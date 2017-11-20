Сборная 17 тура. Спартаковцы и зенитовцы в одной команде перед очной встречей

«Спартак» ярко выступил в Краснодаре, заполнив большинство вакансий в атаке символической сборной, а «Зенит» поиздевался над «Тосно». Помнит «Соккер.ру» и о ловком Вернблуме.

Вратарь

Артур Нигматуллин («Амкар»)

Не скажу, что чье-то вратарское выступление стало откровением в 17 туре, тем более лучшие по сэйвам – Довбня и Синицын, которые пропустили по четыре мяча в свои ворота, поэтому отмечаем пермского Нигматуллина, справившегося с пенальти в исполнении Ингасона. На самом деле, три одиннадцатиметровых не были реализованы в РФПЛ за уикенд, но в двух других случаях бьющие игроки попадали в штанги, так что Артур – единственный вратарь, взявший удар с «точки», что его, безусловно, выделяет.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Матч «Анжи» и «Локомотива» ничем не мог заинтересовать нейтрального зрителя – по одному удару в створ с каждой стороны, обилие борьбы и возни. Алексей Миранчук принес железнодорожникам важную победу, стал героем эпизода, но право называться самым полезным игроком «Локо» в победном матче отдаем Игнатьеву. Владислав без устали утюжил бровку и цепко действовал в отборе, 9 раз отбирал мяч у игроков «Анжи» - лучший показатель в туре!

Бранислав Иванович («Зенит»)

Против команд, которые не предлагают сумасшедших скоростей в атаке и делают ставку на силовую борьбу, Иванович невероятно эффективен. От пары форвардов «Тосно» Заболотный – Марков многим командам досталось, но Бранислав преподал форвардам полезный урок. Вдобавок к этому гол забил – чем не герой?

Георгий Джикия («Спартак»)

«Спартак» играет высоко, делает ставку на прессинг и перехваты – Джикия с Таски выдвигают оборонительную линию вперед и работают на команду рискованно, но грамотно, когда необходимо защищаться внутри штрафной площади – тоже не проблема. Георгий, продливший контракт со «Спартаком», славно поработал во втором тайме игры с «Краснодаром», и хотя был рядом с Классоном, когда тот забивал, момент этот случился при счете 3:0. Джикия снова был хорош.

Доменико Кришито («Зенит»)

А вот «Зенит» не спешит продлевать отношения с Кришито, контракт Доменико истекает в конце этого сезона, но итальянец под руководством своего соотечественника Роберто Манчини действует убедительно, вернувшись на излюбленный левый фланг из центра. Вот и в игре с «Тосно» Миммо отработал на уровне своих лучших образцов, обеспечив и надежность тылов, и давление на соперника через свою зону.

Полузащитники

Далер Кузяев («Зенит»)

Пусть болельщики «Зенита» поправят, если ошибаюсь, но, по-моему, лучший игрок команды в первой половине сезона. И да, Кокорина я не забыл учесть. Кузяев балансирует игру в центре поля, прилично забивает для центрального полузащитника, причем в игре с «Тосно» не только сам отличился, но и бедолаге Дзюбе помог прервать удручающую серию без голов. Тотально полезный футболист, без которого «Зенит» уже сложно представить.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

СКА и ЦСКА играли на морозе, так что приходилось двигаться, чтобы не замерзнуть, а Дзагоев – человек теплолюбивый, поэтому шевелился особенно рьяно. Набегал на гол, результативную передачу и желтую карточку – заметно выступил.

Квинси Промес («Спартак»)

После некоторого спада в игре Квинси снова в большом порядке: во втором туре РФПЛ подряд на его счету два очка результативности – гол и пас. Правда, в Краснодаре голландец не сразу вписал себя в протокол, но заметен был постоянно: еще до перерыва создал два шикарных момента для Мельгарехо – первый закончился голом Адриано во второй волне атаки, в другом случае Лоренцо зачем-то начал перекидывать вратаря. После перерыва Квинси, вдоволь поигравший на нервах у Петрова с Грицаенко, не выключался, и в концовке вознаградил себя пасом на Луиса Адриано после шикарного прохода и голом, который стал итогом благополучно завершившегося выхода один на один.

Нападающие

Луис Адриано («Спартак»)

Сколько было сомнений в бразильце, когда «Спартак» его подписывал, но сейчас Луис не дает поводов усомниться в своем классе и профессионализме. Адриано полезен даже в тех матчах, когда не забивает, но в Краснодаре, где в марте он записал на свой счет дебютный гол за «Спартак», бразилец разошелся: отметился дублем, да еще и Зе Луишу помог забить. Вероятно, лучшая игра Луиса Адриано в составе «красно-белых».

Зе Луиш («Спартак»)

Форвард из Кабо-Верде пропустил два месяца из-за травм, но вернулся на поле в таком порядке, как будто и не было продолжительного простоя и повреждений косых мышц живота. Зе сходу забил «Севилье», не обошло его стороной и голевое веселье в Краснодаре: на счету африканца второй мяч в игре и выверенная продольная передача на Квинси Промеса, позволившая голландцу выскочить с глазу на глаз с Синицыным.

Понтус Вернблум (ЦСКА)

Спартаковцам в атаке составит компанию швед Вернблум, шикарно выступивший не на своей позиции в Хабаровске. Жесткий опорный полузащитник Понтус вышел играть в нападении и показал, что может дать многим форвардам в РФПЛ фору в эффективности. Вернблум дважды забил, а последней голевой атаке, которую завершал Витиньо, сыграл пяткой. И после этого еще пожаловался на тяжелые погодные условия – мол, даже будучи подготовленным к холодам скандинавом, пришлось нелегко. Так может погода как раз и помогла, Понтус?

Тренер

Массимо Каррера («Спартак»)

Идеальная работа тренерского штаба «Спартака», «Краснодар» был разобран вдоль и поперек, подопечные Карреры нанесли удары именно по тем болевым точкам, которые соперник всегда выставляет напоказ. Фактически в первом тайме «красно-белые» сыграли по схеме 4-2-4 – смело и красиво, потом расстановка несколько раз менялась по ходу матча, инициатива отходила к «быкам», но создать интригу команда Шалимова так и не смогла. «Спартак» выступил мощно, сообща и крупно победил по делу.

Антисборная 17 тура. Краснодарский костяк

Возвращение тура. Роман Зобнин

Полузащитник получил травму в матче с Венгрией во время подготовки сборной России к Кубку Конфедераций, у Романа был диагностирован разрыв крестообразных связок, пришлось оперироваться и пройти тяжелый курс восстановления. Зобнин лечился меньше пяти месяцев – хороший срок для таких повреждений, а вернулся на поле резко и смело. Против «Краснодара» отыграл целый тайм, и не сложилось впечатления, будто у него появился страх. Массимо Каррера утверждает, что в завтрашней игре с «Марибором» можем увидеть Романа с первых минут, поэтому желаем Зобнину успешно дебютировать в Лиге чемпионов.

Событие тура. Гол Артёма Дзюбы

В матче с «Тосно» Дзюба вышел на замену и стал автором пятого гола «Зенита» в матче, форвард должен благодарить Далера Кузяева, который выкатил ему мяч на такую позицию, из которой невозможно было промахнуться. Это большое событие, ведь Артем не забивал в официальных матчах полгода, кроме того, мяч в ворота «Тосно» стал для него первым на стадионе «Санкт-Петербург».

Огонь тура. Первый тайм «Спартака» в Краснодаре

Захватывающую игру продемонстрировал «Спартак» в первой 45-минутке противостояния с «Краснодаром». Четыре форварда «красно-белых» - Промес, Мельгарехо, Зе Луиш и Адриано, разрывали построения «быков» и дважды доставили мяч в ворота. Шикарные комбинации на скорости, изумительные передачи, телепатическое взаимопонимание – все это было в репертуаре спартаковцев. После перерыва началась игра тактик и стратегий, но первый тайм в исполнении команды Карреры запомнился.