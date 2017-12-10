Памяти Синтии. Японец помог победить «Юнайтед»

Он не китаец, а японец, его забраковал «Реал», сам отказался от «Барселоны», а теперь помогает Гвардиоле. О чемпионе мира – блогер «Соккер.ру» Angry Ded.

Трагедии или праздники?

По Сильве видно, что интроверт за пределами поля, хотя капитанская повязка в дерби превратила его в Халка. Но у него настолько длинный список побед – чемпион мира, дважды Европы, пока двукратный победитель чемпионата Англии, обладатель кубка, что вечеринок в жизни хватало. Но жизнь настоящих чемпионов состоит не только из побед. Бывают утраты, которые не забываешь никогда.

Когда Давиду было десять лет, у его любимой тетушки Лоли родилась дочурка Синтия, которую старший брат очень полюбил. Теперь каждый раз, когда Сильва забивает гол, как сегодня в ворота МЮ, посвящает мяч памяти девочки, которая умерла от страшной болезни в возрасте всего пяти лет. На его бутсах всегда красуется имя «Синтия», а на левой руке есть татуировка, которую целует после голов.

Когда спустя много лет тетя Давида родила вторую девочку – Йоанну, то именно Сильва стал ее крестным отцом, ведь болезнь и смерть двоюродной сестрички сильно повлияла на Давида – так утверждает его отец. Парень мгновенно повзрослел и стал иначе относиться к различным событиям и даже к футболу. Худощавый парень, которого не взяли в школу «Реала», в юности сам отказался от легендарной академии «Барселоны».

Давиду не нравились слухи, что в школе, где воспитали Месси, фашистские порядки, много наказаний и одержимость правилами. Хотя Сильва кроткий на вид и улыбчивый, не любит, когда ему указывают. Зато обожает помогать другим, ведь история сестрички повлияла на отношение к больным детям – Давид часто помогает в беде, хотя в прессу его деятельность просачивается редко, добрые дела любят тишину.

Китаец или японец?

В детстве, хотя маленький Давид Хименес – а это его настоящая фамилия, не был похож на китайца, он выделялся среди загорелых испанцев Канарских островов разрезом глаз. Поэтому парня в школе прозвали «Китайцем». Прозвище прилипло, хотя сам Давид сто раз объяснял одноклассникам и ребятам, с которыми гонял во дворе в футбол, что он наполовину испанец и наполовину японец.

Мама Давида родом из Японии, хотя зовут ее Эва, а фамилия почему-то Сильва. Но внешность у мамы японская. А вот в Давиде не каждый разглядит азиата. Зато сам футболист часто делает отсылки к происхождению, называет себя японцем, а в юности был похож на двоюродного брата Хидетоши Накаты. Правда, играет в футбол Давид, пожалуй, даже сильнее, чем делал это легендарный хавбек «Ромы».

Ведь за Сильвой приглядывали хорошие учителя. Его отец полицейский играл в футбол вместе с Валероном в первой команде Хуана Карлоса. А позже Давид попал в школу «Валенсии», где по просьбе левантийцев сменил фамилию с Хименес на Сильва, поскольку Хименесов в академии «Лос Чес» хватало. Давид полюбил «Валенсию», играл за нее с душой, да и продали его, чтобы получить деньги для клуба. В жизни футболиста всего две команды, поскольку для него переезд – большой стресс.

В Валенсии он поначалу вел себя, как Иньеста в «Ла Масии» - постоянно ревел. Мальчишка не умел жить сам, а бабушка Давида рассказывает, что он один из тех людей, которые все держат в себе и выходит только хуже. Если у парня что-то не клеится в жизни, то скорее промолчит в трубку на прямой вопрос, чем начнет рассказывать. Зато на поле его дважды приглашать к мячу не нужно! Некогда левый вингер «Валенсии» стал шикарным новым Пирло у Гвардиолы, и пора всем запомнить, что «Китаец» - японец! Неужели сложно?

«Реал» или «Барселона»?

Все напарники по «Манчестер Сити» за много лет – а Давид в Англии живет семь лет, говорят одно и то же. Сильва - очень простой парень. Например, его может впечатлять обычная еда. Когда попробовал английский яблочный пирог с заварным кремом, то потом смешил всех тем, сколько этих пирогов с кремом поедал. Правда, злой Гвардиола запретил подобную пищу. Так что теперь Сильва ест макароны из твердых сортов и орехи.

Ведь Хосеп такой злой, что сегодня отобрал у чернокожего мальчика Мангала теплую шапку – не понравилась разминка в головном уборе. Но Сильву соотечественник не обижает, поскольку в свое время пытался заманить его в «Барселону». Не исключено, что у Хосепа и Давида хорошие отношения, ведь многим показалось, что летом Сильва постригся налысо, чтобы оказаться в «команде Пепа» во всех смыслах. Но раньше хавбек отказался – не хотел на скамейку.

И сейчас, если вы спросите у Давида, то он скажет, что между «Реалом» и «Барселоной» выбирает «Манчестер Сити». А многие его напарники часто говорили, что его бы считали вторым Иньестой, если бы играл не в Манчестере, а в Мадриде или Барселоне. Но судя по списку его детских и юношеских кумиров – обожал Микаэля Лаудрупа и восхищался Карлесом Пуйолем, каталонский клуб у него раздражения не вызывает. Тем более, за «Барселону» играл его лучший друг Давид Вилья.

Победы или слава?

Есть категория футболистов, которую символизируют Иньеста, Пирло или Хави. Им не принципиально получать личные награды, чтобы остаться в истории легендами. На днях мэр города Нью-Йорка объявил, что 6 декабря каждого года будет именоваться Днем Андреа Пирло. И такое отношение порой важнее, чем «Золотые мячи», правда ведь? У Давида Сильвы тоже не будет много персональных побед, поскольку он давно выбрал другой путь – командных успехов.

Многие не заметили даже, как Давид выбрался на четвертое место в списке самых результативных футболистов в истории сборной Испании – выше Морьентеса, Бутрагеньо, Ди Стефано. Сильва всегда был незаметным, но при этом каждый раз ставил на победы. Ведь у парня больше матчей за сборную Испании, чем у Давида Вильи, Рауля, Пуйоля или Алонсо! Давид может в итоге сыграть за Испанию больше, чем Иньеста, и хотя побить рекорд Касильяса невозможно, Сильва – монстр стабильной игры.

Кстати, часто говорят, что в юности Давид занимался восточными единоборствами. Это выдумка, драться Давид не умеет, разве что в дерби с «Юнайтед», когда капитан «Сити» завелся в борьбе в центре поля. Но в Манчестере пока только один обладатель черного пояса – Златан Ибрагимович.

Юнайтед или Сити?

Болельщики МЮ разочарованы результатом, а болельщики МС должны признать, что видели от своей команды футбол ярче и интереснее. Но сегодня в дерби с «Манчестер Юнайтед» именно на счету Давида важный первый гол и удачная подача, после которой забил Отаменди. Но везет тому, кто везет – Сильва показывает в новом сезоне очень мощный футбол. Ему не привыкать быть в десятке лучших игроков АПЛ, но сейчас у Гвардиолы на поле уникальный парень и прекрасный ассистент.

Когда на 64-й минуте Сильва выдал шикарный пас под третий гол, то все окончательно убедились, кто здесь главный. Давид в тридцать один год Иньеста и Пирло в одном флаконе. Но не потерял свой почерк и свое лицо, ведь на самом деле японец всегда был прекрасным футболистом, просто в сезоне, когда Гвардиола обыгрывает всех, кроме «Шахтера», у Сильвы есть шанс оказаться в решающих матчах Лиги чемпионов – турнира, которого он не выигрывал. Впрочем, здесь можно послушать Ибрагимовича.

Златан заявил, что не променял бы победную карьеру на один престижный кубок. Сильва думает так же, он без Лиги чемпионов – легенда испанского футбола. Знатоки английского футбола давно знают, что Давид – изумительный плеймейкер с шикарными передачами и умением забить красивый гол. Эдерсон тоже ничего так сыграл, отбил два удара подряд, но без гола и подачи Сильвы «Юнайтед» мог уйти от поражения от Гвардиолы. Хосеп говорит, что Давид – одна из причин, почему он согласился возглавить «Сити». С такими футболистами можно бороться за титулы. Получается, Сильва самый сильный футболист с азиатской кровью в истории?