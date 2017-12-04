Народный обозреватель. Всплывающий Дзюба и не тот гном

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Германия. Бундеслига 2017/2018, 34 тур1X2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт1.158.713.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д2.24.153.05
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-961.217.311
Испания. Примера 2017/2018, 37 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья2.553.62.55
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал3.53.652
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М2.73.12.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта1.368
Италия. Серия А 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло1.148.316
Россия. ФНЛ 2017/2018, 38 тур1X2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь1.673.74.7
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник2.13.253.35
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь2.33.32.95
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов2.153.33.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 37 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 3:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель5.0541.63
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен1.73.94.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб РеннРенн1.266.19.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион64.551.48

Народный обозреватель. Всплывающий Дзюба и не тот гном

04 декабря 2017, 21:02
Народный обозреватель. Всплывающий Дзюба и не тот гном

Он возвращается! «Народный обозреватель» погружается в вопросы футбольного бытия и юмора, предоставляя читателям «Соккер.ру» трибуну для остроумных высказываний.

16 место. Гус Пойет прислал картинку, отметив завершение 11-летней серии Игоря Акинфеева с пропущенными мячами в групповой стадии Лиги чемпионов.

 

 

 

 

Народный обозреватель. Всплывающий Дзюба и не тот гном

Акинфеев начинает с нуля. Хороним серию Игоря!

15 место. MALOVAR перевел стрелки на «Зенит» под новостью, в которой известный испанский журналист высказался о Зинедине Зидане: «Когда начинаются проблемы, нужен не наставник, а тренер».            

Миллер: когда начинаются проблемы нужен не наставник, а админресурс

14 место. Sihafazatron и его 74 лайка о том, что Месси, сначала не узнавший соотечественника Дриусси, извинился перед нападающим «Зенита».

Месси когда узнал, что Дриусси из «Зенита», сразу же извинился и дал ему мелочи.

13 место. Хороший Малый – о трех павших легендах. 

Крестовский достроен, Спартак чемпион, Игорь не пропустил в Лиге чемпионов.

3 кита российского футбола пали...

12 место. Гус Пойет, Overbeer и ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА одобряют честность Пабло Освальдо, который на вопрос о том, скучает ли он о футболе, честно признался: «Мне гораздо больше по душе барбекю и пиво!»

Гус Пойет: Надо натурализовывать чувака он просто в доску наш

Overbeer: процитировал наших действующих футболистов))

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: ИОНОВ: А Я ПОКА СОВМЕЩАЮ!     

11 место. Mamaev – о победе «Манчестер Сити» над «Бернли» со счетом 3:0.

Посыпался лысый физрук. Уже не 5:0, а 3:0

10 место. Parallels больше «Спартака» любит только троллить спартаковцев, но ничто человеческое ему не чуждо. Новость о том, что форвард Надежда Карпова оформила дубль в составе «Валенсии», вызвал резонный вопрос:

а есть видео, где она снимает футболку, празднуя гол?

9 место. Don trambon – о словах Хавьера Маскерано, который предрек окончание эры успехов «Барселоны»:

Ну да. Видеоповторы совсем скоро))

8 место. 311о том, что Суарес назвал судью «ср***м гномом», когда тот не засчитал гол Месси.

Если начнутся какие-либо разбирательства этого эпизода, Суарес легко переведет стрелки на сами-знаете-кого!)

7 место. Аксинья, когда узнала, что Россия и Уругвай встретятся на групповой стадии чемпионата мира.

Интересно не обломает ли Суарес зубы об наших деревянных...

6 место. Ruslan3132 отреагировал на новость о том, что правительство Китая вынуждает владельцев «Милана» вернуть 200 миллионов евро государству:

у Интера заводской Китай, у Милана - подделка )))))

5 место. da da daвсегда актуальный комментарий к любому матчу в РФПЛ с нулем ударов в створ ворот.

игра была равна, играли два российских клуба.

4 место. Одно слово румын  комментирует результаты жеребьевки чемпионата мира 2018 и расписание матчей.

Саранск. Англия – Бельгия

Найди одно лишнее слово

3 место. Гус Пойет не отстает от Роберто Манчини и этого выпуска «Народного обозревателя». Поводом послужила реплика экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, который заявил: «Манчини „плывет“».

По Неве плывёт Манчини

Из села Кукуева

Отхватил бабла неслабо

Итальяшка *****

2 место. Mikkiо возможном воссоединении братьев Азаров в «Челси».

Народный обозреватель. Всплывающий Дзюба и не тот гном

1 место. Николай 86 прокомментировал реплику Георгия Джикии после матча «Спартак» - «Севилья», в котором москвичи выиграли 5:1: «Они хотели нас похоронить, но они не знали, что мы семена». И чем же ответил Николай 86?

Дзюба: они хотели меня потопить, но они не знали, что я всплываю

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Все комментарии
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил Багров-брат
вчера в 13:29
Багров-брат:
Про Спартак шутить нельзя. Спартак - святой, помазанник, великомученик, и вообще американорождённый...))) ТАБУ!...)))
а что Вам сделал Нальчик что бы об нем шутить???
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил susanin ultrazenith
вчера в 13:27
susanin ultrazenith:
Большинство из этих комментариев заслуживают как минимум спойлера, а то и бана!
точно!пурга метет
Petr Makovenko
Petr Makovenko
вчера в 13:26
а что! "Афторы" могуть так играть как Артем???Вот научаться ,тады и пускай высказываются ,осторумненькие вы наши диванные " експерты"...
А как он порвал известную (в узком кругу) командишку??? А гол таки вырвал с мясом и засунул.....!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
06 января в 14:26
Большинство из этих комментариев заслуживают как минимум спойлера, а то и бана!
pereletnii
pereletnii ответил LOpp
11 декабря 2017 в 03:16
LOpp:
есть пару смешных шуток
Про Зенит лоп?!
pereletnii
pereletnii
11 декабря 2017 в 03:15
Молорики)
Три первые ни о чем,но про Зенит,дальше вообще дерево,но зафиналили опять про Зенит,молорики!
7:0 было раз в тристо смешнее.
ragnik
ragnik
06 декабря 2017 в 11:33
Чушь собачья!
Фата лист
Фата лист
06 декабря 2017 в 07:45
До седьмого места можно не читать, ни одной шутки.
Багров-брат
Багров-брат ответил cska.78
05 декабря 2017 в 16:10
cska.78:
Где шутки про спартак? Ах да, их же конечно прячут под троллингом!
Про Спартак шутить нельзя. Спартак - святой, помазанник, великомученик, и вообще американорождённый...)))
ТАБУ!...)))
Багров-брат
Багров-брат
05 декабря 2017 в 16:08
Дамы и господа! Вы присутствуете на параде тупейших шуток от поклонников американского футбола в России! Радуйтесь, дамы и господа!...)))
Nikola45
Nikola45
05 декабря 2017 в 16:07
Спартаковская богодельня, и Спартаковские шутки, ожидаемо)
DVL
DVL
05 декабря 2017 в 13:00
"Дзюба не тонет" имеет 2 значения)
Betman
Betman
05 декабря 2017 в 11:35
Норм так. Получше предыдущиx выпусков. Единственное, не согласен с местами распределения шуток.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответил 3 к 1
05 декабря 2017 в 11:25
3 к 1:
...игра была равна, играли два российских клуба... Шутка, достойная фильма «Тупой, ещё тупее», а на Соккере она на почётном пятом месте. Мир не перестаёт удивлять. Уже как-то нормально на этом фоне воспринимаются постоянное недовольство пользователей какими-то действиями (или бездействиями) администрации.
))))) умора!!!!
LOpp
LOpp
05 декабря 2017 в 10:14
есть пару смешных шуток
LESTER68
LESTER68
05 декабря 2017 в 10:12
Шутки для эстонцев, Мутко и Березуцких.
Гус Пойет
Гус Пойет
05 декабря 2017 в 08:16
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    05 декабря 2017 в 06:51
    ФОТО С АКИНФЕЕВЫМ С ПРОТЯНУТЫМИ ВВЕРХ РУЧОНКАМИ - ВОТ ЭТО ПРИКОЛ
    Шуnя771
    Шуnя771
    05 декабря 2017 в 06:00
    Мне кажется выражения с оскоминой набитой - "игра была равна, играли два российских клуба". вообще не должны попадать в подобные "конкурсы".....
    ballak144
    ballak144
    05 декабря 2017 в 02:25
    Мда, ни разу не улыбнулся
    dudka 98
    dudka 98
    04 декабря 2017 в 23:54
    14 место- лучший комментарий как по мне
    time out
    time out
    04 декабря 2017 в 23:41
    В Спартаке его топили по арендам, в конце концов оно всплыло в Зените, и там прижилось в своей среде.
    Василий 50
    Василий 50
    04 декабря 2017 в 23:37
    У Дзюбы глаза, как у голубого воришки из "Двенадцати стульев".
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    04 декабря 2017 в 23:35
    Нууу, меня нет, значит я не самый смешной, увы.
    sobaka_kusaka
    sobaka_kusaka ответил 3 к 1
    04 декабря 2017 в 23:29
    3 к 1:
    ...игра была равна, играли два российских клуба... Шутка, достойная фильма «Тупой, ещё тупее», а на Соккере она на почётном пятом месте. Мир не перестаёт удивлять. Уже как-то нормально на этом фоне воспринимаются постоянное недовольство пользователей какими-то действиями (или бездействиями) администрации.
    скатываемся к уровню шуток рубрики "мемешние истории"
    cska.78
    cska.78
    04 декабря 2017 в 23:27
    Где шутки про спартак? Ах да, их же конечно прячут под троллингом!
    MALOVAR
    MALOVAR
    04 декабря 2017 в 23:20
    Спасибо редакции за то что не забыли про адекватного спартача! буду и дальше троллить слабые клубы
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
    04 декабря 2017 в 23:15
    откуда Дзюба - Гном? Огр-то точно) и что мясо, у вас сухариков завались. как их называть? оперчённые ограждения для забора?
    Tommy Lee
    Tommy Lee
    04 декабря 2017 в 23:03
    Как по мне, только 6 место норм про Китай.
    Свекор
    Свекор
    04 декабря 2017 в 22:28
    Простите....а кто знает еще какой ни будь футбольный сайт кроме соккера? И как его найти? Просто надоела однобокость подачи новостей , да и сам выбор новостей ,желает оставлять лучшего..
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