» футболисты разных национальностей с мировым именем и «Золотыми мячами» как будто сговорились. Докапываться до причин не будем – у каждого своя история, да и совпадения никто не отменял, но раз уж Роналду дал повод, поговорим о детишках других «Галактикос».

Луиш Фигу (Португалия) = три дочери

Продолжим в порядке возрастания, а первым пойдет Луиш Фигу. В народе таких отцов называют «ювелирами»: три захода – три дочери. Все девочки родились в результате счастливого брака португальского футболиста и шведской модели Хелен Сведин. Даниэла появилась на свет в 1999-м, когда Фигу еще носил капитанскую повязку в «Барселоне» и купался в любви «Камп Ноу», Мартина и Стелла родились уже в Мадриде после резонансного перехода.

Хаби Алонсо (Испания) = сын и две дочери

Свою супругу Хаби Алонсо встретил на малой родине в юности, жгучая басконка Нагоре Аранбуру – уроженка провинции Гипускоа. Пара воспитывает троих детей, первенец Йончу появился на свет, когда Хаби выступал за «Ливерпуль». Это событие заставило полузащитника пропустить выездной матч «красных» в Лиге чемпионов против Ливерпуля. Девочки Ане и Эмма пополнили счастливое семейство после переезда в Мадрид.

Фернандо Морьентес (Испания) = сын и три дочери

Названный в честь отца сын Фернандо у экс-форварда «Реала» и его избранницы Марии Виктории Лопес родился за полгода до свадьбы родителей, которая состоялась в декабре 2013-го. После того, как отношения были узаконены, пошли девочки: Люсия, Габриэлла и младшая Мартина, которой идет десятый год.

Майкл Оуэн (Англия) = сын и три дочери

Всего лишь сезон провел на «Сантьяго Бернабеу», а все туда же! Майкл – примерный семьянин, женат на Луизе Бонсалл, с которой познакомился еще в начальной школе. «Золотой мальчик» английского футбола воспитывает четверых детей: 14-летнюю Джемму Розу, 11-летнего Джеймса Майкла, 10-летнюю Эмили Мей и 7-летнюю Джессику. Все свое свободное время, когда Майкл Оуэн не на скачках или в конюшне и не собирает паззлы, он уделяет детям.

Криштиану Роналду (Португалия) = два сына и две дочери

Поздравляем Криштиану Роналду! Вчера он стал отцом в четвертый раз, причем впервые известно имя матери: подруга звезды «Реала» Джорджина Мартинес родила ему дочку, которую счастливые родители назвали Алана Мартина. У португальца также есть трое детей, появившихся на свет от суррогатных матерей: Криштиану Роналду-младший семи лет от роду и близнецы Матео и Ева, которым сейчас по пять месяцев. Думается, Роналду на этом не остановится. Вы же знаете, какая цифра ему нравится – она на футболке.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST

Дэвид Бекхэм (Англия) = три сына и дочь

Назло всем слухам о разводе Дэвид и Виктория по-прежнему вместе, и даже если у пары есть разногласия, то найдется и, как минимум, четыре причины не расставаться. Бруклин уже взрослый – парню 18 лет, на три года младше Ромео, а Крузу – 12, он единственный из четверых появился, когда папка бегал в «сливочной» футболке. Малышке Харпер только шесть, и в ней, конечно же, все семейство души не чает.

Роналдо (Бразилия) = два сына и две дочери

У Феномена, который перебрался на «Сантьяго Бернабеу» после изумительного выступления на ЧМ-2002, четверо официально признанных детей. Учитывая бурную молодость Роналдо, такая формулировка неизбежна. Старший сын Роналд родился в браке с бразильской футболисткой Миленой Домингес в 2000 году, через пять лет форвард познакомился в Токио с бразильской официанткой, плодом их краткосрочной любви стал сын Александр, отцовство Роналдо было признано только в 2010 году по итогам теста. Девочек Марию Софию и Марию Алису бразильцу родила постоянная спутница жизни Мария Беатрис Антони. После признания отцовства Александра в декабре 2010 года Роналдо принял решение «прикрыть фабрику по производству детей» - сделал себе вазэктомию.

Зинедин Зидан (Франция) = четыре сына

О сыновьях Зидана вы не могли не слышать, ведь старшие уже играют в футбол на профессиональном уровне, в том числе в «Реале». Зинедин и его супруга Вероник Лентиско-Фернандес, андалусийка по происхождению, несколько перевыполнили среднестатистическую норму. Сыновья Энцо (1995 года рождения), Люка (1998), Тео (2002) и Элиас (2005) пошли по стопам отца. Пока не похоже, чтобы старшие Энцо и Люка, уже засветившиеся на профессиональном уровне, превзошли знаменитого родителя, надежда на младших Тео и Элиаса.

Публикация от zidane (@zidane) Дек 31 2016 в 4:34 PST

Рауль (Испания) = четыре сына и дочь

Четыре сыночка и лапочка-дочка у Мамен Санс и легендарного нападающего «Мадрида», примера для болельщиков во всем. Пятый ребенок – девочка Мария, появилась на свет в 2009 году, ее братья старше. Первенец Хорхе (ему сейчас 17) назван в честь Вальдано, сыгравшего важную роль в жизни и карьере Рауля, Уго, здесь уже по слухам, получил имя в честь форварда Санчеса, Эктор и Матео – близнецы, в конце этой недели им исполнится по 12 лет.

Роберто Карлос (Бразилия) = девять детей

Рекордсмен среди «мадридистов» - Роберто Карлос, правда, он изрядно «мухлевал», в отличие от большинства перечисленных выше примерных отцов семейств. У бразильца три ребенка от первого брака, двое детей от текущего союза с Марианой Лукой, а между делом еще четыре женщины родили Роберто Карлосу по ребенку. Этот год вообще примечательный для 44-летнего бразильца: в июле защитник с убойной левой ногой в девятый раз стал отцом, а в октябре – впервые дедушкой, 20-летняя дочка Джованна родила мальчика, которого назвали Педро.