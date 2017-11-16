Мимо мундиаля. Ватага именитых неудачников

До чемпионата мира еще больше полугода, а турнир уже несет потери: звезды мирового футбола не планируют поездку в Россию будущим летом. «Соккер.ру» отобрал самых-самых.

Вратарь

Джанлуиджи Буффон (Италия)



Человек, без которого сложнее всего представить предстоящий чемпионат мира. Мундиаль-2018 должен был стать шестым в карьере Буффона, намечалась красивая история: Джиджи ведь впервые сыграл за сборную в России, планировал попрощаться после чемпионата мира в наших краях. Но обстоятельства вынудили пролить слезы и объявить об уходе из «Скуадра Адзурры» раньше предполагаемого срока. Италия уступила первое место в отборочной группе Испании, а в стыках не сдюжила со Швецией.

Альтернативы: Ян Облак (Словения), Петр Чех (Чехия), Клаудио Браво (Чили), Джанлуиджи Доннарумма (Италия).

20 лет, 175 матчей. Роман Буффона и Италии завершён

Защитники

Луис Антонио Валенсия (Эквадор)

Капитан сборной Эквадора и человек, который сыграл три сотни матчей за «Манчестер Юнайтед», мечтал еще разок выступить на чемпионате мира, и бодрый старт с четырех побед в отборочном турнире, в том числе над Аргентиной и Уругваем, настраивал на оптимистичный лад. Однако потом «трехцветные» сбились с шага, зашатались и оказались только на восьмом месте.

Альтернативы: Серж Орье (Кот-д’Ивуар), Эльсеид Хисай (Албания), Шеймус Коулмен (Ирландия).

Леонардо Бонуччи (Италия)

После перехода из «Ювентуса» в «Милан» Бонуччи столкнулся с проблемами, но Лео наверняка справится с трудностями, ведь он годами утверждался в статусе одного из сильнейших защитников планеты. Позитив для Бонуччи заключается в том, что у него еще будет возможность выступить на чемпионате мира, в отличие от его многолетних товарищей – Буффона, Кьеллини и Барцальи, объявивших о завершении международных карьер.

Альтернативы: Эрик Байи (Кот-д’Ивуар), Сократис Папастатопулос (Греция).

Джорджо Кьеллини (Италия)

Старина Джорджо тоже заслуживает попадания в основу этой сборной, куда никто не рвался изначально. Итальянец, который может сойти за жителя Закавказья благодаря выдающемуся носу, невероятно духовитый дядька. Его нам всем будет не хватать на чемпионате мира, как и сборной Италии – в ближайшем будущем.

Альтернативы: Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Стефан Савич (Черногория), Андреа Барцальи (Италия).

Давид Алаба (Австрия)

Австрийский умелец из «Баварии» - один из лучших игроков своего амплуа на планете, но к 25 годам Давид принял участие только в одном крупном турнире – Евро-2016, который сборная Австрии провалила. О попадании на чемпионат мира Алабе остается только мечтать, учитывая трудности европейского отбора и силу сборной Австрии. Может, стоило выбрать сборную родины отца? Нигерия на ЧМ-2018 сыграет.

Альтернативы: Дэйли Блинд (Нидерланды), Фаузи Гулам (Алжир).

Полузащитники

Артуро Видаль (Чили)

С дисциплиной у Артуро всегдашние проблемы – может и выпить, и погулять, и подраться, но на футбольном поле это настоящий зверь. Недаром Видаль уже седьмой год играет за гегемонов ведущих европейских лиг – сначала круто смотрелся в «Ювентусе», теперь работает на благо «Баварии». Бедолага уже и не помнит, когда заканчивал европейский сезон не в статусе чемпиона.

Альтернативы: Наби Кейта (Гвинея), Даниэле Де Росси (Италия), Кевин Стротман (Нидерланды).

Марко Верратти (Италия)

Марко играет в одном клубе с Неймаром и Мбаппе, ему пророчат славу Пирло, но Джампьеро Вентура точно не разобрался, как использовать на поле редкую звезду из не уходящего итальянского поколения, а дня сегодняшнего и завтрашнего. Вокруг Верратти должна строиться новая «Скуадра Адзурра», которой предстоит извиняться за сумасшедший провал и склеивать разбитые сердца болельщиков.

Альтернативы: Уэсли Снейдер (Нидерланды), Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина).

Генрих Мхитарян (Армения)

Самый крутой игрок с постсоветского пространства прямо сейчас. Генрих раскрылся в Донецке, не затерялся в Дортмунде, а сейчас выглядит главным конструктором атак в «Манчестер Юнайтед». Генриху пришлось много работать и открывать новые горизонты, чтобы поменять мнение Моуриньо о себе. Армения никогда не играла на крупных турнирах, случится ли дебют на смене Мхитаряна, одинокой звезды своей сборной?

Альтернативы: Аарон Рэмзи (Уэльс), Марек Гамшик (Словакия).

Нападающие

Гарет Бэйл (Уэльс)

Бэйл сейчас перманентно травмирован, а когда он был в хорошей форме, сходу и не вспомнишь, но статус так быстро не стирается. Этот парень три года был самым дорогим футболистом в мире, на Евро-2016 он приложил немало усилий, чтобы сборная Уэльса сыграла в полуфинале, а в составе «Реала» выиграл кучу престижных титулов. Чемпионат мира пройдет без «Гарика», но валлийцы сами виноваты, чего уж там.

Альтернативы: Арьен Роббен (Нидерланды), Кристиан Пулишич (США), Андрей Ярмоленко (Украина).

Этот Бэйл сломался – несите нового

Алексис Санчес (Чили)

Колумбия и Перу в концовке заключительного матча южноамериканского отбора смекнули, что ничья им подходит, и тем самым отцепили от мундиаля обладателей двух последних розыгрышей Копа Америка. У Алексиса Санчеса всегда хватает поводов для расстройств на клубном фронте, так хоть в сборной до этого черпал позитив. Теперь печаль кругом.

Альтернативы: Лоренцо Инсинье (Италия), Рияд Марез (Алжир), Арда Туран (Турция).

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)

У Обамеянга странные отношения со сборной, к примеру, сентябрьские матчи отбора лучший бомбардир Бундеслиги прошлого сезона пропустил. Но это дела габонские, мы же просто констатируем, что реактивного форварда с выдающимся голевым чутьем будет не хватать на чемпионате мира. Пьер-Эмерик усилил бы практически любую сборную из 32 участников мундиаля.