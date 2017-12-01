Лучшие молодые футболисты России

Блогер «Соккер.ру» 4Enigma представляет свой список лучших молодых игроков с российским паспортом.

Нам всем очень часто приходится слышать, что футбола в России нет. Футболисты мало того, что «по мячику попадать не умеют», так еще и ленивые до жути. Помимо этого, «эксперты» с завидной постоянностью пересказывают заученную тираду о том, что пора вкладываться в академии. Что молодых талантов у нас нет. И вообще, подробнее вникая в аналитику российского футбола, нетрудно стать заядлым пессимистом. Конечно, в нашем футболе много проблем, но нехватка молодых и перспективных кадров уж точно к ним не относится.

Ну что же, тезис выдвинут. Время приступить к доказательствам. Для этого я собрал 10 лучших молодых футболистов, которые помимо своей перспективности уже сейчас обладают постоянной игровой практикой и приносят значительную пользу своим клубам. Приступим!

Антон Митрюшкин («Сьон»), 21 год

Некоторые помнят его по недолгому выступлению за первую команду московского «Спартака». Несмотря на все ожидания болельщиков и отличные выступления, как во второй команде, так и в молодежной сборной, он так и не смог закрепиться в основном составе. Но неудачи не остановили Антона, и он решил не засиживаться на скамейке в ожидании очередного шанса, а отправиться в далекий чемпионат Швейцарии, чтобы там доказать всем свою профпригодность. Здесь карьера юного спортсмена пошла вверх. Помимо того, что болельщики «Сьона» на постоянной основе выбирают его лучшим в своей команде, тренер швейцарского клуба делает все возможное, чтобы Митрюшкин чувствовал максимальную уверенность. Так, во втором туре вновь стартовавшего чемпионата именно голкипер вывел команду с капитанской повязкой, тем самым став самым молодым капитаном в истории клуба.

Дмитрий Баринов («Локомотив»), 21 год

Победитель юношеского чемпионата Европы 2013, который относительно недавно начал выступать за основную команду железнодорожников. Несмотря на юный возраст, Дмитрий уверенно держится на поле все 90 минут и готов вступать в серьезные единоборства. В этом сезоне Юрий Семин видит Баринова одним из трех центральных защитников, что хоть и является для него не совсем привычной позицией, но не мешает качественно выполнять свои обязанности и вести борьбу за чемпионство вместе со своей командой.

Александр Головин (ЦСКА), 21 год

Один из немногих объектов данной статьи, кто успел стать основным не только в клубе, но и основной команде национальной сборной. И если в сборной его отсутствие еще возможно, то вот представить ЦСКА без Головина практически невозможно. Но как молодой игрок сумел стать настолько системообразующим в игре армейцев? Тут конечно ничего положительного для московского клуба. Ввиду отсутствия громких трансферов ЦСКА просто вынужден был в определенный момент сделать ставку на своих воспитанников. И знаете что? Оказалось, это не такой плохой вариант. Два года постоянной игры в РФПЛ и Александр стал одним из ведущих футболистов чемпионата. Может, если клубы станут больше доверять воспитанникам, мы через некоторое время увидим целую плеяду футболистов, которыми интересуется условный «Арсенал».

Роман Зобнин («Спартак»), 23 года

Человек, чьего возвращения ждали все болельщики «красно-белых». Еще в прошлом году Зобнин был надеждой сборной, важнейшим футболистом чемпионского состава «Спартака». Но вот что же с ним произойдет дальше? Сможет ли Роман набрать прежнюю форму и закрепиться в и без того перенасыщенной центральной зоне москвичей? Одно можно сказать наверняка, этот парень точно умеет переносить трудности. Ведь после вылета в низший дивизион с «Динамо», он сумел оправиться и стать одним из самых ярких представителей нового поколения российского футбола.

Далер Кузяев («Зенит»), 24 года

Самый возрастной представитель данной статьи. Проведя значительную часть карьеры в «Тереке», сумел полностью раскрыть свой потенциал в сезоне-16/17 под руководством Рашида Рахимова. В новом сезоне, уже представляя команду из Санкт-Петербурга, Кузяев сумел не только не растерять свои великолепные оборонительные навыки, но и добавить к ним мастерство в завершающей стадии. Если вспоминать всю трансфертную компанию «Зенита» в начале этого сезона, то сложно представить, каких усилий стоило Далеру Кузяеву место в основе. Тем приятнее видеть, что работоспособные молодые футболисты могут наравне конкурировать как с более опытными россиянами, так и с дорогостоящими иностранцами.

Чтобы не перегружать читателя, разобью статью на две части. Продолжение следует...