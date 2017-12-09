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Подготовка к Неймару. Зимняя закупка «Реала»

09 декабря 2017, 09:40
Подготовка к Неймару. Зимняя закупка «Реала»

Перес просчитался и сейчас попробует исправиться, ведь мечтает о футболисте будущего – «Соккер.ру» допускает, что без трансферов Зидана не оставят.

Летняя экономия была ошибкой

Грамотно, что Перес не стал покупать новичков позапрошлым летом, ограничился возвращением Мораты. Тогда впервые выиграли Лигу чемпионов с Зиданом, в Зинедина как тренера-мотиватора поверили все в команде с Роналду включительно. Коллективу хватало сил на чемпионство в Испании и победу в Лиге чемпионов. Но этим летом хотели повторить фокус, но просчитались – покупки молодых левого бека и центрального хавбека, когда команда нуждается в центральных защитнике и форварде, не сделали «Реал» сильнее.

Как поступить Зидану и Пересу? Делать трансферы зимой, без них лучше не станет.

Уход джокеров подкосил команду

Слушаем лучшего футболиста в истории по версии Роналду: «Игроки, которые пополнили состав нашей команды, обладают большим потенциалом. Но с Пепе, Хамесом и Моратой „Реал“ был сильнее. А футболисты, перешедшие в команду, молоды». Криштиану прав, ведь он видит разницу в каждой игре. Мората забивал много, выходя на замену. Пепе влиял на раздевалку и мотивацию команды, хотя и на оборону тоже влиял, когда был в форме. А у Хамеса, если кто забыл, в прошлом сезоне 16 баллов по системе «гол плюс пас». Резерв был продуктивным, а сейчас он перспективный. Но времени ждать нет.  

Как поступить Зидану и Пересу? Покупать опытных резервистов во все линии, или хотя бы в защиту и атаку.

Без внутренней конкуренции «Реалу» сложно

Кроос и Модрич не двадцатилетние, как и Каземиро, но у всей тройки нет идеально готовых сменщиков на случай форс-мажора. Молодые испанцы играют выше по схеме, но проблема даже не в этом, а в настрое. Одно дело, когда у тебя состав мотивированных профессионалов, которые выполняют по щелчку все установки. Другое – когда очень богатые и невероятно успешные ребята, не вылетающие из сборной года ФИФА, понимают, что им после новой победы в Лиге чемпионов сложнее даются поиски подлинной мотивации. У «Реала» не может быть конкурента для Роналду – незачем тратить время хорошего футболиста. Но Зидану нужны серьезные внутренние соперники для Наваса, Варана, Рамоса и Бензема. И где они?  

Как поступить Зидану и Пересу? Ставить на серьезных новичков, молодежи набрали, ее достаточно.

Доверие вратарям себя не оправдало

Когда команда отбила Наваса – Перес хотел продать голкипера, то получилось красиво – не бросили напарника. Но жесты Наваса и Касильи в воротах не заставили поверить, что голкиперы «Реала» – люди с большим чемпионским будущим. Болельщики «сливочных» обычно настаивают в разговорах о вратарях, что одногодки – родились тридцать один год тому назад, не станут сильнее, не тот возраст. Кроме того, есть кандидат на покупку, Кепа из «Атлетика». Не Луку Зидана ведь в основу ставить в решающих матчах сезона с «Барселоной» и соперниками в Лиге чемпионов!

Как поступить Зидану и Пересу? Не ждать, когда Де Хеа захочет в «Реал», а попробовать подписать Кепу зимой – лишним не будет.

Команде нужен новичок с характером

У португальца Пепе была особая роль в «Реале» - мог указывать Роналду, Рамосу и Марсело. Криштиану никогда не скрывал, что со «Зверем» у него особые отношения, а напарник по сборной Португалии относится к тем людям, которые адекватнее за пределами поля, чем во время игры. Возможно, нужен не новый Пепе, но проверенный балагур? Давид Луис на поле бывает всяким, но у него есть чувство юмора и энергия. Например, футболисты «Реала» вчера тренировались с каменными лицами – команде нужна встряска, правильные новички ее могут обеспечить. Хотя речь не только о Давиде, Мауро Икарди тоже парень с капитанским характером. Причем чисто в игровом плане сильный молодой голеадор нужнее, чем нестабильный центрбек в возрасте.

Как поступить Зидану и Пересу? Поставить на человека, который может зажечь искру в раздевалке и на тренировочных полях. Правда, зимой «Интер» Икарди не отдаст.

Неймара заманивают в «Реал» после Зидана

За бразильца взялись серьезно, поскольку Перес понимает – если упустить момент и после окончательного заката Роналду не завербовать звезду с претензией на статус первого в мире, то в финансовом и игровом плане «Реал» проиграет. Бразильца и так один раз отдали «Барселоне», поэтому обхаживают Неймара задолго до первых серьезных предложений. Намекают, что в Мадриде проще взять «Золотой мяч», чем в Париже. Флорентино даже рад слухам о своих конфликтах с Роналду, или словам самого Криштиану о болельщиках «Реала» - португалец их критикует за свист.   

Такие новости читает Неймар и понимает, что ради него могут расчистить дорогу в атаке, убрав и Бэйла, и Криштиану. Может, одного в 2018-м, а второго в 2019-м. Но охоту на большую звезду точно начали сейчас. Вот только, чтобы Неймарам был интересен «Реал» будущего, надо решить насущные зимние кадровые проблемы, подумав о вратаре (возрастные и не спасают), защитнике (Варан и компания часто с микротравмами, а Рамос не эталон надежности) и центральном нападающем (Бензема такой Бензема). Кейн, Икарди, Левандовски – круг всегда большой. Даже Смолова вписали. Но количество имен намекает, что в этот раз Перес себя сдерживать не планирует.

Как поступить Зидану и Пересу? В какой-то момент сам Зинедин может прийти к выводу, что главный трансферный дефицит «Реала» - тренер-тактик. Тогда Перес прекратит сотрудничество со своим другом. Что для «Мадрида» хорошо – Зидан сам говорит, что в «Реале» не навсегда.

Тренер не будет пересиживать, и так выиграл больше, чем ожидал. Возможно, за Дибалой, Азаром, Алли, Де Брюйне, Неймаром (нужных – подчеркнуть) трансферную охоту начнут параллельно с поисками нового главного тренера? Покупок опытных игроков летом не хватило. Но может оказаться, что дело не только в обойме футболистов.

Особенно если «Реал» не прибавит, не будет обыгрывать конкурентов – как сегодня «Севилью», и застрянет на четвертом месте в таблице Ла Лиги.

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Все комментарии
муханов
муханов
10 декабря 2017 в 22:39
Заслуга Зидана в том, что прекратились непонятки в раздевалке. По тактике,стратегии
Зидан ничего не внес и зачастую команда не знает что делать. Победы исключительно за
счет очень высокого мастерства футболистов
Nazi
Nazi
09 декабря 2017 в 22:37
Странно, первого тренера, который выиграл две ЛЧ подряд обзывают мотиватором и ищут СТРАТЕГА :)))

Да Зизу со своим футбольным интеллектом многих таких стратегов уделает за просто так.

Смешно автор :)
t2k
t2k ответил дурман
09 декабря 2017 в 20:08
Увы, лояльных своим принципам игроков очень мало. И все тащаться от сливочного Реала, готовы ложкой полный рот напихать...
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди
09 декабря 2017 в 18:31
Нужно искать людей в центр поля. Модрич стареет, Кроос потерял свои 98% точности в передачах. В Ковачича как-то слабо уже верится, а Иско, Асенсио и Васкес игроки другого плана.
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
09 декабря 2017 в 13:48
По Морате согласен. Его продажа ослабила команду однозначно. В прошлом сезоне, проведя на поле почти в два раза меньше времени чем Бензема, Альваро забил при этом больше голов.Вообще, складывается такое впечатление, что к Морате в Реале относятся, как к товару,а не как к игроку. Продали в Юве за 20 млн., через два года выкупили обратно за 30 млн, чтобы ещё через год продать в Челси за 62 млн. Получается на одном игроке "наварили" 52 млн. Немало.
Пепе не продавали. Он свободным агентом ушёл. Просто решили не делать достойного предложения ветерану .
дурман
дурман ответил t2k
09 декабря 2017 в 13:37
Это разные вещи, у Барсы нет таких денег как у ПСЖ или МС, и плюс почти все поняли что сумма отступных за таких игроков нужно писать от 500 лямов. Или тупа вообще без отступных, как тот же Вератти.
Artuom
Artuom ответил амурец
09 декабря 2017 в 12:36
амурец:
Пепе, Мората продавать их было не дальновидно
Продать их можно было, но с условием приобретения адекватной замены. А этого не произошло...
t2k
t2k ответил дурман
09 декабря 2017 в 12:18
Все ржали над псж, что у барсы не отберут неймара, а этот сам себя купил..
дурман
дурман
09 декабря 2017 в 11:12
Неймар в Реале будет только если ПСЖ обонкротиться, ну или после 30 когда контракт закончится.
Не верю что у ПСЖ можно забрать игрока который им нужен.
MDos
MDos
09 декабря 2017 в 11:07
Все верно, но хорошего центрфорварда Роналду не даст купить
Да и Неймар не перейдет пока Роналду играет.
Остапчук 67
Остапчук 67
09 декабря 2017 в 11:04
Загубят деньги парню карьеру.
амурец
амурец
09 декабря 2017 в 09:58
Пепе, Мората продавать их было не дальновидно
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
09 декабря 2017 в 09:44
Да какой Неймар ? Угомонитесь уже , его никогда не будет в Реале
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