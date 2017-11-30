Рекордно дорогой защитник бегает с порванными связками

Многие любят французский фильм «1+1», ведь хороших комедий все меньше. В футболе тоже нехватка сильных шутников, но блогер «Соккер.ру» Angry Ded знает крутого весельчака!

В известном рейтинге симпатий зрителей простая комедия «1+1» («Неприкасаемые»), снятая по мотивам реальной дружбы арабского парня и прикованного к инвалидному креслу аристократа, занимает пятое место среди фильмов всех времен и народов.

Это кино в России оценивают даже выше, чем все качественные советские комедии. Еще немножко и «Список Шиндлера» обойдут. В фильме, который 99.9 % из вас видели, чернокожий разгильдяй (во Франции из арабов любят только Зидана, поэтому взяли вместо африканца?) случайно оказывается помощником депрессивного богача.

Завязывается сюжет, между героями возникает дружба. Вправду смешной и трогательный фильм. Футбольный аналог того аристократа Гвардиола в отличной физической форме. Но у него появился свой чернокожий друг с замашками марсельского хулигана. Менди не кажется мне лучшим левым защитником планеты – у него слишком живая и неаккуратная игра…

Зато кадр редкостный. О его шутках и приколах, наверное, знали поклонники французского футбола. Но летом все были в шоке, когда Гвардиола сделал Менди самым дорогим защитником в истории футбола. Сколько там заплатили? Почти 60 миллионов евро, побили еще два рекорда «Манчестер Сити». Ведь Хосеп, если чего-то хочет – добивается.

Помнится, он потратил много лет и денег на адвокатов, чтобы доказать в суде, что не принимал допинг, будучи футболистом. История с дисквалификацией давно остыла, но Гвардиола оказался принципиальным мужиком. Получил на руки решение суда – его обвинили без оснований, не употреблял всякую гадость, чтобы играть лучше. Менди тоже не нужен допинг, ведь бегает быстро с рождения.

Но добегался – неудачно встал на ногу и порвал связки. Пишут, что до середины апреля будет восстанавливаться. Зато в веселые новости успевает попадать без футбола. Гвардиола удивился, когда увидел забег Менди на одной ноге к Стерлингу после гола в добавленное время.

На самом деле страшное видео, уберите детей от экранов! Страшное, если знаешь, что у футболиста порваны связки на правой ноге. Французы прикалываются, что он бежал со скоростью 19 км в час, чтобы не пропустить вечеринку:

😂😂L'image de la soirée passée au crible de la palette #SFRSport 🚀💥La fusée @benmendy23 flashée à 19km/h deux mois après son opération du genou pic.twitter.com/5zkLmxq9BG — SFR Sport (@SFR_Sport) 29 ноября 2017 г.

Менди оценил шутку. Надеюсь, этот приколист не порвал себе связки по второму кругу, когда решился на такой забег. Ему ведь еще и на спину заскочили в конце. Но Менди не мог не побежать, ведь не притворяется энергичным парнем, а таким является.

Гвардиола явно с симпатией относится к Бенжамену, а тот сразу освоился в Англии и в клубе. Например, прикалывался над Уокером, увидев его картинное падение. «Кто-нибудь, пожалуйста, отыщите снайпера на трибунах!!! Хахаха. Кайл, ты в порядке, бро?»

Someone please find the sniper in the stands !! Hahaha 😭😂 @kylewalker2 u ok boi ?! 😂💙💙💙 pic.twitter.com/0BNIUbrTNI — Benjamin Mendy (@benmendy23) 9 сентября 2017 г.

Если Ибрагимович выдумал для себя образ Льва, то Менди придумал для всего «Манчестер Сити» другое прозвище – Акулы. «Когда мы проплываем мимо маленьких рыб – мы их пожираем». Оба издеваются, но весело.

«Манчестер Сити» так понравилась тема про акулу, что Менди фактически выдумал символ команды. Теперь фанаты приходят на трибуны с надувными акулами:

Бенжамен объясняет, что придумал эту фишку, когда листал смайлики на телефоне. Акула чувствует кровь жертвы, как команда Гвардиолы чувствует трофеи? Посмотрим на их нюх весной.

А пока гляньте, как Менди нашел лучших коллег по работе и написал: «Сорри, „Ман Сити“, я нашел себе новую команду»:

Но потом передумал и после «Саутгемптона» зашел к своим друзьям в раздевалку:

Но иногда француз бывает серьезным. Когда Бенжамен порвал кресты, то первым делом взял с напарников обещание, что те помогут ему вернуться не абы как, а к полуфиналу Лиги чемпионов. Менди привык к такому уровню, играл за «Монако» против «Ювентуса». Посмотрим, как получится, но тут и защитник перспективный, и для Гвардиолы человек настолько важный, что испанец специально приглашает его в раздевалку команды.

Так веселить народ, как Менди, в клубе никто не умеет. Чувство юмора – большое искусство. Особенно если за маской талантливого шута искренний человек. Забег Менди к Стерлингу с риском навредить себе говорит, что Бенжамен не притворяется. Он славный парень, который сильно влияет на атмосферу в «Манчестер Сити». А если успеет восстановиться быстрее, как Златан, то и до России доедет. Менди – новый Гаскойн, только не пьющий, что хорошо.

Словно герой из фильма, настолько проработан его образ и панчи. Он как Златан, только веселится эмоциональнее. Сейчас трудно найти по-настоящему классную комедию, особенно добрую, ведь даже если спросить у знатоков, то они разводят руками – трэш потеснил трогательный юмор. Но в действиях Менди, который после операции рванул праздновать гол, а потом схватил Стерлинга за шею, чтобы провести прямую трансляцию празднования, прослеживается чувство юмора, которое нужно, чтобы получился чемпионский коллектив.

Бенжамен заставляет Гвардиолу улыбаться глазами, как это делал со всеми герой Омара Си в комедии «1+1». Тренер не может злиться, даже когда шатает головой и говорит о его забеге: «Менди сумасшедший. Катастрофа. Катастрофа…» Так что если где-то будете читать интервью француза и увидите какую-то фразу в стиле Златана – знайте, что он шутит, как и Ибрагимович.

Например, Менди постоянно спорит с разработчиками ФИФА о своем рейтинге и получается смешно. Парень умеет веселиться. Надеюсь, акулы восстанавливаются быстрее, чем люди. Весельчак нужен на поле, человек с такой харизмой может украсить футбол. Будет номер, если вернется и забьет решающий гол в полуфинале Лиги чемпионов!