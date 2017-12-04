Народный обозреватель. Всплывающий Дзюба и не тот гном

Он возвращается! «Народный обозреватель» погружается в вопросы футбольного бытия и юмора, предоставляя читателям «Соккер.ру» трибуну для остроумных высказываний.

16 место. Гус Пойет прислал картинку, отметив завершение 11-летней серии Игоря Акинфеева с пропущенными мячами в групповой стадии Лиги чемпионов.

Акинфеев начинает с нуля. Хороним серию Игоря!

15 место. MALOVAR перевел стрелки на «Зенит» под новостью, в которой известный испанский журналист высказался о Зинедине Зидане: «Когда начинаются проблемы, нужен не наставник, а тренер».

Миллер: когда начинаются проблемы нужен не наставник, а админресурс

14 место. Sihafazatron и его 74 лайка – о том, что Месси, сначала не узнавший соотечественника Дриусси, извинился перед нападающим «Зенита».

Месси когда узнал, что Дриусси из «Зенита», сразу же извинился и дал ему мелочи.

13 место. Хороший Малый – о трех павших легендах.

Крестовский достроен, Спартак чемпион, Игорь не пропустил в Лиге чемпионов.

3 кита российского футбола пали...

12 место. Гус Пойет, Overbeer и ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА одобряют честность Пабло Освальдо, который на вопрос о том, скучает ли он о футболе, честно признался: «Мне гораздо больше по душе барбекю и пиво!»

Гус Пойет: Надо натурализовывать чувака он просто в доску наш

Overbeer: процитировал наших действующих футболистов))

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: ИОНОВ: А Я ПОКА СОВМЕЩАЮ!

11 место. Mamaev – о победе «Манчестер Сити» над «Бернли» со счетом 3:0.

Посыпался лысый физрук. Уже не 5:0, а 3:0

10 место. Parallels больше «Спартака» любит только троллить спартаковцев, но ничто человеческое ему не чуждо. Новость о том, что форвард Надежда Карпова оформила дубль в составе «Валенсии», вызвал резонный вопрос:

а есть видео, где она снимает футболку, празднуя гол?

9 место. Don trambon – о словах Хавьера Маскерано, который предрек окончание эры успехов «Барселоны»:

Ну да. Видеоповторы совсем скоро))

8 место. 311 – о том, что Суарес назвал судью «ср***м гномом», когда тот не засчитал гол Месси.

Если начнутся какие-либо разбирательства этого эпизода, Суарес легко переведет стрелки на сами-знаете-кого!)

7 место. Аксинья, когда узнала, что Россия и Уругвай встретятся на групповой стадии чемпионата мира.

Интересно не обломает ли Суарес зубы об наших деревянных...

6 место. Ruslan3132 отреагировал на новость о том, что правительство Китая вынуждает владельцев «Милана» вернуть 200 миллионов евро государству:

у Интера заводской Китай, у Милана - подделка )))))

5 место. da da da – всегда актуальный комментарий к любому матчу в РФПЛ с нулем ударов в створ ворот.

игра была равна, играли два российских клуба.

4 место. Одно слово румын комментирует результаты жеребьевки чемпионата мира 2018 и расписание матчей.

Саранск. Англия – Бельгия

Найди одно лишнее слово

3 место. Гус Пойет не отстает от Роберто Манчини и этого выпуска «Народного обозревателя». Поводом послужила реплика экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко, который заявил: «Манчини „плывет“».

По Неве плывёт Манчини

Из села Кукуева

Отхватил бабла неслабо

Итальяшка *****

2 место. Mikki – о возможном воссоединении братьев Азаров в «Челси».

1 место. Николай 86 прокомментировал реплику Георгия Джикии после матча «Спартак» - «Севилья», в котором москвичи выиграли 5:1: «Они хотели нас похоронить, но они не знали, что мы семена». И чем же ответил Николай 86?

Дзюба: они хотели меня потопить, но они не знали, что я всплываю