Богатые и знаменитые

Слезы Неймара, гроши Павлюченко, дриблинг вратаря и безумные деньги шейхов. «Соккер.ру» рассказывает о футбольных новостях, которые вы могли пропустить.

В пятницу стартует новый футбольный клубный уик-энд, поэтому все внимание будет устремлено на футбольные поля. Мы же предлагаем вам оценить, что уже произошло за минувшие семь дней в мире футбола и около него. Причем акцент сделаем не на новостях первого эшелона, а на тех интересных историях, которые могли ускользнуть от вашего внимания, но достойны внимания.

Финансы поют

Скупые слезы среднестатистической бухгалтерии вызывает недавний рейтинг, составленный изданием Daily Mail. В нем клубы отсортированы по размеру зарплатной ведомости. Вероятно, лидерство не считающего денег ПСЖ вряд ли кого-то удивит, а вот относительно скромное шестое место «Реала» впечатляет. Нужно срочно переподписывать контракты!

1. ПСЖ - 279 млн фунтов (больше всех в команде получает: Неймар - 537 тысяч фунтов в неделю);

2. «Барселона» - 264 млн фунтов (Лионель Месси - 500 тысяч фунтов);

3. «Манчестер Юнайтед» - 264 млн фунтов (Поль Погба - 290 тысяч фунтов);

4. «Челси» - 250 млн фунтов (Эден Азар - 200 тысяч фунтов);

5. «Манчестер Сити» - 244 млн фунтов (Серхио Агуэро - 220 тысяч фунтов);

6. «Реал» - 240 млн фунтов (Криштиану Роналду - 365 тысяч фунтов);

7. «Бавария» - 235 млн фунтов (Роберт Левандовски - 160 тысяч фунтов);

8. «Арсенал» - 210 млн фунтов (Месут Озил/Алексис Санчес - 150 тысяч фунтов);

9. «Ливерпуль» - 210 млн фунтов (Филиппе Коутиньо - 200 тысяч фунтов);

10. «Ювентус» - 150 млн фунтов (Гонсало Игуаин - 130 тысяч фунтов).

Вообще, о финансах на неделе говорилось очень много. Денежными рейтингами мерились в Англии – клубы сравнивались объемами продаж футболок. Королем Манчестера и Англии может себя после этого смело назвать «Манчестер Юнайтед», который продает в Великобритании своих футболок в 8 раз больше, чем «Манчестер Сити». Вторым следует «Ливерпуль», далее – «Арсенал». Чемпионский «Челси» незначительно опережает «Тоттенхэм». Маркетинговой привлекательностью обладают даже бывшие игроки МЮ. Например, Рио Фердинанд на неделе щеголял в новенькой машине «Астон Мартин». Он стал официальным представителем автоконцерна. На ВАЗе кусают локти.

Delighted to announce I will be teaming up with @astonmartin as a brand ambassador.... it's an honour to be able to use this association to help the @riofoundation inspire the next generation... Big thanks to @astonmartin team for making this happen! #Inspire #AstonMartin pic.twitter.com/KbNPKLjwp1 — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 16 ноября 2017 г.

Зарабатывать немало любят и чиновники ФИФА, глядя на эти горы денег у футболистов. Чаще всего зарабатывают функционеры обходными путями, поэтому и скандалы коррупционные сотрясают ФИФА постоянно, начиная с 2015 года и поры массовых арестов. Тут стало известно, что бывший вице-президент ФИФА Хулио Грондона, который умер в 2014 году, за один миллион долларов отдал свой голос в пользу Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022. Но что теперь ему предъявишь? Зато в понедельник в Нью-Йорке начался суд над тремя бывшими главами южноамериканских футбольных федераций. 24 экс-чиновника ФИФА признали себя виновными в коррупции, а эти товарищи упираются – им грозит до 20 лет тюрьмы – любой будет цепляться за адвокатов.

В России же все пляшет вокруг чемпионата мира, в том числе финансовые новости. А что вспоминается, когда в одном ряду упоминают грандиозное событие и большие деньги? Правильно: стадион «Крестовский». Еще 300 миллионов рублей скушает реконструкция инфраструктуры, поскольку выдвижному полю стадиона мешает выкатываться медиацентр. Кто знает, сколько еще денег погребет под собой это выдвижное поле… К слову, 300 миллионов вполне хватило бы на решение проблем «Луч-Энергии». Выяснилось, что долги дальневосточного клуба составляют 260 миллионов рублей, а сейчас проводится процедура банкротства «Луча». Солидные долги и у «Кубани», некоторые футболисты оной не получали зарплату по семь месяцев. Сокращается финансирование «Крыльев Советов», сборная Италии потеряла 8 миллионов евро из-за непопадания на ЧМ-2018. Конечно, самые большие относительные потери понес форвард «Арарата» Роман Павлюченко. Ему понизили стимулирующие выплаты в клубе на 99 процентов. «Что мне теперь, за 100 рублей играть?» - вопрошает СуперПав.

Всюду сплошные потери. Но в России тему ЧМ-2018 принято сворачивать на позитиве, поэтому расскажем вам, что 61-летняя жительница Екатеринбурга написала жизнерадостную песню к чемпионату мира. Вот один из куплетов:

От сборной ждем, конечно, что ни говори,

Красивой, слаженной, уверенной игры,

И нам выигрывать пора, чтоб крикнуть громкое „Ура“!

Ну, постарайтесь для России, тренера!

Чувствуете, как ваш внутренний Станислав Саламович хочет горы свернуть ради победы? И никакие происки США с их идеей про альтернативный чемпионат мира нам не страшны.

Возвращаясь к теме Дальнего Востока, мы обязаны отдать должное армейской смекалке. Чтобы матч «СКА-Хабаровск» - ЦСКА смотрелся теплее и веселее, на стадионе оборудуют сразу две полевые кухни с кашей и чаем. Поможет в этом доблестная Росгвардия.

В списках значатся

Кроме финансов, всегда в футболе интересны разнообразные рейтинги. Они же дают благодатную почву для обсуждений, несогласий и споров. Впрочем, есть такие, о которых особо и не подискутируешь. Плодотворно провел неделю Серхио Агуэро. Аргентинец на товарищеских матчах, включая игру с Россией (1:0), выскочил на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины. Уступает со своими 36 голами только Батистуте (54 мяча) и Месси (61 гол). Поездка в Россию вообще для Серхио оказалась меганасыщенной. В матче с Нигерией (2:4) в Краснодаре он упал в обморок – это случилось в перерыве. К счастью, все с ним в итоге в порядке. В Англии, к слову, озаботились здоровьем футболистов, но пока – молодых. Детям планируют запретить игру головой. Учиться этому они будут только в зрелом возрасте. С юных лет о том, что голову нужно беречь, знает, например, Владислав Радимов. Он на неделе позаботился о враче сборной Испании, подарив тому шапку-ушанку. Но даже эта забота не сравнится с той, какую проявили охранники одной из московских гостиниц по отношению к Месси. Они так увлеклись охраной покоя Лионеля, что долгое время не пускали к нему Алессандро Дель Пьеро.

«Подарок» на День рождения. Охрана отеля не пускает Дель Пьеро к Месси pic.twitter.com/8KTaklPdYz — Life | Новости (@lifenews_ru) 10 ноября 2017 г.

Сейчас модны рейтинги лучших игроков от разных изданий. Довольно авторитетный Goal тоже составил свое мнение о самых-самых. Лучшим в 2017 году признан Криштиану Роналду, но не зевайте – Месси не второй. И даже не третий. Лионель занял четвертое место, уступив Джанлуиджи Буффону и – внимание! – Луке Модричу. Нужно заметить, что Месси все равно четыре раза уже побеждал в рейтинге Goal.

Свой традиционный список лучших представила и ВВС. Ее премия лучшему африканскому футболисту года считается самой престижной для игроков Черного континента. Пока опубликован шорт-лист претендентов на награду. В него попали Виктор Мозес, Садьо Мане, Мохамед Салах, Наби Кейта и Пьер-Эмерик Обамеянг. Претендовал на место в нем и главный тренер сборной Замбии Ведсон Ньиренда, но упал с мячом на пути к успеху.

А нестареющий Андрей Аршавин своей цели добился. Он вошел в пятерку лучших футболистов сезона в Казахстане, на радостях даже согласился подписать новый контракт с «Кайратом». Новое соглашение светит и легендарному Фабио Каннаваро, который возглавляет китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». С ним итальянец стал третьим в чемпионате Китая и был признан лучшим тренером года. Неизбежный прорыв совершил Ромелу Лукаку. Форвард МЮ уже стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии, забив 31 мяч к своим 24 годам. Ох, ждет его внушительный рекорд, есть ощущение.

Стиль жизни

Пока одни совершали прорывы и завоевывали награды, другие участвовали в их вручении. Поль Погба времени даром не терял, отметился на церемонии вручения престижной премии MTV, станцевав там со своими братьями.

Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) Ноя 13 2017 в 3:36 PST

Масса свободного времени теперь у Патриса Эвра. УЕФА его дисквалифицировал, «Марсель» разорвал с ним контракт, но 36-летний француз не унывает. Чтобы доказать это, Эвра протащил внедорожник, показав это всему миру.

Публикация от Patrice Evra (@patrice.evra) Ноя 13 2017 в 2:34 PST

Убедительный перфоманс. А Криштиану Роналду не до развлечений, он постепенно становится многодетным отцом. Уже четвертый ребенок появился у португальца. Девочку назвали Алана Мартина.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 12 2017 в 12:19 PST

Пока Погба развлекался в Америке, Эвра – в Дубае, а Роналду радовался очередному ребенку, сборная Колумбии устраивала азиатское турне. Сыграли в Китае и Корее. Причем в матче с последней колумбийцы показали себя излишне артистичными. Хамес Родригес, например, удивил публику выдающейся пародией на симуляцию.

Не отстал от партнера по части выкрутасов Эдвин Кардона, который решил напомнить корейским футболистам жестом об их азиатском происхождении. Кое-кто считает это расизмом.

Edwin Cardona has caused outrage after making an alleged racist gesture during Colombia's clash against South Korea. 🇰🇷



(Courtesy of MBC) pic.twitter.com/8NhcthKOI1 — Goal (@goal) 10 ноября 2017 г.

Толерантности и терпимости Кардоне стоит поучиться у клубов третьего английского дивизиона. Те так прониклись проблемами ЛГБТ-сообществ, что проведут акцию, оформив угловые флажки на своих стадионах в соответствующих радужных цветах.

Смелое решение, нужно сказать. Легендарный Райан Гиггз тоже решился на смелый шаг в карьере. Причем шагнул из Великобритании очень далеко – стал директором футбольной академии аж во Вьетнаме. Кажется, его занятия будут состоять почти полностью из раздачи автографов восторженным поклонникам. Оных прибавилось после стыковых матчей у вратаря Новой Зеландии Стефана Мариновича, который совершил невероятный сэйв в первом поединке с Перу (0:0), хотя второй новозеландцы все равно проиграли.

What a goal line clearance from Stefan Marinovic to keep the Kiwis from going down early #NZLvPER pic.twitter.com/lWCwAgg3Do — dave (@Destaquito2) 11 ноября 2017 г.

И даже его кунг-фу не такое крутое, как у одного из вратарей в третьем дивизионе чемпионата Туниса. Вратарь за несколько секунд показал себя крутым голкипером, эффективным защитником и выдающимся дриблером.

This goalkeeper is fearless 😂



h/t: Infosport Tunisie pic.twitter.com/azyoih3TxW — B/R Football (@brfootball) 14 ноября 2017 г.

Наверняка его дриблинг заценил бы даже Неймар. Он тоже отметился, но на пресс-конференции, где не смог сдержать слез, когда за него заступился главный тренер сборной Бразилии Тите, призвавший журналистов не терзать несчастного миллионера вопросами об отношениях с Эдинсоном Кавани и Унаи Эмери.

QUE MOMENTO! Tite elogia caráter de Neymar e leva jogador brasileiro às lagrimas! pic.twitter.com/AUNM2cZU8q — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) 10 ноября 2017 г.

О том, что настоящие мужчины не плачут, а заставляют плакать других, как раз на пресс-конференции напомнил наставник «Тамбова» Андрей Талалаев, вынудивший своими ответами после матча с «Енисеем» (0:2) капитулировать сразу двух журналистов, которые покинули демонстративно зал.

Забыли они, как хорошо Талалаев знает журналистскую кухню изнутри – сколько передач отбыл ТВ-экспертом. Знает тренер, какие струны репортерской души следует зацепить, и как сильнее задеть гордость представителей прессы.

Таким насыщенным вышел стартовый отрезок недели. А то ли еще будет! Новые слезы, победы и беспощадный в своей свежести морозный российский футбол.