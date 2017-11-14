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Пример для Смолова и Кокорина

сегодня, 20:00

Дважды уходил из «Реала». Покорил АПЛ с первого гола. Ищет место в основе сборной. «Соккер.ру» говорит о парне, способном многому научить футболистов сборной России.

Кокорин и Смолов – хорошие футболисты, но в клубах одному можно играть в оттяжке, а второму - вбегая в штрафную. Но сборной нужен снайпер, игрок штрафной площади. Такой, который всегда под рукой у Лопетеги, ведь Мората растет, и растет не первый год. Так чему его пример может научить лучших форвардов России?

Реваншизм. Не бросай российские футболисты прогрессировать, заработав денег, сборная была бы намного успешнее. Да и возвращаться после неудач умеют единицы. Реваншизм - первое, чему можно и нужно поучиться у самого дорого испанского футболиста в истории. Мората не всегда играет здорово и одинаково сильно, он не брат Месси и Роналду из центра нападения. Но на что полезно посмотреть сегодня Кокорину и Смолову – на умение Альваро реагировать на неудачные матчи, выходить на замену и забивать.

Российские форварды могут поучиться у испанского футболиста бойцовским качествам. Ведь игры команды Черчесова четко показывают, что одна из причин колоссальных проблем в атаке в неумении нападающих брать игру на себя, подстраивать голы, как это делает Альваро. Лэмпард прав – Мората нередко представляет редкий вид совершенного центрфорварда. Именно такого остро не хватает сборной России и сейчас, и на протяжении всей ее истории. Мората не второй Вилья, но у него 0.54 мяча за игру в сборной. У Кокорина и Смолова общий показатель 0.29. Испанец лучше реагирует на промахи. Это важно для форварда – не сломаться психологически.

Дружелюбность. Мората после посещения детского онкологического центра побрился наголо, чтобы поддержать заболевших деток. Альваро, поиграв за «Реал», «Ювентус» и «Челси», остался дружелюбным и открытым парнем. Дзадза – с Симоне вместе играли в Турине, называет Альваро братом, хотя из-за испанца сидел на скамейке. Но итальянцу компенсировали простой – благодаря подруге Мораты нападающий «Валенсии» встретил свою девушку Кьяру. Сама сводница Элис Кaмпелло этим летом стала женой Альваро, ездила за ним в Мадрид и Лондон. Так что в личной жизни у Мораты расцвет.

Испанец, конечно, никогда не называл себя глубоким и эрудированным парнем – таким не является, школу с трудом закончил, но зато остается человечным. Даже когда Роналду на него косо смотрел, общественность была на стороне Мораты, ведь форвард не устраивал скандалы, когда не попадал в основу. Смолов и Кокорин в разное время вели себя, как прожигатели жизни и «золотая молодежь». Сейчас повзрослели, но прививки от «звездной болезни» в российском футболе нет, поэтому пусть смотрят на Морату – Альваро не эгоист. Кокорину и Смолову надо быть такими же и крепко дружить на поле, чтобы одновременно принести сборной пользу. 

Простота во всем. Российские форварды учатся играть в касание – в футбольном смысле на том же правильном пути, что и испанец. Но простоты по дороге к гениальным решениям много не бывает. Морате хватало нескольких касаний даже в составе «Реала». Будучи у Зидана джокером, Альваро забивал после каждого третьего удара! У его выстрелов меткость 70%, если Альваро бьет – то наверняка. В «Челси» ситуация похожая, ведь КПД 25%, а неточных ударов всего семь, причем два из них – из-за штрафной площади. Альваро удивительный нападающий, ведь в 90% случаев находит ударную позицию в пределах штрафной по ее центру.

Кроме того, Мората проще, чем Диего Коста, в общении с напарниками. Во-первых, Альваро всегда хвалит других – например, назвал Иско лучшим игроком сборной Испании. Во-вторых, когда фанаты «Челси» начали распевать песенку со словами, что бывший игрок «Реала» ненавидит евреев (используя ругательный синоним) – намекали на фанатов «Тоттенхэма», то испанец попросил так больше не поступать. В-третьих, благодаря квартире в пяти минутах от «Стэмфорд Бридж», Мората после матчей идет домой пешком, надевает кепку и покупает баночку пива. Он простой парень с чувством юмора. Шутил, что после промаха в серии с «Арсеналом» в Суперкубке Англии («Челси» проиграл по пенальти 4:1) молодая жена его из дома чуть не выгнала.

Амбициозность. Мората в «Челси» оказался не просто так, Конте не работает с халтурщиками. Пусть испанца взяли после того, как МЮ перехватил Ромелу Лукаку, но Альваро четко знает, зачем отказывается от «Реала» второй раз в карьере – снова по собственной инициативе. Возвращаясь в Мадрид, Мората был разочарован. К нему снова относились, как к мальчишке, а не как к основному нападающему, в которого воспитанник «Атлетико» (играл за соседей из-за доверия юноше и дедушки – фаната «матрасников») успел вырасти в «Ювентусе».

Его время пришло, Альваро хочет быть на первом плане. Не случайно ПСЖ видит в нем замену для Кавани – если Неймар выживет Эдинсона из парижского состава. И не случайно экс-игрок «шпор» Крукс сравнил испанца с «чистокровным жеребцом», проводя параллель с «быком». Явный намек на Диего Косту, ведь между форвардами есть разница – Альваро всегда команду и результат ставит выше себя, ведь его задача – выиграть чемпионаты Италии, Испании и Англии. Даже кумир Альваро – Фернандо Морьентес, не мог себе такой хет-трик позволить, а Морате осталось выиграть АПЛ.

Адекватность. Мората – пример адекватной звезды футбола, хотя Альваро и является нападающим, за которого не грех заплатить 80 млн евро. Не потому, что гений – не гений, и гарантий в футболе не бывает. В Лондоне даже сам «Эль Ниньо» Торрес не заиграл. Однако новый испанец из другого теста. Когда «Ювентус», «Реал» и «Челси» платили за него десятки миллионов евро, то знали – отдача будет полной. Мората может научить Смолова и Кокорина не только ударам по воротам головой, но и умению мгновенно адаптироваться. Человек трижды подряд был полезным в футбольных столицах мира – Турине, Мадриде и Лондоне.

А Федору и Александру надо быть полезными в Санкт-Петербурге и в других городах, где сыграет сборная. И отношение Мораты, который никогда не сдавался, когда его недооценивали или не доверяли, может их многому научить. Российские футболисты часто на всем готовом – любой минимально талантливый сразу в основе, но пробиваются только те, кто учится сражаться. Кокорин и Смолов в последнее время демонстрировали бойцовские качества в клубах – по голам и передачам близки с Моратой (при перевесе по сыгранным минутам), но в сборной у Альваро четыре мяча в новом году, а у Смолова и Кокорина в сумме на один меньше.

Пора им тоже впечатлить Игнатьева и быть, как Мората – физически крепкими, решительными у чужих ворот, прыгучими, уверенными в себе, независимо от сложности матча. Альваро забивал на таком уровне, на котором Смолов и Кокорин пока не играли. Но им пора впечатлять классом и мастерством, ведь форварды погодки – Федор, Александр и Альваро из одного футбольного поколения, а сегодня они померяются силами в составах сборных России и Испании. И разницу тут понимает каждый. Если «Красную Фурию» не поддержит Мората – найдется другой спаситель. А Кокорина и Смолова подменить некем, пора им выйти на первый план!  

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Все комментарии
Ваня лучший
сегодня в 20:41
Да и по части татуировки Федя даст фору не только ему, но и любому зэку.
AntiherQ1488
сегодня в 20:39
Дважды уходил из «Реала». Покорил АПЛ с первого гола. Ищет место в основе сборной. «Соккер.ру» говорит о парне, способном многому научить футболистов сборной России.

Один сбежал из динамо, в проект анжи, за кучу миллионов, потом сбежал обратно, когда проект развалился, а в итоге, сбежал в новый проект. ОПЯТЬ ЗА ДЕНЬГАМИ.

Второй, из динамо(совпадение) перешел в анжи (совпадение) потом, вроде одумался и через урал перешел в Краснодар. В итоге, выгонят шлюбу, возьмут этого, в очередной проект.

Соккер, вы кого с кем сравниваете?
ermak6848
сегодня в 20:31
зато не знает частушки и русские анекдоты
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