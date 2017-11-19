Пятерка претендентов на корону в Италии

Серия А постепенно становится все более интригующей. В нынешнем футбольном сезоне там разыгрывается настоящая драма, упорная гонка. «Соккер.ру» разбирает, кто из претендентов имеет больше оснований претендовать на титул.

«Наполи»

За чемпионство

1. Лучшая атакующая игра

Атакующим футболом «Наполи» не перестает восхищаться чуть ли не в каждом интервью наставник «Манчестер Сити» и давний любитель качественной игры в пас Хосеп Гвардиола. Неудержимому вихрю атак неаполитанцев мало кто в Европе и мире способен противостоять.

2. Когда, если не сейчас?

Есть мнение, что «Наполи» находится в состоянии оптимальной готовности к гонке. Команда впряглась в чемпионский забег, конкуренты позволили захватить инициативу. Специалисты в Италии сходятся во мнении, что сейчас оптимальный сезон для чемпионства «Наполи». «Ювентус» чуть утратил инициативу, а миланские клубы со своими колоссальными бюджетами еще не вошли в раж.

3. Семейная атмосфера

Психологический фактор на длинной дистанции может стать решающим. Наставником неаполитанцев Маурицио Сарри не восхищается только ленивый. Он смог создать уникальную атмосферу в команде, где каждый с готовностью работает на выполнение тренерских установок и общих задач.

Против чемпионства

1. Отсутствие нужного опыта

Годы гегемонии «Ювентуса» сделали так, что у конкурентов нет необходимого опыта борьбы за титул. Неаполитанцы бросали было вызов, но все же оступались на дистанции. Косвенно о нехватке достаточного опыта говорят и обидные поражения в Лиге чемпионов. Даже «Шахтер» оказался искушеннее в чем-то.

2. Риск потери лидеров зимой

Выдающаяся атакующая игра «Наполи» не могла не привлечь внимание хищников с большими кошельками. Конечно, Аурелио Де Лаурентис будет упираться до последнего, но на Мертенса и Инсинье охотников предостаточно.

3. Игра на несколько фронтов

Немного перекликается с первым пунктом. Команда должна уметь переключаться правильно с турнира на турнир, понимать, что неудачи в Лиге чемпионов, например, не должны сказываться на гонке в чемпионате, где пока инициатива у неаполитанцев. А на более поздних стадиях еврокубков этот фактор будет сложнее скрывать.

«Ювентус»

За чемпионство

1. Богатый чемпионский опыт

«Ювентус» может спотыкаться, оступаться, но в нужный момент опытные искушенные туринцы берут свое, выдают серию, дожимают конкурентов и грамотно разбираются на большой дистанции.

2. Эффективная атака

«Ювентус» забивает в Италии больше других, при этом по воротам туринцы бьют не чаще остальных конкурентов. Команда умеет грамотно реализовать возможности, не работая даже на пределе сил и не тратя много энергии.

3. Осечки конкурентов

Туринцы свою способность в критический момент работать на дистанции доказывали не раз. А вот все остальные клубы еще должны нам все свои умения показать в этой сфере. Может статься так, что «Ювентусу» и не придется сверх меры напрягаться – соперники сами рано или поздно повалятся.

Против чемпионства

1. Пресыщенность и недооценка соперников

В некоторых матчах «Ювентус» откровенно выезжает на классе, зевая при виде заведомых аутсайдеров. Чаще всего удается добывать победы, но они оказываются порой натужными и неуверенными. При таком отношении потери очков неизбежны.

2. Слухи вокруг Аллегри

Обилие слухов вокруг, казалось бы, успешного наставника должно настораживать. Он сам может ощущать, что наступило время смены цикла, смены обстановки. Тут и в сборную Италии вроде сватают, и за рубежом хочется себя попробовать. Концентрация на задаче будет не той.

3. Лига чемпионов – в приоритете

«Ювентус» так часто в последнее время выигрывал Серию А, что успех здесь не воспринимается как нечто восхитительное. Становится обыденностью. А вот Лигу чемпионов в последние годы удается штурмовать только относительно успешно. «Ювентус» финалами себя сильно раздразнил и в какой-то момент будет сосредоточен на Лиге чемпионов больше, чем на Серии А.

«Интер»

За чемпионство

1. Финансовые ресурсы

Из всего набора претендентов на титул «Интер» обладает наибольшим экономическим потенциалом. Китайские кошельки готовы высыпать золото почти на любого, кто попадет в сферу интересов. При такой возможности сложно не быть в числе претендентов на титул.

2. Опыт Спаллетти

Итальянская пресса и специалисты отмечают, что в этом году «Интер» отличается от прежних образцов особым характером и стилем. Все как один заявляют, что этот самый стиль и набор характерных особенностей – следы работы Спаллетти. Лучано зашел в «Интер» как родной.

3. Отсутствие еврокубков

Немаловажный фактор, когда речь идет о конкуренции топ-клубов. Об этом любят говорить в Англии, но в Серии А он может быть еще важнее, поскольку тут не так привыкли к английскому плотному графику матчей. «Интер» имеет возможность весь сезон работать в недельном спокойном цикле и восстанавливаться.

Против чемпионства

1. Ограничения из-за давления УЕФА

Обратная сторона первого пункта плюсов. Финансовый fair-play значительно ограничивает возможности трат «Интера». Пока ситуация не очень ясна. Но может так случиться, что давление УЕФА вынудит миланцев даже пойти на продажи, не говоря уже об ограничении на покупки.

2. Зависимость от конкретных исполнителей

«Интер» забивает не очень много, предпочитая работать от своей печки, надежно. Поэтому основной груз голов ложится на Икарди, весом вклад Перишича. Однако если с кем-то из них что-то случится, у миланцев автоматически наступят большие проблемы.

3. Риск накопления усталости

Возможностей ротации состава у «Интера» меньше, чем у всех остальных конкурентов. Спаллетти, по сути, полагается на один и тот же набор игроков. Это, конечно, здорово для сыгранности и взаимопонимания, но во второй части сезона может накопиться моральная и физическая усталость.

«Рома»

За чемпионство

1. Умение играть на кураже

Наличие Наингголана и Де Росси в команде автоматически повышает уровень харизмы до близкого к предельному. Команда в своих матчах очень полагается на настрой, на характер. Этим может компенсировать даже нехватку персонального мастерства.

2. Использование сильных сторон игроков

Ди Франческо здорово нашел баланс в «Роме» и смог разгадать своих подопечных как следует. Опасность для соперников таит каждый футболист римлян, пусть основной груз голов несет Джеко. В любой момент как черт может выскочить тот же Наингголан или какой-нибудь молодой Пеллегрини.

3. Высокий потенциал и обучаемость

Есть ощущение, что нынешняя «Рома», которая конкурирует с лучшими командами Италии, еще далеко не на пике. Она еще способна раскрутиться, добиться лучших показателей во всех параметрах игры. И виден прогресс в качестве футбола прямо по ходу стартового отрезка. Команда матереет на глазах.

Против чемпионства

1. Отсутствие нужного опыта Ди Франческо

При всей способности Ди Франческо найти подход к игрокам и грамотно реализовать их сильные стороны есть один нюанс, который приходит только со временем. Это опыт. У Эусебио чемпионского опыта нет. В критической ситуации это может подвести экс-наставника «Сассуоло», «Лечче» и «Пескары».

2. Игра на несколько фронтов

«Роме» как растущему организму нужен более размеренный график существования. А приходится метаться между Лигой чемпионов и Серией А. Причем получается все неплохо и там, и там. В какой-то момент необходимость разрываться скажется физически и психологически.

3. Неважная реализация моментов

«Рома» создает немало моментов – на уровне «Ювентуса». Однако посмотрите на количество забитых голов – гораздо меньше, чем у тех же туринцев. Даже самая куражная игра дает результат только когда попадаешь в створ. А этот самый кураж иногда приводит к лишнему перенастрою и дрожи.

«Лацио»

За чемпионство

1. Высокая результативность

«Лацио» как противоположность «Роме» в плане результативности. Он создает моментов примерно столько же, а забивает больше. Конечно, очная встреча несколько противоречит этой статистике, однако дерби всегда само по себе. «Лацио» чаще всего забивает много и со вкусом.

2. Умение играть на высокой скорости

Игра «Лацио» зачастую привлекательна чисто эстетически, визуально. Дело в умении игроков действовать эффективно на высокой скорости. Тут и речь о дриблинге, о прорывах индивидуальных, и о командных действиях при перепасовках.

3. Чемпионат Италии – в приоритете

В отличие от большинства конкурентов «Лацио» развлекается в еврокубках лишь на уровне Лиги Европы. Да и там уже решил задачу на первую часть сезона. Так что можно целиком сосредоточиться только на Серии А. Да и к плей-офф Лиги Европы «лациале» могут отнестись с недооценкой. Этот турнир в Италии не особо в чести, особенно если есть шансы побороться за титул.

Против чемпионства

1. Не самая надежная оборона

После матча с «Ромой» главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги не стал миндальничать и раскритиковал Баштуша за игру в обороне. Видимо, накипело. В защите «Лацио» играет едва ли не слабее всей этой пятерки. Поэтому атаке приходится все компенсировать, а удается не всегда.

2. Зависимость от Иммобиле

Чиро проводит выдающийся сезон, колотит голы в промышленных масштабах. Это, конечно, здорово, но когда у очень результативной и атакующей много команды почти половину мячей забил один человек – это повод задуматься. А вдруг с ним что-то случится? Все яйца в одной корзине.

3. Отсутствие опыта у Индзаги

Симоне Индзаги в «Лацио» трудится давно, но главным стал только в прошлом году. Он учится и растет вместе с командой. Согласитесь, что в таком деле неизбежно набивание шишек. А в условиях плотной конкуренции отвлечение на эти шишки и ошибки приведет к отставанию.

У всей пятерки претендентов есть основания заявлять громко о чемпионских амбициях. Каждая команда обладает своим стилем, своим почерком. Каждая история – отдельный сюжет, в котором содержатся скрытые угрозы и возможности. В одном можно быть уверенным – за чемпионской гонкой в Серии А следить интересно как никогда.