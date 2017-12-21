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Лига Европы 2018/2019, 2-й отборочный раунд1X2
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале 1:1 Логотип футбольный клуб УфаУфа---
21:45 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб БернлиБернли 3:1 Логотип футбольный клуб АбердинАбердин---
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1:1 Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек---
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 2:1 Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилс---
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 2:1 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат---
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 1:3 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья---
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 2 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин---
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 3 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн---
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Робби Кин

21 декабря 2017, 21:10

Хит от Робби Кина

 

 

1 Lexus
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1 Lexus
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Ливерпуль  Кин Робби
Источник: Soccer.Ru
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