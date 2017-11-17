Уезжать или остаться. Российские футболисты и трансферы за рубеж

Кокорин не лучший снайпер «Арсенала», а Смолов не переходит из «Боруссии» в «Барселону». «Соккер.ру» интересно, стоит ли россиянам покидать РФПЛ?

Уехать. Карьерные перспективы

Помните лучших игроков предыдущих сезонов в РФПЛ? Данни, Думбия, Широков, Еременко, Халк. Где теперь преимущественно иностранцы, не ушедшие вовремя в топ-5? Российский Роман – на пенсии, финский – дилер в домашней игре в покер, дисквалифицирован за попадание в кровь наркотических веществ. Остальные от Чехии до Китая, но даже лучшие игроки лиги не растут до уровня «Ювентуса», «Баварии» и «Реала». А что о россиянах говорить? Смолов, Кокорин, братья Миранчуки и Головин могут всю жизнь провести в РФПЛ. Так и не узнают, каков их реальный уровень при конкуренции уровня ведущих клубов топ-5, хотя это другой вопрос. А первый – в больших клубах можно насобирать значимых медалей и кубков.

Остаться. Денежный фактор

Панюков, который уехал, два года назад говорил: «Лучше играть в Литве, чем смотреть футбол со скамейки». Тому же Новосельцеву точно лучше играть хотя бы в Турции, чем торчать на скамейке «Зенита». С точки зрения футбола – да. Вот только Панюков теперь говорит иначе: «Я два года покатался по Европе, теперь хочу поиграть дома, денежку заработать. Европа – Европой, но получать по 1200 евро в месяц тоже не совсем хорошо». Одним словом, в 80% клубов РФПЛ завышенные зарплаты. Даже выгоднее быть в «Зените-2», как Панюков, чем в любом среднем европейском клубе. Впрочем, спорим мы не об отъезде середняков, а об игроках сборной. Им никто 1 200 долларов в Бундеслиге или АПЛ не заплатит, дадут в разы больше.

Уехать. Адекватные контракты

Чиро Иммобиле – первый в 21 веке игрок Серии А, который забил 14 мячей в первых 11 турах, лишь по новому контракту с «Лацио» стал зарабатывать 3 млн. евро в год. До этого было меньше, то есть после уплаты налогов получал раза в два меньше, чем Кирилл Комбаров в «Спартаке». Но зарплаты Серии А намного адекватнее многих лимитных окладов в РФПЛ, взятых из потолка. За рубежом российские футболисты получат такой контракт, который заслуживают. Исходя из уровня нового клуба и оценки их мастерства. Причем далеко не всегда получат копейки. Аршавину в «Арсенале» платили в районе 5 млн. евро в год. Не все пойдут на понижение. Тот же Смолов в «Боруссии» получил бы «чистыми» миллиона 3-4, в «Краснодаре» точно не больше платят.

Остаться. Лимитный помощник

Вот поехал бы Кокорин в «Арсенал» - загулял по ночным клубам от скуки, а в дни матчей сидел на скамейке. Смотрел, как Уэблек или Санчес в футбол играют. Отправился бы Смолов в «Боруссию» - в Дортмунде мог попадать в основу только после очередного загула Обамеянга. А так сидел бы на скамейке рядом с чемпионом мира Шюррле. Смольников, если бы играл шикарно и стабильно, мог оказаться вместо Серхи Роберто или Видаля в «Барселоне» прошлого сезона? Возможно, правого защитника не было вообще. Но в итоге скорее стал бы дублером очередного Семеду, если в «Зените» Ивановича в основу пускал. В РФПЛ российским игрокам помогает лимит – одна из веских причин никуда не ехать и не рисковать остаться без игровой практики.

Уехать. Настоящая проверка

Зато, если бы Кокорин прошмыгнул после аренды в основу «Арсенала», то его бы уважали как футболиста во всем мире. Вдруг начал бы забивать хотя бы так часто, как в «Зените» при поддержке плеймейкеров более высокого уровня? Смолов мог бы играть с таким старанием, как Ярмоленко в «Боруссии», а поскольку на его позиции мятежный Обамеянг – Федор мог бы закрепиться, опередив форварда, к которому присматривались «Реал» и ПСЖ. Тот же Головин в приличном клубе АПЛ мог бы вырасти в первую за долгое время международную звезду футбола из России. В РФПЛ аналогичный экзамен мог бы не пройти, оставаться могут только те, кто не считает, что ведь Георгий заявил, что ему рано за рубеж, нет опыта.

Остаться. Неудачи прошлого

Еще один фактор, который останавливает, когда появляются варианты. В РФПЛ нет культуры футбольных агентов, для зарубежных клубов даже Селюк – не авторитет. Серьезные дяди не могут защитить интересы российских футболистов за рубежом, берутся за дело сомнительные персонажи, в результате даже Аршавин, Жирков и Павлюченко выбрали себе далеко не идеальные команды. Особенно Юрий пострадал, конечно же, ведь был готов стать своим в «Ливерпуле» или «Арсенале», а за него выбрали «Челси». Но даже Андрей уехал не вовремя, а Роман мог оказаться в составе, где был нужнее. Теперь Кокорину и Смолову скажут: зачем уходить, хотите закончить карьеру на скамейке «Эвертона»?

Уехать. Новый жизненный опыт

Не берите Лондон, Милан или Мадрид, где миллионерам интересно жить. Даже переезд в Монте-Карло может быть выгодным со всех точек зрения – личной жизни и карьеры. Ведь там совершенно другой подход к развитию и прогрессу. Например, вчера российский владелец «монегасков» господин Рыболовлев продал картину Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» за рекордные 450.3 млн. долларов (400 млн. – в карман продавца), хотя купил за 127.5 млн. долларов. В «Монако» умеют покупать и продавать. Так почему бы талантливым россиянам не выстреливать в составе Жардима? Вот только пока никто не решился покупать игроков сборной Черчесова за 12 млн., поскольку не уверен, что продаст за 40. Было бы круто увидеть, как российские футболисты получают новый опыт и растут в цене, как классическая живопись, но сейчас такого нет.

Остаться. Развитие родного футбола

Если все уедут, то кто останется? Все, конечно, никому не нужны. Даже избранные пока не настолько заинтересовали, чтобы их за любые деньги с мясом отрывали от «Спартака», ЦСКА или «Зенита». Но массовый отъезд помешает. Точечные попытки важны для сборной и самих футболистов, но выгодно и держать всех рядом, когда они прогрессируют. Сампаоли и Лопетеги в унисон заявляли с позиции тренеров сборных, что удобно всех сборников собрать в одной лиге. Но Черчесов так тонко не шьет, хотя в теории грамотная ставка на местных может и должна сказываться положительно. Так что один из аргументов в пользу жизни в своей избе – пресловутый футбольный патриотизм, развитие РФПЛ.

Мнение читателей. Лучше дома сидеть?

В топ-4 играть интереснее. Представьте оценки карьеры Акинфеева, если бы он попал в 23 года в МЮ или «Арсенал», а затем там закрепился на десять лет. Но не перешел… Пусть все трансферные факторы зачастую общие – российских футболистов держат в РФПЛ легкие деньги и низкие требования, каждый случай особенный. Например, Головина могут не отпустить в серьезный клуб из-за Гинера – заломит цену, за 10 млн. фунтов не отдаст.

Комбаров не является рекордсменом «Арсенала» по количеству точных навесов с левого фланга, поскольку и не ставил перед собой задачу заиграть на уровне АПЛ. В результате многие советуют Смолову и Кокорину никогда не покидать российский чемпионат, хотя есть и противоположные мнения – созревших футболистов можно отпустить в свободное плаванье.

Вообще, если сборной суждено сыграть парочку удачных матчей на домашнем мундиале, то грех не представить Миранчуков или Головина в интересной зарубежной команде. Когда футболист заслужит вызов и получит конкретное предложение, все аргументы «против» будут не важны. Но пока они перевешивают, о россиянине в футболе «Манчестер Сити» или «Баварии» можно лишь фантазировать.