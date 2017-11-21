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Словенское проклятие «Спартака»

21 ноября 2017, 22:29
Словенское проклятие «Спартака»

Ничья «Спартака» в Словении считалась случайностью. А ничья с «Марибором» в Москве? «Соккер.ру» разбирается в причинах футбольной катастрофы «красно-белых».

Почему «Марибор» - не «Краснодар»?

После яркой победы в Краснодаре вряд ли следовало ожидать чего-то подобного в игре с «Марибором». Стилистически. Ведь результат краснодарской встречи во многом определялся тем, как соперник «Спартака» подошел к матчу. Краснодарцы собирались играть на победу, тогда как «Марибор» собирался не пропускать в первую очередь. Это и определило разницу в подходах. Там, где в игре с «Краснодаром» у Промеса был гектар пространства, в матче с «Марибором» на его ногах висели два оппонента, а третий бдительно сторожил поодаль. Разные цели «Краснодара» и «Марибора» определили разную работу «Спартака» в этих матчах. А без сравнений не обойтись, поскольку между матчами очень мало времени прошло, а разница, например, в игре в первом тайме просто образцово-показательная: феерия с «Краснодаром» и тягучка с «Марибором».

«Спартак» оказался командой контратакующей, командой, которая использует пространство на высокой скорости. Вскрывать в рабочем режиме плотную защиту, потеть над придумыванием неожиданных ходов, когда на ногах висят соперники, когда свободного места метр на метр на пару секунд, очень сложно для нынешнего «Спартака». В таких условиях тренер должен придумать какой-то сюрприз для соперника, а лидеры на поле, наиболее техничные игроки должны брать на себя ответственность. Вместо этого «Спартак», ведя вроде бы игру, действовал на протяжении большей части поединка так, как от него ждал «Марибор». То есть долго спартаковцы раскатывали мяч поперек поля, преодолевая первый высокий заслон. Потом либо сужали атаку к полукругу перед штрафной, либо уводили ее безнадежно на фланги. Оба варианта легко разбирались вторым редутом насыщенной обороны «Марибора».

Как работал план «Марибора»?

Словенцы тоже наверняка посмотрели игру «Спартака» с «Краснодаром», замазав те дыры, в которые могли бы проникнуть атакующие игроки «красно-белых». Вонзать кинжалы атак по позициям правого и левого инсайдов на «Открытие Арене» уже не получалось так легко – все плотно перекрывалось. «Марибор» сознательно либо зауживал игру соперника, либо оттеснял фланговых игроков. В первом случае мы часто наблюдали, как спартаковцы вынуждены были стягиваться к центру перед штрафной. Тот же Промес там чуть ли не чаще бывал, чем на своей привычной позиции. А угрожать оттуда не давал оборонительный кулак.

Если же Промес и Комбаров на пару гуляли на фланг, то их обоих отрывали от остальной команды и накрывали. А с Петковичем (выход Зобнина казался запоздалым) и эпизодически Поповым и Адриано, которые оказывались справа, работать было еще проще. В атаке «Марибор» до пропущенного работал по остаточному принципу. Гости первый удар по воротам Селихова нанесли лишь на 17-й минуте, потом участили выпады, но почти все они были связаны с потерями мяча со стороны спартаковцев. Сами словенцы ничего не создавали, паразитируя на осечках «Спартака». Собственно, так наносились все удары в створ у «Марибора» в первом тайме, так словенцы смогли заработать штрафной, после которого случился удар в штангу, так случилась провальная концовка спартаковцев, когда те просто перестали контролировать события на своей половине поля.

Как «Спартак» мог облегчить задачу?

Быстрым голом. Или изматывая противника и душа его в конце, что почти удалось. Закрытые наглухо команды из футбольной европейской провинции можно взламывать, если нанести разящий оглушительный удар в тот момент, когда соперник наиболее уязвим – на первых минутах или на последних. Для «Спартака» это привычная обстановка, а вот «Марибор» оказался в более-менее стрессовой ситуации, поэтому освоился не сразу. И видно было, что «Спартак» постарался лихо начать, уже к пятой минуте счет мог быть открыт, но не полетело, что называется. А потом уже «Марибор» отошел от эмоций и стал эффективнее работать по описанному выше плану.

Забей «Спартак» быстрый гол своим эмоциональным порывом – «Марибор» с большой долей вероятности посыпался бы, поскольку «план Б» на случай пропущенного гола у гостей явно был слабее. А ввязавшись в тягучую работу, «Спартак» и сам утрачивал запал, и сопернику уверенности добавлял. Когда же чувствовал, что у гостей план получается реализовать лучше, чем у него, случались потери и ненужные фолы. Ускорять игру во втором тайме можно было за счет усталости соперника, который стал передвигаться не так компактно после часа матча. На данном отрезке важно было сохранить хладнокровие при не самом приятном счете и большом желании расправиться с неуступчивым андердогом. Такое желание приводит и к полезным куражным атакам, и к ошибкам впопыхах. Но и сам «Спартак» терял свежесть, в первую очередь свежесть психологическую, особенно после забитого гола, когда подумал, что отмучился, а соперник повержен. Мысли – все проблемы с неправильных мыслей, озвученных или промелькнувших.

Ключевые цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (2) – 9 (4)

Иллюстрация того, как грамотно «Марибор» использовал свои подходы. «Спартак» стрелял торопливо, небрежно, суетливо, полагая, что этих ударов будет масса, а что-то возьмет и залетит – соперник-то слабоват. Но удары сыпались мимо и мимо, тогда как «Марибор» подходил к своим прорывам ответственно.

Владение мячом (точность передач): 58,9% (86%) - 41,1% (82%)

Здесь все отражает изначальную тактику команд. «Спартак» мог владеть мячом сколько угодно – «Марибор» играл на сдерживание и контратаки. Цифры в этой строке – типичные для такого подхода. И они в очередной раз доказывают, что владение мячом само по себе не признак качества игры, а лишь отражение тактического подхода.

Отборы (выигранные воздушные единоборства): 14 (18) – 20 (9)

Для контратакующей модели «Марибора» история с преимуществом по отборам – обычное дело. Тут интересен перевес по выигранным воздушным дуэлям, который был у «Спартака». Москвичи просто часто использовали навесы, будучи зажатыми, однако скидки не использовались, не были точными, поскольку команда как-то в целом не заточена под такую игру. «Марибор» заставил «Спартак» играть в несвойственный футбол.

Усиление заменами

Вариативности у Карреры было куда больше, чем у его коллеги, державшего линию, опираясь на скудные ресурсы. Для добавки харизмы, характера и внезапности Каррера выпустил Глушакова, видя, как ничего не меняется в лучшую сторону во втором тайме. Именно Денис стал первым, кто ударил в створ ворот «Марибора». На 66-й минуте! А выход Мельгарехо вместо Попова и Зобнина вместо Петковича был взглядом во вчерашний день, попыткой вернуть невыносимую для соперника легкость бытия и летучесть атаки. Наверняка вскоре после выхода Зобнина Каррера пожалел, что выпустил Романа поздно. Практически сразу соскучившийся по футболу хавбек-защитник стал заряжать мячи в голову Зе Луишу и создавать давление, симметричное тому, что организовывал Промес слева. Совсем все иначе смотрелось.

Повышение скорости ощутили все, причем для «Спартака» это был подхлестывающий фактор. И голевая комбинация созрела на высокой скорости, а не из позиционной возни. Ключевые решения в ходе голевой атаки приняли Глушаков, Зе Луиш, Адриано и Мельгарехо – двое из четырех вышли на замену. С другой стороны, Зобнин не слишком проявил себя в ситуации, когда «Спартак» уже вел в счете. Роман и товарищи не перестроились тактически, оставляя по-прежнему рыхлость в тылу, зато расслабились психологически, не заметив изменений в схеме соперника или посчитав, что и так до финального свистка дотянут.

Показательно, как «Марибор» берег свой план. Врховец, работавший в первом редуте, пару раз срывался, получил предупреждение. В перерыве его заменили на Вршича. Тренер словенцев и дальше намеревался сдерживать «Спартак» жестко, с риском желтой карточки. Для выполнения задач по разрушению больше важен был не конкретный исполнитель, а его свежесть и «чистота». А выполнение задач в атаке продолжалось ситуативное, по остаточному принципу, за счет ошибок хозяев. Пока хватало сил, конечно. Вторую часть второго тайма «Марибор» провел «на ободах». Лишь после пропущенного гола словенский тренер принялся усиливать атаку. В этом, кстати, большая проблема тактики, когда работаешь от соперника и от разрушения. Поздний пропущенный гол, как и ранний, все портит и практически не дает шанса исправить ситуацию.

Но насколько чуткой командой оказался «Марибор», которому удалось за десять минут в конце матча перестроить игру от закрытой ситуативной к наступательной и отчаянной. Управляемость коллектива, который не обладает большими мастерами, но способен выполнять четко установку и задачу, показывает уровень владения ситуации тренером. И именно Мешанович, выйдя за десять минут до конца игры, поставил крест на надеждах «Спартака» своим голом. То есть мы можем сказать, что замены Карреры сыграли, но замены «Марибора» оказались не менее эффективными. А с учетом разницы в классе и возможностях даже более полезными. Опять же, к тренерским решениям будем относить не только шаги по ходу матча, но и определение стартового плана, а он лучше работал у гостей. В итоге получаем ничью, которая делает «Спартак» недостойным плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
1asss
1asss
03 декабря 2017 в 12:13
Марибор это не Арсенал!
Nikola45
Nikola45
24 ноября 2017 в 08:12
Кукояны то не судят на играх с Марибором!
Кошк 47
Кошк 47
23 ноября 2017 в 05:21
    Sully
    Sully ответил RDeanW
    22 ноября 2017 в 23:52
    RDeanW:
    очень страшно представить, какого уровня зенит, играющий в ле)
    мы в этом году обыграли 5-1 самую слабую команду ЛЧ этого сезона, это конечно не показатель, самую слабую команду ЛЧ даже Карабах одолеет)) p.s. а насчет ЛЕ, так мы там идем уверенно на первом месте, явно Зенит лидер ЛЕ.
    kolyma999
    kolyma999 ответил pereletnii
    22 ноября 2017 в 14:33
    pereletnii:
    Самое смешное что группа то слабая откровенно,а малюют то малюют
    Ты вспомни с каких позорных групп не выходил Зенит.Помнишь Андерлехт,болельщик вечного полуфиналиста ЛЧ?
    tims
    tims ответил Piter SpaM
    22 ноября 2017 в 13:36
    Piter SpaM:
    Щас бы болельщикам коней говорить про готовность к играм в Европе))
    А почему нет? Достаточно сравнить составы ЦСКА и "Спартака", чтобы делать выводы. Будь у армейцев пара нормальных напов, и результаты были бы другие. А чем занимается укомплектованный "Спартак", не понятно... Впрочем, будем сегодня сравнивать игру армейцев и спартаковцев. Хотя португальцы считаются посильнее словенцев...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил SM1980
    22 ноября 2017 в 12:12
    Ну всякое бывает. Мы в чемпионской году проигрывал и Крылья, да кому только не проигрывал и. ЭТО ФУТБОЛ.
    шацк
    шацк ответил stavr74
    22 ноября 2017 в 12:01
    stavr74:
    а грузинский это кто ???? если Джикия, то он не играл из-за карточек. или ты смотрел другой футбол ???
    Я особо не смотрел, так краем глаза поддерживал российскую команду. Да действительно не грузинский, а турецкий - одна херня))
    dinoel
    dinoel
    22 ноября 2017 в 11:45
    Честно скажем: если и не ожидали такого, то были готовы к такому
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    22 ноября 2017 в 11:41
    Претензий нет только к Зе.Ужасная игра,команда смотрелась так,будто играет 10-й матч за неделю.В ЛЕ же,помимо Арсенала,появятся Боруссия Д и Монако,что делает и этот турнир непроходимым..
    time out
    time out ответил Roger Young
    22 ноября 2017 в 11:19
    Roger Young:
    Просто позор. Гол пропустили, как школьники. Кто держал первого словенца? Кто второго?? Кто третьего? Не защита, а проходного двор. Три игрока противника сидели практически во вратарской, как у себя дома. Откровенно видно, как наши типа супер команды купили матчи с соперниками выходные. Якобы случайно Зенит, ЦСКА и Спартак побеждает с разгромом, после чего Спартак не может забить словенской команде на протяжении 80 минут. Словенской, Карл! Признайтесь хотя бы себе, что Краснодар сдался без боя и подыграл в роли мальчика на разогреве. Потому что когда появился соперник играющий честно, то все становится понятно, какой у команды настоящий уровень Сначала рвем команду которая на 4 месте в России, а потом кое-как забиваем один мяч и не можем удержать победу. Да здравствует, РФПЛ. Самый честный чемпионат в мире. https://www.youtube.com/watch?v=ezJ8kYzXe-I
    Это ты правильно заметил. Являясь лидером и в тоже время не выигрывать больше месяца, это провал и чтобы выйти из этого положения нужен был разогрев, как ты тут выразился. Вот и использовали для этого разогрева Тосно, которое, кстати, не проигрывало никому больше месяца. Тосно сдался без боя, наплевав на свои амбиции, но подыграл в роли мальчика на подогреве Зенита. Возникает только один вопрос: во сколько обошлись дровишки?
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
    22 ноября 2017 в 11:14
    В этом весь Спартак. Проиграть неизвестно кому или победить классную команду, могут и то и то. Но чудес на свете не бывает, третье место и должно было быть максимумом с самого начала. (Пусть даже из области фантастики, прибавить потерянные 4 очка, то даже 10 баллов оставляли бы мало шансов на вторую строчку).
    Mяучело
    Mяучело ответил Roger Young
    22 ноября 2017 в 11:06
    Roger Young:
    Просто позор. Гол пропустили, как школьники. Кто держал первого словенца? Кто второго?? Кто третьего? Не защита, а проходного двор. Три игрока противника сидели практически во вратарской, как у себя дома. Откровенно видно, как наши типа супер команды купили матчи с соперниками выходные. Якобы случайно Зенит, ЦСКА и Спартак побеждает с разгромом, после чего Спартак не может забить словенской команде на протяжении 80 минут. Словенской, Карл! Признайтесь хотя бы себе, что Краснодар сдался без боя и подыграл в роли мальчика на разогреве. Потому что когда появился соперник играющий честно, то все становится понятно, какой у команды настоящий уровень Сначала рвем команду которая на 4 месте в России, а потом кое-как забиваем один мяч и не можем удержать победу. Да здравствует, РФПЛ. Самый честный чемпионат в мире. https://www.youtube.com/watch?v=ezJ8kYzXe-I
    какой позор? ты че несешь? сыграли вничью с автобусом, задача осталась той же. разницы нет, настроение конечно подпортило, но ничего не изменилось. позор это ведя в счёте пропускать ачимпонг на последней минуте и с позором вылетать, а этот матч ещё ничего не решил. и не впутывай Спартак в ваши подковерные игры.
    Литейный 4
    Литейный 4
    22 ноября 2017 в 11:01
    Закономерная ничья одинаковых по силе команд. С одной лишь разницей, что Марибор знают в Европе в отличии от дебютантов спартачей!
    oFANATo
    oFANATo ответил Roger Young
    22 ноября 2017 в 11:00
    Roger Young:
    Просто позор. Гол пропустили, как школьники. Кто держал первого словенца? Кто второго?? Кто третьего? Не защита, а проходного двор. Три игрока противника сидели практически во вратарской, как у себя дома. Откровенно видно, как наши типа супер команды купили матчи с соперниками выходные. Якобы случайно Зенит, ЦСКА и Спартак побеждает с разгромом, после чего Спартак не может забить словенской команде на протяжении 80 минут. Словенской, Карл! Признайтесь хотя бы себе, что Краснодар сдался без боя и подыграл в роли мальчика на разогреве. Потому что когда появился соперник играющий честно, то все становится понятно, какой у команды настоящий уровень Сначала рвем команду которая на 4 месте в России, а потом кое-как забиваем один мяч и не можем удержать победу. Да здравствует, РФПЛ. Самый честный чемпионат в мире. https://www.youtube.com/watch?v=ezJ8kYzXe-I
    Для хрюшек - Марибор космос.
    Roger Young
    Roger Young
    22 ноября 2017 в 10:54
    Просто позор. Гол пропустили, как школьники. Кто держал первого словенца? Кто второго?? Кто третьего? Не защита, а проходного двор. Три игрока противника сидели практически во вратарской, как у себя дома.

    Откровенно видно, как наши типа супер команды купили матчи с соперниками выходные. Якобы случайно Зенит, ЦСКА и Спартак побеждает с разгромом, после чего Спартак не может забить словенской команде на протяжении 80 минут. Словенской, Карл!

    Признайтесь хотя бы себе, что Краснодар сдался без боя и подыграл в роли мальчика на разогреве.
    Потому что когда появился соперник играющий честно, то все становится понятно, какой у команды настоящий уровень

    Сначала рвем команду которая на 4 месте в России, а потом кое-как забиваем один мяч и не можем удержать победу.

    Да здравствует, РФПЛ. Самый честный чемпионат в мире.

    Overbeer
    Overbeer
    22 ноября 2017 в 10:49
    Теперь нужно обыгрывать Ливер в гостях, впрочем если бы вчера одержали победу, задача бы осталось той же- ведь надеяться, что Марибор сыграет с Севильей хотя бы вничью не стоит- в любом случае третье место для дебюта, можно сказать, вполне не плохо-
    в следующем году надеюсь всё сложится удачней)
    Отдельное спасибо Ловчеву Е.С., ну не надо вам предсказывать победу Спартаку- при чём легкую- предскажи лучше чемпионство Зенита в этом сезоне))
    SM1980
    SM1980 ответил Владимир_Спартак
    22 ноября 2017 в 10:48
    Владимир_Спартак:
    Ну уж такой сильной неудачей это назвать нельзя.
    Представляется, что чемпион России у себя дома должен обыгрывать чемпиона Словении.
    petrovich58
    petrovich58
    22 ноября 2017 в 10:46
    Для ЛЧ рановато - нет высокого прессинга и слабый подбор. Попова - фтопку!
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    22 ноября 2017 в 10:45
    ну лучше в лиге европы дальше продвинуться,чем с треском в 1/8 лити чемпионов провалиться,хотя очки потеряли там где должны брать,а вот с лидерами достойно выглядели-парадокс
    stavr74
    stavr74 ответил шацк
    22 ноября 2017 в 10:38
    шацк:
    Играли плохо, что в принципе ожидалось. Кофф меньше сыграл без проблем)) "Лучший" грузинский защитник привез гол на последней минуте.
    а грузинский это кто ????
    если Джикия, то он не играл из-за карточек.
    или ты смотрел другой футбол ???
    ОЛЛС
    ОЛЛС
    22 ноября 2017 в 10:30
    Просто не повезло,так бывает. Это реальное невезение,но гол забитый словенцами на последних минутах матча - полный провал в обороне.Не на удержание счета надо было играть,а пытаться забить второй.
    Беланов
    Беланов ответил Владимир_Спартак
    22 ноября 2017 в 10:27
    Владимир_Спартак:
    Да сколько уже можно играть безответственно. Сколько Очков разбазарили за первый круг. Пора бы уже понять, что для Спартака нет слабых команд.
      шацк
      шацк
      22 ноября 2017 в 10:26
      Играли плохо, что в принципе ожидалось. Кофф меньше сыграл без проблем)) "Лучший" грузинский защитник привез гол на последней минуте.
      rubin kazzzan
      rubin kazzzan
      22 ноября 2017 в 10:23
      Третье место вполне приемлемо!!!!
      pereletnii
      pereletnii
      22 ноября 2017 в 10:21
      Самое смешное что группа то слабая откровенно,а малюют то малюют
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответил isamsn
      22 ноября 2017 в 10:06
      Да сколько уже можно играть безответственно. Сколько Очков разбазарили за первый круг. Пора бы уже понять, что для Спартака нет слабых команд.
      пелеvin
      пелеvin
      22 ноября 2017 в 10:05
      ...кафельников нэгодуэ )
      isamsn
      isamsn
      22 ноября 2017 в 10:01
      Никакого проклятья нет. Просто играли очень безответственно с явной недооценкой соперника. Мячём не дорожили. Промес несчётное колличество раз все усилия команды при подходе к штрафной оставлял без продолжения путём бездарных пасов в ноги сопернику.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответил SM1980
      22 ноября 2017 в 09:58
      Ну уж такой сильной неудачей это назвать нельзя.
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