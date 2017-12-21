Хит от Робби Кина
|Лига Европы 2018/2019, 2-й отборочный раунд
|1
|X
|2
|21:30
|Матч завершен
|Домжале
|1:1
|Уфа
|-
|-
|-
|21:45
|Закончился в дополнительное время
|Бернли
|3:1
|Абердин
|-
|-
|-
|21:45
|Матч завершен
|Рейнджерс
|1:1
|Осиек
|-
|-
|-
|21:45
|Матч завершен
|Бордо
|2:1
|Вентспилс
|-
|-
|-
|21:45
|Матч завершен
|АЗ
|2:1
|Кайрат
|-
|-
|-
|22:00
|Матч завершен
|Уйпешт
|1:3
|Севилья
|-
|-
|-
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 2 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Динамо М
|-:-
|Рубин
|-
|-
|-
|Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Динамо К
|-:-
|Шахтер Дн
|-
|-
|-
Хит от Робби Кина