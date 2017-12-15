«Пафосный» Димон и другие игроки сборной России в интересных командировках

Дмитрий Торбинский собирается возвращаться в сборную России из кипрского клуба, а блогер «Соккер.ру» Саша Берченко вспоминает другие любопытные места, куда заносило наших соотечественников.

Кипр

Можно без особого труда вспомнить и найти отечественных игроков, выступавших в серьезных европейских чемпионатах, но география зарубежных турне не ограничивается Англией, Испанией и Германией. Скажем, Дмитрий Торбинский после Евро-2008 тоже мог уехать за рубеж, но сделал это только сейчас: в 33 года хавбек, у которого еще летом закончился контракт с «Краснодаром», связал себя отношениями с кипрским клубом «Пафос». И сделал громкое заявление о том, что приложит усилия для возвращения в сборную России. К слову, Торбинский вовсе не первопроходец на Кипре. В сезоне-2007/2008 за клуб «Неа Саламина» играл Александр Филимонов, у которого 16 матчей за главную команду страны и, пожалуй, самая памятная вратарская ошибка.

Казахстан

Другой герой Евро-2008, Андрей Аршавин, сейчас зажигает в Казахстане, по итогам 2017 года он вошел в символическую сборную местного чемпионата. После своего второго ухода из «Зенита» Андрей помучался в «Кубани», после чего перебрался в «Кайрат», в составе которой стал одним из супергероев первенства Казахстана. Но и здесь у Аршавина были видные предшественники. В 2009 году «Астана», которая добилась исторического попадания в плей-офф Лиги Европы, еще называлась «Локомотивом», а ее руководству посчастливилось пригласить двух культовых игроков для спартаковской братии – Егора Титова и Андрея Тихонова, шестикратного и восьмикратного чемпионов России соответственно. А за год до них в другом астанинском клубе играл Владимир Бесчастных.

Другие соседние страны (бывшие республики СССР)

На Казахстане подробно остановились из-за того, что Андрей Аршавин выступает там прямо сейчас, но заносило наших сборников в разные периоды и к другим соседям. Так, Александр Филимонов через пару лет после той самой оплошности в матче с Украиной попытался выбить клин клином и присоединился к киевскому «Динамо». Не помогло – конкуренцию Шовковскому проиграл вчистую. Кроме того, Филимонов заглядывал в первенство Узбекистана, где выступал за «Локомотив» из Ташкента. В Украине, помимо вратаря, поиграли Алексей Игонин (у него 2 матча за сборную России) и Ролан Гусев (31 игра). Первый выступал за одесский «Черноморец», второй – за «Днепр» и киевский «Арсенал». Автора решающего гола в ворота Уэльса и памятной реплики в камеру заносило в Беларусь, Евсеев в 2011 году выступал за «Торпедо-БелАЗ», а Марат Измайлов, которого Вадим знает по «Локомотиву» с юности, поиграл в Азербайджане за «Габалу», куда отправился по личному приглашению Юрия Семина.

Китай

Сейчас в Китае много денег, переезд в Поднебесную не является какой-то экзотикой, а о финансах футболиста, решившегося на такой шаг, можно не беспокоиться. Скажем, китайские клубы предлагали царские контракты Федору Смолову, но лучший бомбардир двух последних розыгрышей РФПЛ смотрит в сторону запада. Между тем, в Китае играл известный российский футболист, причем задолго до того, как это стало мейнстримом. В 1996 году Александр Панов отправился в клуб «Баоканг», где играл сверхрезультативно, но даже не это главное. Поездка на «край света» помогла форварду вырваться из неблагоприятной среды и, в частности, побороть наркотическую зависимость. Вскоре после возвращения на родину Панов заиграл в «Зените», где получил прозвище «Колпинская ракета» и выиграл Кубок России, оформив дубль в финале. А потом случился еще более весомый дубль – в ворота действующих чемпионов мира французов на «Стад де Франс».

Израиль

В Израиле поиграло десятка два отечественных футболистов, но мы вспоминаем тех, кто тесно связан с национальной сборной или знаменит достижениями в нашем чемпионате, и с таким фильтром отсева выделяются несколько фамилий. Во-первых, Сергей Дмитриев, дважды выигрывавший первенство СССР под руководством Павла Садырина – в «Зените» и ЦСКА. Он некоторое время провел в «Хапоэле» из Ашкелона. Основной игрок семинского «Локомотива» в середине 90-х Алексей Косолапов имеет солидный опыт игры за «Маккаби» из Тель-Авива, кстати, завершал свою карьеру он в Казахстане. Дмитрий Попов по прозвищу «Папен» - спортивный директор «Спартака» до прошлого лета, отметился все в том же «Маккаби», как и Андрей Тихонов, оказавшийся в Израиле после изгнания Олегом Романцевым из «Спартака». Завершал карьеру на Земле Обетованной голкипер Руслан Нигматуллин, в 2009 году он выступал за клуб «Маккаби Ахи».

Болгария

На стыке веков толковый полузащитник Булатов дорастет до «Спартака» и сборной России, где Олег Романцев будет очень ценить качества «таскальщика рояля» в Викторе, но в 1993 году карьера хавбека получила неожиданный поворот. Булатов играл за астраханский «Волгарь» в Первом Дивизионе, откуда вместе с тренером Владимиром Юлыгиным отправился «поднимать» болгарский футбол. Виктор провел сезон в клубе «Димитровград».

Чехия

Сейчас в Чехии выступает Вячеслав Караваев, правый защитник, которого признали лучшим игроком пражской «Спарты» в прошлом сезоне. Пожелаем ему дорасти до сборной России. Между тем, в Чехии, еще до выступлений за команду Таганрогской птицефабрики, играл автор, возможно, самого знаменитого паса Евро-2008. Помните Романа Адамова, который в первом матче с Испанией вышел спасать отечество и отдал мяч на Гуса Хиддинка? Но сейчас не об этом, а о командировке форварда в Чехию, где он защищал цвета «Виктории» из Пльзеня. Играл нечасто, забивал еще реже, зато выиграл трофей – чемпионский титул.

Турция

Весьма необычный чемпионат для русского человека, хотя сейчас в Турции играет Виталий Дьяков, у которого, правда, пока есть матчи только за вторую сборную России, и Роман Нойштедтер, но он зашел с другой стороны. А вот Дмитрий Хлестов в 2000 году уехал в «Бешикташ» из «Спартака» - весьма смелое решение. Защитник по прозвищу «Барези» отыграл в стамбульском клубе два года, и когда травмы не мешали играть, был одним из лучших в команде.

Южная Корея

Ближе к концу разговора – о футболисте с необычной судьбой, который в 2002 году провел за сборную России два товарищеских матча против белорусов и шведов, причем один под руководством Олега Романцева, а другой – уже при Газзаеве. Денис Лактионов играл в футбол на Дальнем Востоке за «Сахалин» во второй лиге, а после того, как этот клуб лишился профессионального статуса, отправился в поисках лучшей жизни в Южную Корею. В итоге, Денис провел 11 лет в клубах корейской К-лиги, получил гражданство и новое имя – Ли Сон Нам.

Греция

Напомним об уроженце Новороссийска Владимире Буте, который в 17-летнем возрасте отправился покорять Германию и преуспел в этом: играл за дортмундскую «Боруссию», с которой выигрывал чемпионство и Лигу чемпионов, потом в его карьере были «Фрайбург» и «Ганновер». В общей сложности Бут провел 10 лет в Бундеслиге, но карьера получилась неравномерной и завела Владимира в Ярославль и родной Новороссийск, а бутсы на гвоздь он повесил в Греции, где почти не играл, а только числился в ОФИ и «Левадиакосе». Зато с Грецией тесно связан другой игрок сборной России, рано уехавший за рубеж. Речь о Юрии Лодыгине, который является воспитанником греческого футбола, но после перехода в «Зенит» выбрал сборную России. А еще теперь можно шутить, что игрок российской национальной сборной играл в чемпионате Бразилии – спасибо Марио Фернандесу.