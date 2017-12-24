Игра или результат: что важнее в футболе?

Некоторые клубы любят играть от обороны, некоторые - атаковать. Блогер «Соккер.ру» Red_Toni разбирается, что важнее - результат или качество игры.

Может, Венгер хотел «подколоть» Моуриньо, может, хотел обратить внимание на свою манеру игры, но вопрос о том, что важнее - качество игры или результат, стоит уже давно. Одни оправдывают игру в любом виде, лишь бы результат был, вторым нужна красивая игра, а результаты придут, третьим же нужна и красивая игра, и результат. Посмотрим на примере разных команд.

«Арсенал»

Команда Арсена Венгера давно уже демонстрирует исключительно красивый футбол. На примере разных матчей хочется сказать: Венгер - настоящий искусствовед, для него футбол - это искусство, и он не разменяет его на результат. Причём в первые 10 лет в «Арсенале» ему способствовала фортуна, которая дала ему корону единственного непобедимого чемпиона Англии, и вишенкой на этом торте должна была стать победа в Лиге чемпионов над не сильно понятной командой Франка Райкарда. Но к сожалению, поражение в финале не позволило «Арсеналу» в самый тяжелый момент возвращения кредитов сохранить свой сильный костяк и передать чемпионские традиции молодому поколению, что привело к 9-летнему молчанию. Несмотря на это, хочется сказать спасибо Венгеру за ту магию, которую он дарил в играх, или старался дарить, за неуступчивость своим принципам и идеям, за несломленность.

«Манчестер Юнайтед»

Моуриньо сказать «спасибо» совсем не хочется. Я не хочу говорить, что его парковка «автобуса» не имеет право на жизнь. Но это некрасивая игра, это игра на результат. Долгие годы Жозе считали «Special One», мастером по взятым титулам, но сейчас оказалось, что тактика Жозе состоит лишь в игре от обороны. Сильная оборонительная и атакующая игра за счёт игроков и их личной креативности. Раньше это было очень незаметно, и только теперь в МЮ это стало видно. Однако последние матчи с Гвардиолой и Венгером показали, что даже защита у МЮ не на уровне прежних команд Моуриньо. Но результаты есть, и это главное, поэтому Жозе тренирует МЮ - потому что нужен результат.

«Челси»

Антонио Конте. Чистейшая итальянская игра, которая позволила итальянскому тренеру завоевать чемпионство в АПЛ. По большему счёту этот результат был обусловлен тем, что «итальянской игрой» считали игру Раньери и его «Лестера», которые завоевали годом ранее сенсационное чемпионство. Однако кроме этого необходимо сказать об удаче, которая сопутствовала «Челси». Скажете нет? Тогда посмотрите на статистику пенальти за прошлый сезон и на последние матчи в финале Кубка Англии и Суперкубка с «Арсеналом». Четыре штанги в финале Кубка Англии и доминирование «Арсенала» в атаке показывали, что Конте не без удачи взял чемпионат. А судьба Суперкубка решилась в серии послематчевых пенальти. А в таком типе противостояния удача решает очень многое.

ЦСКА

Резко сменим чемпионат. Почему? Потому что такого «фарта» в футболе ещё не было. А значит продолжим тему о чемпионской фортуне. Может, получается так благодаря тому, что у Евгения Ленноровича осталось последнее детище его бизнеса? Может, потому что Ганчаренко новичок, а «новичкам везёт»? Может, Акинфееву уже не везёт слишком часто? Или это за наказание «барона» Ерёменко? Нельзя объяснить, с чего такая фортуна, представим лишь факты: нарушена проблемная серия Акинфеева в ЛЧ без новых защитников и покупок; ЦСКА после ЛЧ вышел в ЛЕ, при этом до последних матчей мог вообще выйти из группы; ЦСКА не сильно уступил своим прямым конкурентам и остался в пятерке сильнейших в РФПЛ; Дзагоев, Головин, Витиньо, да и все лидеры играют без травм, и если по поводу Витиньо и Головина такого не было замечено, то по поводу Дзагоева надо радоваться такому стечению обстоятельств. Да и стечению всех обстоятельств в играх с соперниками.

«Локомотив»

Настоящая лидерская игра Сёмина и его команды. Да, чемпионская игра только у чемпиона. Но об этом сказано уже много. Скажете, а тут нет «фарта»? Посмотрите на факты. Все те же игроки, кроме Фарфана. Раньше была почти такая же команда у Кучука, только он начал ссориться со всеми. Такая же по месту в таблице и силам. Сёмин же мудро подошёл ко всем игрокам. Замотивировал Фарфана и Эдера, вернул в основу молодёжь - Миранчука, Лысова, Коченкова. Даже потеря Чорлуки и Ари не ударила по «железнодорожникам». Кверквелия и Фарфан, Миранчук и Фернандеш взяли на себя лидерские обязанности и привели «Локо» к 8-очковому отрыву от ближайшего преследователя.

«Краснодар»

Удивительно, но «Краснодар» - это самая перспективная команда и самая противоречивая. И не стоит говорить про «Боруссию» Дортмунд, там всё понятно. Здесь же целый южный водевиль. То Галицкий хочет сам управлять клубом и тренером, то Шалимов новый «трениришка» в РФПЛ. Если честно, есть несколько версий по поводу клуба и его развития. Первая - Галицкий и Шалимов хорошее сочетание, которое хочет воспитывать молодёжь и постепенно избавиться от тех, кто сейчас в основе. Вторая версия - Галицкий ждёт лета, чтобы без проблем для команды заменить тренера на другого. Хочется верить в первую версию. Шалимов - хороший тренер, и если произойдут продажи Смолова, Каборе и Гранквиста и их заменят на Грицаенко, Игнатьева и молодого опорника-русского из молодёжки «Краснодара», то это будет прекрасное развитие для клуба и российского футбола в целом.

«Бавария»

«Папа Карло» не справился с «баварским Буратино», а «умные» друзья Баварии помогли найти своего человека с Золотым Ключиком для того, чтобы вернуть «баварского Буратино» на коне на бал. И Юпп вернул их на бал, разбив прямого конкурента по группе в Лиге чемпионов, конкурентов в Кубке Германии и став первым в чемпионате. Это действительно чемпионская игра в чистом виде. Но хватит ли чемпиона надолго? Сможет ли Юпп запастись антидепрессантами на старости лет, чтобы продолжить победный путь на следующие годы, а не отправиться в конце сезона на койку, как Блохин? И главный вопрос, потягается ли Юпп за «ушастого» или уже не захочет бороться и в конце сезона уйдёт на заслуженный отдых?

«Барселона» и «Реал»

На закуску самое интересное противостояние последних пяти лет. Правда, после Эль Класико, что сказать «Реалу», чем помочь, подбодрить болельщиков? Скажу проще, Зидан справится, в этом можно быть уверенным. Да, скорее всего, «уплыл» от него чемпионский титул в Ла Лиге в этом году, но осталась ЛЧ. Сможет ли Зидан третий год подряд взять ЛЧ? Однозначного ответа быть не может. Удача отвернулась от «сливочных» только и всего. Но разве это мешало раньше? Разве сейчас «Реал» стал менее грозным, чем раньше? Что сказать по поводу Вальверде и его работы? Да, он обыграл Зидана в Эль Класико. Да, он сейчас чемпион в Испании. Но разве Месси и компании хватит этого чемпионства для восстановления престижа? Сможет ли Эрнесто выиграть ЛЧ? Если да, то станет таким же, как Зидан. Veni, vidi, vici, как сделал Зидан в первый сезон и поддержал уровень во втором. Но сможет ли так сделать Вальверде?

Выводы

Каждому своё. Выбирайте и смотрите на игры своих любимых команд и отвечайте на вопросы по-своему. Но необходимо не забывать, что главное в футболе - чемпионская игра. Только она может радовать глаз каждого болельщика в любом матче. И если ваша команда и тренер не уступают своим принципам и держат свою идею, то стоит гордиться этим. Не важно противоречивый это клуб или избыточно идейный, паркуется ли он или проносится в гостях, как Heperloop, - верьте в свой клуб, своим игрокам и менеджеру!