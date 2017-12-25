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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Топ-5 против России. Яркий футбол и как его выращивают

сегодня, 14:05
Топ-5 против России. Яркий футбол и как его выращивают

Карпин уверен, что открытого футбола в РФПЛ мало, и «Соккер.ру» согласен. Но интересно найти европейский тренд и понять, насколько далеко яркая игра от России?

Во дворе играют зрелищнее и ярче, чем во многих финалах Лиги чемпионов – класс игроков не влияет на открытость. Не влияет также состояние газона и погода. ЦСКА и «СКА-Хабаровск» в лютый мороз выдали матч, где xG – показатель ожидаемых голов, был выше, чем даже в игре армейцев со «Спартаком».

В Хабаровске было веселее, чем в Москве – вот такой парадокс. Создавать моменты можно и нужно. Играть ярко и стремиться к голам ради зрителей – обязательно, на потребность намекает и низкая результативность РФПЛ. Но давайте сравним с топ-5, где деньги, поля и разные стили футбола – от Испании до Италии, от Германии до Англии. В чем разница и как ее преодолеть?

Оценка открытости чемпионатов

Давайте не полагаться только на ощущения, стереотипы и не считать только голы, поскольку средняя результативность – хороший показатель, но неполный. Ведь в игре со счетом 0:0 может быть 30 достойных моментов и ярких поворотов, а в разгроме 3:0 – ничего, кроме голов. Карпин говорит об открытости, а ее можно оценить для целой лиги, если суммировать xG у своих и чужих ворот. Потом надо, конечно, посчитать средний показатель на одну игру и команду, поскольку в каждой лиге свое количество клубов и туров.

Среднее количество ожидаемых голов (xG) на команду за один матч

Испания

Италия

Германия

Англия

Франция

Россия

2,76

2,72

2,67

2,61

2,53

2,16

Ожидаемых голы в лиге, исходя из качества моментов

Испания

Италия

Германия

Англия

Франция

Россия

467

483

409

495

480

343

Реальное количество голов в топ-5 и в РФПЛ

Испания

Италия

Германия

Англия

Франция

Россия

448

498

424

504

501

367

Разница между ожидаемыми и реальными голами

-19

+15

+15

+9

+21

+24

Как  видите, и Карпин, и все, кто говорит о проблеме зрелищности – правы.  РФПЛ заметно отстает от ведущих лиг по суммарному количеству моментов на одну команду за матч. А вот Испания и Италия – чемпионаты с открытым футболом, там много моментов и немало голов. Германия чуть отстала, хотя тоже дикая обычно. Но вместе с Англией заметно опережают Францию. Здесь одна десятая гола – большая разница а Россия отстает от Испании на 0.6. Невероятно много, РФПЛ – закрытый чемпионат.

Также обратите внимание, что общий тренд – реальных голов больше, чем ожидаемых. Это значит, что отличные моменты не реализовывают, а слабые – наоборот. Срабатывает человеческий фактор. Но разница небольшая, особенно если разделить на количество команд. Зато только в Испании голов на самом деле должно было быть больше, исходя из качества моментов. Но эти -19 – «заслуга» «Реала» с диким количеством промахов при высоком количестве подходов. Также можно сделать вывод: чем закрытие лига – тем больше случайных голов залетает. Во Франции и России вправду хватает середняков, играющих от печки, что цифры и доказали.

Тактическая подоплека скучности

Неужели существует прямая связь между схемой и моментами? Вряд ли, ведь «Барселона» и «Челси» по-разному понимают игру в три центральных, что можно было увидеть в прошлом сезоне. Но в России, поскольку у Бердыева получилось оставить с носом «Зенит», многие стали играть в пять защитников. Из шестнадцати команд только три не экспериментировали – речь о «Краснодаре», «Динамо» и «Тосно». Хотя всех можно представить играющими по такой схеме. Тактика прямо влияет на яркость игры? Не всегда, тут Карпин ошибся.

ЦСКА не мешает создавать моменты схема с тремя центральными. «Краснодар», например, создал меньше явных моментов, чем армейцы. А результативность прошлого полноценного сезона в Серии А выше, чем сезона в АПЛ, где обычно меньше команд верили в три центральных. Вообще, тактика не так явно влияет, как многие думают. Влияет сам подход. «Наполи» с четверкой в защите может сыграть ярко, как и «Ювентус» с тремя. Другое дело, что классические «автобусы» чаще будут использовать трио в центре – поэтому возникает миф о связи схемы и закрытости. Но в России середняки, играющие «4-4-2», забили в первом круге меньше, чем «Рубин». Миф разрушен?

Количество закрытых команд

Наконец, важно понять, какой процент команд в конкретной лиге не умеет атаковать и чаще играет на отбой. В этом поможет разница между опасностью создаваемых моментов у своих и чужих ворот. Причем тут важно не само число, а знак – если создаете больше, чем допускаете, то вы с большей долей вероятности успешны. И наоборот, отрицательная разница чаще всего указывает на середняка или аутсайдера, который не атакует и при этом отбивается. С другой стороны, и команда с большой отрицательной разницей может считаться зрелищной, правда ведь?

В РФПЛ оказывается 7 из 16 (44 %) команд, у ворот которых зафиксировано больше моментов, чем они создают у чужих. В Серии А – 10 из 20 (50 %), в Ла Лиге, Лиге 1 и АПЛ – по 12 из 20 (60 %), в Бундеслиге – 11 из 18 (61 %). Как видите, в России опять самый низкий процент, даже если середняков много, то они стараются играть от обороны, а не позволяют фаворитам явно доминировать. Доказано «Зенитом» Манчини – контролируя мяч, не всегда легко создавали моменты. Класс атакующих линий часто так себе. Даже у «Зенита» и ЦСКА были проблемы с организацией атак. А у «Манчестер Сити» или «Барселоны» - фаворитов своих лиг, их нет.

Что сделать, чтобы в РФПЛ играли ярче?

- ставить на тренеров, которые не боятся играть в футбол. Им не будут всегда рукоплескать, но это личный выбор владельцев клубов. Играть зрелищно – ценное право, которым надо пользоваться, невзирая ни на что. Не в ущерб результату, конечно же, но все чемпионы забивают больше соперников – в этом смысл;

- покупать ярких легионеров в атаку. Разговоры о слепой поддержке российских игроков и плохих легионерах закончатся там, где «Зенит» или «Спартак» смогут обыграть «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов. Смолов и компания атакующих россиян – хорошие футболисты. Но грамотная ставка на ярких легионеров важна, что доказывает не только Промес;

- полностью изменить систему подготовки молодых футболистов. Техническое оснащение – то, что мешает, липовые документы и «переписанные» - то, что убивает. Деревянные тренеры – беда. Нельзя в юношеском футболе играть строго в силовом стиле и ставить на результат;

- важно воспитывать техничных ребят. Толку от победы сборной России поколения Прудникова на Евро-17, если они не стали топовыми футболистами позже? Посмотрим еще, что будет с поколением Митрюшкина – они выиграли в 2013-м году;

- учитывать передовые тактические тренды, ведь действия многих ведущих клубов – от «Наполи» до «Манчестер Сити», подсказывают, что сейчас завоевывает право на жизнь новая тактика – рационального доминирования. Ее применяли ПСЖ, «Барселона», «Манчестер Сити», «Наполи», «Ювентус» и «Бавария». Проще говоря, все.

Гранды используют один подход – много атакуют, часто бьют по воротам, забивают, не забывая про качество обороны. Значит, у них должны учиться «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА. Эта тема объединяет анализ топ-5 и РФПЛ и показывает, что дело именно в подходе. Карпин прав – открытого футбола мало, но ошибается – не от тактики все зависит. Например, самые увлекательные матчи первой части сезона РФПЛ редко обходились без размена ударами, независимо от схем.

У российского чемпионата наоборот огромный плюс по сравнению с большинством ведущих именно в текущем сезоне. Есть лидер в таблице – вполне заслуженный. Но нет невероятно сильного и ярко выраженного фаворита, которого никто не может обыграть. Конечно, если «Локомотив» в первом туре весны обставит «Спартак» в дерби, то интрига спрячется в тень подвигов Семина. Но учтите – у якобы закрытого «Локомотива» и хрестоматийно якобы очень открытого «Краснодара» разница по ожидаемым голам всего в один мяч. А реальной разницы нет – забили одинаково.

Даже лидер, которого называют рациональным и играющим от соперников, на самом деле умеет атаковать. Что доказывает не только дерби со «Спартаком».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил turist82
сегодня в 17:01
turist82:
Скажем спасибо Бердыеву(будь он неладен) за моду на "автобусы". Спасибо Федуну что не привел это "чудо" в Спартак!
Каррере с Ливером и надо было сыграть именно модой на автобус). Да и с цска все три мяча были забиты на контратаках. Разница в исполнителях, которые у Карреры есть, а у Бекиевича нет. Притом Бердыев делал из игроков футболистов, которые расходились, как пирожки на рынке. Да, благодаря тренеру, многие команды не обладая теми ресурсами, как т.н топы начали играть в такой манере, уделяя большое внимание обороне. Он даёт хоть какую-то надежду на результат. Кому интересен будет счёт 0:3, 1:4, 2:5? И кандидата в т.н пердив. Анжи старается играть в атакующий футбол, но разве легче от этого его болельщикам? СКА не поймёшь, то ли атака, то ли защита, а в итоге ни того и ни этого, и последнее место в таблице. Бердыев своим автобусом доставлял немало хлопот цска, Зениту и Спартаку: Сезон 2012-2013
Зенит-Рубин 1:2 0:1
Рубин-цска 2:0
Сезон 2013-2014:
Рубин-Зенит 2:1
Рубин-цска 0:0
Сезон 2015-2016:
Ростов-Зенит 3:0
Ростов-цска 2:0
Сезон 2016-2017:
Зенит-Ростов 3:2 0:0
Ростов-цска 2:0 0:0
Сезон 2017-2018:
Зенит-Рубин 2:1 0:0
цска-Рубин 1:2 1:0
Единственный кому уступал Рубин и Ростов Бердыева, из т.н топ-5, это Краснодар, причём по встречам преимущество абсолютное за Краснодаром. Не знаю почему так происходит, на этот вопрос сможет ответить только Бекиевич сам.
Так что не всё так плохо с автобусами, а если вспомнить еврокубковую компанию Рубина и Ростова, то я двумя руками за такой автобус, а если надо и троллейбус).
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:57
Багров, физрук вернулся
Будет скоро весело от нашего чемпионата
mugik1973
mugik1973
сегодня в 16:32
после фразы о том что матч в Хабаровске между двумя армейскими клубами был зрелещен, нежеле Спартак-ЦСКА далее читать не стал. После этого уменя сложилось впечатление, что автор ведать писал сей опус, слушая матч по радио. Как он мог написать что матч в хабаровске был зрелещней, не увидев как младший брат отдал игру старшему. И это называется зрелещный матч?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:23
Вообще крутая статья, в начале которой берутся с полотка какие-то цифры, не объясняется, как они подсчитываются.

И на основании этого автор делает странные выводы, как то, что качество полей вообще на количество голов не влияет (по крайней мере, этот фактор вообще не упомянут), а "Амкару", чтобы больше забивать, нужно просто играть как "Манчестер Сити".

И в выделенные жирным шрифтом пункты я бы еще добавил "быстрее бегать и сильнее и точнее лупить по мячу".

Как вариант, вместо "покупать ярких легионеров в атаку" "покупать вратарей подешевле, пробовать на вратарской позиции сидящих без дела на лавке защитников и нападающих", тогда вдвое больше голов за тур будет залетать вообще.
turist82
turist82
сегодня в 15:36
Скажем спасибо Бердыеву(будь он неладен) за моду на "автобусы". Спасибо Федуну что не привел это "чудо" в Спартак!
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:30
Зря потерял время на чтение
Автор лучше всех разбирается в футболе,а цска играет в атаку и это ещё новогодние праздники не начались,чего дальше ждать ?
cska plus
cska plus
сегодня в 15:03
Неинтересно.
verek
verek
сегодня в 14:19
Сборная России не в состоянии играть в атакующий футбол, а все потому, что нет футболистов, даже уровня Аршавина! Креативных русских футболистов просто не существует, они вымерли как класс, была надежда на Дзагоева, но и его переделали в опорника. Но при этом и оборонцев качественных нет! Автор говорит про силовой футбол, но когда Россия играла с Уэльсом, который играет как раз таки в силовой футбол, наших просто размазали... Сейчас надежда России это Краснодар и Спартак, единственные клубы которые ставят игру выше результата.
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