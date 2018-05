Рекордно дорогой защитник бегает с порванными связками

Многие любят французский фильм «1+1», ведь хороших комедий все меньше. В футболе тоже нехватка сильных шутников, но блогер «Соккер.ру» Angry Ded знает крутого весельчака!

В известном рейтинге симпатий зрителей простая комедия «1+1» («Неприкасаемые»), снятая по мотивам реальной дружбы арабского парня и прикованного к инвалидному креслу аристократа, занимает пятое место среди фильмов всех времен и народов.

Это кино в России оценивают даже выше, чем все качественные советские комедии. Еще немножко и «Список Шиндлера» обойдут. В фильме, который 99.9 % из вас видели, чернокожий разгильдяй (во Франции из арабов любят только Зидана, поэтому взяли вместо африканца?) случайно оказывается помощником депрессивного богача.

Завязывается сюжет, между героями возникает дружба. Вправду смешной и трогательный фильм. Футбольный аналог того аристократа Гвардиола в отличной физической форме. Но у него появился свой чернокожий друг с замашками марсельского хулигана. Менди не кажется мне лучшим левым защитником планеты – у него слишком живая и неаккуратная игра…

Зато кадр редкостный. О его шутках и приколах, наверное, знали поклонники французского футбола. Но летом все были в шоке, когда Гвардиола сделал Менди самым дорогим защитником в истории футбола. Сколько там заплатили? Почти 60 миллионов евро, побили еще два рекорда «Манчестер Сити». Ведь Хосеп, если чего-то хочет – добивается.

Помнится, он потратил много лет и денег на адвокатов, чтобы доказать в суде, что не принимал допинг, будучи футболистом. История с дисквалификацией давно остыла, но Гвардиола оказался принципиальным мужиком. Получил на руки решение суда – его обвинили без оснований, не употреблял всякую гадость, чтобы играть лучше. Менди тоже не нужен допинг, ведь бегает быстро с рождения.

Но добегался – неудачно встал на ногу и порвал связки. Пишут, что до середины апреля будет восстанавливаться. Зато в веселые новости успевает попадать без футбола. Гвардиола удивился, когда увидел забег Менди на одной ноге к Стерлингу после гола в добавленное время.

На самом деле страшное видео, уберите детей от экранов! Страшное, если знаешь, что у футболиста порваны связки на правой ноге. Французы прикалываются, что он бежал со скоростью 19 км в час, чтобы не пропустить вечеринку:

Менди оценил шутку. Надеюсь, этот приколист не порвал себе связки по второму кругу, когда решился на такой забег. Ему ведь еще и на спину заскочили в конце. Но Менди не мог не побежать, ведь не притворяется энергичным парнем, а таким является.

Гвардиола явно с симпатией относится к Бенжамену, а тот сразу освоился в Англии и в клубе. Например, прикалывался над Уокером, увидев его картинное падение. «Кто-нибудь, пожалуйста, отыщите снайпера на трибунах!!! Хахаха. Кайл, ты в порядке, бро?»

Someone please find the sniper in the stands !! Hahaha 😭😂 @kylewalker2 u ok boi ?! 😂💙💙💙 pic.twitter.com/0BNIUbrTNI