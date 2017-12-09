Подготовка к Неймару. Зимняя закупка «Реала»

Перес просчитался и сейчас попробует исправиться, ведь мечтает о футболисте будущего – «Соккер.ру» допускает, что без трансферов Зидана не оставят.

Летняя экономия была ошибкой

Грамотно, что Перес не стал покупать новичков позапрошлым летом, ограничился возвращением Мораты. Тогда впервые выиграли Лигу чемпионов с Зиданом, в Зинедина как тренера-мотиватора поверили все в команде с Роналду включительно. Коллективу хватало сил на чемпионство в Испании и победу в Лиге чемпионов. Но этим летом хотели повторить фокус, но просчитались – покупки молодых левого бека и центрального хавбека, когда команда нуждается в центральных защитнике и форварде, не сделали «Реал» сильнее.

Как поступить Зидану и Пересу? Делать трансферы зимой, без них лучше не станет.

Уход джокеров подкосил команду

Слушаем лучшего футболиста в истории по версии Роналду: «Игроки, которые пополнили состав нашей команды, обладают большим потенциалом. Но с Пепе, Хамесом и Моратой „Реал“ был сильнее. А футболисты, перешедшие в команду, молоды». Криштиану прав, ведь он видит разницу в каждой игре. Мората забивал много, выходя на замену. Пепе влиял на раздевалку и мотивацию команды, хотя и на оборону тоже влиял, когда был в форме. А у Хамеса, если кто забыл, в прошлом сезоне 16 баллов по системе «гол плюс пас». Резерв был продуктивным, а сейчас он перспективный. Но времени ждать нет.

Как поступить Зидану и Пересу? Покупать опытных резервистов во все линии, или хотя бы в защиту и атаку.

Без внутренней конкуренции «Реалу» сложно

Кроос и Модрич не двадцатилетние, как и Каземиро, но у всей тройки нет идеально готовых сменщиков на случай форс-мажора. Молодые испанцы играют выше по схеме, но проблема даже не в этом, а в настрое. Одно дело, когда у тебя состав мотивированных профессионалов, которые выполняют по щелчку все установки. Другое – когда очень богатые и невероятно успешные ребята, не вылетающие из сборной года ФИФА, понимают, что им после новой победы в Лиге чемпионов сложнее даются поиски подлинной мотивации. У «Реала» не может быть конкурента для Роналду – незачем тратить время хорошего футболиста. Но Зидану нужны серьезные внутренние соперники для Наваса, Варана, Рамоса и Бензема. И где они?

Как поступить Зидану и Пересу? Ставить на серьезных новичков, молодежи набрали, ее достаточно.

Доверие вратарям себя не оправдало

Когда команда отбила Наваса – Перес хотел продать голкипера, то получилось красиво – не бросили напарника. Но жесты Наваса и Касильи в воротах не заставили поверить, что голкиперы «Реала» – люди с большим чемпионским будущим. Болельщики «сливочных» обычно настаивают в разговорах о вратарях, что одногодки – родились тридцать один год тому назад, не станут сильнее, не тот возраст. Кроме того, есть кандидат на покупку, Кепа из «Атлетика». Не Луку Зидана ведь в основу ставить в решающих матчах сезона с «Барселоной» и соперниками в Лиге чемпионов!

Как поступить Зидану и Пересу? Не ждать, когда Де Хеа захочет в «Реал», а попробовать подписать Кепу зимой – лишним не будет.

Команде нужен новичок с характером

У португальца Пепе была особая роль в «Реале» - мог указывать Роналду, Рамосу и Марсело. Криштиану никогда не скрывал, что со «Зверем» у него особые отношения, а напарник по сборной Португалии относится к тем людям, которые адекватнее за пределами поля, чем во время игры. Возможно, нужен не новый Пепе, но проверенный балагур? Давид Луис на поле бывает всяким, но у него есть чувство юмора и энергия. Например, футболисты «Реала» вчера тренировались с каменными лицами – команде нужна встряска, правильные новички ее могут обеспечить. Хотя речь не только о Давиде, Мауро Икарди тоже парень с капитанским характером. Причем чисто в игровом плане сильный молодой голеадор нужнее, чем нестабильный центрбек в возрасте.

Как поступить Зидану и Пересу? Поставить на человека, который может зажечь искру в раздевалке и на тренировочных полях. Правда, зимой «Интер» Икарди не отдаст.

Неймара заманивают в «Реал» после Зидана

За бразильца взялись серьезно, поскольку Перес понимает – если упустить момент и после окончательного заката Роналду не завербовать звезду с претензией на статус первого в мире, то в финансовом и игровом плане «Реал» проиграет. Бразильца и так один раз отдали «Барселоне», поэтому обхаживают Неймара задолго до первых серьезных предложений. Намекают, что в Мадриде проще взять «Золотой мяч», чем в Париже. Флорентино даже рад слухам о своих конфликтах с Роналду, или словам самого Криштиану о болельщиках «Реала» - португалец их критикует за свист.

Такие новости читает Неймар и понимает, что ради него могут расчистить дорогу в атаке, убрав и Бэйла, и Криштиану. Может, одного в 2018-м, а второго в 2019-м. Но охоту на большую звезду точно начали сейчас. Вот только, чтобы Неймарам был интересен «Реал» будущего, надо решить насущные зимние кадровые проблемы, подумав о вратаре (возрастные и не спасают), защитнике (Варан и компания часто с микротравмами, а Рамос не эталон надежности) и центральном нападающем (Бензема такой Бензема). Кейн, Икарди, Левандовски – круг всегда большой. Даже Смолова вписали. Но количество имен намекает, что в этот раз Перес себя сдерживать не планирует.

Как поступить Зидану и Пересу? В какой-то момент сам Зинедин может прийти к выводу, что главный трансферный дефицит «Реала» - тренер-тактик. Тогда Перес прекратит сотрудничество со своим другом. Что для «Мадрида» хорошо – Зидан сам говорит, что в «Реале» не навсегда.

Тренер не будет пересиживать, и так выиграл больше, чем ожидал. Возможно, за Дибалой, Азаром, Алли, Де Брюйне, Неймаром (нужных – подчеркнуть) трансферную охоту начнут параллельно с поисками нового главного тренера? Покупок опытных игроков летом не хватило. Но может оказаться, что дело не только в обойме футболистов.

Особенно если «Реал» не прибавит, не будет обыгрывать конкурентов – как сегодня «Севилью», и застрянет на четвертом месте в таблице Ла Лиги.